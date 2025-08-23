Maia Sandu, după întrevederea cu premierul României: „Construim împreună un viitor european sigur și prosper”
Moldova1, 23 august 2025 18:00
Republica Moldova și România se sprijină reciproc și construiesc împreună un viitor european sigur și prosper, a declarat președinta Maia Sandu, după întrevederea cu premierul român Ilie Bolojan, aflat într-o vizită de lucru în R. Moldova.
ELECTORALA 2025 // Încă două partide nu vor putea participa la alegerile din toamnă: CEC le-a respins cererile de înregistrare # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat, pe 23 august, încă un concurent electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. De asemenea, CEC a respins cererile de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat din partea a două partide.
Supriză în etapa a doua a primei divizii engleze de fotbal. Tottenham Hotspur a dispus cu 2:0 în deplasare de Manchester City. Echipa londoneză a deschis scorul în minutul 35. Galezul Brennan Johnson a marcat din pasa brazilianul Richarlison. Golul a fost anulat inițial pentru ofsaid. Arbitrul Peter Banks a revenit asupra deciziei după consultarea sistemului VAR.
Motiv de mândrie pentru aviația națională. Primul avion construit integral în Republica Moldova a fost lansat pe aerodromul de la Vadul lui Vodă. Este un aparat sportiv de mici dimensiuni, cu două locuri, dar cu planuri mari de viitor. Constructorii spun că este doar începutul și că vor continua să investească în dezvoltarea aviației moldovenești.
Oamenii de știință din Republica Moldova și România vor implementa peste 60 de proiecte bilaterale de cercetare, care acoperă domenii precum sănătate, cultură, climă, hrană sau bioeconomie. Valoarea tuturor proiectelor se ridică la zece milioane de euro, au anunțat sâmbătă, 23 august, la Chișinău, ministrul român al Educației, Daniel David, împreună cu omologul său, Dan Perciun.
Trei persoane au decedat și patru au fost rănite în urma furtunilor de vineri seară în România. Pompierii au intervenit în 18 județe, și în municipiul București, pentru a evacua apa din curți, beciuri și subsoluri, dar și pentru a îndepărta copacii doborâți de vânt, care au avariat peste 70 de mașini. Două persoane aflate cu caiacul pe Lacul Snagov au fost surprinse de furtună. Ambarcațiunea s-a răsturnat, iar cele două persoane s-au înecat, informează presa română.
Consumul de energie electrică al R. Moldova a fost acoperit integral de producția locală, provenită din surse regenerabile. Rezultatul a fost înregistrat la ora 12:00, pe 23 august, de platforma de monitorizare a sistemului electroenergetic.
Tenismena româncă Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA de la Cleveland. În semifinale, Cîrstea a învins-o cu 6:1, 7:5 pe Anastasia Zaharova, jucătoare care evoluează sub drapel neutru. Sorana, care a început competiția în calificări, a tranșat partida într-o oră și 18 minute.
Rapid București a câștigat la Clinceni și s-a apropiat de liderul clasamentului Superligii românești de fotbal # Moldova1
Rapid București a repurtat a patra victorie în actuala ediție a Superligii românești de fotbal. Într-un meci din etapa a 7-a, giuleștenii au învins cu 2:1 în deplasare pe concitadina Metaloglobus. Rapidul a deschis scorul în minutul 16 prin Constantin Grameni. Echipa antrenată de Costel Gâlcă și-a dublat avantajul la scurt timp prin bosniacul Elvir Koljic, din centrarea norvegianului Tobias Christensen.
Ministrul român al Educației, la Chișinău: „Lansăm 62 de proiecte bilaterale de cercetare” # Moldova1
Republica Moldova, împreună cu România lansează peste 60 de proiecte bilaterale de cercetare care acoperă diverse domenii: sănătate, cultură, climă, hrană, bioeconomie. Astfel, de zece milioane de euro urmează să beneficieze 62 de echipe cu componență mixtă. Anunțul a fost făcut, la Chișinău, pe 23 august, de ministrul român al Educației, Daniel David, împreună cu omologul Dan Perciun. Potrivit ministrului de la București, acestea se adaugă celor 38 de proiecte deja finanțate și aflate în derulare.
Premierul României, vizită în R. Moldova: „Vom construi în continuare noi punți care să ne apropie și mai mult, așa cum se cuvine între țări surori” # Moldova1
România va fi alături de R. Moldova, „indiferent de vremuri”, și îi va sprijini parcursul european care este „calea către o viață mai bună și către consolidarea libertăților”. Premierul de la București, Ilie Bolojan, a anunțat sâmbătă, 23 august, de la Chișinău, că între România și Republica Moldova vor fi construite „noi punți care să ne apropie și mai mult”. La rândul său, premierul Dorin Recean și-a exprimat convingerea că „într-o zi cât mai apropiată”, Chișinăul și Bucureștiul „vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”.
Peste 20 de troleibuze achiziționate din Estonia și Letonia vor circula pe străzile din capitală # Moldova1
Un nou lot de troleibuze achiziționate din Estonia și Letonia vor circula pe străzile din capitală. Sâmbătă, 23 august, a avut loc lansarea oficială pe line a 21 de troleibuze rulate.
Premierul României, întâmpinat de Dorin Recean la Leușeni-Albița: Control comun în alte două puncte de trecere a frontierei # Moldova1
Premierul României, Ilie Bolojan, care efectuează sâmbătă, 23 august, prima sa vizită în stânga Prutului în calitate de premier al României, a fost întâmpinat de omologul de la Chișinău, Dorin Recean, la punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița. Întâlnirea de la frontiera moldo-română este una simbolică, în condițiile în care, pe 23 august, se împlinesc 86 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, înțelegerea dintre Hitler și Stalin care a precedat al Doilea Război Mondial și în baza căruia Basarabia a fost ruptă ulterior de la România și anexată la URSS.
Poduri critice, intersecții nesigure și drumuri vechi – radiografia infrastructurii rutiere din R. Moldova # Moldova1
Republica Moldova rămâne printre statele cu cele mai periculoase drumuri din Europa, cu un indice de mortalitate de 8,3 la 100 de mii de persoane, față de media europeană de 4,4, arată datele oficiale. Cauzele principale sunt infrastructura învechită, lipsa întreținerii, starea critică a podurilor și intersecțiile nesigure. În plus, multe drumuri nu respectă standardele europene de proiectare, iar fluxul mare de mașini degradează rapid rețeaua existentă, constată experții în securitate rutieră.
Premierul României, întâmpinat de Dorin Recean la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița # Moldova1
Premierul României, Ilie Bolojan, care efectuează sâmbătă, 23 august, o vizită la Chișinău, a fost întâmpinat de către premierul Dorin Recean la punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița. Cei doi oficiali au discutat despre pașii concreți pentru a reduce timpii de așteptare la frontieră și pentru a facilita circulația oamenilor și a mărfurilor.
A fondat în orașul italian Veneto orchestra „Armonia” pentru copiii din diasporă, a deschis și o școală de muzică, unde le transmite discipolilor dragostea și respectul pentru rădăcini. Vorbim despre Petru Dinjos, fost profesor la Liceul Republican de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău care, de două decenii, își continuă activitatea în Italia.
Traficul va fi suspendat pe strada Columna din capitală, în legătură cu Festivalul „Dor de Chișinău” # Moldova1
Traficul rutier de pe strada Columna, în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin, va fi suspendat în perioada 23-24 august. Restricțiile sunt aplicate în legătură cu desfășurarea Festivalului „Dor de Chișinău”.
Uniunea Europeană a distribuit mai mult de patru miliarde de euro, aproximativ 4,7 miliarde de dolari, ajutor financiar pentru Ucraina, cu puțin timp înainte de Ziua Independenței, notează The Kyiv Independent.
Mi-a atras recent cineva atenția că nu se spune el/ei prosperează, cum am scris eu undeva, ci el/ei prosperă. Așa ar fi decis DEX-ul românesc, cel publicat la București și care-i înspăimântă pe toți vorbitorii de română.
Căminul studențesc numărul 8 al Universității Tehnice din Moldova a fost inaugurat după reparația capitală. Clădirea a fost modernizată complet. Astfel, în noul de învățământ, studenții vor putea beneficia nu doar de un spațiu adecvat pentru odihnă, ci și de un cadru potrivit pentru studiu și dezvoltare personală. Lucrările au costat 8,5 milioane de lei.
Trump despre negocierile de pace în Ucraina: În două săptămâni decid dacă impun sancțiuni masive sau abandonez procesul # Moldova1
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni ar trebui să știe dacă sunt posibile progrese în încercarea sa de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, în condițiile în care observă o ură imensă între președinții rus și ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, și a vorbit din nou despre posibilitatea de a impune noi sancțiuni Rusiei sau de a abandona încercările de mediere, relatează Agerpres, cu referire la Reuters.
La două zile după ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, a publicat pe rețele fotografii cu diplomă și o distincție pe care le-ar fi primit din partea Bisericii Ortodoxe Ucrainene, Mitropolia Kievului, care se subordonează canonic Patriarhiei ruse, a emis un comunicat oficial, prin care a dezmințit pretinsa decorare. Informațiile respective sunt neadevărate, se arată în declarația emisă de biroul Mitropolitului Onufrie.
Vladimir Putin fuge de întrevederea cu Volodimir Zelenski. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a dat de înțeles că nu va fi nicio bilaterală în viitorul apropiat. Președintele ucrainean a declarat că rușii fac totul ca să evite încheierea războiului. Zelenski l-a primit la Kiev pe Mark Rutte, iar secretarul general NATO a dat doar unele direcții privind garanțiile pentru Ucraina, însă știe sigur cum nu trebuie să arate acestea.
Economia R. Moldova, la 34 de ani de independență: Salariul mediu la începutul anilor 1990 în comparație cu cel actual # Moldova1
La 34 de ani de la declararea Independenței, economia Republicii Moldova se află într-un proces lent de redresare, confruntându-se cu provocări majore în sectoarele industrial și agricol, afectate de instabilitate regională și migrație masivă, constată economistul Veaceslav Ioniță. Totuși, un progres notabil se regăsește în creșterea salariului mediu, care este de peste două ori mai mare decât la începutul anilor 1990. În același timp, el estimează o creștere a PIB-ului în acest an la 3% față de 0,6 la sută cât am avut în ultimii 6 ani.
Premieră pentru producătorii locali: expoziția „Produs autohton” a adunat sute de participanți # Moldova1
Sute de producători din țară și-au expus mărfurile pregătite cu multă grijă la expoziția „Produs autohton”, organizată în premieră. Antreprenorii au adus mărfuri diverse - de la produse alimentare și băuturi, până la accesorii și piese vestimentare. Evenimentul a fost acompaniat de muzică și dansuri.
În ajunul Zilei Independenței a Ucrainei, marcată pe 24 august, Parlamentul de la Chișinău este gazda unei expoziție de fotografii care aduce în prim-plan atât urmele adânci ale distrugerilor provocate de război, cât și chipurile celor care își păstrează demnitatea și speranța. Intitulată „Neînfrânții: Lumină prin întuneric”, expoziția este semnată de fotograful ucrainean Serhii Himiuș și reprezintă un omagiu adus rezistenței poporului statului vecin, care de peste trei ani rezistă în fața agresiunii ruse.
Noile cărți de identitate ar putea deveni document de călătorie în UE pentru cetățenii R. Moldova înaintea aderării oficiale, afirmă directorul ASP # Moldova1
Peste 125 de mii de cetățeni ai Republicii Moldova au obținut, începând cu luna aprilie curent, cărți de identitate de model nou, iar alți peste 40 de mii urmează să le ridice în perioada următoare. Cărțile de identitate ce corespund rigorilor europene ar putea deveni document de călătorie în spațiul Uniunii Europene chiar înainte de aderarea oficială a R. Moldova la spațiul comunitar, anticipează autoritățile.
Poliția prezintă probe: organizația criminală „Șor” constrânge cetățenii să participe „obligatoriu” la proteste ilegale și în acest weekend # Moldova1
Poliția Națională anunță că deține probe potrivit cărora cetățenii sunt intimidați și constrânși să participe la protestele plătite organizate de gruparea criminală „Șor”.
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a intrat oficial în liga marilor centre academice internaționale care dispun de infrastructuri de calcul de înaltă performanță (High-Performance Computing – HPC), odată cu lansarea celui mai puternic sistem de acest tip din mediul academic moldovenesc. „Supercalculatorul” lansat pe 22 august la UTM este un echipament capabil să proceseze volume uriașe de date.
În Rusia, vânzările de legume proaspete au scăzut: din august 2024 până în iulie 2025, acestea s-au redus, în volum, cu 2,6% față de anul precedent. Datele provin din analiza companiei „Nielsen”, citate de Kommersant. Unele categorii au înregistrat un declin mult mai accentuat. Astfel, vânzările de vinete au scăzut cu 16% față de anul trecut, cele de dovlecei — cu 10,5%, iar de cartofi — cu 6,4%, relatează The Moscow Times.
Canotorul Serhii Tarnovschi are evoluții excelente la Campionatele Mondiale de resort, ce se desfășoară pe lacul Idroscalo din orașul italian Milano. Sportivul naturalizat moldovean a cucerit medalia de bronz în proba de canoe simplu pe distanța de 500 de metri.
ELECTORALA 2025 // CEC a înregistrat cel de-al treilea candidat independent la alegerile parlamentare # Moldova1
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat încă un candidat independent pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Astfel, numărul candidaților independenți care vor lupta pentru un fotoliu de deputat urcă la trei.
UTM intră în era supercalculatoarelor: instituția, dotată cu infrastructură ultramodernă pentru știință și inovație # Moldova1
Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) a intrat oficial în liga marilor centre academice internaționale care dispun de infrastructuri de calcul de înaltă performanță (High-Performance Computing – HPC), odată cu lansarea celui mai puternic sistem de acest tip din mediul academic moldovenesc.
„Nu ne băgăm în gura băncii”: prejudicii de peste 51 de milioane de lei pentru stat printr-o schemă de evaziune fiscală # Moldova1
Patru persoane din nordul R. Moldova au fost reținute de oamenii legii, fiind bănuite de implicare într-o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani cu prejudicii de peste 51 de milioane de lei la bugetul de stat.
Peste 80% din pilonii liniei electrice Vulcănești - Chișinău, asamblați: O delegație a Băncii Mondiale a apreciat progresul înregistrat pe șantierul de construcții # Moldova1
O delegație a Grupului Banca Mondială, condusă de managerul de țară Ulrich Schmitt, a efectuat o vizită de lucru pe șantierele de construcție a Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău și la Stația Electrică Vulcănești. Proiectul, în valoare de 61 de milioane de euro, este finanțat de Grupul Băncii Mondiale și este realizat în proporție de circa 70%.
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat că după semnarea acordului de pace cu Armenia, autoritățile de la Baku monitorizează „sursele” noilor amenințări și își consolidează puterea militară pentru a asigura securitatea țării, relatează The Moscow Times.
Incendiu de proporții la Cantemir: flăcările au mistuit construcții auxiliare, garaje și câteva hectare de vegetație uscată # Moldova1
Un incendiu care a izbucnit astăzi, 22 august, în orașul Cantemir a distrus 7 construcții auxiliare, 2 garaje și aproximativ 4 hectare de vegetație uscată. Inițial arderea a afectat o suprafață mare de teren cu iarbă uscată, în apropierea stației feroviare Gara Prut II, însă, din cauza rafalelor de vânt, flăcările s-au răspândit rapid spre sectorul locativ, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis vineri, 22 august, o avertizare meteorologică de Cod galben privind instabilitate atmosferică. Atenționarea este valabilă începând de vineri seara, ora 19:00, până sâmbătă dimineața, 23 august, ora 05:00.
Plahotniuc ar putea încerca să corupă judecătorii sau procurorii din R. Moldova: „E foarte clar că reforma justiției trebuie continuată” # Moldova1
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, reținut la Atena pe 22 iulie și aflat în prezent în cea mai mare închisoare din Grecia, s-ar „gândi” cum să corupă judecători și procurori din R. Moldova, unde este cercetat penal în patru dosare penale, însă șefa statului, Maia Sandu, își exprimă încrederea că instituțiile din domeniul justiției, care au fost reformate, își vor îndeplini „corect” obligațiile.
De două zile, în nordul și centrul Italiei plouă cu găleata. 70 la sută din orașul Veneția a fost inundat, iar sute de persoane din regiunile Toscana, Veneto și Emilia Romagna au fost evacuate. În mai puțin de o oră, jumătate din orașul Civitavecchia a fost luat de ape. Nu s-a trecut fără victime. Un bărbat a murit din cauza viiturilor.
În acest an, recolta de struguri ar putea fi cu aproape 40 la sută mai mare față de anul trecut. Cel puțin așa estimează Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV). Reuniți la Conferința Națională Vitivinicolă, producătorii au spus că roada este una bună, deși de ploi am cam dus lipsă. Totodată exporturile cresc de la an la an, inclusiv pe piețe mai puțin obișnuite, cum ar fi Japonia de exemplu.
