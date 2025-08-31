Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani
Unica.md, 31 august 2025 14:00
Arheologii israelieni anunță că au identificat locul biblic unde, potrivit Evangheliei după Ioan, Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui cerșetor orb la
Acum 5 minute
14:40
CEC avertizează cultele religioase: Implicarea în politică și campania electorală este interzisă prin lege # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a lansat un apel public către toate cultele religioase din Republica Moldova, reamintind că legislația interzise implicarea fețelor bisericești și a lăcașelor de cult în activități
14:40
Serviciul Fiscal de Stat monitorizează comerțul cu flori la început de an școlar: Acțiuni preventive pentru respectarea disciplinei fiscale # Unica.md
În perioada 31 august – 1 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) desfășoară acțiuni de monitorizare a activității contribuabililor care comercializează flori vii și aranjamente florale. Măsurile vin în
Acum 15 minute
14:30
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională # Unica.md
Ministerul Educației și Cercetării a publicat textul pe care l-au avut de scris participanții la Marea Dictare Națională. Textul dictat a fost un fragment din „Cărțile copilăriei mele" de Vladimir
Acum 30 minute
14:20
Ziua Limbii Române – Limba care ne unește, ne definește și rămâne vie. Câți oameni vorbesc românește în întreaga lume # Unica.md
Limba română, sărbătorită anual pe 31 august, este mai mult decât un mijloc de comunicare: este tezaurul nostru identitar, puntea dintre generații și simbolul continuității unui popor. Învățată mai întâi
Acum o oră
14:00
SUA: Autoritățile promit să anunțe cauza autismului până în septembrie. Robert F. Kennedy Jr: „Identificăm deja anumite intervenții” # Unica.md
În cadrul unei recente ședințe de guvern, secretarul american pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr, a transmis că SUA se apropie de identificarea cauzelor autismului. Acesta i-a
14:00
Descoperire arheologică majoră în Israel: Zidul Scăldătorii Siloamului, locul biblic al vindecării orbului de către Iisus, identificat după aproape 2.800 de ani # Unica.md
Arheologii israelieni anunță că au identificat locul biblic unde, potrivit Evangheliei după Ioan, Iisus Hristos ar fi săvârșit una dintre cele mai cunoscute minuni – vindecarea unui cerșetor orb la
13:50
Doi polițiști răniți într-un accident grav în raionul Sîngerei: o șoferiță a intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina de serviciu # Unica.md
Poliția Republicii Moldova a oferit detalii suplimentare despre accidentul rutier produs ieri în raionul Sîngerei, în care a fost implicat un echipaj de patrulare și reacționare operativă. Potrivit informațiilor oficiale,
Acum 4 ore
12:30
Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, exclus definitiv din cursa electorală: CSJ a respins acțiunea împotriva CEC # Unica.md
Partidul „Moldova Mare" nu va putea participa la alegerile parlamentare anticipate din 28 septembrie, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a emis o decizie irevocabilă prin care respinge acțiunea
12:10
Maia Sandu: „Limba română este cea mai puternică punte între cele două maluri ale Prutului”. Discurs la Marea Dictare Națională 2025 # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut un discurs emoționant la cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale, desfășurată la Chișinău în 2025. Evenimentul, care a reunit zeci de
12:00
Naștere surpriză la festivalul Burning Man: O femeie a adus pe lume o fetiță în rulota familiei, fără să știe că este însărcinată # Unica.md
Un cuplu prezent la festivalul Burning Man din deșertul Nevada a trecut printr-o experiență cu totul neașteptată, după ce Kayla Thompson a născut o fetiță în rulota familiei, fără să
12:00
Blocul electoral Alternativa propune un Cod de conduită pentru alegerile parlamentare și cheamă partidele să-l semneze # Unica.md
Blocul electoral Alternativa a lansat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, un Cod de conduită destinat tuturor partidelor participante la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Documentul prevede angajamentul ferm
11:50
Atac rusesc cu drone asupra unei centrale electrice din apropiere de Odesa: peste 29.000 de locuitori au rămas fără curent electric # Unica.md
Un atac rusesc cu drone a avariat în noaptea de sâmbătă spre duminică o centrală electrică din apropierea orașului Odesa, sudul Ucrainei, lăsând peste 29.000 de clienți fără electricitate, a
11:40
Președintele României, Nicușor Dan, la Chișinău de Ziua Limbii Române: Evenimente culturale și momente simbolice alături de Maia Sandu # Unica.md
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu, cu prilejul Zilei Limbii Române. Cei doi șefi de stat participă împreună la
11:40
Rusia triplează fondurile pentru influențarea alegerilor din Republica Moldova. Șeful IGP: „Suma pentru cumpărarea voturilor a ajuns la 3.000 de lei per alegător” # Unica.md
Rusia continuă să aloce resurse semnificative pentru a influența procesul electoral din Republica Moldova, avertizează șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Potrivit acestuia, suma destinată cumpărării voturilor a
11:40
Accident în lanț pe Șoseaua Hâncești: Șofer de 52 de ani, băut la volan, a provocat coliziunea a trei autoturisme # Unica.md
Un accident rutier cu implicarea a trei autoturisme s-a produs sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17:04, pe Șoseaua Hâncești din Capitală. Un șofer de 52 de ani, aflat în stare
11:40
Moldovenii, exemplu pentru Europa: Președintele României, Nicușor Dan, laudă păstrarea limbii române și orientarea europeană a Republicii Moldova # Unica.md
Moldovenii au dat un exemplu întregii lumi prin păstrarea limbii române și a identității naționale, în ciuda presiunilor venite din partea Rusiei, iar astăzi dovedesc că sunt „mai europeni decât
Acum 6 ore
09:30
Ziua Limbii Române, sărbătorită cu evenimente de amploare la Chișinău și în întreaga țară # Unica.md
Astăzi, 31 august, Republica Moldova marchează Ziua Limbii Române printr-o serie de evenimente culturale, educaționale și oficiale desfășurate în mai multe localități. La Chișinău, sărbătoarea este onorată de prezența președintelui
09:20
Ultima zi de august vine cu energii noi și provocări interesante pentru toate zodiile. Astrele ne îndeamnă să ne ascultăm intuiția, să fim atenți la semnalele celor din jur și
Acum 24 ore
01:10
Bunurile imobile ale deputatei Irina Lozovan, afiliate lui Ilan Șor și condamnată penal, au fost blocate de autorități # Unica.md
Bunurile imobile înregistrate pe numele deputatei Irina Lozovan, apropiată de Ilan Șor și condamnată penal pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost blocate de autorități. Decizia a fost
30 august 2025
15:20
Pensiile și alocațiile sociale vor intra pe carduri pe 2 septembrie: 73 de milioane de lei ajung la beneficiari # Unica.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale, în valoare de 73 de milioane de lei, a fost transferată pentru luna septembrie. Banii
15:10
Peste 25.500 de copii au participat la programele de vacanță organizate de Primăria Capitalei în această vară # Unica.md
În această vară, 25.535 de copii, dintre care 597 refugiați din Ucraina, au beneficiat de programele de vacanță organizate de Primăria municipiului Chișinău, transmite IPN. Activitățile au fost adaptate vârstelor
Ieri
14:20
Premieră în Republica Moldova: Satul Sireți va emite obligațiuni pentru modernizarea infrastructurii # Unica.md
În cadrul ședinței din 26 august 2025, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat prospectul de ofertă publică pentru obligațiunile emise de Primăria satului Sireți,
14:10
Natalia Barbu, una dintre cele mai apreciate artiste din Republica Moldova, trăiește de 14 ani o poveste de dragoste discretă, dar solidă, alături de omul de afaceri Nicolae Sota. Cei
14:00
VIDEO deepfake cu vocea trucată a lui Igor Grosu, răspândit de canale anonime și surse pro-Kremlin înainte de alegeri # Unica.md
Un video deepfake în care apare vocea trucată a liderului PAS și președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, circulă intens pe rețelele de socializare și site-uri anonime, cu doar
14:00
Maia Sandu: „Extrădarea lui Plahotniuc trebuie făcută pe toate capetele de acuzare. Justiția trebuie să prevaleze” # Unica.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat importanța extrădării fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc pe toate capetele de acuzare, afirmând că doar astfel cetățenii își vor păstra încrederea în instituțiile
11:30
Un tânăr admis recent la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a avut parte de o experiență dificilă odată cu cazarea într-unul dintre căminele instituției. Mama acestuia a relatat, într-o postare
11:20
Bill Gates dezvăluie meseria pe care AI nu o va putea înlocui niciodată, chiar și peste un secol # Unica.md
Inteligența artificială (AI) schimbă radical modul în care lucrăm, însă anumite profesii rămân, cel puțin pentru moment, exclusiv oamenilor. Bill Gates, cofondatorul Microsoft și una dintre cele mai respectate voci
11:10
Predicția Vaticanului care cutremură omenirea: „Nicio mașină nu ar trebui să decidă viața sau moartea unui om” # Unica.md
Vaticanul a lansat un avertisment fără precedent, publicând un document oficial alarmant privind pericolele inteligenței artificiale (IA). Intitulat "Antiqua et Nova" („Veche și Nouă"), textul reflectă o analiză profundă realizată
11:00
Parcul lui Emilian Crețu – noua locație în care mirii din Moldova aleg să-și facă sesiuni foto # Unica.md
Parcul amenajat de actorul și influencerul Emilian Crețu lângă casa sa a devenit, în scurt timp, o atracție pentru chișinăuieni. Dacă inițial locul era vizitat de curioși și admiratori ai
10:40
Adunarea Populară a Găgăuziei i-a conferit Ordinul „Gagauz Yeri” bașcanei Evghenia Guțul, condamnată la 7 ani de închisoare # Unica.md
Adunarea Populară a autonomiei găgăuze a decis, în ședința din 29 august, să-i confere Ordinul „Gagauz Yeri" bașcanei Evghenia Guțul, recent condamnată de prima instanță la 7 ani de închisoare
10:40
Fals despre trimiterea a 700 de voluntari moldoveni în Ucraina, demontat Președinție: „Parte din propaganda Kremlinului” # Unica.md
O nouă narațiune falsă privind „atragerea Moldovei în război" a fost răspândită recent de surse cunoscute pentru promovarea dezinformării, făcând parte din arsenalul propagandei Kremlinului menite să sperie populația și
08:00
Azi, astrele ne provoacă să fim curajoși, să comunicăm sincer și să ne ascultăm intuiția. Fiecare zodie primește un impuls diferit: unii simt nevoia de schimbare, alții găsesc echilibru sau
00:00
Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată” # Unica.md
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat ferm după ce a fost vizată într-un scandal de amploare privind distribuirea ilegală a fotografiilor private pe internet. Meloni s-a declarat „dezgustată" de situație
00:00
O copilă de aproximativ 15 ani și-a pierdut viața în această după-amiază, după ce a fost lovită de un automobil în timp ce se deplasa cu o trotinetă electrică. Accidentul
29 august 2025
23:40
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire cu Trump” # Unica.md
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a declarat recent că este pregătit să preia atribuțiile prezidențiale „dacă, Doamne ferește, s-ar întâmpla o tragedie teribilă" care să îl afecteze pe actualul președinte,
23:20
220.000 de militari ruși au murit în războiul din Ucraina până la sfârșitul lunii august 2025 # Unica.md
Până la sfârșitul lunii august 2025, în războiul din Ucraina au murit 220.000 de militari ruși, potrivit datelor din Registrul cauzelor succesorale (RND), analizate de publicațiile „Meduza" și „Mediazona", relatează
22:20
Complot de asasinare a Papei Francisc dejucat la Trieste: Un bărbat turc, membru ISIS, reținut de poliția italiană # Unica.md
Poliția italiană a reținut un bărbat turc de 46 de ani, suspectat că ar fi participat la organizarea unui complot de asasinare a Papei Francisc, planificat anul trecut în timpul
22:10
Oraș cheie din estul Ucrainei, sub asediu. Rușii au concentrat circa 100.000 de militari pentru acțiuni ofensive # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Rusia a comasat „până la 100.000" de militari în apropiere de Pokrovsk, un oraș strategic din estul Ucrainei, unde situația este descrisă
22:00
Stația de epurare din Rezina funcționează fără autorizație și poluează Nistrul cu ape insuficient tratate. Ministerul Mediului cere remedierea problemei în 90 de zile # Unica.md
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație de mediu și deversează ape insuficient tratate direct în râul Nistru, încălcând legislația de mediu. Situația a ieșit
21:50
Descoperire revoluționară: Oamenii de știință au identificat un mecanism natural de „frânare” împotriva cancerului # Unica.md
O echipă de cercetători de la Universitatea Purdue din SUA a identificat un mecanism prin care organismul încearcă să se protejeze împotriva cancerului, deschizând astfel calea către noi tratamente inovatoare,
21:40
Chișinău: Numărul troleibuzelor va crește cu 10% din septembrie, pentru a face față fluxului sporit de călători # Unica.md
Începând cu luna septembrie, locuitorii municipiului Chișinău vor beneficia de un număr mai mare de troleibuze pe străzile orașului, măsura fiind adoptată pentru a răspunde creșterii fluxului de pasageri odată
21:30
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși din funcție în urma unui scandal de corupție # Unica.md
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost eliberați din funcție prin ordinul ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, după ce Centrul Național Anticorupție (CNA) a descins cu percheziții și rețineri în
21:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), informează MOLDPRES. Decizia a venit după ce Agenția Servicii Publice (ASP)
21:20
Franța și Germania anunță furnizarea de noi echipamente de apărare antiaeriană Ucrainei, după atacurile devastatoare asupra Kievului # Unica.md
Franța și Germania vor furniza suplimentar echipamente de apărare antiaeriană Ucrainei, ca răspuns la recentele atacuri aeriene rusești, au anunțat vineri, 29 august, cele două state membre-cheie ale Uniunii Europene
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, pusă sub acuzare pentru luare de mită, în contextul unei crize politice fără precedent # Unica.md
Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean destituit Yoon Suk Yeol, a fost pusă sub acuzare pentru luare de mită, a anunțat vineri o echipă specială de procurori, pe fondul
13:00
Premieră medicală în Republica Moldova: Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral, realizată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” # Unica.md
În premieră pentru Republica Moldova, Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman" a efectuat ieri, 28 august, o intervenție revoluționară de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de
13:00
Promo-LEX: Alegerile parlamentare din 28 septembrie, marcate de ingerințe externe, abuzuri și discurs de ură – concluziile Raportului nr. 2 de monitorizare # Unica.md
Asociația Promo-LEX a prezentat astăzi Raportul nr. 2 al Misiunii de observare a alegerilor parlamentare, care acoperă perioada 22 iulie – 27 august. Documentul evidențiază principalele tendințe din perioada electorală,
10:00
Un cetățean belgian, care a venit la Chișinău pentru a sărb
09:40
Patru bărbați din Ungheni, în vizorul poliției pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari # Unica.md
Ofițerii Direcției Combaterea Criminalității Organizate a INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților din BPDS “Fulger”, la data de 26 august, au efectuat mai multe percheziții pe ... Post-ul Patru bărbați din Ungheni, în vizorul poliției pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari apare prima dată în Unica.md.
09:20
Maia Sandu, mesaj de unitate la startul campaniei electorale: „Soarta Moldovei este în mâinile noastre” # Unica.md
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de unitate națională cu ocazia începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Șefa statului a subliniat importanța scrutinului și ... Post-ul Maia Sandu, mesaj de unitate la startul campaniei electorale: „Soarta Moldovei este în mâinile noastre” apare prima dată în Unica.md.
