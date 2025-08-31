Experimentul lui Slava Sambriș: cum o glumă între prieteni s-a transformat într-o lecție despre credulitate și vulnerabilitatea presei
Ziarul de Garda, 31 august 2025 14:20
O simplă scenă regizată la o aniversare – o „cerere în căsătorie” improvizată și difuzată live pe rețele sociale – s-a transformat, în câteva ore, într-o știre de tabloid preluată de portaluri din R. Moldova și România, stârnind sute de reacții online. Regizorul Slava Sambriș a folosit această situație pentru a transforma o glumă într-un...
LIVE TEXT/ În regiunea Donețk au avut loc 33 de bombardamente într-o zi, iar o persoană a murit. Război în Ucraina, ziua 1285 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:35 În regiunea Donețk au avut loc 33 de bombardamente într-o zi, iar o femeie a fost ucisă, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. „În ultima zi, salvatorii din regiunea Donețk au stins 11 incendii cauzate de bombardamentele rusești. În Iverske, trupul unei femei decedate a fost recuperat din dărâmăturile unei case distruse de...
CEC face apel către reprezentanții cultelor religioase: „Este interzisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești” # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel către reprezentanții cultelor religioase prin care reamintește despre obligația respectării Codului electoral și a legislației conexe, care interzic expres desfășurarea acțiunilor de agitație electorală de către fețele bisericești și implicarea cultelor religioase în activități de natură politică sau electorală. Comisia subliniază că, potrivit legislației R. Moldova, biserica...
Președinta Maia Sandu, alături de Președintele României, Nicușor Dan, la Marea Dictare Națională # Ziarul de Garda
De Ziua Limbii Române, Președinta R. Moldova, Maia Sandu, l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan, pentru a participa împreună la evenimentele dedicate acestei sărbători. Cei doi șefi de stat au deschis cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată în Piața Marii Adunări Naționale, la care au participat aproximativ 2000 de...
Banca Națională a Moldovei lansează în circuitul numismatic moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, care completează seria Aleea Clasicilor din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din mun. Chișinău. Emisiunea comemorativă este realizată în contextul Anului Mihai Eminescu, prilejuit de aniversarea a 175-a de la nașterea poetului. Moneda comemorativă este emisă în două versiuni: argint, cu o...
Decizie definitivă a CSJ: Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu va participa la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Pe 30 august, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins acțiunea Partidului „Moldova Mare” împotriva Comisiei Electorale Centrale (CEC) și a menținut hotărârea prin care partidul condus de Victoria Furtună nu a fost înregistrat pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia CSJ este definitivă și irevocabilă. Pe 30 august, Curtea Supremă...
Marea Dictare Națională 2025: textul dictării, din proza lui Vladimir Beșleagă. Nicușor Dan a fost prezent în PMAN alături de Maia Sandu # Ziarul de Garda
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova, a început. La eveniment au fost prezenți peste 2000 de participanți, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Potrivit informațiilor expuse în timpul dictării, în 25 de...
Dumitru Popa. Despre acest om se vorbește că este extrem de curajos, onest, că e un luptător neinvincibil. E omul care, în 1989, fiind un simplu muncitor la Combinatul „Iscoj” din Chișinău, a reușit să rostească o pledoarie dedicată limbii române, nemaiauzită până atunci în Piața Victoriei (n.r., azi – PMAN). Acei ani, acea luptă,...
Cum „autoritățile separatiste țin sub papuc cea mai frumoasă și mai duioasă limbă”. Vocile celor care protejează LIMBA ROMÂNĂ în stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Școlile cu studiere în limba română din stânga Nistrului au devenit, de la 1989 încoace, adevărate fortărețe în fața nelipsitelor presiuni exercitate de autoritățile separatiste de la Tiraspol. În condițiile în care în mai multe sate populate preponderent de etnici români, cum ar fi Cuzmin, din raionul Camenca sau Broșteni și Lenin, din raionul Rîbnița,...
În spațiul public se vehiculează ideea că alegerile parlamentare din 28 septembrie ar fi deja „decise”, că diaspora ar putea influența fraudulos rezultatele sau că CEC ar lucra în favoarea unui partid. Într-un interviu pentru podcastul Detectorul de Falsuri al Ziarului de Gardă, Pavel Postica, membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a respins aceste acuzații...
LIVE/ Marea Dictare Națională 2025: textul dictării, din proza lui Vladimir Beșleagă # Ziarul de Garda
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova, a început. La eveniment au fost așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. În 25 de raioane ale țării sunt desfășurate evenimente...
LIVE/ Marea Dictare Națională 2025: Maia Sandu și Nicușor Dan au venit în fața participanților # Ziarul de Garda
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova, a început. La eveniment au fost așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. În 25 de raioane ale țării sunt desfășurate evenimente...
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, organizată de Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției R. Moldova, a început. La eveniment au fost așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Programul evenimentului:
VIDEO/ „Politicienii pro-ruși nu muncesc în cele mai bune interese ale cetățenilor R. Moldova”. Janis Mazeiks, Ambasadorul UE, la final de mandat, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Janis Mazeiks, Ambasadorul UE în Republica Moldova, aflat la finalul mandatului său, a oferit un interviu în limba română în cadrul Podcast ZdCe. Diplomatul a vorbit despre cum s-a schimbat R. Moldova în perioada mandatului său, ce a reușit să realizeze și care sunt restanțele în parcursul spre integrarea europeană. Ambasadorul spune că s-a așteptat...
LIVE TEXT/ Regiunea Odesa, în pană majoră de curent după un atac cu drone rusești. Război în Ucraina, ziua 1285 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:40 Forțele rusești au lansat un atac masiv cu drone peste noapte în regiunea Odesa, afectând infrastructura energetică. Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper, a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform. „Orașul Cernomorsk și împrejurimile sale au fost cel mai grav afectate. Atacul a afectat infrastructura energetică”, a scris el. În prezent,...
VIDEO/ Poveștile străinilor care au cucerit limba română în R. Moldova. „Limba este cheia pentru încredere și integrare, dar și un simbol de respect pentru țara care te primește” # Ziarul de Garda
Cynthia locuiește de 5 ani în R. Moldova și, cu ajutorul rețelelor sociale, a ajuns să fie cunoscută de sute de mii de moldoveni. Meiling a venit la Chișinău acum 9 ani, pentru că îi place aventura și a vrut să cunoască o cultură diferită. Luciano, născut în Italia, a lucrat timp de 6 ani...
Pe 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, președinta Maia Sandu l-a întâmpinat la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale. Programul oficial al vizitei include:
INTERVIU/ Istoricul Vladimir Solonari: Convenția de la Tighina din 1941 a pus bazele ocupației Transnistriei și „evacuării” evreilor # Ziarul de Garda
Pe 30 august 1941, la Tighina, România și Germania nazistă au semnat un acord privind statutul teritoriului regiunii transnistrene, aflat sub controlul trupelor germane și române. Într-un interviu pentru RFI, istoricul Vladimir Solonari, profesor asociat al Universității Floridei Centrale, Orlando, a explicat semnificația acestui document istoric. Documentul numit „Convenția de la Tighina” cuprinde nouă puncte...
Blocul „Alternativa” a adăugat trei reprezentanți PDCM pe lista candidaților la parlamentare # Ziarul de Garda
Lista Blocului Electoral „Alternativa” a fost actualizată prin includerea a trei noi candidați la funcția de deputat în Parlament, reprezentanți ai partidului Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu. Modificările au fost aprobate de CEC în ședința de sâmbătă, 30 august. Pentru a păstra echilibrul de gen, nouă persoane și-au schimbat poziția...
Dorin Recean pleacă în Japonia. Programul vizitei include și o întrevedere cu omologul său nipon # Ziarul de Garda
Premierul Dorin Recean întreprinde, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia. Anunțul a fost făcut de Guvern sâmbătă, 30 august. Programul vizitei sale include întâlniri oficiale și inaugurarea Zilei R. Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka. Duminică, 31 august, șeful Guvernului va inaugura Ziua Republicii Moldova de la...
LIVE TEXT/ Kievul ar fi distrus un depozit rusesc de explozibili din regiunea Tula. Război în Ucraina, ziua 1284 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:41 Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei(HUR) ar fi lovit cu succes, în noaptea de 30 august, un depozit rusesc de explozibili din regiunea Tula, The Kyiv Independent, citând surse. Atacul ar face parte dintr-o serie de operațiuni ucrainene care vizează facilități militare și industriale din spatele frontului, „cu scopul de...
Jānis Mažeiks își ia rămas bun de la R. Moldova după patru ani la conducerea Delegației UE. Mesajul ambasadorului # Ziarul de Garda
Fostul șef al Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, și-a încheiat mandatul de patru ani și se întoarce în Letonia. Sâmbătă, 30 august, acesta a publicat o fotografie făcută la Aeroportul Internațional Chișinău (AIC), însoțită de un mesaj de rămas bun: „O parte din mine va rămâne mereu în R. Moldova”. „Mă...
Alegeri 2025: CUB și PSDE intră oficial în campania electorală. Promisiunile partidelor # Ziarul de Garda
Formațiunea politică Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) și Partidul Social Democrat European (PSDE) s-au lansat astăzi, 30 august, oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ambele formațiuni și-au reunit candidații și susținătorii la Chișinău, în cadrul unor evenimente festive, unde au prezentat sloganele și promisiunile cu care intră în competiția electorală....
Plahotniuc urmează să fie plasat în arest la Penitenciarul nr. 13 imediat după extrădare # Ziarul de Garda
După extrădare, Vladimir Plahotniuc ar urma să fie plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a precizat, la ProTV, că oligarhul va fi adus în țară cu un zbor comercial, la „cel mai favorabil preț”. Viorel Cernăuțeanu a explicat că, odată ajuns la Chișinău, Plahotniuc va...
Estonia are astăzi una dintre cele mai transparente piețe imobiliare din Uniunea Europeană: cu digitalizarea completă a tuturor proceselor imobiliare, reguli urbanistice clare și respectate, prețuri reale disponibile public, patrimoniu istoric și zone verzi protejate. Peisajul din Tallinn contrastează evident cu realitatea din Chișinău, deși în 1991, ambele orașe au pornit cu același bagaj sovietic. ...
Un fost președinte al parlamentului Ucrainei a fost ucis la Lvov. Făptașul era îmbrăcat ca un curier # Ziarul de Garda
Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, Andrii Parubii, a fost ucis la Lvov pe 30 august, relatează Hromadske. Potrivit „Suspilne”, atacatorul care l-a împușcat pe Parubii era îmbrăcat ca un curier de livrări. Totodată, „RBC-Ucraina” notează că la locul crimei au fost găsite cel puțin șapte gloanțe. Conform Poliției Naționale, incidentul a avut loc...
VIDEO/ Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru # Ziarul de Garda
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina operează fără autorizație de mediu și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date oficiale privind calitatea apei epurate. În urma sesizării portalului Rezina în Obiectiv, Ministerul Mediului a preluat cazul și a stabilit un termen de 90...
Apelul unei mame care acuză că fiica ei a primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru. Copila a ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament # Ziarul de Garda
O copilă de 7 ani din raionul Hîncești a fost internată de urgență în secția de reanimare în urma unei intoxicații severe cu un medicament. Potrivit părinților, un medic pediatru din cadrul Centrului de Sănătate din Hîncești i-ar fi prescris o doză mult mai mare decât cea permisă pentru vârsta și greutatea acesteia. În prezent,...
Statele UE, cu excepția Ungariei, condamnă ultimele atacuri ale Kremlinului asupra Ucrainei # Ziarul de Garda
Statele Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, au condamnat într-o declarație comună ultimele atacuri majore ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, soldate cu moartea a cel puțin 23 de civili, inclusiv patru copii, și cu rănirea multor altora. De asemenea, Regatul Unit s-a alăturat acestei declarații, potrivit unui comunicat oficial al Serviciului European...
SUA împiedică președintele palestinian să participe la reuniunea ONU de la New York # Ziarul de Garda
Președintele palestinian Mahmoud Abbas și alți 80 de oficiali și-au pierdut vizele și nu vor putea participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, a anunțat Departamentul de Stat al SUA. Marco Rubio i-a acuzat că subminează pacea și caută „recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian ipotetic”. Decizia, salutată de Israel, vine în contextul eforturilor Franței...
LIVE TEXT/ Forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra orașelor Zaporijjea și Dnipro: morți, incendii și declarația lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1284 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:43 În noaptea de 30 august, forțele armate ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind drone kamikaze, dar și rachete. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare antiaeriană au detectat în total 582 ținte: 537 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare, opt rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 37 de rachete de croazieră și rachete aeriene...
„Până anul trecut nu am văzut transportare organizată cu avioane la secțiile de votare”. CEC explică de ce în regiunea transnistreană vor fi deschise 12 secții de votare # Ziarul de Garda
Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a deschide 12 secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană a generat critici și acuzații de „discriminare”. Pavel Postica, membru CEC, susține însă că hotărârea respectă strict legislația și că numărul secțiilor este calculat matematic, conform Codului Electoral. Cum s-a ajuns la cifra de 12 secții Potrivit lui...
Ion Ceban, primarul general al Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de declanșarea invaziei asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Declarația a fost făcută vineri, 29 august, într-un interviu pentru Euronews România, chiar în ziua lansării oficiale a Blocului Alternativa în...
LIVE TEXT/ Drone ucrainene ar fi lovit două rafinării de petrol din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1284 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:00 Dronele ucrainene ar fi lovit, în noaptea de 30 august, rafinării de petrol din regiunile rusești Krasnodar și Samara, a confirmat comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi pentru The Kyiv Independent. În cursul nopții, canalele rusești de pe Telegram au relatat că, începând cu ora 2:30, locuitorii din Krasnodar...
Alegeri 2025: reguli, riscuri, falsuri. Pavel Postica, membru al CEC, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu membrul Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, despre începutul campaniei electorale, secțiile deschise în stânga Nistrului, acuzațiile de fraudare a alegerilor, mesajele despre onorariile exorbitante propuse observatorilor în diasporă, dar și despre narațiunile privind anularea scrutinului din 28 septembrie sau influența Rusiei în treburile...
29 august 2025
LIVE TEXT/ 25 de persoane au fost ucise în atacul rusesc asupra Kievului din 28 august, inclusiv patru copii. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În urma atacului rusesc asupra Kievului din 28 august, 25 de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii. Alte zeci au fost rănite. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conversații cu președintele Consiliului European, António Costa, potrivit Ukrinform, citând canalul de Telegram al președintelui. „Până în prezent,...
Partidul Politic „Partidul Nostru” s-a lansat în campania electorală în satul Rediul Mare, Dondușeni # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Partidul Nostru” a ales să se lanseze în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni, localitate în care liderul partidului, Renato Usatîi, spune că și-a petrecut copilăria. La începutul evenimentului de lansare în campania electorală, Renato Usatîi a delcarat că au elaborat 29 de proiecte de lege cu care...
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat astăzi 29 august, în campania electorală. „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare” – este mesajul candidaților pentru următoarea lună, au declarat în cadrul evenimentului, care a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Președintele PAS, Igor Grosu, a fost primul care a ținut...
Blocul „Alternativa” s-a lansat în campania electorală: „Construim Europa aici, acasă, la noi” # Ziarul de Garda
Pe 29 august, în fața clădirii Parlamentului, blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se va încheia pe 26 septembrie. Lansarea blocului „Alternativa”, din care fac parte Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Partidul Acțiunii Colective „Congresul...
LIVE TEXT/ O dronă ucraineană ar fi provocat un incendiu lângă vila și crama lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:41 Părți dintr-o dronă ucraineană au căzut într-o pădure din apropierea unui palat și a unei crame de la Marea Neagră folosite de președintele rus Vladimir Putin, provocând un incendiu, a relatat Insider pe 29 august, citați de Kyiv Independent. Incendiul a izbucnit în urma unui atac cu drone ucrainene pe 28 august, în...
Franţa şi Germania urmează să furnizeze apărare aeriană suplimentară Ucrainei şi să exercite presiuni în vederea impunerii unor noi sancţiuni Rusiei # Ziarul de Garda
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi, 28 august, la Fort de Brégançon, reşedinţa de vară a preşedinţilor francezi, în vederea unei relansări a relațiilor franceze și germane, blocate de mai mulţi ani. Cei doi lideri au participat pe 29 august, la Toulon, la un Consiliul comun al Miniştrilor, după...
Radiografia scrutinului parlamentar 2025: Femeile reprezintă 44,5% dintre candidații la alegeri, însă bărbații domină capetele de listă # Ziarul de Garda
Un studiu realizat de Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) arată că, deși femeile constituie 44,5% din candidații la alegerile parlamentare din 2025 – o paritate aproape atinsă – această pondere este în ușoară scădere față de alegerile din 2021. Analiza confirmă că respectarea cotei de gen este esențială pentru a asigura această reprezentare, deoarece partidele...
Spitalul Clinic Bălți rămâne fără conducere. Ministra Sănătății a anunțat că directorul și unul dintre vicedirectori au fost demiși pentru că sunt acuzați de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă # Ziarul de Garda
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la spital, a anunțat ministra Sănătății Ala Nemerenco. Gheorghe Brînza și Constantin Deliu, unul dintre adjuncții săi, sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar...
„Am un pisoi. Da, unul viu. Și el vine din închisoare”: Povestea unui apărător ucrainean eliberat în urma unui schimb de prizonieri, deținuți în închisoarea din Makiivka și a pisoiului său # Ziarul de Garda
Împreună cu cei 84 de prizonieri, eliberați în cadrul schimbului din 14 august 2025, din închisoarea nr. 32 din Makiivka, regiunea Donețk, a fost eliberat și pisoiul Mâșko, după ce „și-a ispășit pedeapsa” împreună cu stăpânii săi timp de 4,5 ani. Pisoiul a fost eliberată împreună cu unul dintre stăpânii săi, Stanislav Panchenko, un soldat...
Premiera filmului „Plaha”. De ce Ministerul Culturii alocă 2,5 milioane de lei pentru a cumpăra dreptul de utilizare a producției? # Ziarul de Garda
Vineri, 29 august, la Palatul Național, are loc premiera serialului„Plaha”, un film „despre caracatița politică și despre corupția din sistem”. Proiecția din 29 august este o premieră care relatează detalii despre ce va fi în serialul cu același nume, care va putea fi urmărit din 15 septembrie la postul de televiziune JurnalTV. Producția a stârnit...
Traficul rutier va fi suspendat pe unele străzi din centrul capitalei, în contextul Zilei Limbii Române # Ziarul de Garda
În perioada 30 august, ora 18:00 și 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și strada A. Pușkin, informează vineri, 29 august, Primăria Municipiului Chișinău. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului...
Apartamente-fantomă în chirie: Cum se colectează avansuri și cum dispar proprietarii fictivi de apartamente # Ziarul de Garda
Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate...
Promisiuni de sute de euro pentru observatori electorali în diaspora. Membru CEC: Poate fi vorba despre organizatori rău-intenționați # Ziarul de Garda
Recent, în spațiul online au apărut mesaje potrivit cărora cetățenilor moldoveni din diaspora li se propune să devină observatori electorali contra unor sume de 250–500 de euro, cu achitarea cheltuielilor de călătorie. Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează că astfel de oferte ridică mari semne de întrebare și pot fi parte a unor operațiuni de dezinformare...
VIDEO/ Au încercat să pescuiască utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric, metodă strict interzisă prin lege # Ziarul de Garda
Joi, 28 august, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau ilegal pe râul Prut, utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă strict interzisă prin lege. Poliția de Frontieră menționează că persoanele nu se află la prima abatere de acest gen. Despre caz a fost informat Inspectoratul pentru Protecția Mediului...
