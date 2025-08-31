Trump pune la îndoială întâlnirea Putin-Zelenski, dar se declară pregătit să ajute Ucraina să oprească războiul cu sprijinul europenilor
Ziua, 31 august 2025 13:50
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Daily Caller că o întâlnire directă între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski este puțin probabilă în viitorul apropiat, însă Statele Unite ar putea oferi sprijin aerian Europei pentru a pune capăt războiului din Ucraina. În dialogul de o oră desfășurat în Biroul Oval, Trump a subliniat
Bloomberg: UE discută renunțarea la unanimitate în politica externă, în favoarea votului majoritar calificat # Ziua
Uniunea Europeană ia în considerare trecerea de la principiul unanimității la votul cu majoritate calificată în luarea deciziilor de politică externă, relatează Bloomberg, citând un document distribuit statelor membre. Inițiativa este discutată de un grup format din 12 țări și a fost prezentată înaintea reuniunii informale a miniștrilor de externe ai UE, desfășurată pe 30
VIDEO | Incendiu de proporții și explozii la un depozit din regiunea Moscova. Peste 4.000 de metri pătrați afectați de flăcări # Ziua
Un incendiu major a izbucnit în aceată dimineață la un complex de depozite din orașul Balașiha, regiunea Moscova, afectând o suprafață de peste 4.000 de metri pătrați. Fumul dens a fost vizibil din mai multe cartiere ale orașului, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor. Potrivit martorilor, în depozitele cuprinse de flăcări erau stocate produse auto-chimice,
DOC | Departamentul pentru Relația cu R. Moldova se desființează. Instituția va fi absorbită de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni # Ziua
Guvernul României a decis reorganizarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), prin absorbția Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, care se desființează. Textul unei ordonanțe de urgență, care prevede acest lucru, a fost publicat pe site-ul oficial al instituției. Potrivit documentului, DRP va prelua toate atribuțiile, personalul, patrimoniul, contractele și litigiile fostului departament, urmând să
Președintele rus Vladimir Putin a ajuns duminică în orașul-port Tianjin, în nordul Chinei, pentru a participa la un summit regional de securitate găzduit de președintele chinez Xi Jinping, transmit agențiile ruse și chineze de presă. Vizita de patru zile marchează una dintre rarele deplasări externe ale liderului de la Kremlin și subliniază cooperarea tot mai
VIDEO | Mesajul lui Nicușor Dan, de Ziua Limbrii Române, la Chișinău: România și Republica Moldova trebuie să meargă împreună # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, a transmis un mesaj, cu ocazia Zilei Limbii Române. El a declarat că România și Republica Moldova împărtășesc aceleași valori și au nevoie una de cealaltă, iar responsabilitatea comună este aceea de a-și oferi sprijin reciproc pentru a construi un viitor mai bun
VIDEO | Rușii au atacat cu drone orașul Cernomorsk din Odesa. Zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric # Ziua
În noaptea de 31 august, forțele armate ruse au lansat atacuri cu drone asupra orașului Cernomorsk din regiunea Odesa, provocând avarii majore asupra infrastructurii energetice, potrivit informațiilor transmise de șeful Administrației militare Odesa, Oleg Kiper, citat de RBC-Ucraina. „Peste 29.000 de abonați sunt în prezent fără energie electrică. Lucrările de reconectare au început deja, iar
Mesaj de felicitare în LIMBA RUSĂ pentru cetățenii moldoveni, de ZIUA LIMBII ROMÂNE, din partea Delegației UE în R. Moldova # Ziua
Delegația UE în Republica Moldova le-a transmis un mesaj de felicitare cetățenilor moldoveni, cu ocazia sărbătorii naționale Ziua Limbii Române, celebrată în 31 august. Postarea a fost făcută în două limbi, română și… rusă, fapt care a provocat dezbateri pe internet. „Limba Noastră, glasul dorului, al mamei și al neamului. Ea ne leagă de rădăcini,
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „nu l-ar deranja deloc" dacă foștii șefi ai FBI și CIA, James Comey și John Brennan, ar fi arestați în urma noilor dezvăluiri privind investigațiile din dosarul „Russiagate". Într-un interviu acordat publicației Daily Caller, Trump a spus că arestările „ar trebui să aibă loc" după declasificarea documentelor de
„Moldova Mare" și „Uniunea Centristă" nu vor putea participa la alegerile parlamentare. CSJ a anulat decizia Curții de Apel # Ziua
Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia Curții de Apel Chișinău, care obliga CEC să înregistreze în cursa electorală Partidul „Moldova Mare", condus de Victoria Furtună și "Uniunea Centristă din Moldova" condus de Ruslan Verbițchi. Hotărârea a fost pronunță sâmbătă, 30 august. Cazul a ajuns la CSJ, după ce Comisia Electorală Centrală a atacat cu
VIDEO | AUR din Republica Moldova s-a lansat oficial în campania electorală: „Unirea nu este un vis, este o necesitate!" # Ziua
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc sâmbătă, 30 august, în scuarul Ion și Doina Aldea-Teodorovici din Chișinău, simbol al jertfei pentru libertate și pentru Unire. Manifestarea a început cu intonarea imnului de stat, urmată de discursul liderului
Președintele României, în vizită oficială în Republica Moldova. Nicușor Dan va participa la manifestările dedicate Zilei Limbii Române # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează astăzi o vizită oficială în Republica Moldova, la invitația președintelui Maia Sandu. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la manifestările dedicate Zilei Limbii Române, marcată astăzi, 31 august. Potrivit președinției de la Chișinău, vizita are o încărcătură simbolică deosebită, subliniind legăturile culturale și identitare dintre cele două state.
Sărbătoarea identității și unității naționale. În 31 august, românii de pe ambele maluri ale Prutului sărbătoresc Ziua Limbii Române # Ziua
Astăzi este marcată Ziua Limbii Române, o sărbătoare cu profunde semnificații istorice și culturale pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului și din întreaga lume. Cu acest prilej, în Republica Moldova și în România au loc diverse manifestări culturale care scot în evidență importanța limbii pentru unitatea poporului român. Originea acestei zile se leagă
Axios: Casa Albă acuză Europa că subminează în secret eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina # Ziua
Oficiali de la Casa Albă susțin că liderii europeni subminează eforturile de pace dintre Rusia și Ucraina, acuzându-i că prelungesc războiul prin sprijinirea unor „concesii teritoriale nerealiste" cerute Moscovei și că încearcă discret să anuleze progresele obținute în culise la summitul din Alaska. Informația a fost publicată de Axios, care citează surse anonime prezentate drept
Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrei Ermak: „Nimeni nu exercită presiune asupra Ucrainei privind vreun teritoriu" # Ziua
Șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrei Ermak, s-a întâlnit, vineri, la New York cu trimisul special al președintelui SUA, Steven Witkoff, pentru a discuta „negocieri tehnice" în perspectiva unui posibil summit trilateral Rusia–Ucraina–SUA. În cadrul unui briefingul online, Ermak a declarat că „nimeni nu exercită presiune asupra Ucrainei privind vreun teritoriu". „Sunt mulțumit de întâlnirea
Cancelarul german Merz, „îngrijorat" de situația politică din Franța înaintea votului de încredere din 8 septembrie # Ziua
Cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat vineri îngrijorarea față de situația politică din Franța, subliniind importanța stabilității zonei euro într-un context în care guvernul francez își joacă supraviețuirea printr-un vot de încredere programat pe 8 septembrie, transmite AFP. „Urmărim foarte îndeaproape situația politică din Franța și uneori suntem puțin îngrijorați, ca să fiu sincer", a
Ion Ceban, pentru Euronews România: Rezolvarea problemelor economice ar trebui să fie principala preocuparea a viitoarei guvernări # Ziua
Soluționarea problemelor economice ar trebui să fie principala preocuparea a viitoarei guvernări, a declarat liderul „Alternativa", Ion Ceban, într-un interviu pentru Euronews România. Politicianul a vorbit despre implicarea blocului „Alternativa" în alegerile parlamentare și a promis că membrii formațiunii vor „face ordine". În opinia sa, prioritate pentru bloc actualmente este să se preocupe de rezolvarea
Trump „continuă să lucreze" la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron a afirmat că „Putin l-ar fi pă
Casa Albă a reacționat vineri după ce președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Vladimir Putin l-ar putea „păcăli din nou” pe președintele american Donald Trump, dacă nu se angajează până luni la negocieri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Adjunctul şefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a calificat întrebarea despre posibilul „șiretlic” al […] Articolul Trump „continuă să lucreze” la o reuniune Putin-Zelenski, anunţă Casa Albă, după ce Macron a afirmat că „Putin l-ar fi păcălit pe preşedintele Trump” apare prima dată în ZIUA.md.
Departamentul de Stat al SUA anunță închiderea oficială a USAID după peste 60 de ani de activitate # Ziua
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), care timp de peste șase decenii a gestionat programe umanitare și ajutor internațional, își încetează oficial activitatea, a anunțat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pe rețeaua X. Potrivit lui Rubio, o parte din proiectele cheie vor fi transferate sub administrarea Departamentului de Stat, în timp ce […] Articolul Departamentul de Stat al SUA anunță închiderea oficială a USAID după peste 60 de ani de activitate apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” # Ziua
Partidul Social Democrat European (PSDE) s-a lansat, sâmbătă, 30 august în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Evenimentul a avut loc la Palatul Republicii. PSDE a intrat în cursa electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă”. „Astăzi scriem o pagină nouă în istoria Republicii Moldova. Este nu doar începutul unei simple campanii electorale, este […] Articolul Partidul Social Democrat European s-a lansat oficial în campania electorală cu sloganul „Construim Viitorul Acasă” apare prima dată în ZIUA.md.
SUA confirmă livrări de arme pentru atacuri în adâncul teritoriului rus, la două săptămâni după avertismentul lui Trump # Ziua
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Washingtonul furnizează Ucrainei arme care permit lovituri în adâncimea teritoriului Rusiei, sprijinind astfel atât apărarea, cât și eventuale operațiuni ofensive ale forțelor ucrainene. „Oferim Kievului capabilități care să le permită să lovească mai adânc în Rusia, iar ucrainenii, cel mai probabil, le vor folosi“, a spus […] Articolul SUA confirmă livrări de arme pentru atacuri în adâncul teritoriului rus, la două săptămâni după avertismentul lui Trump apare prima dată în ZIUA.md.
CUB s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” # Ziua
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Sloganul partidului este „Noi ducem Moldova înainte”. Potrivit liderului partidului, Igor Munteanu, „CUB este forța unui echilibru sănătos pe scena politică a Republicii Moldova”. (…) Pornim pe drumul unei campanii care trebuie să dovedească rezistența noastră și lupta […] Articolul CUB s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare: „Noi ducem Moldova înainte” apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat decesul fostului președinte al Radei Supreme, Andrii Parubii # Ziua
Fostul președinte al Radei Supreme a Ucrainei, Andrii Parubii, unul dintre liderii protestelor Euromaidan, a fost ucis la Lvov, informează surse citate de publicațiile „Suspilne” și „Ukrainska Pravda”. Informația a fost confirmată oficial și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Poliția Națională a Ucrainei a anunțat în aceeași zi că a fost raportat un incident armat […] Articolul Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat decesul fostului președinte al Radei Supreme, Andrii Parubii apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat încetarea protecției oferite de Secret Service fostului vicepreședinte american Kamala Harris, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. Harris, membră a Partidului Democrat, beneficiază automat de șase luni de protecție după încheierea mandatului, perioadă pe care Joe Biden a extins-o cu un an printr-o directivă nepublicată. Într-o […] Articolul Donald Trump retrage protecţia Secret Service pentru Kamala Harris apare prima dată în ZIUA.md.
Conducerea Spitalului din Bălți, demisă în urma perchezițiilor CNA, printr-un ordin emis de ministrul Sănătății, Ala Nemernco # Ziua
Directorul Spitalului Clinic Bălți și adjunctul său, reținuți vineri, 29 august, de CNA, într-u dosar de corupție, au demiși din funcții. Ordinile de concediere au fost semnate de către ministrul sănătății, Ala Nemerenco. „Am demis din funcții prin ordin de ministru directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA […] Articolul Conducerea Spitalului din Bălți, demisă în urma perchezițiilor CNA, printr-un ordin emis de ministrul Sănătății, Ala Nemernco apare prima dată în ZIUA.md.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, în legătură cu atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei cu România. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România apare prima dată în ZIUA.md.
Și formațiunea „Partidul Nostru” s-a lansat oficial în campania electorală. Renato Usatîi: „Pentru majoritatea cetățenilor suntem ultima speranță” # Ziua
Formațiunea politică „Partidul Nostru” s-a lansat oficial vineri, 29 august 2025, în campania electorală. Evenimentul a avut loc în satul Rediul Mare, localitatea de baștină a bunicii lui Renato Usatîi. În cadrul evenimentului, el a prezentat cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine […] Articolul Și formațiunea „Partidul Nostru” s-a lansat oficial în campania electorală. Renato Usatîi: „Pentru majoritatea cetățenilor suntem ultima speranță” apare prima dată în ZIUA.md.
PAS s-a lansat în campanie! Dan Perciun: „Au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatură” # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat vineri, 29 august, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Mergem în direcția corectă. UE. Pace. Dezvoltare”, formațiunea politică își propune aderarea R. Moldova la UE până în anul 2028, dezvoltarea economică și menținerea păcii în regiune. „Datoria noastră este să fim generația integrării europene. Noi […] Articolul PAS s-a lansat în campanie! Dan Perciun: „Au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatură” apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Explozie la Amara, România, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Peste 270 de persoane evacuate preventiv # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit vineri după-amiază în localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce o pungă de gaze subterane a fost atinsă în timpul unor lucrări de foraj pentru o fântână, a fost lichidat în cursul nopții. Incidentul a fost semnalat vineri, 29 august, la ora 15:40, prin apel la 112. În urma forajului […] Articolul VIDEO | Explozie la Amara, România, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Peste 270 de persoane evacuate preventiv apare prima dată în ZIUA.md.
Ziua „viteazului nebiruit”. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului # Ziua
În fiecare an, la 30 august, credincioșii ortodocși care se orientează după calendarul îndreptat îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, apărător al dreptei credințe și stâlp al Bisericii în veacul al patrulea. Sfântul Alexandru este numit un mare apărător al Ortodoxiei, iar în imnografia zilei este lăudat ca „nebiruit viteaz” și „părinte de […] Articolul Ziua „viteazului nebiruit”. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Atac masiv asupra Ucrainei. Un mort și zeci de răniți la Zaporojie, incendii la Dnipro și Pavlograd # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de 30 august un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 24, inclusiv a trei copii, potrivit autorităților locale. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în cursul nopții, Rusia a lansat 582 de […] Articolul VIDEO | Atac masiv asupra Ucrainei. Un mort și zeci de răniți la Zaporojie, incendii la Dnipro și Pavlograd apare prima dată în ZIUA.md.
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prorectorului Universității din Oradea Sorin Șipoș # Ziua
Prorectorul Universității din Oradea, România, a fost distins de Universitatea de Stat din Moldova cu titlul de Doctor Honoris Causa. Distincția I-a fost acordată profesorului român în cadrul ședinței de azi a Senatului USM. Titlul a fost conferit la inițiativa Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie a USM pentru contribuții științifice și profesionale de excepție […] Articolul USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prorectorului Universității din Oradea Sorin Șipoș apare prima dată în ZIUA.md.
Mesaj umilitor al unui lider PAS, despre Năstase, după ce a pierdut alegerile în Chișinău, în 2019: „Sper în mama dracului să dăm mortul în groapă!” # Ziua
Atitudinea celor din PAS față de Platforma DA, cu care formau împreună Blocul ACUM, când erau în opoziție, era cu mult mai proastă decât ceea ce părea. Cel puțin asta reiese dintr-un mesaj postat pe un grup de Facebook de către vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, în prezent ministru al Infrastructurii, în care se exprimă de-a […] Articolul Mesaj umilitor al unui lider PAS, despre Năstase, după ce a pierdut alegerile în Chișinău, în 2019: „Sper în mama dracului să dăm mortul în groapă!” apare prima dată în ZIUA.md.
CEC a refuzat înregistrarea PDMM în cursa electorală. Vladimir Cebotari: O decizie abuzivă, luată la indicația PAS # Ziua
Partidul Democrat Modern nu a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie. Decizia, votată de șase din cei nouă membri ai instituției, a fost luată în baza unei scrisori a Agenției Servicii Publice care a dispus scoaterea formațiunii din lista partidelor care pot participa la scrutin. CEC nu a […] Articolul CEC a refuzat înregistrarea PDMM în cursa electorală. Vladimir Cebotari: O decizie abuzivă, luată la indicația PAS apare prima dată în ZIUA.md.
În preajma noului an de studii, prețurile pentru chiria apartamentelor mici au crescut cu 20% # Ziua
Fluxul de studenți în Capitală înainte de noul an de studii a cauzat majorarea prețurilor pentru chiria apartamentelor cu o cameră sau două cu până la 20 la sută. Astfel, din septembrie chiria pentru o locuință cu o cameră va varia între 300 și 400 de euro, susțin agenții imobiliari. „De obicei, în luna august, […] Articolul În preajma noului an de studii, prețurile pentru chiria apartamentelor mici au crescut cu 20% apare prima dată în ZIUA.md.
Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul pe fondul tensiunilor legate de sancțiunile ONU # Ziua
Guvernul Germaniei a recomandat vineri cetățenilor săi să părăsească de urgență Iranul și să evite deplasările în această țară, invocând riscul ca aceștia să devină ținte ale unor eventuale măsuri de retorsiune. Avertismentul vine după ce Germania, Marea Britanie și Franța au notificat oficial ONU că au declanşat restabilirea sancţiunilor extinse împotriva Iranului, în legătură […] Articolul Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul pe fondul tensiunilor legate de sancțiunile ONU apare prima dată în ZIUA.md.
Evaziune de 12,5 milioane de lei la transportarea mărfurilor spre Portul Giurgiulești. Doi șefi ai unei firme, anchetați # Ziua
Administratorul și fondatorul unei firme din Chișinău sunt cercetați într-o anchetă a procurorilor și inspectorilor fiscali, fiind bănuiți de evaziune fiscală în sumă de 12,5 milioane de lei în urma unor servicii de transportare a mărfurilor spre Portul Giurgiulești. Investigațiile procurorilor PCCOCS arată că schema de evaziune și de spălare de bani a fost realizată […] Articolul Evaziune de 12,5 milioane de lei la transportarea mărfurilor spre Portul Giurgiulești. Doi șefi ai unei firme, anchetați apare prima dată în ZIUA.md.
Andrei Năstase s-a lansat independent în campania pentru parlamentare și promite reforme radicale # Ziua
Andrei Năstase, candidat independent la parlamentare, și-a anunțat participarea în campanie cu promisiuni de a reduce numărul de deputați și ministere, de a economisi banii publici, de a reforma justiția, pentru a elimina influența politică și oligarhică. Sunt principalele direcții prezentate în cadrul lansării lui Năstase în cursa electorală. „Candidez așa cum sunt – Liber, […] Articolul Andrei Năstase s-a lansat independent în campania pentru parlamentare și promite reforme radicale apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu a discutat la telefon cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și l-a felicitat cu ocazia preluării mandatului # Ziua
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul polonez, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Cei doi lideri au reconfirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării bilaterale și aprofundarea relațiilor economice, prin atragerea investițiilor, stimularea […] Articolul Maia Sandu a discutat la telefon cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și l-a felicitat cu ocazia preluării mandatului apare prima dată în ZIUA.md.
Premieră în tratamentul anevrismului cerebral. Medicii moldoveni au efectuat o intervenție pe creier cu un dispozitiv inovator # Ziua
Medicii moldoveni au efectuat cu succes, în premieră, o intervenție pe creier prin utilizarea unui dispozitiv inovator. Este vorba despre o operație minim invazivă de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, atunci când pe cea mai importantă arteră responsabilă de alimentarea cu sânge a creierului se formează o dilatație asemănătoare unui […] Articolul Premieră în tratamentul anevrismului cerebral. Medicii moldoveni au efectuat o intervenție pe creier cu un dispozitiv inovator apare prima dată în ZIUA.md.
Partidul Național Moldovenesc s-a lansat în campanie: Unirea cu România, singura cale spre UE și NATO # Ziua
Unirea cu România este singura cale de acces în Uniunea Europeană și NATO pentru a desprinde odată și pentru totdeauna Moldova de pericolul rusesc. Cu acest mesaj s-a lansat în campania electorală Partidul Național Moldovenesc. Mesajul a fost transmis din fața clădirii fostului sediu al „Sfatului Țării”, unde, la 27 martie 1918, a fost proclamată […] Articolul Partidul Național Moldovenesc s-a lansat în campanie: Unirea cu România, singura cale spre UE și NATO apare prima dată în ZIUA.md.
Maia Sandu și Nicușor Dan vor celebra împreună Ziua Limbii Române, la Chișinău și la Strășeni # Ziua
De Ziua Limbii Române, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la o serie de evenimente culturale dedicate sărbătorii, transmite Președinția într-un comunicat. Programul oficial al vizitei începe la ora 08:40, când președintele României va fi întâmpinat de Maia […] Articolul Maia Sandu și Nicușor Dan vor celebra împreună Ziua Limbii Române, la Chișinău și la Strășeni apare prima dată în ZIUA.md.
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi, potrivit Moldpres. Până la data întrunirii legale a noului […] Articolul Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă, începând cu 1 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Blocul „Alternativa” s-a lansat în campanie în fața sediului Parlamentului. Candidații și-au anunțat prioritățile pentru viitorul legislativ # Ziua
Candidații Blocului „Alternativa” s-au adunat azi în fața sediului Parlamentului, acolo unde s-au lansat în campanie. Blocul și-a anunțat programul electoral și prioritățile pentru viitorul legislativ, printre cele mai importante aspecte abordate fiind domeniile social, economic și justiție. Liderii blocului au subliniat că R. Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru […] Articolul Blocul „Alternativa” s-a lansat în campanie în fața sediului Parlamentului. Candidații și-au anunțat prioritățile pentru viitorul legislativ apare prima dată în ZIUA.md.
DOC | PDMM cere sprijinul președintelui american Donald Trump. Boris Foca i-a transmis o scrisoare prin intermediul Ambasadei SUA # Ziua
Președintele Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Boris Foca, a mers astăzi la Ambasada Statelor Unite ale Americii de la Chișinău, pentru a înmâna personal o scrisoare adresată președintelui Donald J. Trump, în care reclamă „abuzurile și presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice”, anunță formațiunea, într-un comunicat. PDMM invocă încălcarea gravă a drepturilor […] Articolul DOC | PDMM cere sprijinul președintelui american Donald Trump. Boris Foca i-a transmis o scrisoare prin intermediul Ambasadei SUA apare prima dată în ZIUA.md.
Politico: Europa analizează crearea unei zone tampon de 40 km între trupele ucrainene și ruse # Ziua
Liderii europeni examinează posibilitatea înființării unei zone tampon de 40 de kilometri pe linia frontului din Ucraina, ca parte a unui eventual acord de pace, potrivit unor diplomați europeni citați de Politico. Totuși, nu există încă un consens clar asupra modului de implementare a acestei idei. Sursele citate precizează că delimitarea trupelor ar necesita concesii […] Articolul Politico: Europa analizează crearea unei zone tampon de 40 km între trupele ucrainene și ruse apare prima dată în ZIUA.md.
Blocul pro-rus s-a lansat în campanie cu sloganul „Credem în Moldova” și convingerea fermă că va prelua guvernarea după 28 septembrie # Ziua
Blocul „Patriotic” format din PSRM, PCRM, „Inima Moldovei” și „Viitorul Moldovei” (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în parlamentare. Evenimentul de lansare a avut loc la Mănăstirea Căpriana, simbol al „valorilor tradiționale și a credinței ortodoxe”, pe care cei patru lideri le consideră esențiale pentru „identitatea poporului moldovenesc”. Liderii celor patru partide […] Articolul Blocul pro-rus s-a lansat în campanie cu sloganul „Credem în Moldova” și convingerea fermă că va prelua guvernarea după 28 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Armata israeliană a declarat orașul Gaza „o zonă de luptă periculoasă” şi suspendă pauzele umanitare # Ziua
Armata israeliană a anunțat vineri că suspendă pauzele care permiteau livrarea ajutorului umanitar în orașul Gaza, catalogând zona de luptă periculoasă. Anterior, Israel a întrerupt temporar luptele în cel mai mare oraş din Gaza pentru a permite intrarea de alimente și ajutoare între orele 10:00 și 20:00. Aceste „pauze tactice” se aplicau, pe lângă orașul […] Articolul Armata israeliană a declarat orașul Gaza „o zonă de luptă periculoasă” şi suspendă pauzele umanitare apare prima dată în ZIUA.md.
The Atlantic: Trump, nemulțumit de cerințele lui Zelenski și ale Europei, vrea să încheie războiul din Ucraina „cu orice preț” # Ziua
Negocierile recente dintre Washington și Moscova, prezentate inițial ca un potențial pas decisiv spre încheierea războiului din Ucraina, au generat mai multă confuzie decât claritate. Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, europenii și ucrainenii se arată tot mai neliniștiți în legătură cu ceea ce a discutat emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, cu Vladimir […] Articolul The Atlantic: Trump, nemulțumit de cerințele lui Zelenski și ale Europei, vrea să încheie războiul din Ucraina „cu orice preț” apare prima dată în ZIUA.md.
Canada a impus sancțiuni pentru Irina Vlah, Victoria Furtună, și mai multe persoane afiliate lui Ilan Șor # Ziua
Canada a anunțat joi, 28 august, sancțiuni împotriva a 16 persoane și 2 organizații, printre care președintele partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, și președintele formațiunii „Moldova Mare”, Victoria Furtună. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, într-o postare pe pagina de Facebook. Acesta a adăugat că sancțiunile au fost aplicate pentru „susținerea ingerințelor Rusiei […] Articolul Canada a impus sancțiuni pentru Irina Vlah, Victoria Furtună, și mai multe persoane afiliate lui Ilan Șor apare prima dată în ZIUA.md.
