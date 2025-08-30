Șefa CEC: Cîți cetățeni moldoveni nu pot vota, conform deciziei instanței de judecată

22:00

Autoritățile pakistaneze au evacuat peste un milion de persoane din casele lor în provincia Punjab săptămîna aceasta, pe măsură ce cele mai grave inundații din ultimii aproape 40 de ani au acoperit sute de sate și culturi esențiale de cereale.După cum transmite Noi.md cu referire la TRT Global, ploile torențiale musonice și eliberarea de către India a excesului de apă din barajele sale au dus