Grosu a semnat dispoziția: Parlamentul se convoacă în sesiunea de toamnă
NewsMaker, 29 august 2025 22:20
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Informația a fost comunicată de Direcția comunicare și relații publice a Legislativului, care a precizat că președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Potrivit Direcției, convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea […]
• • •
Acum 4 ore
22:20
Începând cu data de 1 septembrie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de toamnă 2025. Informația a fost comunicată de Direcția comunicare și relații publice a Legislativului, care a precizat că președintele Parlamentului, Igor Grosu, a semnat o dispoziție în acest sens. Potrivit Direcției, convocarea Parlamentului în ședință plenară se va efectua la propunerea […]
22:20
Mobilierul nu este doar un element de decor, ci și baza confortului și armoniei din casă. Acesta creează atmosfera, influențează starea de spirit și chiar calitatea somnului. În Moldova, tot mai mulți oameni se gândesc la cum să creeze un spațiu care să îmbine stilul și confortul. Acest lucru este deosebit de important în dormitor, […]
22:20
UE a donat două drone „pentru misiuni speciale” Serviciului Protecție Internă și Anticorupție al MAI # NewsMaker
Serviciul Protecție Internă și Anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a primit două drone de ultimă generație, în valoare de peste 430.000 de lei. Donația a fost oferită în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova. Pe 29 august, Solidarity Fund PL în Moldova, reprezentanta unei […]
22:20
Șor, răspuns la sancțiunile impuse de Canada: „Stat cu suveranitatea temporară, intenționat v-ați băgat în seamă?” # NewsMaker
Oligarhul fugar Ilan Șor a reacționat dur după ce Canada a impus sancțiuni împotriva blocului politic „Victorie", afiliat acestuia. Într-o declarație publică, Șor a ironizat Canada, numind-o „al 51-lea stat al SUA aflat în perioada de tranziție", sugerând că sancțiunile ar fi o reconfirmare a „suveranității temporare" a țării. „Canada, acest al 51-lea stat al […]
22:20
CEC a respins cererea Partidului Democrat Modern de înregistrare la alegerile parlamentare # NewsMaker
Cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat a Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) a fost respinsă pe 29 august de Comisia Electorală Centrală (CEC). Decizia a fost adoptată în timpul unei ședințe cu șase voturi „pentru", iar trei membri CEC au votat împotrivă. La începutul ședinței a fost respinsă o […]
22:20
Guvernul României intenționează să desființeze Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), prin absorbția acestuia de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), ca parte a unei reorganizări care vizează reducerea cheltuielilor bugetare. „La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni se reorganizează prin fuziune prin absorbție cu […]
22:20
ALDE s-a lansat în campania electorală: promite salariu minim de 8.000 lei, granturi și vouchere de sănătate # NewsMaker
Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) s-a lansat în campania electorală pe 29 august. Partidul și-a prezentat programul politic pentru 2025–2029, care prevede lupta cu corupția, reducerea numărului de deputați și ministere, creșterea salariului și acordarea de granturi. Printre obiectivele principale se numără investigarea a 500 de dosare mari de corupție până în 2029, prin […]
22:20
(VIDEO) Secera și ciocanul, aduse la mănăstire/ Vlah este sub sancțiuni/ Partidele își ascund cheltuielile # NewsMaker
Сele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Început de campanie electorală la mănăstire. Ce promite blocul „Patriotic"?— Raport Promo-LEX: cheltuieli ascunse și cumpărarea alegătorilor— Lista de sancțiuni a Moldovei se extinde— Stamate: votul liber e un vot onest— Irina Vlah, surprinsă de sancțiunile aplicate de Canada— Cetățean străin […]
22:20
Aderare la UE până în 2028 și venituri duble: PAS s-a lansat în campania electorală. Obiectivele formațiunii # NewsMaker
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a lansat oficial în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Evenimentul a avut loc în scuarul Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu". Printre principalele obiective anunțate de formațiune se numără semnarea tratatului de aderare la UE până în 2028 și dublarea veniturilor populației active. Totodată, programul electoral […]
22:20
Directorul Spitalului Clinic Bălți și adjunctul său, demiși după perchezițiile CNA. Nemerenco: „nu vom tolera” # NewsMaker
Directorul Spitalului Clinic Bălți și adjunctul său au fost demiși după perchezițiile efectuate astăzi de Centrul Național Anticorupție (CNA). Despre acest lucru a anunțat ministra Sănătății, Ala Nemerenco. „Nu vom tolera absolut niciun caz de corupție în instituțiile medicale, mai ales din partea celor care prin atribuțiile lor sunt responsabili de ghidarea colectivelor și de […]
Ieri
22:20
NewsMaker, lider la capitolul credibilitate. Cel mai recent studiu al Centrului pentru Jurnalism Independent # NewsMaker
NewsMaker.md este lider în clasamentul credibilității site-urilor de știri din Republica Moldova, potrivit celui mai recent studiu publicat de Centrul pentru Jurnalism Independent pe platforma Media Radar. Cele mai multe puncte le-a obținut pentru calitatea produselor mediatice. Cu același scor, pe poziția de lider se află și TV8.md. Potrivit mediacritica.md, Centrul pentru Jurnalism Independent a […]
22:20
(VIDEO) Macron și Tusk au vorbit în română/ 7 miniștri intră în campanie/ Plahotniuc, în cătușe, la judecată # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— Curtea din Atena a aprobat și a doua cerere de extrădare a luI Plahotniuc— Candidații la parlamentare au semnat Codul de conduită electorală— Toată Europa cu ochii pe Moldova, de Ziua Independenței— Macron și Tusk, către moldoveni: Europa vorbește românește la […]
22:20
De ce Nicușor Dan nu a publicat un mesaj de Ziua Independenței Moldovei? G4Media: „Exprimă un ideal unionist” # NewsMaker
În premieră în ultimii ani, președintele României, Nicușor Dan, nu a transmis nicio felicitare publică de Ziua Independenței R. Moldova. Publicația G4media scrie, citând surse proprii, că lipsa unui mesaj din partea șefului de stat ar avea un substrat politic, și anume „exprimarea unui ideal unionist". „E doar o gafă sau o alegere deliberată, cu […]
22:20
Ce spune Biroul de reintegrare despre cazul Vadim Pogorlețchi, condamnat la 16 ani de Tiraspol # NewsMaker
Tiraspolul a fost sesizat din nou în legătură cu Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în regiunea transnistreană. Cu privire la cazul Pogorlețchi au fost sensibilizați și partenerii internaționali. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de Biroul politici de reintegrare pe 28 august, după ce Asociația Promo-LEX a raportat că Pogorlețchi se află de trei ani în […]
22:20
Alegeri parlamentare: unde vei putea vota? Peste 2 200 de secții vor fi deschise pentru alegători # NewsMaker
Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 vor fi deschise 2 274 de secții de votare în Republica Moldova și peste hotare, potrivit datelor anunțate de Comisia Electorală Centrală (CEC). Dintre acestea: În circumscripția electorală Chișinău, inclusiv suburbii, alegătorii își vor putea exercita dreptul la vot în cadrul a 313 secții de votare. Printre țările […]
22:20
Camere speciale și drum de ocolire. Ucraina își întărește granița cu regiunea transnistreană FOTO # NewsMaker
Ucraina își întărește controlul la porțiunea de frontieră cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, pe această porțiune sunt instalate camere de supraveghere bispectrale, capabile să detecteze mai eficient încălcările, și totodată se construiește un drum de ocolire. Această porțiune necesită un control special și consolidare sistematică, deoarece are […]
22:20
Ceban îi cere președintei să intervină pentru a clarifica interdicția în România: „Aveți responsabilitatea morală” # NewsMaker
Primarul capitalei, Ion Ceban, a publicat un demers adresat președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, în care îi cere implicarea pentru clarificarea situației privind interdicția pe care a primit-o cu privire la intrarea în România și în tot spațiul Schengen. Ceban sugerează că această interdicție ar putea fi o măsură politică menită „să influențeze" climatul electoral […]
22:20
(VIDEO) Ceban apelează la Sandu/ Blocul lui Dodon se roagă cu Ozerov/ De ce România nu a felicitat Moldova? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— Ceban apelează la Sandu pentru a scăpa de interdicție?— Două clădiri istorice din Chișinău, restaurate cu ajutorul Franței— Blocul „Patriotic", alături de Ozerov la Catedrală. Voronin a lipsit— Lot de hrișcă din Rusia, retras de pe piață— De ce Nicușor Dan […]
22:20
Ungaria interzice intrarea în țară a unui comandant ucrainean, după atacul asupra conductei de petrol „Drujba” # NewsMaker
Ungaria a interzis accesul pe teritoriul său comandantului Forțelor de Sisteme fără Pilot ale armatei ucrainene, Robert Brovdi, pe fondul recentelor atacuri asupra conductei „Drujba", care transportă petrol din Rusia, potrivit DW. Autoritățile ucrainene au criticat decizia Ungariei de a interzice intrarea în țară comandantului din cauza atacurilor asupra stației de pompare a petrolului „Unecha" […]
22:20
Zelenski a vorbit cu von der Leyen despre deschiderea negocierilor Ucraina-Moldova: „Așteptăm o decizie pozitivă” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat joi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre deschiderea simultană a unui cluster de negocieri pentru Ucraina și Moldova, a anunțat chiar liderul ucrainean într-o postare pe Telegram. „Am discutat despre drumul nostru de integrare europeană, despre deschiderea simultană a unui cluster de negocieri pentru Ucraina și […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:20
„Putem să te omorâm”: Jurnalista NM Daria Slobodcicova a primit amenințări legate de alegeri. Reacția Președinției și a Poliției # NewsMaker
Jurnalista NewsMaker, Daria Slobodcicova, a primit, la fel ca înainte de alegerile prezidențiale din 2024, un mesaj cu amenințări cu moartea. În mesaj se face apel la alegători să voteze pentru Maia Sandu „pentru a-și salva viața". Reprezentanții aparatului prezidențial au declarat pentru NewsMaker că persoane necunoscute utilizează „tactici de destabilizare şi diseminare a fricii". Între […]
22:20
Cel mai înalt turn de cărămidă, iluminat în culorile drapelului R. Moldova: imnul țării a răsunat în India de Ziua Independenței # NewsMaker
Pentru prima dată, emblematicul Qutub Minar, cel mai înalt turn de cărămidă din lume, a fost iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova, iar în capitala Indiei a răsunat și imnul țării. Despre aceasta a anunțat ambasadoarea R. Moldova în India, Ana Taban. Ambasadoarea a menționat că acest gest simbolic reflectă „prietenia caldă" dintre Moldova și […]
22:20
Membrul unui partid afiliat lui Șor, condus la Poliție după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni # NewsMaker
Iurie Vitneanschi, membru al Biroului Partidului „Renaștere", afiliat fugarului Ilan Șor, a fost condus la Inspectoratul de Poliție de către oamenii legii, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni așteptați astăzi, 27 august, la Chișinău. Informația a fost confirmată pentru NM de către Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP, care a […]
22:20
Ucraina permite bărbaților între 18 și 22 de ani să iasă din țară: Condițiile de călătorie # NewsMaker
Ucraina a permis bărbaților cu vârste între 18 și 22 de ani să iasă din țară. Pentru aceasta, ei vor trebui să dețină un document de evidență militară, fie în format pe hârtie, fie electronic, potrivit «Украинская правда». Guvernul Ucrainei a modificat, la 26 august, regulamentul privind trecerea frontierei de stat. Astfel, bărbații între 18 […]
22:20
(VIDEO) Moldova marchează Ziua Independenței/Jurnaliști NM, amenințați din nou/PSRM, start campanie anti-PAS # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— 34 de ani de Independență a Republicii Moldova— Jurnaliști NewsMaker amenințați, din nou— PSRM a lansat o campanie anti-guvernare de Ziua Independenței— Reținuți de poliție: voiau să blocheze calea lui Macron, Tusk și Merz— Au sărbătorit Independența cu armele în mâini […]
22:20
Rubio, Zelenski, von der Leyen și Lukașenko au felicitat Moldova de Ziua Independenței: Ce mesaje au transmis # NewsMaker
De Ziua Independenței, R. Moldova a primit mesaje de felicitare din toate colțurile lumii. Potrivit Guvernului, partenerii de dezvoltare au transmis asigurări de sprijin pentru parcursul european și angajamentul de a susține o Moldovă sigură și prosperă. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dat asigurări că UE va rămâne alături de Moldova pe […]
22:20
Compensațiile la energie vor continua și în acest sezon rece. Buzu: „Pregătim tehnic sistemul” # NewsMaker
Guvernul va continua și în acest sezon rece să compenseze facturile la gaz și la căldură. Sistemul de compensare va rămâne în mare parte neschimbat, iar ajutorul va fi acordat tot sub formă monetară, nu prin reducerea directă a facturii, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, în cadrul emisiunii Rezoomat. „Suntem la […]
22:20
LIVE: Macron, Merz și Tusk, primiți la Președinție de Ziua Independenței: Declarațiile oficialilor europeni # NewsMaker
Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și p
22:20
(VIDEO) Cum au sărbătorit militarii ucraineni Ziua Independenței pe un poligon în Marea Britanie. Reportaj exclusiv NewsMaker # NewsMaker
Ucraina, la fel ca și Moldova, și-a sărbătorit independența la sfârșitul lunii august. Echipa NewsMaker a avut ocazia să fie prezentă la evenimentul organizat pentru militarii ucraineni care urmează instruirea în Marea Britanie în cadrul programului Interflex. Fără familii și camarazi alături, dar cu emoție și mândrie, aceștia au adus un omagiu curajului și rezistenței […] The post (VIDEO) Cum au sărbătorit militarii ucraineni Ziua Independenței pe un poligon în Marea Britanie. Reportaj exclusiv NewsMaker appeared first on NewsMaker.
22:20
(VIDEO) Aderarea Moldovei va schimba UE/ Chișinăuienii vor ieșire la mare/ Se anunță compensații la căldură # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— Usatîi: dacă vrei să faci regulă în țară, începe cu partidul— Instituțiile statului au felicitat Moldova cu Ziua Independenței— Ziua Independenței: critici, apel la unitate și inițiative politice— Guvernul pregătește compensații pentru iarna care urmează— Viitor în UE, ieșire la mare […] The post (VIDEO) Aderarea Moldovei va schimba UE/ Chișinăuienii vor ieșire la mare/ Se anunță compensații la căldură appeared first on NewsMaker.
26 august 2025
22:00
Nicușor Dan, la reuniunea diplomaților români: R. Moldova trebuie să rămână prioritatea României # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că Bucureștiul va continua să susțină procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, dar și să sprijine țara noastră în „toate” domeniile în care are nevoie. El s-a declarat „optimist” că cetățenii moldoveni vor menține țara pe calea spre UE în urma alegerilor parlamentare din septembrie. Precizările au fost […] The post Nicușor Dan, la reuniunea diplomaților români: R. Moldova trebuie să rămână prioritatea României appeared first on NewsMaker.
22:00
Pe 27 august, Republica Moldova marchează Ziua Independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc un concert. Potrivit Guvernului, concertul va începe la ora 18:00, cu următorul program: Conform Executivului, în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care vor fi […] The post Concert de Ziua Independenței în PMAN: artiștii invitați și programul pe ore appeared first on NewsMaker.
22:00
CEC, obligată să decidă din nou asupra înregistrării partidului Victoriei Furtună la parlamentare # NewsMaker
Curtea de Apel Chișinău a anulat hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 23 august, prin care a fost respinsă înregistrarea în alegerile parlamentare a Partidului „Moldova Mare”, condus de fosta procuroare anticorupție Victoria Furtună. Instanța a obligat autoritatea electorală, pe 26 august, să reexamineze cererea formațiunii politice și să se pronunțe din nou asupra înregistrării în […] The post CEC, obligată să decidă din nou asupra înregistrării partidului Victoriei Furtună la parlamentare appeared first on NewsMaker.
22:00
Promo-LEX cere intervenția lui Recean pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, aflat de trei ani în detenție ilegală la Tiraspol # NewsMaker
Asociația Promo-LEX solicită repetat prim-ministrului Dorin Recean să intervină de urgență pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în regiunea transnistreană din august 2022. Organizația atenționează că, deși în februarie 2025 autoritățile de la Chișinău au condiționat tranzitul gazelor către stânga Nistrului de eliberarea deținuților politici, Pogorlețchi continuă să fie ținut în condiții inumane, fiind […] The post Promo-LEX cere intervenția lui Recean pentru eliberarea lui Vadim Pogorlețchi, aflat de trei ani în detenție ilegală la Tiraspol appeared first on NewsMaker.
22:00
PDDM rămâne în afara cursei electorale? Formațiunea s-a plâns la Procuratură pe „abuz de putere” # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) a retras temporar dreptul Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM), care este descendent direct din PDM, să participe la alegeri, pentru că prin intermediul acestuia s-ar realiza „acțiuni subversive”. Șeful ASP, Mircea Eșanu, a expediat pe 25 august o scrisoare către Comisia Electorală Centrală (CEC), în care a informat CEC cu […] The post PDDM rămâne în afara cursei electorale? Formațiunea s-a plâns la Procuratură pe „abuz de putere” appeared first on NewsMaker.
22:00
România crede că Moldova trebuie să înceapă negocierile cu UE pe mai multe clustere: „A demonstrat că merită” # NewsMaker
România consideră că Republica Moldova „merită” să avanseze cât mai rapid în procesul de integrare europeană, prin deschiderea negocierilor cu UE pe mai multe clustere. Declarația a fost făcută de ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, în cadrul unei conferințe de presă la București, susținută împreună cu omologul său de la Chișinău, Mihai Popșoi. […] The post România crede că Moldova trebuie să înceapă negocierile cu UE pe mai multe clustere: „A demonstrat că merită” appeared first on NewsMaker.
22:00
Uniunea Europeană trece prin schimbări. Consolidarea partidelor de dreapta transformă peisajul politic al Europei, iar populiștii câștigă tot mai multă influență. Vor reuși politicienii moldoveni să profite de acest val? Și poate Moldova să adere la Uniunea Europeană aflată în plină schimbare, urmând „vechea metodă”? — a analizat NM. Europa schimbărilor În ultimul an și […] The post Europa se schimbă. Va reuși Moldova să țină pasul? (ANALIZĂ) appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO) Primarii din Moldova speră la banii UE/Cebotari, plângere împotriva SIS/A 2-a șansă pentru Furtună? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— PDMM, temporar exclus din lista partidelor care pot participa la alegeri— Vizita la Bruxelles: primarii explorează modele europene— CEC a fost obligat să reexamineze cererea partiduluI Victoriei Furtună— Soldații ucraineni au sărbătorit Ziua Independenței pe un poligon de antrenament din Marea […] The post (VIDEO) Primarii din Moldova speră la banii UE/Cebotari, plângere împotriva SIS/A 2-a șansă pentru Furtună? appeared first on NewsMaker.
22:00
Vitali Gavrouc va participa la concursul pentru conducerea Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”? Precizările deputatului PAS # NewsMaker
Vitali Gavrouc, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat că nu a luat în considerare până acum o potențială candidatură la concursul pentru funcția de director al Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov” din Chișinău, care urmează a fi organizat. Gavrouc, care este pianist de profesie, a menționat că, în cazul în care […] The post Vitali Gavrouc va participa la concursul pentru conducerea Liceului Republican de Muzică „Serghei Rahmaninov”? Precizările deputatului PAS appeared first on NewsMaker.
22:00
Inițiativă anti-guvernare în campania electorală. Socialiștii planifică acțiuni de salubrizare: „Curățăm Moldova de PAS” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) demarează, din data de 27 august, o campanie anti-guvernare, întitulată „Curățăm Moldova de PAS!”. Formațiunea a comunicat că, pe durata acesteia, activiștii PSRM vor participa la acțiuni de salubrizare în toată țara. Inițiativa vine în ajunul începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. „Partidul Socialiștilor anunță lansarea campaniei naționale „Curățim […] The post Inițiativă anti-guvernare în campania electorală. Socialiștii planifică acțiuni de salubrizare: „Curățăm Moldova de PAS” appeared first on NewsMaker.
25 august 2025
22:00
„Când vorbim de interferență, noi nu vrem să facem parte din ea”. Delegația statelor Benelux, la Chișinău # NewsMaker
Pe 25 august, la Chișinău au ajuns reprezentanți ai formatului Benelux – Belgia, Luxemburg și Țările de Jos. Aceștia au avut întrevederi cu ministrul de Externe Mihai Popșoi, cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu. La Chișinău au venit viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și comerțului exterior al Marelui Ducat […] The post „Când vorbim de interferență, noi nu vrem să facem parte din ea”. Delegația statelor Benelux, la Chișinău appeared first on NewsMaker.
22:00
„Apărătorul Republicii Cecene”. Fiul de 17 ani a lui Ramzan Kadîrov a mai primit o medalie # NewsMaker
Adam Kadîrov, fiul în vârstă de 17 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost decorat cu o nouă distincție – medalia „Apărătorul Republicii Cecene”. Anunțul a fost într-un videclip publicat pe canalul de Telegram al lui Ramzan Kadîrov, transmite BBC. Potrivit sursei citate, în imaginile video se menționează că adolescentului i-a fost acordată medalia […] The post „Apărătorul Republicii Cecene”. Fiul de 17 ani a lui Ramzan Kadîrov a mai primit o medalie appeared first on NewsMaker.
22:00
Recean cere ajutor Israelului pentru recuperarea activelor pe care Șor le-ar fi furat din Moldova: discuție cu Netanyahu # NewsMaker
Premierul Dorin Recean a solicitat sprijinul Israelului pentru identificarea și recuperarea activelor pe care „grupul criminal Șor” le-ar fi furat din Republica Moldova. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice, pe 25 august, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu. Potrivit comunicatului emis de Guvern, discuțiile celor doi oficiali au vizat situația cetățenilor moldoveni aflați […] The post Recean cere ajutor Israelului pentru recuperarea activelor pe care Șor le-ar fi furat din Moldova: discuție cu Netanyahu appeared first on NewsMaker.
22:00
PAS acuză Partidul Democrat Modern că ar fi „creația lui Plahotniuc”. Cebotari: „Nu este proprietatea vreunul politician” # NewsMaker
Organizația de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate a reacționat după ce liderul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, a declarat că mai mulți tineri care ar fi părăsit PAS din motiv că ar fi fost dezamăgiți ar adera la PDMM. Într-o postare pe rețelele sociale, organizația i-a reproșat lui Cebotari că partidul său […] The post PAS acuză Partidul Democrat Modern că ar fi „creația lui Plahotniuc”. Cebotari: „Nu este proprietatea vreunul politician” appeared first on NewsMaker.
22:00
Recean, acuzat că ar „sacrifica” fermierii pentru a „distruge” agricultura. Reacția Guvernului # NewsMaker
Directorul executiv al Asociației „Forța Fermierilor”, Alexandru Bădărău, susține că prim-ministrul Dorin Recean ar fi declarat, săptămâna trecută, în cadrul ședinței plenare a Consiliului Economic, că „nu contează” dacă terenurile agricole din Republica Moldova vor fi prelucrate „de 3 000 sau de 1 000 de agenți economici”. Astfel, Bădărău, care a fost consilierul lui Recean […] The post Recean, acuzat că ar „sacrifica” fermierii pentru a „distruge” agricultura. Reacția Guvernului appeared first on NewsMaker.
22:00
Moldova acceptă tranzitul pelerinilor evrei spre Ucraina? Guvernul: cheltuielile vor fi suportate de „partea israeliană” # NewsMaker
Israel își va asuma cheltuielile legate de organizarea anuală a pelerinajului evreilor hasidici la Uman, Ucraina, prin Aeroportul Internațional Chișinău, anunță Guvernul. Subiectul a fost discutat telefonic, pe 25 august, de premierul Dorin Recean și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, care au abordat și aspecte ce țin de securitate și logistică. Conform The Jerusalem Post, […] The post Moldova acceptă tranzitul pelerinilor evrei spre Ucraina? Guvernul: cheltuielile vor fi suportate de „partea israeliană” appeared first on NewsMaker.
22:00
Înregistrarea candidaților Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) în alegerile parlamentare din toamnă a fost amânată. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat cererea depusă de formațiune în cadrul ședinței din 25 august, însă proiectul de hotărâre cu privire la înregistrare nu a întrunit suficiente voturi. Potrivit IPN, decizia vine după ce Agenția Servicii Publice a […] The post Înregistrarea Partidului Democrat Modern la parlamentare – amânată. Decizia CEC appeared first on NewsMaker.
22:00
(VIDEO)TikTok schimbă politica în Moldova/ Lungu a insultat un observator?/ Moldovenii, mai puțini cu 13% # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!Subiectele ediției:— Populația Moldovei a scăzut cu 13% în zece ani. Tot mai mulți au dublă cetățenie— Primarii din Moldova discută la Bruxelles despre problemele din țară— Recean cere ajutor Israelului în cazul Șor— 25 august – cea mai rece noapte din ultimii […] The post (VIDEO)TikTok schimbă politica în Moldova/ Lungu a insultat un observator?/ Moldovenii, mai puțini cu 13% appeared first on NewsMaker.
22:00
Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, înregistrat la parlamentare. CEC a respins cererea unei candidate independente # NewsMaker
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” la alegerile parlamentare din toamnă. Pe de altă parte, CEC a respins cererea de înregistrare în calitate de candidat independent depusă de Dina Carpinschi. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței din 25 august. Comisia Electorală Centrală a înregistrat lista de 53 de candidați […] The post Partidul „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, înregistrat la parlamentare. CEC a respins cererea unei candidate independente appeared first on NewsMaker.
22:00
27 de primari din Republica Moldova – inclusiv primarul municipiului Bălți, președintele raionului Taraclia și primarul satului Cioc-Maidan din Găgăuzia – au avut o zi plină la Bruxelles. Au discutat la Comitetul European al Regiunilor, la Eurocities și la ALDA, despre cooperare locală și proiecte europene. Jurnalistul Maxim Homeac și operatorul Andrei Ohrimenco se află […] The post Ce-și doresc primarii din Moldova? 27 de edili se află la Bruxelles (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
