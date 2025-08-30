Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, sub observație medicală după spitalizare, dar fără motive de îngrijorare

Ziarul National, 30 august 2025 21:30

Secretarul general al Consiliului Europei, elvetianul Alain Berset, a fost spitalizat, dar starea sa nu este îngrijorătoare, a anunțat sâmbătă inst...

Acum 4 ore
21:30
Schimbări meteorologice pentru 31 august 2025: Alegeți o pelerină! Ziarul National
Ultima zi din august va aduce o diversitate de condiții meteorologice în Republica Moldova. Temperaturile vor rămâne ridicate, atingând chiar și 32...
21:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, sub observație medicală după spitalizare, dar fără motive de îngrijorare Ziarul National
Secretarul general al Consiliului Europei, elvetianul Alain Berset, a fost spitalizat, dar starea sa nu este îngrijorătoare, a anunțat sâmbătă inst...
20:30
Bunurile imobile ale Irinei Lozovan, confiscate după condamnare pentru finanțare ilegală Ziarul National
Bunurile imobile deținute de deputata Irina Lozovan, apropiată de Ilan Șor și condamnată pentru finanțarea ilegală a unui partid politic, au fost b...
Acum 6 ore
18:30
Republica Moldova obține patru mențiuni de onoare la Olimpiada Internațională de Limba Engleză din Deva Ziarul National
Lotul olimpic național al Republicii Moldova a adus acasă patru mențiuni de onoare în cadrul Olimpiadei Internaționale de Limba engleză, categoria ...
18:30
Dorin Recean vizitează Japonia: Ziua Republicii Moldova la Osaka și întâlniri oficiale pentru relații bilaterale mai puternice Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean este în Japonia pentru o vizită de lucru, prilejuită de inaugurarea Zilei Republicii Moldova la Expoziția Mondială de l...
18:30
Crucea Roșie avertizează: evacuarea orașului Gaza este imposibilă și periculoasă în contextul intensificării asediului israelian Ziarul National
Crucea Roșie avertizează sâmbătă asupra riscurilor unei evacuări masive a locuitorilor din orașul Gaza, în timp ce Israelul intensifică asediul ora...
Acum 8 ore
17:30
Jānis Mažeiks și-a luat rămas-bun de la Chișinău: Moldova, mai europeană și pregătită pentru viitorul european Ziarul National
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Jānis Mažeiks, și-a finalizat mandatul după patru ani petrecuți în Republica Moldova. Diplomatul leton a ...
17:30
Drone rusești urmăresc transporturile de armament spre Ucraina prin estul Germaniei, dezvăluie surse media internaționale. Răspunsul Kremlinului: „Informații foarte probabil false” Ziarul National
Drone de supraveghere au zburat recent deasupra unor rute din estul Germaniei, prin care este transportat material trimis Ucrainei de către aliați,...
16:30
Incendiu devastator lângă locuința de lux asociată cu Putin la Marea Neagră, declanșat de o dronă ucraineană. 400 de pompieri mobilizați în lupta cu flăcările. Ziarul National
Pompierii ruși continuau să lupte sâmbătă cu un incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană, care a avut loc săptămâna aceasta în apropierea...
16:30
Atacuri aeriene intense și cereri de acțiune din partea lui Zelenski: Rusia escaladează conflictul în Ucraina cu sute de drone și rachete Ziarul National
Rusia a declanșat un atac aerian semnificativ asupra unor regiuni ucrainene în noaptea de vineri spre sâmbătă, cauzând moartea unei persoane și răn...
Acum 12 ore
15:30
Autoritățile i-au pregătit CELULA lui Plahotniuc. Unde va fi plasat în arest și cum va fi EXTRĂDAT acesta la Chișinău: ,,Nu ne permitem curse charter pentru Plahotniuc" Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc va fi extrădat în R. Moldova cu o cursă aeriană de linie, la Economy Class, și plasat în Penitenciarul nr. 13. Precizăr...
15:30
PSDE își lansează campania electorală și promite un viitor prosper pentru Moldova Ziarul National
Partidul Social Democrat European (PSDE) și-a lansat oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare programate pe 28 septembrie. Evenime...
15:15
Tragedie la Liov: fostul președinte al Parlamentului ucrainean Andrii Parubî, împușcat mortal Ziarul National
Fostul președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî, a fost ucis într-un atac armat desfășurat la Liov, conform presei ucrainene. Președint...
15:15
Tragedie la Evreux: Un mort și cinci răniți după ce un șofer lovește intenționat oamenii în urma unei altercații într-un bar Ziarul National
Şoferul unui autoturism a lovit ”deliberat” un grup de oameni în centrul orașului Evreux, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după o altercație într...
12:15
Ion Ceban explică prezența sa la Moscova în ziua atacului Rusiei asupra Ucrainei: „Era o vacanță planificată” Ziarul National
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, lider al Partidului Mișcarea Alternativă Națională, a dezvăluit recent că în ziua când a izbu...
12:15
Igor Grosu avertizează: Alegerile parlamentare din Moldova decisive pentru viitorul european al țării Ziarul National
Republica Moldova se află în prag de alegeri parlamentare, confruntată cu două modele de dezvoltare: unul european și altul promovat de Rusia, a de...
Acum 24 ore
10:15
Rusia atacă masiv Ucraina: Bombardamente și victime în Zaporijjie și alte regiuni Ziarul National
Rusia a efectuat un bombardament intens asupra mai multor regiuni ucrainene sâmbătă dimineaţa, soldat cu cel puţin un deces în oraşul Zaporijjie, c...
09:15
Horoscopul zilei 30.08.2025 Ziarul National
️ BerbecÎn ciuda provocărilor, entuziasmul tău îți deschide noi oportunități. O întâlnire surpriză va aduce un strop de bucurie. Ai grijă să eviț...
08:15
„Kievul în doliu: 25 de vieți pierdute în urma atacului nocturn cu drone și rachete” Ziarul National
Bilanțul atacului masiv lansat împotriva Kievului în noaptea de miercuri spre joi de către Rusia, cu ajutorul dronelor și rachetelor, se ridică la ...
07:15
Xi Jinping își consolidează sprijinul internațional: parada militară de la Beijing atrage liderii sancționați ai lumii Ziarul National
Președintele chinez Xi Jinping va fi însoțit de liderii unora dintre cele mai sancționate țări din lume - Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar - ...
02:15
Trump lucrează intens pentru o reuniune istorică Putin-Zelenski, anunță Casa Albă după comentariile lui Macron privind posibilele reacții ale liderilor mondiali Ziarul National
Președintele american Donald Trump continuă să colaboreze cu oficialii ucraineni și ruși pentru a organiza o întâlnire bilaterală menită să pună ca...
Ieri
23:00
Zelenski îndeamnă la presiuni sporite asupra lui Putin în urma atacului sângeros din Kiev: 23 de morți, inclusiv copii, și 50 de răniți Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a solicitat intensificarea presiunilor asupra liderului rus Vladimir Putin. Această cerere vine după at...
23:00
Andrei Năstase promite reforme majore și sprijin pentru diaspora în campania sa parlamentară Ziarul National
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare, a anunțat participarea sa în campania electorală cu promisiuni de a reduce numărul ...
21:45
Macron și Merz unesc forțele: Apărare aeriană sporită pentru Ucraina și sancțiuni noi pentru Rusia Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz s-au întâlnit joi seara la Fort de Brégançon, reședința de vară a președin...
21:45
Marta Kos: Deschiderea negociilor UE cu Moldova, posibilă până la sfârșitul anului dacă se menține ritmul actual Ziarul National
Uniunea Europeană ar putea deschide toate clusterele de negocieri cu Republica Moldova până la finalul acestui an, dacă autoritățile de la Chișinău...
20:45
Macron răspunde acuzațiilor Moscovei: Putin, un "prădător" necinstit care "își bate joc" de Trump în absența întâlnirii cu Zelenski Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a respins acuzațiile diplomației ruse conform cărora ar fi făcut "insulte vulgare" la adresa președintelui rus...
20:45
Vreme senină și caldă în Republica Moldova pe 30 august 2025 Ziarul National
Pe 30 august 2025, vremea din Republica Moldova va rămâne senină și caldă. Temperaturile vor rămâne constant ridicate, cu valori maxime în jur de 3...
19:45
Maia Sandu lansează apel la unitate și vigilență: „Soarta Moldovei se decide acum” Ziarul National
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să nu se lase atrași în scheme de corupție electorală și să se informeze core...
18:45
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, în discuții oficiale cu Însărcinatul SUA, Nick Pietrowicz, despre cooperare și provocări în justiție Ziarul National
La cererea ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău, Procurorul General interimar al Republicii Moldova, Alexandru Machidon, a avut o î...
18:45
Creștere semnificativă a recoltelor de struguri pentru vin în 2025, dar sub media multianuală Ziarul National
29 august 2025, Chișinău - Recolta de struguri pentru vin din Republica Moldova în anul viticol 2025 este prognozată să crească cu 30–60% față de a...
18:45
Macron acuzat de Rusia pentru „insulte vulgare” la adresa lui Putin: „Depășirea limitelor decenței” în tensiunile diplomatice franco-ruse. Ziarul National
Diplomația rusă a denunțat vineri „insultele vulgare” și „depășirea limitelor decenței” de către președintele francez Emmanuel Macron. Acesta din u...
18:45
Zelenski avertizează: 100.000 de militari ruși, mobilizați la Pokrovsk, punct strategic din estul Ucrainei Ziarul National
Rusia a comasat ”până la 100.000” de militari în apropierea orașului Pokrovsk, un punct strategic esențial în estul Ucrainei, a declarat vineri pre...
18:45
Gaza declarat "zonă de luptă periculoasă" de către armata israeliană, fără evacuarea civililor în vedere Ziarul National
Armata israeliană a anunțat vineri că orașul Gaza este considerat o "zonă de luptă periculoasă", deși nu a cerut populației civile evacuarea imedia...
17:30
ULTIMA ORĂ // Formațiunea care ar fi afiliată lui Plahotniuc, INTERZISĂ la alegerile parlamentare din 28 septembrie Ziarul National
ULTIMA ORĂ // Formațiunea care ar fi afiliată lui Plahotniuc, INTERZISĂ la alegerile parlamentare din 28 septembrie Partidul Democrat Mode...
17:15
PDMM cere ajutorul lui Trump pentru alegeri libere și corecte în Moldova, acuzând abuzuri ale actualei guvernări Ziarul National
Liderul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), o formațiune legată de fostul oligarh Vladimir Plahotniuc, a vizitat marți Ambasada SUA d...
17:15
Dialog deschis între profesori și dezvoltatorii de curricula pentru un învățământ modern și relevant în Moldova Ziarul National
Înainte de începutul noului an școlar, mii de cadre didactice din întreaga țară s-au adunat pentru a dezbate calitatea documentelor curriculare. În...
16:15
Rusia renunță la pretențiile teritoriale extinse în Ucraina, afirmă ministrul turc de externe Ziarul National
Rusia continuă să solicite Ucrainei să cedeze Donbasul, o regiune pe care nu o deţine în întregime în estul Ucrainei. Totodată, Moscova este dispus...
15:15
Parlamentul își începe sesiunea de toamnă-iarnă sub conducerea lui Igor Grosu Ziarul National
De la 1 septembrie, deputații încep sesiunea de toamnă-iarnă în Parlament. Această convocare a fost ordonată de președintele Parlamentului, Igor Gr...
14:45
Profesorii de română din școlile alolingve își împărtășesc experiențele acumulate în România într-un eveniment de totalizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării Ziarul National
205 de profesori de limba romana si alte discipline școlare din instituțiile de învățământ alolingve din țară au participat la cursuri intensive...
14:45
Rusia și China avertizează Europa: Pericolul noilor sancțiuni împotriva Iranului și riscul unei crize nucleare Ziarul National
Rusia a atras atenția vineri asupra posibilității unor „consecinţe ireparabile” în cazul în care se vor impune noi sancţiuni internaţionale împo...
14:45
Maia Sandu și Nicușor Dan celebrează la Chișinău Ziua Limbii Române prin evenimente culturale memorabile Ziarul National
Duminică, 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va primi la Chișinău pe Președintele Românie...
13:45
Maia Sandu și președintele Poloniei consolidează cooperarea pentru integrarea R. Moldova în UE și stabilitatea regională Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție telefonică cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, care a preluat mandatul la 6...
13:15
Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” se înnoiește cu acoperiș și infrastructură modernizată înainte de noul an școlar Ziarul National
Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din orașul Ștefan Vodă a finalizat un proces important de reparație și modernizare. Înainte de începerea noului an șc...
12:15
Evaluarea rețelelor de gaze naturale: Ministerele Energiei și Finanțelor testează o nouă metodologie în cadrul unui proiect pilot în Republica Moldova Ziarul National
Ministerele Energiei și Finanțelor vor aproba un Ordin comun pentru a evalua rețelele de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din R...
11:30
Deconspirarea unei ample scheme de evaziune fiscală și spălare de bani în transportul de mărfuri: prejudiciu de peste 12 milioane de lei în 2023 Ziarul National
Procurorii PCCOCS, alături de Serviciul Fiscal de Stat, au anunțat deconspirarea unei scheme din anul 2023, care implică evaziune fiscală și spălar...
11:30
Programul „100 de povești” aduce inovație în grădinițele din Republica Moldova prin formarea cadrelor didactice la Iași Ziarul National
Cadrele didactice și manageriale din diverse instituții de învățământ preșcolar, dar și specialiști în educația timpurie din mai multe raioane ale ...
11:30
FOTO // Tensiunile între Dodon și Voronin persistă și acum, după ce comunistul a dezvăluit conținutul „kuliokului” pe care colegul său l-a primit de la Plahotniuc. BEP s-a lansat în campania electorală sub lătratul câinilor: „Suntem bloc sau ce?” Ziarul National
Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei s-a lansat astăzi în campania electorală pentru ale...
11:15
ULTIMA ORĂ // Irina Vlah și Victoria Furtună, CONECTATE la „gruparea criminală Șor”. CIS a completat LISTA persoanelor supuse SANCȚIUNILOR. Recean: „Aceste persoane participă la acțiuni de destabilizare în folosul Rusiei” Ziarul National
Președinta Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah și lidera formațiunii „Moldova Mare”, Victoria Furtună, alături de alte 14 persoane și două ...
10:45
Maia Sandu cheamă la unitate națională în fața amenințărilor externe înaintea alegerilor parlamentare din Moldova Ziarul National
Președintele Maia Sandu a transmis un mesaj de unitate națională în debutul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare care vor avea loc pe...
10:45
Europa analizează crearea unei zone-tampon între Ucraina și Rusia pentru a încerca instaurarea păcii, dar soluția ridică numeroase semne de întrebare și îngrijorări. Ziarul National
Liderii europeni analizează posibilitatea de a crea o zonă-tampon de 40 de kilometri între liniile frontului rusesc și ucrainean ca parte a unui ev...
