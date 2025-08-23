Maia Sandu, după întrevederea cu premierul României: „Construim împreună un viitor european sigur și prosper”

14:40

În acest an, recolta de struguri ar putea fi cu aproape 40 la sută mai mare față de anul trecut. Cel puțin așa estimează Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). Reuniți la Conferința Națională Vitivinicolă, producătorii au spus că roada este una bună, deși de ploi am cam dus lipsă. Totodată exporturile cresc de la an la an, inclusiv pe piețe mai puțin obișnuite, cum ar fi Japonia de exemplu.