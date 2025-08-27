Horoscop 23 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii fac ordine în haos, iar Taurii îmbină utilul cu plăcutul. Fecioarele renasc

TV8, 23 august 2025 10:00

Acum 5 minute
10:20
/VIDEO/ Ziua Independenței 2025: Vizite oficiale și concert. Ce se va întâmpla pe 27 august la Chișinău TV8
Acum 15 minute
10:10
„Omagiu celor care s-au sacrificat”: De Ziua Independenței, conducerea țării a depus flori la monumentul „Maica Îndurerată” TV8
10:10
/VIDEO/ Imnul Moldovei a răsunat în India: Cel mai înalt turn de cărămidă din lume, iluminat în culorile tricolorului TV8
Acum 30 minute
10:00
Trafic intens la două puncte de trecere a frontierei: Ce vămi ar trebui să evitați TV8
Acum o oră
09:30
/VIDEO/ „Moldova trăiește prin tine”: Mesajul președintei Maia Sandu la 34 de ani de independență TV8
Acum 2 ore
09:00
Ziua Independenței în Republica Moldova: Astăzi sărbătorim 34 de ani de când ne-am rupt de URSS TV8
Acum 4 ore
07:40
Horoscop 27 august 2025 de la ChatGPT: Berbecii au energie, Fecioarele sunt concentrate pe muncă, iar Racii sunt cu familia TV8
07:10
/METEO/ Cer variabil și fără precipitații: Temperaturile prognozate astăzi, 27 august 2025 TV8
Acum 12 ore
23:10
Cadillac și-a ales echipa de piloți pentru sezonul 2026 de Formula 1: Doi veterani se întorc pe grila de start TV8
23:00
/VIDEO/ Centru de Afaceri, modernizat la Cărpineni cu sprijinul UE: Zeci de antreprenori locali primesc sprijin TV8
22:40
/VIDEO/ Irina Rimes a lansat „DnB Moldovenesc”: O piesă energică ce îmbină drum and bass-ul cu ritmuri tradiționale TV8
22:10
/VIDEO/ Între dreptul la vot și riscul manipulării: Cum s-a decis reducerea secțiilor de vot pentru regiunea transnistreană TV8
21:50
Ucraina relaxează legea marțială: Bărbații între 18 și 22 de ani pot părăsi țara și reveni liber din străinătate TV8
Acum 24 ore
21:20
/VIDEO/ Vot restricționat, pace mimată și aur imaginar: Cum se răspândesc minciunile - de la 19:55 la „Alo, TV8” TV8
21:20
/VIDEO/ 27 de primari moldoveni, față în față cu Marta Kos: Comisara vrea să afle ce gândesc și proeuropenii, și euroscepticii TV8
21:10
O mamă din Rusia a murit pe mormântul fiului său: Tânărul fusese ucis în războiul din Ucraina TV8
20:40
/VIDEO/ Ghidul protestatarului din Moldova: Polițiștii vor împărți 300.000 de flyere pe stradă TV8
20:10
/LIVE/ Vot restricționat, pace mimată și aur imaginar: Cum se răspândesc minciunile - de la 19:55 la „Alo, TV8” TV8
19:50
/VIDEO/ Ziua Independenței 2025: Vizite oficiale și concert. Ce se va întâmpla pe 27 august la Chișinău TV8
19:40
Alegeri parlamentare 2025: Partidul Nostru condus de Renato Usatîi, înregistrat de CEC TV8
18:50
Scandal înainte de alegeri: PDMM ar putea rămâne în afara cursei electorale. Vladimir Cebotari: „E un abuz” TV8
18:50
/VIDEO/ Proteste de amploare la Tel Aviv și Ierusalim: Israelienii cer încetarea focului în Gaza și eliberarea ostaticilor TV8
18:20
Câți candidați independenți au fost înregistrați la alegerile parlamentare: Erau 21 de pretendenți TV8
17:50
/VIDEO/ Scanere și poliție judecătorească: Planul anunțat de ministra Justiției după atacul cu cheia de gaz TV8
17:20
/AUDIO/ Dezordini planificate de Ziua Independenței: „Ne-om împărți câte 10, să nu batem la ochi”. Avertismentul poliției TV8
16:50
BMW-ul de lux îi creează probleme? Avocatul lui Plahotniuc ar putea rămâne fără jumătate de milion de lei TV8
16:20
/VIDEO/ Moldcell Visa Card, acum cu opțiuni de design pentru clienți /P/ TV8
16:20
Sistemul VioData a fost lansat în Moldova: Un nou pas în lupta cu violența în familie și contra femeilor TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 690: „Crime de război” în Liban și proteste la Tel Aviv. Germania nu va recunoaște Palestina TV8
16:00
/VIDEO/ Criză de teste rapide COVID-19 în Moldova? Ministra Sănătății: „Intră în responsabilitatea instituțiilor” TV8
15:50
Ziua Independenței 2025: Programul integral al concertului. Cine va urca pe scena din PMAN TV8
15:30
„Insultă și lipsă de moralitate”: Scandal după filmările solistului Rammstein la Spitalul de Psihiatrie din Chișinău TV8
15:20
Alertă în trei sate din Hîncești: Au fost confirmate focare de pestă porcină. Recomandările ANSA TV8
15:00
/PROMO/ Vot restricționat, pace mimată și aur imaginar: Cum se răspândesc minciunile - de la 19:55 la „Alo, TV8” TV8
14:50
/VIDEO/ Vești bune de la IGSU: Numărul înecurilor în Moldova este la cel mai redus nivel din ultimii 23 de ani TV8
14:30
Benzină mai scumpă: Cât vor costa carburanții pe 27 și 28 august 2025 TV8
14:10
/VIDEO/ Încă trei persoane, arestate pentru pregătirea dezordinilor în masă: Ar fi fost instruite în Bosnia și Herțegovina TV8
13:30
/VIDEO/ Despăgubiri pentru înghețuri: Statul va împărți 100 de milioane de lei fermierilor afectați TV8
13:30
/VIDEO/ „A fost greu, dar ne-am adaptat”: Istoria de succes a unei familii din Moldova care a deschis un autoservice în Franța TV8
13:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1280: Văduve negre și prognoză sumbră. Trump explică în 3 cuvinte de ce Putin evită întâlnirea cu Zelenski TV8
13:00
/VIDEO/ Un microbuz de pe ruta Moldova-Italia, răsturnat: Cum s-a produs tragedia, soldată cu un mort și doi răniți TV8
12:40
/VIDEO/ Start perfect pentru Cristi Chivu în Serie A: Inter a învins categoric Torino, scor 5:0 TV8
12:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1280: Văduve negre și prognoză sumbră. Trump explică în 3 cuvinte de ce Putin refuz întâlnirea cu Zelenski TV8
12:20
Rusia vrea să se retragă din Convenția europeană împotriva torturii: Cerere oficială, înaintată lui Vladimir Putin TV8
11:50
Atac cu cheia de gaz la o judecătorie din Chișinău. CSM: „Sunt mai multe astfel de incidente” TV8
11:40
Voturile cumpărate l-au costat de 33 de ori mai mult decât s-ar fi așteptat: Cum a fost pedepsit un candidat la primărie TV8
11:10
/VIDEO/ Atacurile rusești continuă: O persoană a murit, iar 15 au fost rănite în Ucraina în ultimele 24 de ore TV8
10:40
/VIDEO/ Janis Mazeiks: Aderarea Moldovei la UE până în 2030, dificilă dar posibilă. Care sunt condițiile TV8
Ieri
10:00
Atenție, fals: ONU ar fi cerut Maiei Sandu să îi asigure Evgheniei Guțul un proces echitabil TV8
09:40
/VIDEO/ Victorie cu emoții pentru Liverpool în Premier League: Gol decisiv marcat de un puști de 16 ani TV8
