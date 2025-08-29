Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat în campania electorală pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova
Moldpres, 29 august 2025 22:50
Trei candidați independenți - Olesea Stamate, Andrei Năstase și Victoria Sănduță s-au lansat vineri, 29 august, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Năsatse a fost ministru de interne în 2019, Olesea Stamate a fost președin...
• • •
Acum 4 ore
22:50
22:00
USM i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar din România, Sorin Șipoș # Moldpres
Senatul Universității de Stat din Moldova (USM) i-a acordat astăzi titlul onorific Doctor Honoris Causa lui Sorin Șipoș, doctor habilitat, profesor universitar și prorector pentru Relații Internaționale al Universității din Oradea, România, transmite MOLDPRES....
21:50
„Partidul Nostru” a intrat oficial în campania electorală, printr-un eveniment organizat în satul Rediul Mare, raionul Dondușeni – localitatea bunicilor liderului formațiunii, Renato Usatîi. Acesta a declarat că obiectivul partidului este v...
Acum 6 ore
20:10
Concert extraordinar de muzică chineză la Sala cu Orgă din Chișinău, dedicat Zilei Naționale a Chinei # Moldpres
Muzică chineză în interpretarea Orchestrei Simfonice a Companiei „Teleradio-Moldova” a răsunat vineri seara la Sala cu Orgă din Chișinău, în cadrul unui concert prilejuit de marcarea a 76 de ani de la întemeierea Republicii Populare Chineze, tr...
Acum 8 ore
19:20
„Cu PAS în Europa!” Partidul Acțiune și Solidaritate s-a lansat în campania electorală pentru parlamentarele din 28 septembrie # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie cu sloganul „Cu PAS în Europa”. Evenimentul s-a desfășurat în Scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria B...
18:20
Autoritățile semnalează noi falsuri potrivit cărora Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina”. Igor Zaharov: „Informațiile urmăresc manipularea opiniei publice” # Moldpres
Autoritățile semnalează apariția unor informații false în spațiul public potrivit cărora președinta Maia Sandu „ar urma să trimită peste 700 de voluntari în Ucraina” dacă Partidul Acțiune și Solidaritate va câștiga alegerile parlamentar...
18:00
CEC a respins cererea de înregistrare a listei candidaților din partea PDMM pentru parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi cererea de înregistrare a listei candidaților din partea Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), informează MOLDPRES.Decizia a fost luată după ce Agenția Servicii Publice (ASP) a notificat CEC despre excl...
18:00
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți, demiși după un scandal de corupție. Ministra Sănătății: „Nu vom tolera niciun caz de corupție în sistemul medical” # Moldpres
Directorul și vicedirectorul Spitalului Clinic Bălți au fost demiși din funcție în urma unui scandal de corupție investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA). Decizia a fost luată prin ordinul ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, ca urmare a perchezițiil...
Acum 12 ore
17:30
VIDEO // Un tânăr din Criuleni, reținut pentru 72 de ore pentru răpirea unui automobil la Vadul lui Vodă # Moldpres
Un tânăr din Criuleni a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit de răpirea unui automobil. Cazul a avut loc în zona de agrement de la Vadul lui Vodă, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspectul a observat un Volkswagen de...
17:20
Premieră medicală în R. Moldova. Medicii au efectuat o intervenție de tratare a unui anevrism cerebral cu dispozitiv intrasacular WEB # Moldpres
Medicii de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie (INN) „Diomid Gherman” au efectuat, în premieră, o intervenție chirurgicală de tratare a unui anevrism de arteră bazilară de dimensiuni mari, cu ajutorul unui dispozitiv intrasacular WEB (Woven EndoB...
17:10
UE analizează folosirea a circa 200 miliarde de euro din activele rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei # Moldpres
Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor discuta sâmbătă, la o reuniune informală la Copenhaga, un plan al Comisiei Europene privind direcționarea a circa 200 de miliarde de euro din activele rusești înghețate către reconstrucția Ucrainei. Bruxelles-ul so...
17:00
Garanțiile de securitate pentru Ucraina trebuie să includă prevederi legate de finanțarea armatei ucrainene, înțelegeri cu statele membre NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat vineri președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, citat de Kyiv Independen...
16:40
Raport Promo-LEX pentru perioada electorală. Asociația semnalează „ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse” # Moldpres
Asociația Promo-LEX semnalează „ingerințe externe, în special din partea Federației Ruse”, acțiuni manifestate, în perioada electorală, prin „coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a campaniilor, manipularea informațională, organizarea...
16:10
De Ziua Limbii Române, Președinta Maia Sandu îl găzduiește la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan # Moldpres
Duminică, 31 august 2025, cu prilejul Zilei Limbii Române, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, îl va găzdui la Chișinău pe Președintele României, Nicușor Dan. Cei doi șefi de stat vor marca împreună Ziua Limbii Române, printr-o serie ...
16:00
Liderii Blocului „Alternativa” au prezentat programul electoral și au transmis un mesaj comun # Moldpres
Blocul electoral „Alternativa” și-a lansat vineri campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, punând accent pe trei direcții principale: dezvoltarea economică, reformarea justiției și modernizarea infrastructurii și instituțiilor statului, t...
15:10
Președinta Maia Sandu a avut o convorbire telefonică cu Președintele Poloniei, Karol Nawrocki # Moldpres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi la telefon cu Președintele Republicii Polone, Karol Nawrocki, care și-a început mandatul la 6 august 2025. Șefa statului l-a felicitat cu ocazia preluării funcției și i-a urat succes în exercitarea m...
15:00
Hidrologii au avertizat asupra scurgerilor reduse de apă în mai multe bazine acvatice din ţară # Moldpres
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare hidrologică actualizată, valabilă pentru perioada 30 august – 5 septembrie 2025. Potrivit acesteia, scurgerea apelor pe râurile Prut, Nistru (sectorul Dubăsari – Tudora) și pe majoritatea râ...
14:50
Începând cu luna septembrie, numărul troleibuzelor care circulă pe străzile municipiului Chișinău va fi majorat cu circa 10%. Decizia a fost luată în contextul creșterii fluxului de călători, transmite MOLDPRES.Solicitat de agenție, purtătorul de ...
14:30
REPORTAJ MOLDPRES// Cât costă pregătirea unui elev pentru școală în 2025 și cum sprijină statul familiile cu școlari # Moldpres
Cu doar câteva zile înainte de 1 septembrie, familiile din Republica Moldova fac calculele finale pentru a-și trimite copiii pregătiți la școală. Ghiozdanele, uniformele și rechizitele rămân o povară semnificativă pentru părinți, în pofida măsu...
14:20
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al MAI, dotat cu sprijinul UE cu drone moderne pentru misiuni speciale # Moldpres
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a fost dotat cu două drone moderne, în valoare de peste 430.000 de lei. Echipamentele, finanțate de Uniunea Europeană și livrate prin intermediul Solidarity Fund PL în ...
14:10
Letonia introduce noi reguli de intrare în țară pentru cetățenii care nu dețin viză sau permis de ședere # Moldpres
Letonia introduce noi reguli de intrare în țară pentru cetățenii statelor terțe, inclusiv Republica Moldova, care nu dețin viză sau permis de ședere emis de autoritățile letone. Măsurile vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2025, transmite MOLDPRE...
14:00
Localitatea Otaci beneficiază de infrastructură modernă de apă și salubritate, grație sprijinului OIM și Guvernului Norvegiei # Moldpres
Orașul Otaci, punct strategic de trecere a frontierei cu Ucraina, beneficiază de infrastructură modernă de apă și salubritate, după finalizarea a două proiecte implementate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) şi Guvernul Norvegiei. Acestea vin să ră...
13:50
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens.Convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la prop...
13:40
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în urma descinderilor la spitalul din Bălți: „Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente, iar managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens” # Moldpres
Lupta cu corupția este un aspect prioritar în reformele curente ale sectorului sănătății, iar conducătorii și managerii din sistem au o mare responsabilitate în acest sens. Mesajul a fost transmis astăzi de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, în conte...
13:10
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei s-a lansat în campania electorală # Moldpres
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) s-a lansat astăzi oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, informează MOLDPRES.Evenimentului s-a desfășurat în preajma M...
13:00
Șefa diplomației Uniunii Europene Kaja Kallas a condamnat vineri cu fermitate loviturile aeriene ruse asupra Kievului soldate joi cu cel puțin 23 de morți și a îndemnat la adoptarea de noi sancțiuni împotriva Moscovei, relatează dpa, preluat de AGERPRES și MOL...
Acum 24 ore
12:10
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj pentru toți cetățenii și concurenții electorali, la început de campanie electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Moldpres
Astăzi începe campania electorală electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Cu această ocazie, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj adresat atât concurenților electorali, cât și tuturor cetățenilor. „Pe 28 septemb...
12:10
Cadre didactice din R. Moldova au fost instruite la Iaşi, în cadrul Programului „100 de povești” # Moldpres
Cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ preșcolar, precum și specialiști în educația timpurie din mai multe raioane ale Republicii Moldova, au participat la o formare organizată în cadrul Programului „100 de povești&r...
11:50
Ministerele Energiei și Finanțelor lansează un proiect de inventariere a rețelelor de gaze naturale # Moldpres
Ministerele Energiei și Finanțelor au anunțat aprobarea unui Ordin comun pentru implementarea unui proiect pilot de inventariere a rețelelor de distribuție a gazelor naturale în două localități – una rurală și una urbană – din Republica Moldova. Proie...
11:40
Polițiștii vor participa la careurile solemne dedicate începerii noului an școlar. Recomandările INSP # Moldpres
Polițiștii vor participa la careurile solemne dedicate începerii noului an școlar pentru ca acestea să se desfășoare fără incidente. Astfel, oamenii legii vor spori măsurile de supraveghere pe durata evenimentelor desfășurate în instituțiile din țară, co...
11:40
Parcursul european al Moldovei a fost discutat la Copenhaga cu deputați din Danemarca, Estonia și Olanda # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, aflată într-o vizită de lucru la Copenhaga, a avut întrevederi cu deputați din Danemarca, Estonia și Olanda, discuțiile concentrându-se pe parcursul european al Republicii Moldova, reforme...
11:20
R. Moldova și Japonia consolidează cooperarea economică prin semnarea unui memorandum între camerele de comerț # Moldpres
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Camera de Comerț și Industrie din Osaka, Japonia, au semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere, marcând un pas important în consolidarea relațiilor economice dintre cele două țări, transmite MOLDPR...
11:00
Guvernul sancționează persoane și entități implicate în destabilizarea Moldovei în favoarea Rusiei # Moldpres
Persoanele și entitățile care subminează suveranitatea Republicii Moldova și participă la acțiuni de destabilizare în beneficiul Rusiei și al grupărilor criminale sunt vizate de sancțiuni internaționale și naționale, a declarat într-un mesaj pe reţele so...
10:50
Canada impune sancțiuni pe numele a 16 cetățeni moldoveni și două entități afiliate lui Ilan Șor pentru „activități de interferență malignă” ale Rusiei # Moldpres
Canada a impus sancțiuni pe numele a 16 cetățeni moldoveni și două entități care ar fi implicate în „activități de interferență malignă” ale Federației Ruse. Printre persoanele sancționate se numără președinta formațiunii „Inima Moldovei&...
10:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în mai multe raioane ale țării, au demarat lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere, incluse în Programul Fondului Rutier pentru anul 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit AND, intervențiil...
10:20
Fermierii și procesatorii din sectorul produselor de origine animală vor beneficia de un nou ciclu de instruiri sprijinite de UE și UNIDO # Moldpres
Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Uniunea Europeană (UE) lansează al doilea ciclu al Programului de instruire și consolidare a capacităților destinat fermierilor și întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul agroalimentar a...
10:10
CNA oferă noi detalii despre perchezițiile de la Spitalul Clinic Bălți. Directorul instituției, reținut pentru 72 de ore # Moldpres
Directorul Spitalului Clinic Bălți a fost reținut astăzi pentru 72 de ore pentru abuz de serviciu, trafic de influență și corupere pasivă, comise în contextul desfășurării procedurilor de achiziții publice și activității administrative interne a spitalului. O...
10:10
Consolidarea cooperării cu Nigeria, cel mai mare importator african de vinuri moldovenești, a fost subiectul principal pe agenda de discuții la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), care a găzduit ieri o delegație de distribuitori din Nigeria, transmite M...
09:40
Ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul trupelor „Fulger”, au descins la Ungheni într-un dosar de spălare a banilor. Patru bărbați, cu vârste între 22 și 37 de ani, sunt vizați de anchetă, fiind suspectați de implicare în tranz...
09:40
Descinderi CNA. Factori de decizie ai unei instituții medicale din Bălți, vizați în nouă dosare de corupție # Moldpres
Factori de decizie ai unei instituții medicale din municipiul Bălți sunt vizați în nouă dosare inițiate pe fapte de corupție. Pe acest caz, ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la mai multe persoane, comunică MOLDPRES.Informația a fost con...
09:30
Prima tranșă din sprijinul financiar al UE a fost investită în proiecte de dezvoltare. Precizările premierului Dorin Recean # Moldpres
Prima tranșă din pachetul financiar al UE în valoare de 1,9 miliarde de lei alocat Republicii Moldova a fost direcționată către proiecte de anvergură la nivel național și local. Banii au ajuns acum două luni și au fost investiți în dezvoltarea localitățil...
09:30
Departamentul de Stat al SUA aprobă vânzări de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina # Moldpres
Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potenţială vânzare către Ucraina de rachete de croazieră lansate din aer şi echipamente conexe, în valoare estimată la 825 de milioane de dolari, a anunţat joi Pentagonul, potrivit Reuters, preluat de news.ro și MOLDPRE...
09:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare meteorologică de Cod Galben de caniculă, valabilă pentru perioada 29–31 august 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de 29 august, maximele termice vor urca până la +3...
09:20
În anul de studii 2025-2026, circa 150 de licee din ţară vor avea câte o singură clasă de a 10-a, asta înseamnă practic fiecare a doua instituţie preuniversitară cu treaptă liceală care nu a avut suficienţi elevi pentru două clase. Acestora le-am prop...
09:10
Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, a anunțat lansarea Campaniei Naționale „Septembrie – nicio zi fără lectură”, eveniment cultural de amploare dedicat promovării cărții și a lecturii, care s-a consacrat deja ca...
09:10
Peste 600 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate în prima jumătate a anului # Moldpres
În prima jumătate a anului 2025, peste 600 mii de persoane din Republica Moldova au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală, arată datele Companiei Naționale de Asigurări în Medi...
09:00
Un număr record de absolvenți de liceu au ales în acest an să învețe în universitățile din R. Moldova # Moldpres
În 2024, am avut un maxim istoric al absolvenţilor de liceu care au ales să înveţe la universităţile din Republica Moldova, iar în 2025 vom bate acest rezultat, potrivit declaraţiei ministrului Educaţiei şi Cercetării, Dan Perciun, făcute ieri la emisi...
09:00
VIDEO // Președinta Maia Sandu, mesaj la început de campanie electorală: „Soarta Moldovei este în joc. Avem datoria să ne protejăm pacea și viitorul” # Moldpres
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat astăzi un mesaj cetățenilor în care a subliniat importanța alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a avertizat asupra riscurilor la care este supus procesul democratic, transmite MOLDPRES.„Pe 28 s...
08:40
În Republica Moldova a început astăzi oficial campania electorală pentru alegerile parlamentare, programate pentru 28 septembrie 2025, transmite MOLDPRES.Potrivit legislației, campania electorală va dura până în ziua de 26 septembrie.În ...
08:00
Leul moldovenesc încheie luna august cu o apreciere față de euro și dolar, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu șase bani și costă 19 lei și 41 de bani. Dolarul se depreciază cu nouă bani,...
