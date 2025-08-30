(foto) 10 fotbaliști de la FC Petrocub, distinși cu titlul de „Maestru Internațional al Sportului”. Cine sunt sportivii premiați
30 august 2025
Zece fotbaliști ai echipei FC Petrocub Hîncești au primit titlul de Maestru Internațional al Sportului. Anunțul a fost făcut de Ministerul Educației și Cercetării.
(video) Momentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanul # UNIMEDIA
Un motociclist în vârstă de 73 de ani, cetăţean străin, a fost muşcat de un urs pe Transfăgărăşan, în zona Valea lui Stan din judeţul Argeş, scrie protv.ro.
Natalia Barbu nu simte diferența de vârstă, de 26 de ani, dintre ea și milionarul Nicolae Sota: „Suntem în echilibru, iubirea dintre noi a crescut” # UNIMEDIA
Natalia Barbu s-a căsătorit cu Nicolae Sota în anul 2011, la un an de la divorțul milionarului de Dana Sota, femeia care i-a fost soție timp de 30 de ani. Diferența de vârstă de 26 de ani nu a fost privită cu ochi buni inițial, însă aceștia au demonstrat, în timp, că sunt uniți de dragoste adevărată și nu interese financiare, cum s-a comentat în spațiul public, scrie viva.ro.
Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service Kamalei Harris. Explicația Casei Albe # UNIMEDIA
Într-un gest socotit drept o vendetă politică, Donald Trump a revocat protecția asigurată de Secret Service fostei vicepreședinte Kamala Harris, scrie protv.ro.
(foto) Condiții dezastruoase în căminele UTM. Imagini publicate de studenții veniți să se cazeze: „E ca în poveste, una din alea strașnice” # UNIMEDIA
Un tânăr admis la Universitatea Tehnică a Moldovei a fost cazat recent într-unul dintre căminele instituției. Mama lui a relatat experiența într-o postare, descriind pas cu pas ce a găsit la fața locului. Potrivit acesteia, totul e ca în poveste, „una din acelea strașnice”. „Se simte că siguranța tinerilor este o prioritate”, a comentat aceasta ironic.
Partidul Nostru a intrat în campania electorală prezentând 29 de proiecte de lege gata elaborate, la Rediul Mare, unde a copilărit Renato Usatîi # UNIMEDIA
În locul de unde izvorăște și pornește râul Răut, în sat unde și-a petrecut copilăria - Rediul Mare din raionul Dondușeni, liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat echipa de candidați pentru alegerile parlamentare. El a prezentat și cele 29 de proiecte de lege pregătite pentru adoptare în viitorul Parlament. Renato Usatîi a anunțat că formațiunea „vine să învingă” și să transforme în bine satele, orașele și țara. Munca deputaților Partidului Nostru va începe din prima zi, pentru că este unica forță politică din alegeri, care nu face promisiuni deșarte, ci are proiectele de lege deja scrise.
Trump contraatacă, după ce o curte de apel federală a decis că taxele vamale impuse de el sunt ilegale: „Toate sunt încă în vigoare” # UNIMEDIA
Donald Trump reacţionează pe reţele de socializare după ce o curte de apel federală a decis că o mare parte din taxele vamale impuse de președintele american sunt ilegale, scrie adevărul.ro.
(video) „Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit la rezolvare”. Perciun, despre scandalul de la Rezina pe fraudarea examenului de matematică: „Un proces bine organizat” # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, vine cu precizări după scandalul izbucnit la Rezina, unde rezultatele examenului de matematică au fost anulate. Potrivit acestuia, incidentul de la Cuizăuca nu a fost întâmplător, ci un proces bine organizat, cu implicarea directă a adulților. „Era vizibil că exact aceeași greșeală era comisă în toate lucrările. Profesorul care a ajutat elevii să copieze a greșit”, a declarat acesta la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
Giorgia Meloni, zguduită de scandalul fotografiilor intime trucate. Reacția furioasă a premierului italian: „Sunt dezgustată” # UNIMEDIA
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacţionat dur după ce a fost vizată în scandalul fotografiilor private distribuite ilegal pe internet, declarând că este „dezgustată” de situaţie şi cerând femeilor să raporteze imediat site-urile care le încalcă intimitatea, scrie adevărul.ro.
Astăzi, vremea în Moldova va fi stabilă și predominant senină, fără precipitații și cu cerul clar pe parcursul zilei.
(foto) „Când o privesc, îmi trece toată oboseala”. Anastasia Nichita, dezvăluiri despre numele ales pentru fetița sa și cum a reacționat Valeriu Mircea la naștere # UNIMEDIA
Luptătoarea Anastasia Nichita a decis să răspundă la întrebările urmăritorilor despre naștere și întreaga sa experiență. Tânăra mămică a povestit că prima săptămână după sarcină a fost destul de solicitantă, fiind obișnuită să doarmă 8–9 ore pe noapte. Acum, însă, spune că se simte mai bine. „Când o privesc, îmi trece toată oboseala”, a scris campioană pe rețele.
Berbecii au nevoie de mai multă răbdare, în timp ce pentru Fecioare lucrurile se așază de la sine, pe toate planurile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Pe 30 august, istoria a fost marcată de evenimente semnificative în România.
Peste 28 mii lei salariul: Top 100 cele mai bine plătite joburi vacante în RM, din baza de date a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat, la mijlocul lunii august, lista cu cele mai bine plătite joburi vacante din capitală și din țară. Astfel, cea mai mare leafă o promite un centrul consultativ din Chișinău, pentru funcția de medic specialist -28.200 lei. Și în regiuni. Și în regiuni se caută muncitori, salariile promise ridicându-se și peste 20 mii lei.
(video) „Mi-a luat boxa foc!” Irina Rimes face furori cu „DnB Moldovenesc”: Internauții, puși pe glume după ce au văzut clipul # UNIMEDIA
Irima Rimes a lansat, recent, o nouă piesă, intitulată „DnB Moldovenesc”. Clipul i-a surprins pe internauți, care au observat că acesta abundă în publicitate de produse, însă majoritatea fanilor au lăudat talentul interpretei. „De când îmi doream să scot piesa astaaaaa!!!”, a scris artista, pe rețele.
(video) Propaganda de peste Nistru: Ce înseamnă limba „transnistreană” în opinia unor localnici # UNIMEDIA
Un filmuleț filmat în stânga Nistrului surprinde mai mulți locuitori din regiune, care au fost de acord să spună la microfon cuvinte sau fraze pe care ei le consideră făcând parte din limba „transnistreană”.
Ce condiție trebuie să îndeplinească ispitele ca să se înscrie la Insula Iubirii, unde participă și Cristina Scarlevschi: „Clauza secretă” din contract # UNIMEDIA
Finalul sezonului 9 de la Insula iubirii se apropie de sfârșit, însă castingul pentru sezonul 10 al emisiunii de la Antena 1 este deja deschis. Cuplurile și ispitele care vor să ajungă în Thailanda au de respectat anumite condiții și clauze contractuale. Prima mișcare este să se înscrie la casting, acolo unde vor avea de parcurs mai mulți pași, scrie Can Can.
Țara europeană în care șoferii vor fi amendați și pierd puncte dacă frânează nejustificat atunci când văd că se apropie de un radar # UNIMEDIA
Direcția Generală de Circulație (DGT) din Spania a introdus un nou sistem de control al vitezei, menit să descurajeze frânările bruște și nejustificate în apropierea radarelor. Șoferii care încetinesc brusc doar pentru a evita sancțiunea riscă acum o amendă de până la 200 de euro și pierderea a 4 puncte de pe permisul de conducere, potrivit publicației Madrid Informa, citată de Libertatea.
Ultima oră! Șeful Spitalului Clinic Bălți și vicedirectorul instituției, demiși de Nemerenco după ce au fost reținuți, dimineață. Tot ministra l-a numit pe Brânză în funcție, fără concurs # UNIMEDIA
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcții, prin ordinul ministrei Sănătății, Ala Nemerenco, în baza perchezițiilor și reținerilor efectuate de CNA la instituția medicală, în urma suspiciunilor de abuz în serviciu, trafic de influență și corupție pasivă, care ar fi avut loc în cadrul procedurilor de achiziții publice și activităților administrative ale spitalului. Anunțul a fost făcut de ministra Nemerenco, pe rețele.
Nicolae Grigorișin, fostul primar al municipiului Bălți, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # UNIMEDIA
În prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, fostul primar al municipiului Bălți, Nicolae Grigorișin, a decis să adere la Partidul „Mișcarea Respect Moldova”.
(video) PAS s-a lansat în campania pentru parlamentare, din Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet: Nu vrem să redevenim un punct anonim pe hartă # UNIMEDIA
PAS s-a lansat, astăzi, în campania pentru parlamentarele din 28 septembrie. Evenimentul are loc în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Urmăriți evenimentul pe UNIMEDIA.
Ai văzut ce a făcut Misha Miller? Artista e din nou virală pe TikTok după ce s-a întors din vacanța din Spania # UNIMEDIA
Misha Miller este genul de artistă care nu are nevoie de artificii. Câștigătoare a trei discuri de platină, pentru streamurile remarcabile la piesele “Un Minut”, “Mamma Mia” și “Bam Bam”, cu o voce ce îți intră direct sub piele și o prezență sofisticată, Misha reușește să-și creeze un univers propriu în industria muzicală. Talentul vocal, frumusețea și aportul pe care îl are asupra imaginii sunt incontestabile.
Premieră pentru Moldova: Prima intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB, efectuată la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie # UNIMEDIA
În premieră pentru Republica Moldova, la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” a fost realizată ieri, 28 august, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoBridge), comunică Ministerul Sănătății.
(live) PAS se lansează în campania pentru parlamentare: Nu vrem să redevenim un punct anonim pe hartă # UNIMEDIA
PAS se lansează, în aceste clipe în campania pentru parlamentarele din 28 septembrie. Evenimentul are loc în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Rusia a declarat vineri că președintele Franței, Emmanuel Macron, a vorbit într-un mod nepotrivit pentru un șef de stat atunci când l-a numit pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, „un căpcăun la porțile noastre”, relatează HotNews.ro cu referire la Reuters.
Fără PDMM la parlamentare: CEC a respins cererea de înregistrare a listei de candidați ai formațiunii fondate de Vlad Cebotari # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern (PDMM) nu intră în cursa electorală. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins, în ședința de astăzi, cererea de înregistrare a listei de candidați ai formațiunii.
Corupția, sub ochiul „păsării de fier”: SPIA a primit, de la UE și SFPL, două drone de ultimă generație, care costă aproape jumătate de milion de lei # UNIMEDIA
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a recepționat două drone de ultimă generație, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele vor sprijini activitățile operative și misiunile speciale desfășurate de SPIA, menite să consolideze securitatea internă și integritatea instituțională.
(live) PAS se lansează în campania pentru parlamentare, din Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet # UNIMEDIA
PAS se lansează, în aceste clipe în campania pentru parlamentarele din 28 septembrie. Evenimentul are loc în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
(video) A văzut un Volkswagen cu cheile în contact și a pornit la drum: Un tânăr de 24 de ani din Criuleni, prins după ce s-a răsturnat mașina într-o pădure # UNIMEDIA
Un tânăr de 24 de ani, originar din Criuleni, a ajuns pe mâna poliției după ce ar fi sustras un automobil din zona de agrement Vadul lui Vodă. Suspectul a profitat de faptul că vehiculul, un Volkswagen, se afla descuiat și cu cheile în contact, a urcat la volan și a plecat într-o direcție necunoscută.
Donald Trump a lăsat-o fără protecţia Secret Service pe fosta vicepreședintă SUA, Kamala Harris # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a anulat protecţia Secret Service de care beneficia fosta vicepreşedintă Kamala Harris, rivala sa democrată din alegerile din 2024, relatează CNN, care a văzut o copie a unei scrisori în acest sens, scrie adevarul.ro.
„Candidez așa cum sunt - liber, cinstit, hotărât”: Andrei Năstase și-a prezentat programul electoral, în prima zi de campanie # UNIMEDIA
Andrei Năstase a anunțat oficial platforma sa electorală, subliniind că a candidat la funcția de deputat „așa cum este — liber, cinstit, hotărât”. Politicianul afirmă că aceasta este „cea mai corectă cale de a face politică într-o țară în care oamenii nu mai au încredere în partide”.
Țările de Jos adoptă săptămâna lucrătoare de patru zile. Mai multe state testează programul redus # UNIMEDIA
Persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani din Țările de Jos lucrează în medie doar 32,1 ore pe săptămână la locul de muncă principal, cea mai scurtă durată din întreaga UE, potrivit Eurostat, citată de protv.ro.
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu: Cât câștigă după instruire # UNIMEDIA
Republica Cehă şi-a depăşit deja obiectivul de recrutare în acest an, cu peste 2.100 de noi voluntari care se alătură Forţelor Armate, cel mai mare număr în acest moment al anului de la abolirea serviciului militar obligatoriu în 2004, scrie digi24.ro.
Mai vor un mandat și nu se dau plecați: Deputații din Parlamentul expirat se convoacă în sesiunea de toamna, cu atribuții limitate # UNIMEDIA
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Speakerul Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens.
Andrei Bănuță, incident dureros la un concert: A coborât de pe scenă cu capul spart și a avut nevoie de îngrijiri medicale # UNIMEDIA
Andrei Bănuță a avut parte de un incident neplăcut la finalul unui concert, deoarece și-a spart capul. A fost nevoit să încheie sesiunea de poze mai devreme, deoarece a avut nevoie de îngrijiri medicale, transmite protv.ro.
Reacția Irinei Vlah, după ce a fost inclusă pe lista sancțiunilor Canadei: „Voi cere explicații. Sunt sigură că mai devreme sau mai târziu se va adeveri că toate urmele duc… la Chișinău” # UNIMEDIA
Președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, Irina Vlah, declară că este uimită să-și vadă numele pe lista de sancțiuni a Canadei. „Evident că voi cere explicații oficiale privind decizia ce s-a luat, deși sunt sigură că, mai devreme sau mai târziu, se va adeveri că toate urmele duc... la Chișinău”, a scris politiciana pe rețele.
(video) Rușii au trimis în premieră o dronă navală 25 km pe Dunăre pentru a lovi nava ucraineană. Momentul impactului # UNIMEDIA
Rușii se laudă cu cel mai îndepărtat atac pe Dunăre de până acum, după ce au lovit nava radar ucraineană "Simferopol" cu o dronă navală, la circa 23-25 km de gura de vărsare. Noi imagini publicate de Moscova cu nava ucraineană lovită în Deltă arată că o dronă navală rusească a urcat nedetectată aproximativ 25 km pe Dunăre. În plus, atacul a fost filmat atât de pe apă, cât și din aer, de o dronă rusească de supraveghere. Nu este clar dacă drona navală a trecut şi prin apele românești, scrie observatornews.ro.
(video) A suferit și el, și orașul: Cine este vandalul care „și-a pictat dragostea” pe monumente, la Orhei. A făcut-o din cauza „sentimentelor neîmpărtășite” # UNIMEDIA
Un minor din Orhei s-a dovedit a fi autorul actelor de vandalism comise în noaptea de 28 august, după ora 02:00, în oraș. În total, au fost deteriorate 28 de semne de circulație, iar pe peretele stadionului, într-un scuar din parc și pe două monumente au fost inscripționate mesaje.
(video) Pășuni pârjolite și o fâșie forestieră, mistuită de flăcări la Iarova: Sătenii și pompierii au reușit să oprească dezastrul # UNIMEDIA
Un incendiu de vegetație, de proporții maria, a izbucnit ieri în comuna Iarova, din raionul Soroca. Flăcările au fost oprite datorită mobilizării rapide a pompierilor, voluntarilor și localnicilor, care au acționat solidar, anunță primarul localității, Ion Chiriac, care a transmis un mesaj de recunoștință către toți cei implicați în lichidarea incendiului.
„Concediu electoral” la Președinție: Șeful de cabinet al Maiei Sandu și-a suspendat activitatea # UNIMEDIA
Adrian Băluțel a anunțat că își suspendă activitatea de șef de cabinet al președintei Maia Sandu pentru întreaga perioadă a campaniei electorale.
Un puternic incendiu de pădure a izbucnit joi, pe coasta Mării Negre, la circa 10 kilometri de palatul atribuit președintelui Vladimir Putin, scrie adevărul.ro.
Verișorul lui Andrei Spînu, Chiril Guzun, președintele Asociației Veteranilor „Scutul Poporului”, a fost inclus pe lista sancțiunilor impuse de Canada, la fel ca și organizația pe care o conduce. Decizia a fost luată din cauza implicării în „acțiunile de influență malignă ale Rusiei în Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025”, anunță Ministerul Afacerilor Externe din Canada.
Jose Mourinho le-a luat banii turcilor și dus a fost. Portughezul, demis fără milă de la Fenerbahce # UNIMEDIA
Jose Mourinho (62 de ani) și-a luat la revedere de la Fenerbahce, la scurt timp după ce formația a ratat calificarea în faza principală a UEFA Champions League. Benfica i-a învins pe turci cu 1-0, suficient cât să între în grupă, după 0-0 în tur, scrie adevarul.ro.
(foto) Cine ar fi suspecții care au snopit în bătaie un belgian, chiar în centrul capitalei: Poliția investighează cazul # UNIMEDIA
Rudele cetățeanului belgian, bătut cu brutalitate și jefuit de Ziua Independenței, au intrat în posesia unei fotografii cu tinerii care l-ar fi agresat în centrul capitalei. Contactată de UNIMEDIA, purtătoarea de cuvânt a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Cristina Talpă, a precizat că bănuiții au fost identificați de oamenii legii.
(video) Irina Vlah, lideră a Blocului Electoral Patriotic, la lansarea oficială în campanie: Eu cred în poporul nostru. Eu cred că vom reuși # UNIMEDIA
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a intrat oficial în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova. Lansarea în campanie a avut loc la Mănăstirea Căpriana. În cadrul evenimentului, Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a arătat convinsă de succesul Blocului la alegerile din 28 septembrie.
