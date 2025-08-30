Fostul președinte al parlamentului Ucrainei a fost ucis la Liov. Făptașul era îmbrăcat ca un curier

10:40

UPDATE 10:38 Atacurile armatei ruse împotriva Ucrainei au ucis cel puțin cinci civili și au rănit alți 26 în ultima zi, au declarat autoritățile regionale pe 29 august. Forțele ucrainene au doborât 46 din cele 68 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, au raportat Forțele...