Donald Trump retrage protecţia Secret Service pentru Kamala Harris
Ziua, 30 august 2025 13:10
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat încetarea protecției oferite de Secret Service fostului vicepreședinte american Kamala Harris, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. Harris, membră a Partidului Democrat, beneficiază automat de șase luni de protecție după încheierea mandatului, perioadă pe care Joe Biden a extins-o cu un an printr-o directivă nepublicată.
Acum 30 minute
13:10
Președintele SUA, Donald Trump, a ordonat încetarea protecției oferite de Secret Service fostului vicepreședinte american Kamala Harris, potrivit unui oficial de rang înalt al Casei Albe. Harris, membră a Partidului Democrat, beneficiază automat de șase luni de protecție după încheierea mandatului, perioadă pe care Joe Biden a extins-o cu un an printr-o directivă nepublicată.
Acum o oră
13:00
Conducerea Spitalului din Bălți, demisă în urma perchezițiilor CNA, printr-un ordin emis de ministrul Sănătății, Ala Nemernco # Ziua
Directorul Spitalului Clinic Bălți și adjunctul său, reținuți vineri, 29 august, de CNA, într-u dosar de corupție, au demiși din funcții. Ordinele de concediere au fost semnate de către ministrul sănătății, Ala Nemerenco. „Am demis din funcții prin ordin de ministru directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA
Acum 2 ore
12:30
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile asupra Ucrainei din apropierea graniței cu România # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri convocarea ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, în legătură cu atacurile masive lansate de Rusia asupra Ucrainei, inclusiv în apropierea frontierei cu România. „Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat vineri, 29 august, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, pentru a i se
11:50
Și formațiunea „Partidul Nostru” s-a lansat oficial în campania electorală. Renato Usatîi: „Pentru majoritatea cetățenilor suntem ultima speranță” # Ziua
Formațiunea politică „Partidul Nostru" s-a lansat oficial vineri, 29 august 2025, în campania electorală. Evenimentul a avut loc în satul Rediul Mare, localitatea de baștină a bunicii lui Renato Usatîi. În cadrul evenimentului, el a prezentat cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine
Acum 4 ore
11:10
PAS s-a lansat în campanie! Dan Perciun: „Au mai rămas o sută de metri ca să ne rupem de comunism și de dictatură” # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat vineri, 29 august, în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu sloganul „Mergem în direcția corectă. UE. Pace. Dezvoltare", formațiunea politică își propune aderarea R. Moldova la UE până în anul 2028, dezvoltarea economică și menținerea păcii în regiune. „Datoria noastră este să fim generația integrării europene. Noi
10:30
VIDEO | Explozie la Amara, România, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Peste 270 de persoane evacuate preventiv # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit vineri după-amiază în localitatea Amara, județul Ialomița din România, după ce o pungă de gaze subterane a fost atinsă în timpul unor lucrări de foraj pentru o fântână, a fost lichidat în cursul nopții. Incidentul a fost semnalat vineri, 29 august, la ora 15:40, prin apel la 112. În urma forajului
09:50
Ziua „viteazului nebiruit”. Biserica Ortodoxă de stil nou îl cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului # Ziua
În fiecare an, la 30 august, credincioșii ortodocși care se orientează după calendarul îndreptat îl cinstesc pe Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului, apărător al dreptei credințe și stâlp al Bisericii în veacul al patrulea. Sfântul Alexandru este numit un mare apărător al Ortodoxiei, iar în imnografia zilei este lăudat ca „nebiruit viteaz" și „părinte de
09:40
VIDEO | Atac masiv asupra Ucrainei. Un mort și zeci de răniți la Zaporojie, incendii la Dnipro și Pavlograd # Ziua
Rusia a lansat în noaptea de 30 august un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni din Ucraina, provocând moartea unei persoane și rănirea altor 24, inclusiv a trei copii, potrivit autorităților locale. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că, în cursul nopții, Rusia a lansat 582 de
Acum 24 ore
20:20
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa prorectorului Universității din Oradea Sorin Șipoș # Ziua
Prorectorul Universității din Oradea, România, a fost distins de Universitatea de Stat din Moldova cu titlul de Doctor Honoris Causa. Distincția I-a fost acordată profesorului român în cadrul ședinței de azi a Senatului USM. Titlul a fost conferit la inițiativa Consiliului Facultății de Istorie și Filosofie a USM pentru contribuții științifice și profesionale de excepție
19:20
Mesaj umilitor al unui lider PAS, despre Năstase, după ce a pierdut alegerile în Chișinău, în 2019: „Sper în mama dracului să dăm mortul în groapă!” # Ziua
Atitudinea celor din PAS față de Platforma DA, cu care formau împreună Blocul ACUM, când erau în opoziție, era cu mult mai proastă decât ceea ce părea. Cel puțin asta reiese dintr-un mesaj postat pe un grup de Facebook de către vicepreședintele PAS, Vladimir Bolea, în prezent ministru al Infrastructurii, în care se exprimă de-a
18:00
CEC a refuzat înregistrarea PDMM în cursa electorală. Vladimir Cebotari: O decizie abuzivă, luată la indicația PAS # Ziua
Partidul Democrat Modern nu a fost înregistrat de Comisia Electorală Centrală în cursa pentru parlamentarele din 28 septembrie. Decizia, votată de șase din cei nouă membri ai instituției, a fost luată în baza unei scrisori a Agenției Servicii Publice care a dispus scoaterea formațiunii din lista partidelor care pot participa la scrutin. CEC nu a
17:30
În preajma noului an de studii, prețurile pentru chiria apartamentelor mici au crescut cu 20% # Ziua
Fluxul de studenți în Capitală înainte de noul an de studii a cauzat majorarea prețurilor pentru chiria apartamentelor cu o cameră sau două cu până la 20 la sută. Astfel, din septembrie chiria pentru o locuință cu o cameră va varia între 300 și 400 de euro, susțin agenții imobiliari. „De obicei, în luna august,
17:20
Germania își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul pe fondul tensiunilor legate de sancțiunile ONU # Ziua
Guvernul Germaniei a recomandat vineri cetățenilor săi să părăsească de urgență Iranul și să evite deplasările în această țară, invocând riscul ca aceștia să devină ținte ale unor eventuale măsuri de retorsiune. Avertismentul vine după ce Germania, Marea Britanie și Franța au notificat oficial ONU că au declanşat restabilirea sancţiunilor extinse împotriva Iranului, în legătură
17:00
Evaziune de 12,5 milioane de lei la transportarea mărfurilor spre Portul Giurgiulești. Doi șefi ai unei firme, anchetați # Ziua
Administratorul și fondatorul unei firme din Chișinău sunt cercetați într-o anchetă a procurorilor și inspectorilor fiscali, fiind bănuiți de evaziune fiscală în sumă de 12,5 milioane de lei în urma unor servicii de transportare a mărfurilor spre Portul Giurgiulești. Investigațiile procurorilor PCCOCS arată că schema de evaziune și de spălare de bani a fost realizată
16:20
Andrei Năstase s-a lansat independent în campania pentru parlamentare și promite reforme radicale # Ziua
Andrei Năstase, candidat independent la parlamentare, și-a anunțat participarea în campanie cu promisiuni de a reduce numărul de deputați și ministere, de a economisi banii publici, de a reforma justiția, pentru a elimina influența politică și oligarhică. Sunt principalele direcții prezentate în cadrul lansării lui Năstase în cursa electorală. „Candidez așa cum sunt – Liber,
15:40
Maia Sandu a discutat la telefon cu noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, și l-a felicitat cu ocazia preluării mandatului # Ziua
Președintele Maia Sandu a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul polonez, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea mandatului prezidențial. Cei doi lideri au reconfirmat angajamentul pentru consolidarea cooperării bilaterale și aprofundarea relațiilor economice, prin atragerea investițiilor, stimularea
15:20
Premieră în tratamentul anevrismului cerebral. Medicii moldoveni au efectuat o intervenție pe creier cu un dispozitiv inovator # Ziua
Medicii moldoveni au efectuat cu succes, în premieră, o intervenție pe creier prin utilizarea unui dispozitiv inovator. Este vorba despre o operație minim invazivă de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, atunci când pe cea mai importantă arteră responsabilă de alimentarea cu sânge a creierului se formează o dilatație asemănătoare unui
15:00
Partidul Național Moldovenesc s-a lansat în campanie: Unirea cu România, singura cale spre UE și NATO # Ziua
Unirea cu România este singura cale de acces în Uniunea Europeană și NATO pentru a desprinde odată și pentru totdeauna Moldova de pericolul rusesc. Cu acest mesaj s-a lansat în campania electorală Partidul Național Moldovenesc. Mesajul a fost transmis din fața clădirii fostului sediu al „Sfatului Țării", unde, la 27 martie 1918, a fost proclamată
14:30
Maia Sandu și Nicușor Dan vor celebra împreună Ziua Limbii Române, la Chișinău și la Strășeni # Ziua
De Ziua Limbii Române, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor participa împreună la o serie de evenimente culturale dedicate sărbătorii, transmite Președinția într-un comunicat. Programul oficial al vizitei începe la ora 08:40, când președintele României va fi întâmpinat de Maia
14:00
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea Biroului permanent al Parlamentului, după aprobarea ordinii de zi, potrivit Moldpres. Până la data întrunirii legale a noului
13:30
Blocul „Alternativa” s-a lansat în campanie în fața sediului Parlamentului. Candidații și-au anunțat prioritățile pentru viitorul legislativ # Ziua
Candidații Blocului „Alternativa" s-au adunat azi în fața sediului Parlamentului, acolo unde s-au lansat în campanie. Blocul și-a anunțat programul electoral și prioritățile pentru viitorul legislativ, printre cele mai importante aspecte abordate fiind domeniile social, economic și justiție. Liderii blocului au subliniat că R. Moldova are nevoie de un Parlament profesionist, care să lucreze pentru
13:20
DOC | PDMM cere sprijinul președintelui american Donald Trump. Boris Foca i-a transmis o scrisoare prin intermediul Ambasadei SUA # Ziua
Președintele Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), Boris Foca, a mers astăzi la Ambasada Statelor Unite ale Americii de la Chișinău, pentru a înmâna personal o scrisoare adresată președintelui Donald J. Trump, în care reclamă „abuzurile și presiunile exercitate de actuala guvernare asupra opoziției politice", anunță formațiunea, într-un comunicat. PDMM invocă încălcarea gravă a drepturilor
13:00
Politico: Europa analizează crearea unei zone tampon de 40 km între trupele ucrainene și ruse # Ziua
Liderii europeni examinează posibilitatea înființării unei zone tampon de 40 de kilometri pe linia frontului din Ucraina, ca parte a unui eventual acord de pace, potrivit unor diplomați europeni citați de Politico. Totuși, nu există încă un consens clar asupra modului de implementare a acestei idei. Sursele citate precizează că delimitarea trupelor ar necesita concesii
12:40
Blocul pro-rus s-a lansat în campanie cu sloganul „Credem în Moldova” și convingerea fermă că va prelua guvernarea după 28 septembrie # Ziua
Blocul „Patriotic" format din PSRM, PCRM, „Inima Moldovei" și „Viitorul Moldovei" (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în parlamentare. Evenimentul de lansare a avut loc la Mănăstirea Căpriana, simbol al „valorilor tradiționale și a credinței ortodoxe", pe care cei patru lideri le consideră esențiale pentru „identitatea poporului moldovenesc". Liderii celor patru partide
12:30
Armata israeliană a declarat orașul Gaza „o zonă de luptă periculoasă” şi suspendă pauzele umanitare # Ziua
Armata israeliană a anunțat vineri că suspendă pauzele care permiteau livrarea ajutorului umanitar în orașul Gaza, catalogând zona de luptă periculoasă. Anterior, Israel a întrerupt temporar luptele în cel mai mare oraş din Gaza pentru a permite intrarea de alimente și ajutoare între orele 10:00 și 20:00. Aceste „pauze tactice" se aplicau, pe lângă orașul
11:40
The Atlantic: Trump, nemulțumit de cerințele lui Zelenski și ale Europei, vrea să încheie războiul din Ucraina „cu orice preț” # Ziua
Negocierile recente dintre Washington și Moscova, prezentate inițial ca un potențial pas decisiv spre încheierea războiului din Ucraina, au generat mai multă confuzie decât claritate. Potrivit unei analize publicate de The Atlantic, europenii și ucrainenii se arată tot mai neliniștiți în legătură cu ceea ce a discutat emisarul președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, cu Vladimir
11:10
Canada a impus sancțiuni pentru Irina Vlah, Victoria Furtună, și mai multe persoane afiliate lui Ilan Șor # Ziua
Canada a anunțat joi, 28 august, sancțiuni împotriva a 16 persoane și 2 organizații, printre care președintele partidului „Inima Moldovei", Irina Vlah, și președintele formațiunii „Moldova Mare", Victoria Furtună. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, într-o postare pe pagina de Facebook. Acesta a adăugat că sancțiunile au fost aplicate pentru „susținerea
10:40
Șeful Spitalului din Bălți, plasat în izolator. Gheorghe Brînză este acuzat de luare de mită și fraude în achiziții publice # Ziua
Directorul Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, a fost reținut pentru 72 de ore în urma perchezițiilor de azi organizate de CNA în mai multe dosare de corupție. Funcționarul este acuzat de abuz în serviciu, trafic de influență, luare de mită și de fraude în organizarea achizițiilor publice. Potrivit anchetei, directorul împreună cu alți responsabili din […] Articolul Șeful Spitalului din Bălți, plasat în izolator. Gheorghe Brînză este acuzat de luare de mită și fraude în achiziții publice apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Documentarul „Coroana României”, care explorează istoria încoronărilor în Țările Române, va putea fi vizionat în patru orașe din Spania # Ziua
Documentarul „Coroana României”, realizat de jurnalistul George Grigoriu, va fi prezentat în perioada 3-13 septembrie în patru orașe din Spania: Alicante, Madrid, Zaragoza și Barcelona, anunță Basilica. Filmul, care explorează istoria încoronărilor în Țările Române, face parte dintr-un turneu european de promovare dedicat comunităților românești din diaspora. Prima proiecție din Spania va avea loc în […] Articolul Documentarul „Coroana României”, care explorează istoria încoronărilor în Țările Române, va putea fi vizionat în patru orașe din Spania apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Vara se încheie cu un nou val de căldură. Meteorologii au emis pentru azi și în weekend cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă pentru sudul, centrul și câteva raioane din nordul R. Moldova. Astăzi, temperaturile vor fi de cel mult 33 de grade în sud, iar sâmbătă și duminică valorile vor ajunge și până […] Articolul Caniculă în ultimele zile de vară. Meteorologii au emis cod galben pentru azi și în weekend apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
VIDEO | Tragedie aviatică în Polonia. Un pilot a murit după prăbușirea unui avion F-16 în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian # Ziua
Un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze s-a prăbușit joi în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian la Radom, centrul Poloniei, a anunțat un purtător de cuvânt al guvernului, menționând că pilotul și-a pierdut viața, relatează AFP și Reuters. Un avion de vânătoare F16 a fost filmat în timp ce a plonjat și apoi […] Articolul VIDEO | Tragedie aviatică în Polonia. Un pilot a murit după prăbușirea unui avion F-16 în timpul pregătirilor pentru un spectacol aerian apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Numărul persoanelor ucise în urma atacului masiv al Rusiei asupra Kievului, în noaptea de 28 august, a crescut la 23, dintre care patru copii. Peste 60 de oameni au fost răniți, a anunțat șeful Administrației Militare a capitalei, Timur Tkacenko. „Din păcate, numărul morților la Kiev a ajuns la 23. Transmit condoleanțe rudelor și apropiaților […] Articolul Zi de doliu la Kiev. Bilanțul deceselor în urma atacului rusesc a ajuns la 23 apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Directorul Spitalului din Bălți și câțiva subalterni, vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA au descins în birourile funcționarilor # Ziua
Directorul Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînză, și alți funcționari din conducerea instituției sunt vizați într-un dosar de corupție. În această dimineață, ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții în birourile suspecților. „CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în cadrul a 9 dosare pornite pe fapte de corupție în care sunt vizați factori de […] Articolul Directorul Spitalului din Bălți și câțiva subalterni, vizați într-un dosar de corupție. Ofițerii CNA au descins în birourile funcționarilor apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
R. Moldova a intrat oficial în campania electorală. CEC a înregistrat până acum 21 de concurenți # Ziua
Republica Moldova a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De azi, concurenții electorali pot îndemna alegătorii să-i voteze și pot face propagandă în cadrul întâlnirilor cu votanții, să distribuie afișe electorale și să se promoveze în presă, în baza unor reguli stabilite de Comisia Electorală Centrală. Până acum, CEC a înregistrat […] Articolul R. Moldova a intrat oficial în campania electorală. CEC a înregistrat până acum 21 de concurenți apare prima dată în ZIUA.md.
28 august 2025
22:20
FOTO/ VIDEO | Tradiția renaște la Văsieni. Festivalul Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei” a ajuns la cea de a 18-a ediție # Ziua
De sfânta sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, satul Văsieni din raionul Ialoveni a redevenit capitala tradițiilor și a meșteșugurilor populare. În curtea Muzeului Raional de Istorie și Etnografie „Anatol Candu” s-a desfășurat cea de-a 18-a ediție a festivalului „La Poalele Țiglei”, o sărbătoare care adună an de an oameni din toate colțurile Moldovei, într-o atmosferă […] Articolul FOTO/ VIDEO | Tradiția renaște la Văsieni. Festivalul Meșterilor Populari „La Poalele Țiglei” a ajuns la cea de a 18-a ediție apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
VIDEO | Ion Ceban îi solicită Maiei Sandu să clarifice motivul oficial al interdicției sale de intrare în România # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, i-a transmis o scrisoare oficială președintelui Maia Sandu în care îi explicații în legătură cu interdicția sa de intrare pe teritoriul României. Ceban îi solicită președintelui Sandu să facă un demers către autoritățile de la București în care să afle motivul oficial al interdicției. „(…) Am transmis astăzi pe cale oficială […] Articolul VIDEO | Ion Ceban îi solicită Maiei Sandu să clarifice motivul oficial al interdicției sale de intrare în România apare prima dată în ZIUA.md.
18:10
Două persoane, o tânără și concubinul ei, cetățean turc, au ajuns pe mâna poliției pentru comercializarea drogurilor. În apartamentul acestora din sectorul Ciocana al Capitalei a fost găsit un kilogram de cannabis, care pe „piața neagră” costă până la 400 de mii de lei. Perchezițiile și reținerea celor doi suspecți, în vârstă de 20 de […] Articolul VIDEO | Droguri în valoare de 400 de mii de lei, găsite într-un apartament din Capitală apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Acum 208 ani începea colonizarea Basarabiei cu germani, comunitate cunoscută pentru contribuția în agricultura și industria locală # Ziua
Acum 208 ani, în 28 august 1817, începea oficial colonizarea Basarabiei, anexată de doar cinci ani de Imperiul Rus, cu etnici germani, veniți în special din fostele regate și ducate Bavaria și Wurtemberg, regiuni din sudul actualei Germanii. Colonizarea a început oficial în urma unui ordin emis de țarul Rusiei, Alexandru I, deși procesul începuse […] Articolul Acum 208 ani începea colonizarea Basarabiei cu germani, comunitate cunoscută pentru contribuția în agricultura și industria locală apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
CNN: Kim și Putin, în fruntea listei invitaților lui Xi pentru marea paradă militară din China, într-un gest „provocator” de unitate # Ziua
Liderul nord-coreean Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin se numără printre cei peste douăzeci de șefi de stat străini care vor participa săptămâna viitoare la marele parade militară organizată de China, a anunțat joi Ministerul de Externe de la Beijing. Evenimentul va avea loc pe 3 septembrie în Piața Tiananmen și marchează cea […] Articolul CNN: Kim și Putin, în fruntea listei invitaților lui Xi pentru marea paradă militară din China, într-un gest „provocator” de unitate apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Întreprinderea „Moldovagaz” va rămâne responsabilă de prestarea serviciilor de facturare a consumatorilor pentru încă șapte luni. Compania „Energocom”, care a preluat atribuțiile de furnizare a gazului, a semnat, în acest sens, un acord cu „Moldovagaz”. „Acordul privind tranziția serviciilor de furnizare a gazelor către consumatori va permite asigurarea continuității serviciului de furnizare a gazelor naturale […] Articolul Moldovagaz va rămâne responsabilă de prestarea serviciilor de facturare încă șapte luni apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Peste 2 270 de secții de votare vor fi organizate pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, 1 961 de secții vor fi deschise în circumscripțiile electorale din țară, 12 secții vor fi destinate alegătorilor din localitățile situate în stânga Nistrului și 301 secții vor fi organizate pentru cetățenii cu […] Articolul Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi deschise 2 274 secții de votare apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Uniunea Europeană este „condamnată la irelevanță geopolitică”, susține premierul Italiei, Giorgia Meloni # Ziua
Premierul italian Giorgia Meloni a avertizat miercuri că Uniunea Europeană este pe cale să alunece spre „irelevanță geopolitică”, dacă nu reușește să își reducă birocrația și să se concentreze pe obiective esențiale, transmite Politico. Vorbind la „Întâlnirea pentru prietenia dintre popoare” de la Rimini, Meloni a declarat că blocul comunitar „pare din ce în ce […] Articolul Uniunea Europeană este „condamnată la irelevanță geopolitică”, susține premierul Italiei, Giorgia Meloni apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Von der Leyen pornește într-un turneu în statele de „frontieră” pentru a consolida apărarea împotriva Rusiei # Ziua
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, începe vineri un turneu diplomatic în șapte state aflate la granița cu Rusia sau Belarus, pentru a reafirma sprijinul Uniunii Europene în fața agresiunii ruse și pentru a impulsiona cheltuielile de apărare. Vizita va cuprinde Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia și Polonia, precum și Bulgaria și România – cel […] Articolul Von der Leyen pornește într-un turneu în statele de „frontieră” pentru a consolida apărarea împotriva Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat retragerea de pe piață a unui lot de hrișcă, produsă de compania „Imperia Foods” din Federația Rusă din cauza conținutului ridicat ade pesticide. Produsul are ambalaj de 0,900 kg, fiind fabricat în data de 18 aprilie 2025, iar importator este Vintage Distribution SRL. Motivul retragerii este conținutul […] Articolul ANSA retrage din magazine un lot de hrișcă, din cauza conținutului ridicat de pesticide apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 din Capitală a fost modificat și extins. Traseul va include și străzile Academiei și Drumul Viilor # Ziua
Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 a fost modificat și extins. Acum locuitorii din orașul Codru și cartierul Schinoasa vor putea ajunge cu autobuzele de pe această linie până la la bd. Ștefan cel Mare din centrul Capitalei. De asemenea, noul traseu va include și străzile Pietrarilor, Drumul Viilor și Academiei. Potrivit primarului Capitalei, […] Articolul Itinerarul rutei de autobuz nr. 14 din Capitală a fost modificat și extins. Traseul va include și străzile Academiei și Drumul Viilor apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Ambasadorul Rusiei, convocat la Londra după ce sediul unei instituții britanice de cultură din Kiev a fost avariat în atacuri # Ziua
Ambasadorul Rusiei la Londra va fi convocat de Ministerul britanic de Externe, după ce sediul British Council din Kiev, o instituție guvernamentală a Regatului Unit care reprezintă cultura britanică în toată lumea, a fost grav avariat în urma atacurilor aeriene lansate de Rusia în noaptea de miercuri spre joi, transmite Sky News. Directorul executiv al […] Articolul Ambasadorul Rusiei, convocat la Londra după ce sediul unei instituții britanice de cultură din Kiev a fost avariat în atacuri apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, recunoaște genocidul armean într-un gest de ripostă la adresa lui Erdogan # Ziua
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a recunoscut pentru prima dată genocidul armenilor, comis acum 110 ani, într-un gest surprinzător, relatează publicația Bild. Declarația a fost făcută într-un podcast, atunci când Netanyahu a fost întrebat de ce Israelul „nu a recunoscut până acum genocidul turcesc împotriva armenilor, asirienilor și grecilor”. Netanyahu a răspuns simplu: „Tocmai am făcut-o. […] Articolul Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, recunoaște genocidul armean într-un gest de ripostă la adresa lui Erdogan apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
La Cernăuți va fi instalată noua placă memorială a lui Mihai Eminescu pe clădirea gimnaziului unde a învățat poetul român # Ziua
De Ziua Limbii Române, în data de 31 august, la Cernăuți va fi instalată noua placă memorială a poetului Mihai Eminescu pe clădirea gimnaziului unde a învățat marele clasic. Aceasta a fost scoasă încă primăvara, pe motiv că vechea inscripție nu era conformă, indicând greșit apartenența etnică a poetului și perioada în care și-a făcut […] Articolul La Cernăuți va fi instalată noua placă memorială a lui Mihai Eminescu pe clădirea gimnaziului unde a învățat poetul român apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Curtea de Apel din Grecia s-a pronunțat pentru extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova. Decizia a fost luată joi, 28 august, a anunțat avocatul fostului lider PDM, Lucian Rogac. Potrivit lui, ministerele Justiției din Grecia și Republica Moldova urmează să se ocupe de „procedurile tehnice și logistice, care se impun în asemenea cazuri”. […] Articolul Vlad Plahotniuc revine în R. Moldova! Curtea de Apel din Grecia a dat undă verde extrădării apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Dan Dungaciu: Evitarea problemei transnistrene în discursul proeuropean al Chișinăului nu rezolvă nicicum dilema aderării la UE # Ziua
Republica Moldova riscă să întâmpine obstacole majore în procesul de integrare europeană, din cauza regiunii separatiste transnistrene, aflată sub influența directă a Moscovei. Avertismentul vine din partea expertului român Dan Dungaciu, care a analizat, în cadrul emisiunii lui Marius Tucă, de la Gândul, dificultățile și paradoxurile dosarului european al Chișinăului. „Ceea ce nu discută liderii […] Articolul Dan Dungaciu: Evitarea problemei transnistrene în discursul proeuropean al Chișinăului nu rezolvă nicicum dilema aderării la UE apare prima dată în ZIUA.md.
