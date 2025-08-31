Experimentul lui Slava Sambriș: cum o glumă între prieteni s-a transformat într-o lecție despre credulitate și vulnerabilitatea presei

17:40

Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate...