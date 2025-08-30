Fostul președinte al parlamentului Ucrainei a fost ucis la Liov. Făptașul era îmbrăcat ca un curier
Ziarul de Garda, 30 august 2025 13:20
Fostul președinte al Radei Supreme din Ucraina, Andrii Parubii, a fost ucis la Liov pe 30 august, relatează Hromadske. Potrivit „Suspilne”, atacatorul care l-a împușcat pe Parubii era îmbrăcat ca un curier de livrări. Totodată, „RBC-Ucraina” notează că la locul crimei au fost găsite cel puțin șapte gloanțe. Conform Poliției Naționale, incidentul a avut loc...
• • •
Acum 30 minute
13:20
Acum o oră
13:00
VIDEO/ Stația de epurare din orașul Rezina activează ilegal și poluează grav râul Nistru # Ziarul de Garda
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina operează fără autorizație de mediu și deversează ape insuficient tratate în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Autoritățile locale nu dispun de date oficiale privind calitatea apei epurate. În urma sesizării portalului Rezina în Obiectiv, Ministerul Mediului a preluat cazul și a stabilit un termen de 90...
Acum 2 ore
12:10
Apelul unei mame care acuză că fiica ei a primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru. Copila a ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament # Ziarul de Garda
O copilă de 7 ani din raionul Hîncești a fost internată de urgență în secția de reanimare în urma unei intoxicații severe cu un medicament. Potrivit părinților, un medic pediatru din cadrul Centrului de Sănătate din Hîncești i-ar fi prescris o doză mult mai mare decât cea permisă pentru vârsta și greutatea acesteia. În prezent,...
11:50
Statele UE, cu excepția Ungariei, condamnă ultimele atacuri ale Kremlinului asupra Ucrainei # Ziarul de Garda
Statele Uniunii Europene, cu excepția Ungariei, au condamnat într-o declarație comună ultimele atacuri majore ale Rusiei asupra Kievului și altor orașe din Ucraina, soldate cu moartea a cel puțin 23 de civili, inclusiv patru copii, și cu rănirea multor altora. De asemenea, Regatul Unit s-a alăturat acestei declarații, potrivit unui comunicat oficial al Serviciului European...
Acum 4 ore
11:20
SUA împiedică președintele palestinian să participe la reuniunea ONU de la New York # Ziarul de Garda
Președintele palestinian Mahmoud Abbas și alți 80 de oficiali și-au pierdut vizele și nu vor putea participa la sesiunea Adunării Generale a ONU, a anunțat Departamentul de Stat al SUA. Marco Rubio i-a acuzat că subminează pacea și caută „recunoașterea unilaterală a unui stat palestinian ipotetic”. Decizia, salutată de Israel, vine în contextul eforturilor Franței...
10:50
LIVE TEXT/ Forțele ruse au lansat atacuri aeriene asupra orașelor Zaporijjea și Dnipro: morți, incendii și declarația lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1284 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:43 În noaptea de 30 august, forțele armate ruse au lansat un atac masiv asupra Ucrainei, folosind drone kamikaze, dar și rachete. Potrivit Comandamentului Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare antiaeriană au detectat în total 582 ținte: 537 de drone de tip Shahed și drone-imitatoare, opt rachete balistice Iskander-M/KN-23 și 37 de rachete de croazieră și rachete aeriene...
10:20
„Până anul trecut nu am văzut transportare organizată cu avioane la secțiile de votare”. CEC explică de ce în regiunea transnistreană vor fi deschise 12 secții de votare # Ziarul de Garda
Decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a deschide 12 secții de votare pentru cetățenii din regiunea transnistreană a generat critici și acuzații de „discriminare”. Pavel Postica, membru CEC, susține însă că hotărârea respectă strict legislația și că numărul secțiilor este calculat matematic, conform Codului Electoral. Cum s-a ajuns la cifra de 12 secții Potrivit lui...
09:40
Ion Ceban, primarul general al Chișinăului și lider al Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), a recunoscut că s-a aflat în Rusia cu o zi înainte de declanșarea invaziei asupra Ucrainei, pe 24 februarie 2022. Declarația a fost făcută vineri, 29 august, într-un interviu pentru Euronews România, chiar în ziua lansării oficiale a Blocului Alternativa în...
Acum 6 ore
09:10
LIVE TEXT/ Drone ucrainene ar fi lovit două rafinării de petrol din Rusia. Război în Ucraina, ziua 1284 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:00 Dronele ucrainene ar fi lovit, în noaptea de 30 august, rafinării de petrol din regiunile rusești Krasnodar și Samara, a confirmat comandantul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi pentru The Kyiv Independent. În cursul nopții, canalele rusești de pe Telegram au relatat că, începând cu ora 2:30, locuitorii din Krasnodar...
09:10
Alegeri 2025: reguli, riscuri, falsuri. Pavel Postica, membru al CEC, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La Detectorul de falsuri, noul podcast al Ziarului de Gardă, discutăm cu membrul Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica, despre începutul campaniei electorale, secțiile deschise în stânga Nistrului, acuzațiile de fraudare a alegerilor, mesajele despre onorariile exorbitante propuse observatorilor în diasporă, dar și despre narațiunile privind anularea scrutinului din 28 septembrie sau influența Rusiei în treburile...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ 25 de persoane au fost ucise în atacul rusesc asupra Kievului din 28 august, inclusiv patru copii. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 În urma atacului rusesc asupra Kievului din 28 august, 25 de persoane au fost ucise, inclusiv patru copii. Alte zeci au fost rănite. Acest lucru a fost declarat de președintele Volodimir Zelenski în timpul unei conversații cu președintele Consiliului European, António Costa, potrivit Ukrinform, citând canalul de Telegram al președintelui. „Până în prezent,...
21:40
Partidul Politic „Partidul Nostru” s-a lansat în campania electorală în satul Rediul Mare, Dondușeni # Ziarul de Garda
Partidul Politic „Partidul Nostru” a ales să se lanseze în campania electorală pentru alegerile parlamentare în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni, localitate în care liderul partidului, Renato Usatîi, spune că și-a petrecut copilăria. La începutul evenimentului de lansare în campania electorală, Renato Usatîi a delcarat că au elaborat 29 de proiecte de lege cu care...
21:10
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat astăzi 29 august, în campania electorală. „Mergem în direcția corectă: UE, pace, dezvoltare” – este mesajul candidaților pentru următoarea lună, au declarat în cadrul evenimentului, care a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Președintele PAS, Igor Grosu, a fost primul care a ținut...
20:30
Blocul „Alternativa” s-a lansat în campania electorală: „Construim Europa aici, acasă, la noi” # Ziarul de Garda
Pe 29 august, în fața clădirii Parlamentului, blocul electoral „Alternativa” s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie. Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie se va încheia pe 26 septembrie. Lansarea blocului „Alternativa”, din care fac parte Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Partidul Acțiunii Colective „Congresul...
19:50
LIVE TEXT/ O dronă ucraineană ar fi provocat un incendiu lângă vila și crama lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:41 Părți dintr-o dronă ucraineană au căzut într-o pădure din apropierea unui palat și a unei crame de la Marea Neagră folosite de președintele rus Vladimir Putin, provocând un incendiu, a relatat Insider pe 29 august, citați de Kyiv Independent. Incendiul a izbucnit în urma unui atac cu drone ucrainene pe 28 august, în...
19:20
Franţa şi Germania urmează să furnizeze apărare aeriană suplimentară Ucrainei şi să exercite presiuni în vederea impunerii unor noi sancţiuni Rusiei # Ziarul de Garda
Preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi, 28 august, la Fort de Brégançon, reşedinţa de vară a preşedinţilor francezi, în vederea unei relansări a relațiilor franceze și germane, blocate de mai mulţi ani. Cei doi lideri au participat pe 29 august, la Toulon, la un Consiliul comun al Miniştrilor, după...
19:00
Radiografia scrutinului parlamentar 2025: Femeile reprezintă 44,5% dintre candidații la alegeri, însă bărbații domină capetele de listă # Ziarul de Garda
Un studiu realizat de Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) arată că, deși femeile constituie 44,5% din candidații la alegerile parlamentare din 2025 – o paritate aproape atinsă – această pondere este în ușoară scădere față de alegerile din 2021. Analiza confirmă că respectarea cotei de gen este esențială pentru a asigura această reprezentare, deoarece partidele...
18:30
Spitalul Clinic Bălți rămâne fără conducere. Ministra Sănătății a anunțat că directorul și unul dintre vicedirectori au fost demiși pentru că sunt acuzați de abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă # Ziarul de Garda
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de Centrul Național Anticorupție (CNA) la spital, a anunțat ministra Sănătății Ala Nemerenco. Gheorghe Brînza și Constantin Deliu, unul dintre adjuncții săi, sunt vizați într-un dosar de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar...
18:30
„Am un pisoi. Da, unul viu. Și el vine din închisoare”: Povestea unui apărător ucrainean eliberat în urma unui schimb de prizonieri, deținuți în închisoarea din Makiivka și a pisoiului său # Ziarul de Garda
Împreună cu cei 84 de prizonieri, eliberați în cadrul schimbului din 14 august 2025, din închisoarea nr. 32 din Makiivka, regiunea Donețk, a fost eliberat și pisoiul Mâșko, după ce „și-a ispășit pedeapsa” împreună cu stăpânii săi timp de 4,5 ani. Pisoiul a fost eliberată împreună cu unul dintre stăpânii săi, Stanislav Panchenko, un soldat...
18:00
Premiera filmului „Plaha”. De ce Ministerul Culturii alocă 2,5 milioane de lei pentru a cumpăra dreptul de utilizare a producției? # Ziarul de Garda
Vineri, 29 august, la Palatul Național, are loc premiera serialului„Plaha”, un film „despre caracatița politică și despre corupția din sistem”. Proiecția din 29 august este o premieră care relatează detalii despre ce va fi în serialul cu același nume, care va putea fi urmărit din 15 septembrie la postul de televiziune JurnalTV. Producția a stârnit...
17:50
Traficul rutier va fi suspendat pe unele străzi din centrul capitalei, în contextul Zilei Limbii Române # Ziarul de Garda
În perioada 30 august, ora 18:00 și 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între strada Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și strada A. Pușkin, informează vineri, 29 august, Primăria Municipiului Chișinău. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului...
17:40
Apartamente-fantomă în chirie: Cum se colectează avansuri și cum dispar proprietarii fictivi de apartamente # Ziarul de Garda
Sunt anunțuri care par prea bune ca să fie adevărate: apartamente spațioase, la prețuri accesibile, mobilate modern, gata de trai. Dar pentru unii, aceste promisiuni s-au transformat rapid într-o escrocherie clasică, cu pierderi financiare. Fenomenul este unul constant, arată datele Poliției. „În primele șapte luni ale anului 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate...
17:30
Promisiuni de sute de euro pentru observatori electorali în diaspora. Membru CEC: Poate fi vorba despre organizatori rău-intenționați # Ziarul de Garda
Recent, în spațiul online au apărut mesaje potrivit cărora cetățenilor moldoveni din diaspora li se propune să devină observatori electorali contra unor sume de 250–500 de euro, cu achitarea cheltuielilor de călătorie. Comisia Electorală Centrală (CEC) avertizează că astfel de oferte ridică mari semne de întrebare și pot fi parte a unor operațiuni de dezinformare...
17:20
VIDEO/ Au încercat să pescuiască utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric, metodă strict interzisă prin lege # Ziarul de Garda
Joi, 28 august, polițiștii de frontieră au depistat și documentat doi bărbați care pescuiau ilegal pe râul Prut, utilizând un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă strict interzisă prin lege. Poliția de Frontieră menționează că persoanele nu se află la prima abatere de acest gen. Despre caz a fost informat Inspectoratul pentru Protecția Mediului...
17:00
Cu ce averi candidează la parlamentare liderii „Blocului Electoral Patriotic”. Din ce venituri au trăit în 2024 și ce proprietăți au # Ziarul de Garda
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat astăzi, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Lansarea a avut loc în preajma Mănăstirii Căpriana. ZdG a analizat veniturile și proprietățile declarate de cei patru lideri ai blocului electoral, declarate pentru anul 2024. Salariu de peste...
16:50
ULTIMA ORĂ/ CEC respinge cererea PDMM, afiliat lui Plahotniuc, de înregistrare la alegerile parlamentare. ASP a retras definitiv formațiunea din lista partidelor care pot participa la alegeri # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins vineri, 29 august, cererea Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), afiliat oligarhului Vladimir Plahotniuc, de înregistrare în calitate de candidat la alegerile parlamentare. Decizia a fost susținută de 6 membri ai Comisiei. În cadrul ședinței CEC, reprezentanții PDMM au făcut referință la încă o scrisoare expediată de către Agenția Servicii...
16:10
Campania electorală, începută înainte de termen? Promo-LEX: „Cheltuielile reale pentru promovare electorală vor depăși semnificativ sumele care urmează a fi declarate de concurenții electorali” # Ziarul de Garda
Deși campania electorală începe oficial pe 29 august, activitățile de promovare cu tentă electorală au început mult mai devreme. Doar în ultima săptămână, observatorii Promo-LEX au raportat cel puțin 2 339 de activități de promovare, majoritatea sub forma distribuirii materialelor informative, difuzării publicității stradale și întâlnirilor cu alegătorii. Cele mai multe au fost organizate de...
16:00
Un site obscur de limbă turcă a publicat o așa-zisă „scurgere de documente”, potrivit căreia „Maia Sandu va trimite 700 de voluntari în Ucraina” dacă PAS va câștiga alegerile parlamentare. Informația a fost imediat amplificată de presa rusească și de canale de Telegram și Facebook, devenind peste noapte „știre internațională”. Potrivit portalului StopFals, informația se...
15:50
LIVE TEXT/ Un militar ucrainean a supravețuit după torturile soldaților ruși. „Ei credeau că toate victimele lor muriseră, așa că le-au aruncat corpurile într-o groapă”. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:41 Oamenii legii din Ucraina investighează tratamentului „crud aplicat prizonierilor de război ucraineni de către ocupanți”, pe baza mărturiei unui membru al Gărzii Naționale ucrainenecare a supraviețuit torturii, scrie Hromadske. Conform anchetei, soldații ruși l-au capturat pe militarul ucrainean în apropierea satului Mirolyubovka din comunitatea Grodovsk. Armata rusă l-a dus pe prizonier în subsolul...
15:40
Cazurile de rujeolă la copii: ANSP recomandă vaccinarea în pragul noului an școlar # Ziarul de Garda
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, prin verificarea statutului vaccinal conform Calendarului național de vaccinare. În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în R. Moldova, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de...
15:30
Ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul I la USMF „Nicolae Testemițanu” # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmасie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită lа Ceremonia de bun venit a studenților admiși în anul I. Festivitatea se va desfășura luni, 1 septembrie 2025, în incinta Palatului Național „Nicolae Sulac” din Chișinău (str. Al. Pușkin, 21) cu începere de la ora 11:00, și va întruni reprezentanți...
15:20
Analiză IDIS: În primul trimestru din acest an a fost înregistrată cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii 17 ani # Ziarul de Garda
În primul trimestru din acest an a fost înregistrată cea mai mare creștere a prețurilor la apartamente din ultimii șaptesprezece ani. Față de 2024, prețurile au crescut cu 20,6% la apartamentele noi și cu 17,4% în cazul apartamentelor vechi. În trimestrul doi, față de anul trecut, creșterea prețurilor a fost de 4,6% pentru apartamentele noi...
14:50
De Ziua Limbii Române, Maia Sandu îl așteaptă la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan. Programul vizitei # Ziarul de Garda
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie de evenimente culturale, se arată în comunicatul de presă emis de Președinție. Programul oficial al vizitei include:
14:30
SPIA a primit două drone într-un proiect finanțat de UE. „Acestea vor sprijini monitorizarea zonelor greu accesibile și documentarea activităților ilegale” # Ziarul de Garda
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a recepționat două drone în valoare de peste 430 de mii de lei. Echipamentele vor sprijini activitățile operative și misiunile speciale desfășurate de SPIA, menite să consolideze securitatea internă și integritatea instituțională. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „EU4Moldova Rezilientă: Stat sigur, comunități puternice”,...
14:20
„Blocul Electoral Patriotic” s-a lansat oficial în campania electorală. Evenimentul a avut loc lângă Mănăstirea Căpriana # Ziarul de Garda
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat astăzi, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Lansarea a avut loc în preajma Mănăstirii Căpriana. Aceștia au anunțat că sloganul campaniei este „Credem în Moldova”. Fostul președinte al țării și liderul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova,...
14:10
VIDEO/ „Love is hard, so never give up”. Un adolescent ar fi deteriorat mai multe indicatoare rutiere din Orhei și ar fi lăsat mesaje pe monumente # Ziarul de Garda
Mai multe indicatoare rutiere din orașul Orhei au fost deteriorate, iar unele monumente au fost inscripționate cu mesaje de dragoste. Oamenii legii au anunțat că au identificat adolescentul care ar fi comis faptele. Conform unui comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției (IGP), joi, 28 august, după ora 02:00, în Orhei au fost semnalate...
13:50
Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii țărilor din afara UE. Cu cel puțin 48 de ore înainte de călătorie, trebuie să fie oferite mai multe informații # Ziarul de Garda
Începând cu data de 1 septembrie 2025, Letonia introduce noi reguli de intrare pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv R. Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pentru a intra în țară, cetățenii vor trebui cu cel puțin 48 de ore înainte de intrarea în...
13:40
Iranul a executat peste 800 de persoane de la începutul anului. „S-a pus un accent disproporționat asupra minorităților etnice și a migranților” # Ziarul de Garda
Peste 800 de persoane au fost executate în Iran de la începutul anului, a anunțat ONU, criticând „modelul sistematic de utilizare a pedepsei cu moartea ca instrument de intimidare de către stat”, potrivit France24. Biroul pentru drepturile omului al Națiunilor Unite a spus că a existat o „creștere majoră a execuțiilor în prima jumătate a...
Ieri
13:20
Armata israeliană declară oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare # Ziarul de Garda
Armata israeliană a declarat, astăzi, 29 august, oraşul Gaza „zonă periculoasă de luptă”, fără a cere deocamdată populaţiei o evacuare imediată, în contextul în care Israelul a ameninţat cu lansarea unei ofensive militare împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP, citează G4Media. „Începând de astăzi, la ora 10:00, pauza tactică locală în activitatea militară nu...
12:50
LIVE TEXT/ Ucraina convoacă o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU din cauza atacului Rusiei asupra Kievului. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:50 Consiliul de Securitate al ONU se va întruni pe 29 august, la cererea Ucrainei, pentru a discuta un recent atac rusesc împotriva Kievului, care a ucis 23 de persoane, inclusiv patru copii și a rănit 60 de persoane, scrie Kyiv Independent. În timpul reuniunii delegația ucraineană la New York va informa comunitatea internațională...
12:40
Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri, 29 august, loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancţiuni împotriva Moscovei, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres și G4Media. „Aceste atacuri arată că Putin pur și simplu îşi bate joc...
12:20
Republica Moldova nu este un stat condamnat la periferie și nici nu depinde de Federația Rusă pentru a supraviețui. Dimpotrivă, țara are șansa să-și consolideze parcursul european, iar dimensiunea ei nu reprezintă un obstacol, consideră Victor Juc, profesor universitar și director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova....
11:50
Rețelele de distribuție a gazelor naturale vor fi inventariate în cadrul unui proiect pilot. „Rețelele de gaze naturale din țara noastră s-au dezvoltat fragmentat” # Ziarul de Garda
Ministerele Energiei și Finanțelor vor aproba un ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din R. Moldova, pentru a testa metodologia propusă de inventariere și gestionare a rețelelor de gaze naturale din proprietatea persoanelor terțe și fără proprietar, aflate în gestiunea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale din...
11:40
R. Moldova se aliniază la sancțiunile europene aplicate lui Dmitri Buimistru și Veaceslav Valico # Ziarul de Garda
Consiliul Interinstituțional de Supervizare din cadrul Guvernului, prin care se pun în aplicare măsurile restrictive internaționale, a luat decizia vineri, 29 august, de completare a listei naționale a persoanelor sancționate de Uniunea Europeană cu mai mulți cetățeni străini, precum și cu alți doi cetățeni ai R. Moldova, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean. Potrivit lui Recean,...
11:20
Premieră pentru R. Moldova: a fost efectuată prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitivul intrasacular WEB # Ziarul de Garda
În premieră pentru R. Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată joi, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge), anunță Ministerul Sănătății (MS). Potrivit Ministerului, noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea unui dispozitiv direct în interiorul sacului...
11:10
11:00
Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către Ucraina a mii de rachete de croazieră # Ziarul de Garda
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potențială vânzare de rachete de croazieră lansate din aer și echipamente conexe către Ucraina, în valoare estimată de 825 de milioane de dolari, a anunțat Pentagonul, potrivit Reuters. Cele 3350 de rachete Extended Range Attack Munition (ERAM), care potențial vor fi vândute includ kituri de ghidare GPS...
10:40
LIVE TEXT/ Armata rusă a ucis cel puțin cinci civili în Ucraina în ultimele 24 de ore. Mediazona: Rusia a pierdut aproape 220 de mii de soldați în războiul împotriva Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1283 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:38 Atacurile armatei ruse împotriva Ucrainei au ucis cel puțin cinci civili și au rănit alți 26 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 29 august. Forțele ucrainene au doborât 46 din cele 68 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, au raportat Forțele...
10:30
Aproape 20 de percheziții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 12,5 milioane de lei, la transportarea mărfii spre port # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat vineri, 29 august, deconspirarea unui scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, din 2023, la transportarea mărfii spre port, în sumă de peste 12 500 000 de lei, conform unui comunicat de presă. În dosarul penal sunt cercetați în calitate de bănuiți fondatorul și administratorul companiei din Chișinău, precum și...
10:20
Cod galben de caniculă la sfârșit de vară. SHS anunță temperaturi de până la +35°C # Ziarul de Garda
Cod galben de caniculă în perioada 29 – 31 august în zonele de sud și centru ale R. Moldova, anunță vineri, 29 august Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Meteorologii au emis cod galben pentru centrul și sudul țării, unde temperatura maximă a aerului va ajunge până la +33 și +35°C. Astfel, în zonele vizate, se...
