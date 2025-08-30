Șefa CEC: Cîți cetățeni moldoveni nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată
Noi.md, 30 august 2025 13:30
În Republica Moldova sînt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică.Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale de bază. În Registru
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
13:30
În Republica Moldova sînt circa 600 de persoane care nu pot participa la alegeri, conform deciziei instanței. Potrivit președintei Comisiei Electorale Centrale (CEC), Angela Caraman, este vorba despre cetățeni aflați sub protecție juridică.Oficiala a precizat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că acești cetățeni nu se regăsesc în listele electorale de bază. În Registru
Acum o oră
13:00
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 87 978 traversări.Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai tranzitate puncte de trecere au fost:{{833178}}PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24 636 traversări persoane; PTF Leușeni – 13 225 traversări persoane; PTF Sculeni – 9 895 traversări persoane; PTF Cahul – 6 336 tr
13:00
Orașul ucrainean Zaporojie a fost supus unui atac masiv în noaptea de sîmbătă, 30 august.Potrivit autorităților locale, orașul a fost lovit de cel puțin 12 atacuri, în urma cărora o persoană a murit, iar numărul victimelor a depășit 20.{{833442}} Informația a fost comunicată de Oxu.Az, cu referire la mass-media ucraineană. Șeful administrației militare regionale din Zaporojie, Ivan
Acum 2 ore
12:30
Irima Rimes a lansat, recent, o nouă piesă, intitulată „DnB Moldovenesc”.Clipul i-a surprins pe internauți, care au observat că acesta abundă în publicitate de produse, însă majoritatea fanilor au lăudat talentul interpretei. „De cînd îmi doream să scot piesa astaaaaa!!!”, a scris artista, pe rețele, transmite Unimedia. „DNB MOLDOVENESC. De cînd îmi doream să scot piesa astaaaaa!!!
12:00
Vă propunem atenției Dumneavoastră discursul deputatului Mihai Volontir la sesiunea Sovietului Suprem din 28-31 august 1989.
12:00
Dezvăluirile Anastasiei Nichita: cum a ales numele fiicei și cum a reacționat Valeriu Mircea la naștere # Noi.md
Luptătoarea Anastasia Nichita a decis să răspundă la întrebările urmăritorilor despre naștere și întreaga sa experiență. Tînăra mămică a povestit că prima săptămînă după sarcină a fost destul de solicitantă, fiind obișnuită să doarmă 8–9 ore pe noapte.Acum, însă, spune că se simte mai bine. „Cînd o privesc, îmi trece toată oboseala”, a scris campioană pe rețele, transmite Unimedia.{{833753
Acum 4 ore
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: NOCTURNĂ LA MUZEU - eveniment special la Turnul de Apă - 31 August 2025, 19:30, Muzeul de Istorie a Orașului Chișinău Marea Dictare Națională #3 - 31 August 2025, 09:00, Piaţa Marii Adunări
11:00
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 5,6 a fost înregistrat în apele Oceanului Pacific, în largul coastei de est a insulei Honshu (Japonia).Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de filiala Altai-Sayan a Serviciului Geofizic Unificat al Academiei Ruse de Științe.{{833328}}Conform datelor prelucrate de filială, cutremurul a fost înregistrat la ora 19:29 MST vineri (20:29 ora Bak
11:00
Concert extraordinar de muzică chineză la Sala cu Orgă din Chișinău, dedicat Zilei Naționale a Chinei # Noi.md
Muzică chineză în interpretarea Orchestrei Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” a răsunat vineri seara la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul unui concert prilejuit de marcarea a 76 de ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze.Publicul a fost salutat de însărcinatul cu afaceri al Ambasadei RPC la Chișinău, Wang Lyuxin. Diplomatul chinez a adus mulțumiri Ministerului Culturii al R
10:30
Pe 29 august, președintele SUA, Donald Trump, a calificat drept greșită decizia curții de apel, care a recunoscut ca ilegale majoritatea taxelor comerciale introduse de acesta în raport cu alte țări.„Toate tarifele sînt încă în vigoare! Astăzi, curtea de apel extrem de părtinitoare a declarat în mod eronat că tarifele noastre trebuie anulate, dar ei știu că Statele Unite ale Americii vor cîști
10:30
Redacția Noi.md și-a îndemnat cititorii să participe la un nou sondaj de opinie, realizat pe site-ul Noi.mdÎntrebarea adresată a fost: Cine merită să fie în Parlament?Potrivit datelor prezentate, respondenții au indicat următoarele opțiuni politice. Blocul electoral patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei – 654 voturi (21,5%) Partidul Acțiune și Solidar
10:30
Promisiunile electorale se revarsă ca un rîu, campania electorală este în plină desfășurare.Cetățenilor li se promite un bilet către un viitor luminos. Important este să nu se repete scenariul vechi: deputații primesc milioane, iar oamenii, ca de obicei, rămîn cu broșuri colorate ca amintire a „viitorului luminos”.Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:30 august — a 242-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 123 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Sf. Sfinţit Mucenic Miron. Sf. Mc. Straton, Filip, Evtihian și CiprianCe se sărb
Acum 6 ore
09:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil.Vremea va rămîne fără precipitații.Vîntul va fi slab, local moderat, din sud-est cu trecere spre nord-vest.Ziua, în sudul țării, temperaотправлениеa va ajunge la +32...+35 °C, în regiunile centrale temperatura va fi de +31...+33 °C, iаr în nord va fi de aproximativ +28...+30 °C.
08:30
Cel mai bun boxer din lume, indiferent de categoria de greutate, potrivit revistei „The Ring” pentru anii 2022-2023-2024, campion mondial absolut în categoriile de greutate semigrea și supergrea, conform versiunilor profesionale WBO, WBC, WBA și IBF, ucraineanul Oleksandr Usyk a avut o întîlnire cu reprezentanții comunității de box și sport din Moldova, cu tineri boxeri și fani ai boxului, pe 28 a
Acum 8 ore
07:00
"Conducerea Transnistriei își dorește mult mai mult reunificarea decît conducerea Republicii Moldova”, a declarat fostul prim-viceprim-ministru Ion Guțu despre paradoxul din procesul de negocieri privind reintegrarea.Ion Guțu, fostul prim-viceprim-ministru al Moldovei, a subliniat importanța crucială a dialogului între părți în cadrul celei de-a opta Mese rotunde naționale de la Chișinău.„
06:30
Dumitru Roibu, vicepreședinte al partidului Alianța MOLDOVENII, a criticat, în cadrul celei de-a opta ediții a Mesei rotunde naționale de la Chișinău, disponibilitatea actualei clase politice de a rezolva problema transnistreană.„Ne referim la politicieni care nu se conduc după interesul statului, care nu sînt oameni ai statului”, a declarat Roibu, subliniind lipsa gîndirii de stat în clasa p
Acum 12 ore
04:30
Vietnamul va oferi echivalentul a 3,20 de euro fiecărui cetățean pentru a sărbători Ziua Națională # Noi.md
Guvernul vietnamez a anuntat vineri că va oferi 100.000 de dong (aproximativ 3,20 euro) fiecărui cetățean cu ocazia Zilel Naţionale, care se sărbătoreşte pe 2 septembrie, zi în care autoritățile de la Hanoi organizează numeroase manifestări în întreaga ţară.Prim-ministrul Pham Minh Chính a anuntat această decizie printr-un decret publicat vineri în presa oficială, care detaliază că această sum
03:30
YouTube și Fox au ajuns la un acord pentru a menține conținutul Fox disponibil pe platforma de streaming # Noi.md
YouTube și Fox au anunțat vineri că cele două companii au ajuns la un acord pentru a menține Fox News, Fox Sports și alte canale Fox disponibile pe YouTube TV, în urma negocierilor privind un nou acord de distribuție.Companiile au ajuns anterior la o prelungire pe termen scurt pentru a preveni întreruperile pentru abonații YouTube TV, transmite mediafax.ro„Suntem încîntați că am ajuns la u
02:30
La mai bine de 30 de ani de la îngropare, o „capsulă a timpului” cu obiecte alese de Diana, Prințesa de Wales, și de doi copii pentru a reprezenta viața în anii 1990, a fost deschisă prematur, scrie Can Can.Cutia de lemn învelită în plumb a fost îngropată de Prințesa Diana în 1991, pentru a marca punerea pietrei de temelie a unei clădiri a spitalului Great Ormond Street (GOSH) din Londra, note
01:30
La Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” a fost realizată prima intervenție chirurgicală din Republica Moldova de tratare a unui anevrism cerebral cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge).Operația a avut loc pe 28 august și a vizat un anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari.Noua tehnică permite închiderea anevrismului prin plasarea disp
01:00
O erupție de clasa M, penultima ca putere, a avut loc pe Soare.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost comunicat de TASS la Institutul de Geofizică Aplicată (FGBU „IPG”).{{833139}}„Pe 29 august, la ora 07:16, în banda de raze X, în grupul de pete 4203 (N10W88) a fost înregistrată o erupție M1.1 cu o durată de 9 minute”, se arată în comunicat.Conform precizărilor laboratorului de astron
Acum 24 ore
00:30
În arhivele familiei Vysotsky au fost găsite înregistrările sale nepublicate: unde pot fi ascultate # Noi.md
În cadrul pregătirii spectacolului-concert „Vysotsky. Vysota” au fost descoperite înregistrări necunoscute pînă acum ale lui Vladimir Vysotsky.Potrivit Oxu.Az, acest lucru a fost anunțat de producătorul general al proiectului, Alexandr Mamonov, într-un interviu acordat ziarului „Rossiyskaya Gazeta”.{{825277}}Materialele unice au fost găsite în arhivele personale ale familiei poetului, în
00:00
Planetologii au descoperit că interiorul planetei Marte seamănă mai mult cu o prăjitură „Drum pietros” decît cu un biscuit cu nisip. Această descoperire indică în mod clar miliarde de ani de catastrofe geologice pe Planeta Roșie.{{826187}}În noul lor studiu, oamenii de știință au reanalizat datele colectate de sonda NASA InSight. Analiza a arătat că în manta lui Marte se află fragmente străvec
29 august 2025
23:30
Curtea Constituţională a Thailandei a demis-o vineri pe Paetongtarn Shinawatra din funcţia de prim-ministru, pentru încălcarea normelor etice, după doar un an de cînd aceasta se afla la putere.În verdictul său, instanţa a declarat că Paetongtarn a încălcat normele etice într-o convorbire telefonică din iunie, scursă către presă, în timpul căreia aceasta părea să arate un respect exagerat în fa
23:00
Pentru prima dată în mai bine de zece ani, rata șomajului în Germania a depășit din nou trei milioane. Acest lucru este confirmat de datele Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă (BA).În august, numărul șomerilor a crescut cu 46.000 față de luna precedentă, ajungînd la 3,025 milioane. Aceasta reprezintă o creștere de 153.000 față de august 2024. Rata șomajului a crescut cu 0,1 p
23:00
Xi Jinping cere intensificarea disciplinei și consolidarea imaginii Partidului Comunist Chinez # Noi.md
Secretarul general al Partidului Comunist Chinez( PCC), Xi Jinping, a cerut recent întărirea disciplinei și consolidarea imaginii partidului, subliniind că acestea reflectă sprijinul poporului și soarta PCC. Solicitarea a fost transmisă vineri în cadrul unei reuniuni a Grupului de conducere pentru construcția PCC, notează cgtn.comXi a trecut în revistă recentele rezultate ale campaniei de disc
22:30
Săptămîna de lucru de patru zile cîștigă teren în Europa, Olanda fiind un exemplu notabil în această privință.Potrivit Financial Times, această țară are cea mai mare rată a muncii cu fracțiune de normă din OCDE, cu o medie de doar 32,1 ore lucrate săptămînal pentru persoanele între 20 și 64 de ani, transmite Noi.md cu referire la Libertatea.Bert Colijn, economist la banca olandeză ING, afi
22:30
A doua conferință de presă dedicată pregătirilor pentru comemorarea celei de-a 80-a aniversări a victoriei Chinei în Războiul de Rezistență împotriva Agresiunii Japoneze și în cel de-al Doilea Război Mondial a avut loc azi dimineață.În cadrul evenimentului a fost reiterat angajamentul Chinei pentru dezvoltare pașnică și eforturile de a promova construirea unei comunități internaționale cu un
22:00
Autoritățile pakistaneze au evacuat peste un milion de persoane din casele lor în provincia Punjab săptămîna aceasta, pe măsură ce cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani au acoperit sute de sate și culturi esențiale de cereale.După cum transmite Noi.md cu referire la TRT Global, ploile torențiale musonice și eliberarea de către India a excesului de apă din barajele sale au dus
21:30
Ședința Biroului Politic al CC al PCC: consolidarea ideologiei și promovarea solidarității etnice # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a prezidat vineri la Beijing o ședință a Biroului Politic al CC al PCC, în cadrul căreia au fost examinate Regulamentul privind activitatea ideologică și politică din cadrul PCC și proiectul Legii privind impulsionarea solidarității și a progresului etnic din China, notează cgtn.comÎn cadrul ședinței s-a subli
21:30
În perioada: 30 august, ora 18:00 – 31 august 2025, ora 14:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și str. A. Pușkin, transmite Noi.md.Potrivit unui mesaj al Primăriei municipiului Chișinău, măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului „Marea Dictare Națională”, ded
21:00
Medicamente și dispozitive medicale compensate: Sînt peste jumătate de milion de beneficiari # Noi.md
Peste 600 de mii de persoane au beneficiat, în prima jumătate a anului curent, de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, cu aproximativ două mii mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, notează Noi.md.Din numărul total de beneficiari, mai mult de 600 de mii au primit medicamente compensate, iar peste 90 de mii de
21:00
Ieri, 28 august 2025, polițiștii de frontieră au reținut doi bărbați care pescuiau ilegal pe rîul Prut, folosind un dispozitiv improvizat cu curent electric – metodă interzisă prin lege, transmite Noi.md.În timpul unei misiuni de patrulare, la circa 5,5 km de la linia frontierei de stat, polițiștii au observat o ambarcațiune din lemn cu două persoane. Cu ajutorul dronei de serviciu, aceștia au
20:30
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) se închide. Anunțul a fost făcut pe rețeaua de socializare X de către secretarul de stat american, Marco Rubio.„Deoarece un set mic de programe de bază au fost transferate către Departamentul de Stat, USAID se închide oficial”, a menționat el.{{831993}}Potrivit lui Rubio, din ianuarie, administrația președintelui american, Don
20:30
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat mai multe hotărîri cu privire la alegerile parlamentare din 28 septembrie, notează Noi.md.Astfel, Comisia a acreditat 74 de persoane în calitate de observatori naționali din partea Asociației obștești „Promo-LEX”. De asemenea, au fost acreditați în calitate de observatori/experți internaționali:{{833815}}- 3 persoane
20:30
Iranul este pregătit să reia negocieri „corecte” privind programul său nuclear, dacă Occidentul dă dovadă de seriozitate, a declarat ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi.„Araghchi a reafirmat disponibilitatea Iranului de a relua negocieri diplomatice corecte și egale, cu condiția ca celelalte părți să arate seriozitate și bunăvoință și să evite acțiunile care afectează șansele succesul
20:30
Peste 150 de oficiali, jurnaliști, oameni de cultură și specialiști din think-tank-uri mexicane au participat recent la evenimentul cultural „Ecourile păcii”, organizat de China Media Group (CMG) și Ambasada Chinei în Mexic în Ciudad de Mexico.Directorul CMG, Shen Haixiong, a declarat într-un mesaj video că trustul pe care îl conduce își propune să consolideze parteneriatele internaționale în
20:00
Cel mai mare concern aviatic ucrainean, Antonov, va construi un hangar în Germania.Potrivit Noi.md, care citează OstWestTV, noul hangar al companiei aeriene va fi amplasat la aeroportul Leipzig/Halle, care este utilizat în prezent și pentru transportul militar al NATO. Suprafața clădirii va fi de 24.000 m². Finalizarea construcției este prevăzută pentru 2027.Compania aeriană Antonov Airlin
20:00
La început de an școlar, vor fi intensificate măsurile de siguranță în preajma instituţiilor de învățămînt.Polițiștii din întreaga țară vor folosi inclusiv dronele pentru a identifica şoferii certaţi cu legea, inclusiv pe cei care nu acordă pioritate micilor pietoni. Totodată, oamenii legii şi pompierii vor experimenta profesia de învăţător în cadrul unor lecţii de siguranţă rutieră şi situaţi
20:00
Președintele Braziliei, Lula: „Războiul din Ucraina se va termina, dar vor plăti pentru el europenii” # Noi.md
Președintele Braziliei a acuzat Bruxelles-ul că nu a atenționat europenii cu privire la prețul războiului. Oamenii încă suferă de pe urma consecințelor pandemiei și inflației.Potrivit Noi.md, care citează Athens News, președintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a făcut o declarație senzațională: potrivit lui, rezultatul războiului din Ucraina este deja clar, dar Uniunea Europeană va fi
19:30
Dacă Moldova va produce ea însăși cele cîteva zeci de mii de denumiri de produse pe care le importă în prezent, nu va avea nevoie deloc de valută străină.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” de la postul de televiziune TVC-21.El a menționat că, dacă Moldova va investi, de exemplu, în infrastructu
19:30
Unii judecători și angajați ai instanțelor din Republica Moldova vor activa inclusiv în weekend și în zilele oficial libere, în contextul alegerilor parlamentare, transmite Noi.md.Decizia vizează perioada 30–31 august, precum și toate sfârșiturile de săptămână din luna septembrie – 6–7, 13–14, 20–21 și 27–28 septembrie 2025.Potrivit anunțului Judecătoriei Chișinău, magistrații sau complete
19:00
În contextul începerii noului an școlar, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) îndeamnă părinții și îngrijitorii să acorde o atenție sporită protejării sănătății copiilor, notează Noi.md.În perioada 1 ianuarie – 29 august curent, în țara noastră, au fost confirmate 194 de cazuri de rujeolă, inclusiv 11 de import (România, Ucraina, Germania, Federația Rusa și Egipt).{{833256}}Ter
19:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul 30 - 31 august 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.Sectorul Centru{{833451}}Pe strada pietonală Eugen Doga, Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”,
18:30
Garanțiile de securitate ale Ucrainei trebuie să fie compuse din trei blocuri cheie, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelenski în cadrul unui briefing.Primul bloc — menținerea efectivelor actuale ale Armatei Ucraine, asigurarea finanțării armatei, inclusiv din fonduri provenite din producția de apărare ucraineană, europeană și americană, transmite rbc.{{831947}}Al doilea elem
18:30
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a comentat prăbușirea avionului companiei Azal, afirmînd că tragedia a fost consecința unei greșeli a forțelor armate ruse.„Avionul civil azer doborît de Rusia și reacția oficialilor ruși la acest incident au provocat o mare dezamăgire și regret în țara noastră”, a subliniat Aliyev.Potrivit lui, tragedia putea fi evitată.{{788568}}„În primul
18:30
Magie în locul tradițiilor: UEFA a șocat lumea fotbalului cu un nou format al tragerii la sorți # Noi.md
UEFA a făcut un pas neașteptat în timpul tragerii la sorți de astăzi din Liga Europa. Sistemul tradițional cu bile a fost anulat, iar în locul acestuia a fost invitat la eveniment iluzionistul englez Mario Daniel.Potrivit Oxu.Az, magicianul a arătat mai întîi bilele pentru tragere la sorți, apoi le-a făcut să dispară cu ajutorul „magiei”. După aceea, grupurile au fost stabilite pe computer,
18:30
Turcia a decis să întrerupă complet toate legăturile comerciale și economice cu Israelul și închide spațiul său aerian pentru avioanele israeliene, a declarat vineri ministrul turc de Externe, Hakan Fidan.După cum transmite Noi.md cu referire la Aktual24, deși consecințele economice ale acestei măsuri nu sînt încă cunoscute, ocolirile cauzate de închiderea spațiului aerian ar putea crește dura
18:30
La 28 august, după ora 02:00, în municipiul Orhei au fost semnalate mai multe acte de vandalism și profanare.În total, 28 de semne de circulație au fost deteriorate, iar pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente au fost inscripționate mesaje.{{832155}}Poliția a intervenit imediat, iar la scurt timp a fost identificat autorul faptelor. Este vorba despre un minor d
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.