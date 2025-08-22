/VIDEO/ Cantină de ultimă generație la un liceu din Chișinău: Jumătate din cheltuieli, donați de Kaufland Moldova /P/

TV8, 22 august 2025 23:20

/VIDEO/ Cantină de ultimă generație la un liceu din Chișinău: Jumătate din cheltuieli, donați de Kaufland Moldova /P/

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum o oră
23:40
Tragedie pe șantierul unui pod feroviar din China: Cel puţin şase morţi şi zece dispăruți TV8
Acum 2 ore
23:20
/VIDEO/ Cantină de ultimă generație la un liceu din Chișinău: Jumătate din cheltuieli, donați de Kaufland Moldova /P/ TV8
23:20
Topul celor mai bine plătiți jucători de tenis în 2025: Cine conduce clasamentul TV8
23:10
/VIDEO/ Târg cu tehnologii pentru animale: La Shanghai, stăpânii au „vorbit” cu patrupezii lor TV8
22:40
Mama lui Evghenii Prigojin face dezvăluiri: Ce i-a spus fostul lider Wagner înainte să moară TV8
Acum 4 ore
22:20
/VIDEO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Franța: Cum e viața departe de casă și cum e văzută Moldova de acolo TV8
22:10
/VIDEO/ Un colț de Moldova în Franța. Un cuplu stabilit de 20 de ani a deschis un restaurant: „Ne-am dorit să avem ceva ca acasă” TV8
22:10
/VIDEO/ „Produs autohton” la Moldexpo: Vizitatorii pot descoperi delicii sută la sută locale, dar și unice TV8
21:40
/VIDEO/ Haos într-o intersecție din Chișinău: Un bărbat s-a pus în fața mașinilor, încercând să facă „ordine” în trafic” TV8
21:40
Trump, despre o posibilă întâlnire Putin-Zelenski: „În două săptămâni vom afla încotro se va îndrepta situația” TV8
21:20
/VIDEO/ Crimă în centrul Chișinăului: Un bărbat a fost omorât în bătaie TV8
21:10
/VIDEO/ Ministrul Apărării din Israel amenință: „Porțile iadului se vor deschide“ TV8
20:50
/VIDEO/ Cine e avocatul lui Ilan Șor, implicat într-un scandal la Leova: Ar fi hărțuit sexual o chelneriță TV8
20:40
Medalie de bronz pentru canoistul Serghei Tarnovschi: Performanță remarcabilă la Campionatul Mondial de la Milano TV8
Acum 6 ore
20:20
/LIVE/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Franța: Cum e viața departe de casă și cum e văzută Moldova de acolo TV8
19:30
/VIDEO/ Mesaj înainte de alegeri de la Garry Kasparov: Ce scenariu ar pregăti regimul lui Putin pentru Moldova TV8
19:00
Elevii sunt așteptați la școală pe 1 septembrie: Prima oră va avea genericul „Valorile care ne unesc” TV8
19:00
Crimă în centrul Chișinăului: Un bărbat a fost omorât în bătaie TV8
18:50
/VIDEO/ Vizită surpriză la Kiev. Șeful NATO s-a întâlnit cu Zelenski: „Lucrăm acum împreună” TV8
Acum 8 ore
18:20
Elevii sunt așteptați la ore pe 1 septembrie: Prima oră va avea genericul „Valorile care ne unesc” TV8
17:50
Alegeri parlamentare 2025: Victoria Sanduța, înregistrată drept candidată independentă de CEC TV8
17:50
/HARTĂ/ Alertă meteo: Cod galben de furtună în toată Moldova. Când e valabil TV8
17:30
/FOTO/ Șor cheamă la un nou protest plătit, inclusiv în grupuri pentru mămici: Avertismentul poliției TV8
17:20
/VIDEO/ Vladimir Voronin a fost inclus pe lista neagră „Mirotvoreț”: „Este Calul Troian al Rusiei în Moldova” TV8
Acum 12 ore
16:20
/VIDEO/ „Putin râde”: UE avertizează că cedarea unor teritorii ucrainene Rusiei e o capcană TV8
15:40
/VIDEO/ Atacuri narcoteroriste în Columbia: Sunt 17 morți și 71 de răniți. Un primar cere militarizarea unui oraș TV8
15:20
/VIDEO/ Deșertul Sahara din Volintiri: Fermierii spun că seceta le-a afectat toată recolta TV8
15:00
/VIDEO/ Criză de petrol în Rusia: Într-un oraș, oamenii stau la cozi uriașe pentru doar 10 litri de combustibil TV8
14:30
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 686: Foamete oficială în Gaza și negocieri cu Hamas. Katz: „Porțile Iadului” se vor deschide TV8
14:10
/VIDEO/ Secretele unui șofer suspect, care încerca să fugă de polițiști la Cahul: Mașina s-a oprit în șanț TV8
14:00
Benzină și motorină mai scumpe: Cât vor costa carburanții pe 23, 24 și 25 august 2025 TV8
13:40
Escrocherie de milioane cu grâu: Un administrator și trei companii din Moldova, trimise în judecată TV8
13:30
Iașiul suspendă înfrățirea cu Chișinăul din cauza interdicției lui Ion Ceban: „Obligă legea” TV8
13:00
/FOTO/ Imagini virale din Coreea de Nord: Kim Jong Un a comemorat în genunchi soldații uciși pentru Rusia în Ucraina TV8
12:40
/VIDEO/ Candidat cu dosar de corupție, pe lista PNM la parlamentare? Galbur: „Nu mă deranjează, eu nu sunt procuror” TV8
11:50
SIS extinde lista persoanelor asociate cu Plahotniuc: În vizor ajunge și Vladimir Cebotari, fondator PDMM TV8
11:40
Vizite de rang înalt de Ziua Independenței și Ziua Limbii Române: Cine vine la Chișinău pe 27 și 31 august 2025 TV8
Acum 24 ore
11:00
/VIDEO/ Rise Moldova: Cum s-a transformat PAS din critic al traseismului în partid care „ține în tonus” primarii TV8
11:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1276: Cozi în Rusia, cerința Kremlinului și Kim Jong Un în genunchi. Kallas: Este capcana lui Putin TV8
10:40
Umilință istorică în Europa pentru vicecampioana României: Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj TV8
10:20
/DOC/ Criticul rus de film Anton Dolin și familia sa au devenit cetățeni ai Moldovei: Decretul, semnat de Maia Sandu TV8
09:40
La un pas de tragedie: Un bărbat din Orhei a căzut într-o fântână adâncă de 15 metri TV8
09:20
/VIDEO/ Miza uriașă a parlamentarelor aprinde conflicte în interiorul partidelor? Galbur: „Totul e din cauza puterii și a banilor” TV8
09:20
Moldtelecom dă startul toamnei cu cele mai TARI oferte: Internet de până la 5.5 Gbps și gadgeturi de top la doar 1 leu /P/ TV8
09:00
/VIDEO/ Un nou pas spre cenzură: Aplicația „Max” va fi obligatorie pe toate telefoanele noi din Rusia TV8
08:30
/PROMO/ Ediție Specială „Întreabă Ghețu” în Franța: Cum e viața departe de casă și cum e văzută Moldova de acolo TV8
07:50
Horoscop 22 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii reacționează impulsiv, Racii caută liniștea, iar Balanțele descoperă creativitatea TV8
07:20
/METEO/ Vreme caniculară și ploi: Temperaturile prognozate pe astăzi, 22 august 2025 TV8
Ieri
23:30
Un oraș european vrea mai mulți turiști: Se prezintă ca alternativă la aglomerație și caniculă TV8
23:10
/VIDEO/ Festival maritim în Amsterdam: Sute de nave din întreaga lume au defilat pe Canalul Mării Nordului TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.