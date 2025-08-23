Zi de doliu pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Se fac 80 de ani de la reocuparea Basarabiei de către Moscova și de la lovitura de stat din România
Acum 80 de ani, în august 1944, se încheia una dintre cele mai sângeroase ofensive a sovieticilor din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Operațiunea „Iași-Chișinău", care a fost un punct de cotitură în istoria românilor cu consecințe dure, s-a soldat cu a doua ocupare sovietică a Basarabiei, prin ruperea, din nou, de la România, a
Articolul Zi de doliu pentru românii de pe ambele maluri ale Prutului. Se fac 80 de ani de la reocuparea Basarabiei de către Moscova și de la lovitura de stat din România apare prima dată în ZIUA.md.
Peste două săptămâni, liderul american Donald Trump susține că va veni cu o „decizie importantă", poate chiar și introducerea unor sancțiuni drastice, dacă situația privind reglementarea războiului nu va evolua. Potrivit președintelui SUA, opțiunile includ „sancțiuni masive, tarife masive, ambele – sau nimic". El a precizat că va evalua „a cui este vina" și disponibilitatea
Un grav incendiu de vegetație a izbucnit în dimineața de vineri în orașul Cantemir, în preajma unei stații feroviare. La fața locului au intervenit 29 de pompieri cu 9 autospeciale. Flăcările au distrus șapte construcții auxiliare, două garaje și patru hectare de iarbă uscată. IGSU transmite că din cauza rafalelor de vânt, flăcările se răspândeau
Primarul Capitalei, Ion Ceban, susține că a devenit ținta nr. 1 a mesajelor și atacurilor zilnice ale Partidului Acțiune și Solidaritate. Edilul, care este și primul în lista de candidați ai Blocului „Alternativa", spune că 80% din mesajele PAS din perioada electorală îi sunt „adresate" lui. „Sunt utilizați bloggerii, trollii, toți activiștii, miniștri, deputații,
112 primari ai PAS din cei 292 pe care îi are în prezent formațiunea de guvernământ au făcut parte anterior din alte partide sau au candidat independent. Cei mai mulți dintre ei, aproape jumătate, provin din fostul Partid Democrat, condus, până în 2019, de Vlad Plahotniuc, cel care era acuzat cel mai mult de coruperea
Organizația Națiunilor Unite a declarat oficial, vineri, foamete în Fâșia Gaza, după ce experții ONU au avertizat că 500 de mii de persoane se află într-o stare „catastrofală". Această cifră, bazată pe informații colectate până pe 15 august, ar urma să ajungă la aproape 641.000 până la sfârșitul lui septembrie, relatează AFP. Cadrul integrat de clasificare a fazelor securității alimentare
Partidul Social Democrat European (PSDE) solicită intervenția urgentă a autorităților naționale, dar și implicarea misiunilor diplomatice și a observatorilor internaționali, după atacul violent asupra candidatului său la alegerile parlamentare, Rodion Buruiană, comis de un consilier raional din partea PAS. În cadrul unei conferințe de presă, președintele PSDE, Tudor Ulianovschi, a condamnat public agresiunea, calificând-o drept
După canicula anunțată pentru azi, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică. Din această seară și până sâmbătă dimineață pe tot teritoriul R. Moldova sunt anunțate ploi cu descărcări electrice, iar în unele regiuni averse cu grindină. În unele zone, cantitățile de precipitații vor fi de până la 45 de litri pe metru pătrat.
Astăzi se împlinesc 135 de ani de la trecerea în eternitate a lui Vasile Alecsandri, poet, dramaturg, diplomat și om politic, considerat unul dintre cei mai mari scriitori români ai secolului al 19-lea și un pilon al generației pașoptiste. Supranumit „bardul de la Mircești", Alecsandri a murit în conacul său din județul Iași, în 1890,
Un administrator este învinuit de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care le gestionează vor fi judecate pentru spălare de bani. Acesta ar fi obținut fraudulos un avans de aproape 850 de mii de dolari prin intermediul uneia dintre firmele sale, în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea a 40 de mii
Primarul de la Iași ne anunță cu mândrie că „suspendă" relațiile frățești cu Chișinăul, adică trage temporar vechea cortină de fier între cele două capitale ale Moldovei. Motivul despărțirii îl constituie faptul că omologul său „pro-rus" Ceban nu mai poate merge fizic și în persoană în capitala istorică, deoarece cealaltă capitală-soră, București, i-a interzis să
Un muncitor, în vârstă de 30 de ani, a căzut într-o fântână în timpul unor lucrări de curățare. Cazul a avut loc în satul Vatici din raionul Orhei. La fața locului au intervenit salvatorii, care l-au scos pe bărbat de la o adâncime de 15 metri. În urma căderii, muncitorul și-a fracturat brațul drept. Bărbatul
Președinția Republicii Moldova a confirmat că de Ziua Independenței, 27 august, la Chișinău sunt așteptați președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Cei trei lideri, împreună cu șefa statului, Maia Sandu, vor face declarații de presă la sediul Președinției, după care se vor adresa cetățenilor în cadrul concertului dedicat Zilei Independenței, organizat
Primarul Capitalei, Ion Ceban, aa reacționat la anunțul edilului din Iași, Mihai Chirică, care susține că rupe temporar proiectul de înfrățire cu municipiul Chișinău din cauza interdicției impuse lui Ceban. Primarul Capitalei sugerează că astfel de declarații sunt făcute în urma unor presiuni la nivel politic. „Îmi pare rău că în acest joc politic cu
Forțele ucrainene au atacat pentru a patra oară în această lună stația de pompare „Unecea" din regiunea Breansk, unul dintre cele mai mari noduri ale conductei de petrol „Drujba". Loviturile cu drone au fost confirmate de comandantul forțelor dronelor ale Ucrainei, Robert Brovdi. Acesta a publicat o înregistrare video cu incendiul de la obiectivul vizat. De
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) reacționează dur la ordinul emis de șeful Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Alexandru Musteață, prin care Vlad Cebotari și companiile pe care le administrează sunt incluse sub monitorizare. Formațiunea califică acțiunea ca fiind abuzivă și motivată politic, dar și o tentativă de intimidare și o ingerință directă în
Proiectul de înfrățire între Chișinău și Iași urmează să fie suspendat. Despre acest lucru a anunțat primarul din Iași, Mihai Chirica, care spune că a inițiat deja procedurile în acest sens și că decizia a fost luată pe motivă că Ion Ceban nu mai poate ajunge fizic în Iași din cauza interdicțiilor de călătorie în
Fostul ministru al Justiției și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vlad Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Un ordin în acest sens, semnat de directorul Serviciului Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a fost publicat în ediția de azi a Monitorului Oficial. Astfel, în lista persoanelor asociate cu Plahotniuc au
O eventuală revizuire a tarifului pentru gaz ar putea fi făcută în cel mult două luni, când Republica Moldova va încheia procesul de achiziție a gazelor naturale pentru sezonul rece. Despre acest lucru vorbește ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care precizează că sunt premise mici ca prețurile pentru consumatorii casnici să fie majorate. „Entitatea care ajustează
În perioada 23–31 august, accesul în mai multe zone din Chișinău va fi limitat temporar, iar circulația – restricționată. Măsura este aplicată de poliție, pentru a asigura buna desfășurare a vizitelor oficiale ale unor înalți demnitari din Olanda, Belgia, Luxemburg, Franța, Germania, Polonia și România. Potrivit Primăriei, restricțiile vizează atât traficul rutier, cât și desfășurarea
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat, în cadrul emisiunii radio Todd Starnes Show, că în următoarele două săptămâni va deveni clar dacă este posibil un progres în soluționarea conflictului militar din Ucraina. „Aș spune că peste două săptămâni vom afla, într-un fel sau altul", a menționat Trump în discuția cu moderatorul Todd Starnes. Șeful statului
Acest război trebuie să fie adus la un sfârșit și trebuie exercitată presiune asupra Rusiei pentru a opri războiul. Mesajul aparține președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, făcut joi seara. El a mai adăugat că „Putin nu înțelege nimic altceva în afară de forță și presiune". „Desigur, facem și vom continua să facem tot ce este necesar
Liderul regiunii separatiste transnistrene, Vadim Krasnoselski, este recunoscător Uniunii Europene pentru ajutorul oferit în perioada de criză. Krasnoselski „a apreciat eforturile UE în menținerea stabilității" într-o perioadă marcată de crize geopolitice și economice, subliniind că regiunea transnistreană a reușit să prevină escaladarea conflictelor și să atenueze efectele crizei energetice. Declarația a fost făcută la întrevederea
Rusia cere Ucrainei, în schimbul unui acord de pace, să cedeze tot Donbasul, să renunțe la intenția de aderare la NATO și să nu găzduiască militari occidentali pe teritoriul său. La schimb, promite că va renunța la revendicarea altor teritorii ucrainene. În esență, conform surselor ruse consultate de Reuters, Putin a făcut compromisuri în ceea ce
În cel mult cinci zile, primăriile orașelor și satelor sunt obligate să definitiveze și să anunțe concurenții electorali despre locurile destinate afișajului electoral și despre edificiile și spațiile ce vor putea fi folosite pentru întâlnirile cu alegătorii. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, deciziile respective urmează să fie afișate cel târziu cu trei zile înainte de începutul campaniei
Este foarte greu, dacă
În mai multe regiuni din Rusia și în zonele ucrainene ocupate de forțele Moscovei este raportată o criză de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești în această lună și pe fondul unei creșteri sezoniere a cererii de combustibili, transmite Reuters. Rusia a impus o interdicție asupra exporturilor de benzină pentru producătorii […] Articolul VIDEO | Criză de benzină în Rusia, după valul de atacuri ucrainene asupra rafinăriilor. Șoferii stau la cozi de kilometri apare prima dată în ZIUA.md.
Parcul din preajma Liceului „Ion Creangă” din Fălești prinde viață. Spațiul verde a fost reamenajat prin instalarea mai multor bănci și mese moderne, acolo unde elevii se vor putea aduna la lecții în aer liber. Proiectul „Parcul care unește generațiile” a fost realizat cu implicarea Primăriei orașului Fălești și administrația școlii. Potrivit primarului orașului, Alexandr Severin, […] Articolul Mobilier modern în parcul din preajma Liceului „Ion Creangă” din Fălești. În spațiul verde vor putea fi organizate lecții în aer liber apare prima dată în ZIUA.md.
Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs din Durlești, afectat de un incendiu produs în data de 16 mai. Anunțul a fost făcut de către primarul Chișinăului, Ion Cadrul ședinței Consiliului Municipal. „Primăria Chișinău va transfera 3 milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de […] Articolul Primăria Chișinău va transfera trei milioane de lei pentru a sprijini familiile afectate de incendiul produs la blocul din Durlești apare prima dată în ZIUA.md.
Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova a aprobat astăzi, cu 8 voturi pentru, înregistrarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Astăzi am făcut un pas important pentru viitorul Republicii Moldova. Intrăm în campania electorală cu o echipă curată, de oameni […] Articolul AUR din R. Moldova, înregistrat oficial în cursa electorală: „Mergem cu un ideal clar – Reunirea și un viitor demn pentru fiecare cetățean” apare prima dată în ZIUA.md.
Țările europene vor ca președintele SUA Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina, relatează ziarul britanic The Times, citând perspectivele luate în discuție de șefii militari. Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari […] Articolul Europa îi cere lui Trump să trimită avioane de luptă F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Astăzi se împlinesc 302 ani de la moartea, departe de țară, a ilustrului domnitor al Moldovei, cărturar și om politic Dimitrie Cantemir. Marele principe se stingea la moșia sa din Imperiul Rus, acolo unde s-a aflat ultimii 12 ani din viață, după retragerea din Moldova în urma Bătăliei de la Stănilești. A trăit aproape 50 de […] Articolul Omagiu ilustrului domnitor român Dimitrie Cantemir. Se împlinesc 302 ani de la moartea marelui principe și cărturar apare prima dată în ZIUA.md.
Faceți cunoștință cu domnul Radu Marian, ultimii ani din mandatul său de deputat a condus Comisia Economie, Buget și Finanțe din Parlament, care are următoarele domenii de responsabilitate: – Economia: dezvoltarea economică, politicile economice și strategiile de creștere economică; dezvoltarea mediului de antreprenoriat; comerțul intern și extern. – Bugetul: elaborarea, examinarea și aprobarea bugetului de […] Articolul ATITUDINI | Iurie Ciocan: Radu Marian se laudă cu realizările Guvernului Filip și atentează la securitatea alimentară a statului apare prima dată în ZIUA.md.
Compania ucraineană „D-Kamet” a reluat, după un an de pauză, livrările de deșeuri metalice în regiunea transnistreană. Materia primă este transportată pe calea ferată, prin punctul vamal de la Nistru, și este direcționată spre Uzina metalurgică din Râbnița, transmite IPN. Potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, la care face referire portalul ucrainean Obozrevatel, în […] Articolul O companie ucraineană a reluat livrarea materiei prime pentru Uzina Metalurgică din Râbnița, în condițiile unui deficit de metal în Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
Meteorologii au emis pentru vineri, 22 august, cod galben de caniculă. Avertizarea va fi valabilă pentru sudul R. Moldova și pentru câteva raioane din centru, inclusiv în municipiul Chișinău. Astfel, temperaturile vor ajunge până la 35 de grade în sud și 33 de grade în Capitală. În nordul R. Moldova, vremea va fi destul de […] Articolul Sfârșitul de august mai aduce un val de căldură. Cod galben de caniculă anunțat pentru vineri apare prima dată în ZIUA.md.
Candidatul independent la funcția de deputat, Andrei Năstase, i-a adresat o scrisoare deschisă președintei Maia Sandu, prin care critică modul în care s-a desfășurat concursul pentru funcția de Procuror General și solicită oprirea procedurii de numire. Fostul ministru de Interne amintește că în anii protestelor a mers alături de Maia Sandu „umăr la umăr”, pentru […] Articolul Andrei Năstase, scrisoare deschisă către Maia Sandu: „Nu vrem un procuror de partid, vrem un procuror al poporului” apare prima dată în ZIUA.md.
Revoltă în rândul agricultorilor moldoveni, după o nouă ieșire controversată a șefului Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Asta după ce a declarat, în cadrul unei emisiuni televizate, că ar fi mai bine ca „Moldova să exporte servicii IT decât mere”. Într-o reacție publică, Asociația „Forța Fermierilor” subliniază că unor astfel de persoane […] Articolul VIDEO | Radu Marian scandalizează fermierii, după ce a spus că R. Moldova ar trebui să exporte servicii IT, în loc de mere apare prima dată în ZIUA.md.
Premierul României, Ilie Bolojan, va avea întrevederi cu președintele R. Moldova, Maia Sandu, și omologul său Dorin Recean, în cadrul vizitei din 23 august pe care o va efectua la Chișinău. Vizita va începe cu ceremonia de întâmpinare la sediul executivului de la Chișinău, urmată de întrevederea premierilor Ilie Bolojan și Dorin Recean. Ulterior, cei […] Articolul A fost stabilită agenda vizitei premierului Ilie Bolojan la Chișinău. Urmează să aibă întrevederi cu Dorin Recean și Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
Ponderea celor care consideră că femeile „nu au ce căuta în politică” a crescut de la 18,2% în 2021 la 26,2% în 2025, „ceea ce reflectă o consolidare a atitudinii negative față de implicarea femeilor în procesul politic”. Datele fac parte dintr-un studiu din seria de rapoarte elaborate de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) la […] Articolul Ponderea moldovenilor care cred că femeile „nu au ce căuta în politică” este în creștere. Peste 26 la sută sunt de această părere apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance, a declarat miercuri că țările europene trebuie să își asume „cea mai mare parte a poverii” pentru a garanta securitatea Ucrainei, având în vedere că este continentul lor, relatează EFE și Reuters. „Nu cred că ar trebui să ne asumăm totul. Cred că trebuie să ajutăm, dacă este necesar, pentru […] Articolul Vicepreședintele SUA, J.D. Vance: „Europenii trebuie să-și asume cea mai mare parte a poverii pentru securitatea Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
Fondatorul Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari, a confirmat că mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au aderat la formațiunea pe care o conduce, scrie Realitatea.md. În cadrul emisiunii Rezoomat, Cebotari a precizat că acest pas nu reprezintă o surpriză, întrucât multe dintre aceste persoane au pornit inițial din echipa democraților. […] Articolul Zeci de membri PDCM se alătură Partidului Democrat Modern. Vladimir Cebotari: „Doar se întorc de unde au plecat” apare prima dată în ZIUA.md.
Republica Moldova se confruntă nu doar cu provocări politice și economice pe drumul său european, ci și cu un asalt spiritual și informațional orchestrat de la Kremlin. Unul dintre vectorii centrali ai acestei influențe este Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (cunoscută și ca Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Moscovei). Sub conducerea Mitropolitului Vladimir, această […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Mitropolia Moldovei, instrument al expansionismului rusesc în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Un bărbat de 38 de ani din localitatea Constantinovca, raionul Căușeni, a fost salvat după ce a căzut din imprudență într-o fântână. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat miercuri, 20 august, la ora 19:53. La fața locului a intervenit de urgență o echipă de salvatori și […] Articolul Pompierii au salvat un bărbat din Căușeni, care a căzut într-o fântână apare prima dată în ZIUA.md.
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, susține că dosarul pe numele lui Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent în Grecia, este lipsit de consistență și că fostul lider democrat ar putea reveni în Republica Moldova cel târziu la începutul lunii septembrie. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul N4. „El […] Articolul VIDEO | Nagacevschi spune că dosarul împotriva lui Plahotniuc este „gol” și este convins că acesta va ajunge acasă până cel târziu în 3 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Cetățenii moldoveni au investit, în ultimul an, aproximativ 650 de milioane de lei în obligațiuni de stat, în cadrul a șapte emisiuni organizate de Ministerul Finanțelor pe platforma evms.md. Doar în sesiunea precedentă, în perioada 21-30 iulie, peste 300 de cetățeni au plasat 18 milioane de lei. O nouă perioadă de subscriere pentru valori mobiliare de […] Articolul În ultimul an, moldovenii au investit aproximativ 650 de milioane de lei în obligațiuni de stat apare prima dată în ZIUA.md.
Igor Dodon, califică drept „o provocare din partea guvernării” afirmațiile de aseară ale liderului comuniștilor, Vladimir Voronin”, legate de așa-numitul „dosar Kuliok”, care a vorbit î premieră despre suma exactă care se afla în celebra pungă neagră. Socialistul-șef susține că scopul acestor declarații ar fi provoace disensiuni în interiorul blocului electoral de stânga, din care […] Articolul VIDEO | Dodon reacționează la acuzațiile lui Voronin, legate de „kuliok”: Cred că acest interviu a fost organizat, s-au jucat pe unele emoții apare prima dată în ZIUA.md.
Vladimir Voronin dezvăluie, în premieră, suma exactă care pe care ar fi primit-o Igor Dodon de la Vlad Plahotniuc, moment surprins în imaginile video care au stat la baza așa-numitului dosar „Kuliok”. Potrivit liderului PCRM, în sacoșa neagră cu calendar erau 860 de mii de euro, mai mult, cineva ar fi sustras de acolo 140 […] Articolul VIDEO | Detalii neștiute din dosarul „Kuliok”: Voronin susține că în punga pe care i-a dat-o Plahotniuc lui Dodon erau 860 de mii de euro apare prima dată în ZIUA.md.
Parlamentul European a decis să acționeze în instanță Consiliul UE după ce a fost exclus din discuțiile privind program de apărare SAFE, a anunțat miercuri serviciul său de presă, conform Euractiv. În încercarea de a stimula industria europeană de apărare și de a încuraja statele UE să se reînarmeze, Comisia Europeană a activat o procedură […] Articolul Parlamentul European dă în judecată Consiliul UE pentru modul în care a adoptat programul SAFE de apărare apare prima dată în ZIUA.md.
Atac masiv al rușilor în mai multe orașe din vestul Ucrainei. În Lvov o persoană a murit, după ce forțele Moscovei au lovit cu drone și rachete mai multe blocuri dintr-un cartier al orașului. „Noapte grea la Lvov. Inamicul a efectuat un atac combinat cu drone Shahed și rachete. Din nou, ca și luna trecută, […] Articolul VIDEO | Atac masiv al rușilor în vestul Ucrainei. O persoană a murit în Lvov, iar în Muncaci loviturile cu drone au provocat un incendiu la o întreprindere apare prima dată în ZIUA.md.
Vama Mirnoe din raionul Taraclia, la frontieră cu Ucraina, a fost închisă temporar din cauza unor probleme tehnice de prestare a serviciilor de internet. Poliția de Forntieră nu a precizat când va fi reluată activitatea punctului vamal, dar a precizat că sunt depuse eforturi pentru restabilirea conexiunii. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să aleagă […] Articolul O vamă din sudul R. Molodva, închisă din cauza lipsei conexiunii la internet apare prima dată în ZIUA.md.
