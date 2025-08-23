Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, nu poate participa la scrutin. Cererea de înregistrare, respinsă de CEC

14:40

Un administrator este învinuit de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care le gestionează vor fi judecate pentru spălare de bani. Acesta ar fi obținut fraudulos un avans de aproape 850 de mii de dolari prin intermediul uneia dintre firmele sale, în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea a 40 de mii