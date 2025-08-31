Trump pune la îndoială întâlnirea Putin-Zelenski, dar se declară pregătit să ajute Ucraina să oprească războiul cu sprijinul europenilor

11:40

Negocierile recente dintre Washington și Moscova, prezentate inițial ca un potențial pas decisiv spre încheierea războiului din Ucraina, au generat mai multă confuzie decât claritate. Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, europenii și ucrainenii se arată tot mai neliniștiți în legătură cu ceea ce a discutat emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, cu Vladimir […] Articolul The Atlantic: Trump, nemulțumit de cerințele lui Zelenski și ale Europei, vrea să încheie războiul din Ucraina „cu orice preț” apare prima dată în ZIUA.md.