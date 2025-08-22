SUA suspendă vizele pentru şoferii de TIR străini. Motivul invocat ar fi că „pun în pericol vieţile americanilor”
Sinteza, 22 august 2025 12:10
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează AFP, potrivit Agerpres, transmite libertv.md. „Suspendăm toate acordările de vize de muncă pentru şoferii de camione comerciale, cu efect imediat”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe reţeaua […]
• • •
Acum 5 minute
12:10
Acum 24 ore
18:10
„Forța Fermierilor” îl acuză pe Radu Marian de „ignoranță profundă”. Deputatul PAS își cere scuze pentru afirmația despre exporturile de mere # Sinteza
Asociația „Forța Fermierilor” a reacționat dur la declarațiile deputatului PAS, Radu Marian, care a spus într-o emisiune la Exclusiv TV că „Moldova mai bine să exporte servicii IT decât mere”. Organizația a catalogat afirmația drept „insultătoare” pentru cei peste 155.000 de oameni ce activează în agricultură și susțin indirect peste 1,5 milioane de locuitori din […]
18:00
Lidera partidului Moldova Mare cere audit al împrumuturilor: „Fondurile UE nu aduc beneficii reale cetățenilor” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a criticat decizia autorităților de a direcționa încă 250 de milioane de lei către „Planul de creștere economică”. Potrivit acesteia, deși de trei ani se raportează investiții în economie, rezultatele concrete pentru cetățeni nu s-ar vedea. „Arătați-ne nouă, cetățenilor, cifre clare: cum ați îmbunătățit economia, cum ați creat locuri […]
17:30
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat că Budapesta este pregătită să organizeze negocieri de pace între Ucraina și Rusia, dacă acest lucru va fi necesar. Declarația a fost făcută în contextul speculațiilor privind o posibilă întâlnire trilaterală între președintele SUA, Donald Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și liderul de la Kremlin, Vladimir […]
16:50
Un stadion modern, destinat pregătirii fizice a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, a fost inaugurat astăzi # Sinteza
Astăzi a fost inaugurat un stadion modern, destinat pregătirii fizice a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică. La eveniment a participat șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, care a subliniat importanța investițiilor în sănătatea și performanța angajaților. „Un polițist puternic și bine pregătit fizic înseamnă un polițist pregătit să facă față provocărilor de zi […]
15:40
Ministra de externe a Austriei, Beate Meinl-Reisinger, în prima sa vizită în Republica Moldova # Sinteza
Mihai Popșoi a avut astăzi o întrevedere cu ministra federală pentru afaceri europene și internaționale a Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, aflată în prima sa vizită oficială în Republica Moldova de la preluarea mandatului. „Vizita doamnei ministru la Chișinău reconfirmă prietenia și parteneriatul dintre statele noastre, precum și sprijinul constant al Austriei pentru procesul de integrare […]
15:30
VIDEO// Peste 360 de șoferi sancționați în doar 90 de minute. Poliția Națională intensifică monitorizarea traficului rutier # Sinteza
Poliția Națională a desfășurat o amplă acțiune de monitorizare a traficului rutier pe întreg teritoriul țării, vizând respectarea regulilor de circulație și creșterea siguranței pe drumurile publice. În doar 90 de minute de verificări, peste 360 de șoferi au fost documentați pentru diverse abateri. 262 de șoferi au fost surprinși ignorând marcajul rutier de pe […]
14:20
PSRM a protestat în fața Guvernului. Daniel Vodă: „Minciuna și scandalul nu țin loc de argumente. Oamenii nu pot fi păcăliți cu o sacoșă și vorbe goale” # Sinteza
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat astăzi, 21 august, o acțiune de protest în fața Guvernului Republicii Moldova, participanții căruia s-au declarat nemulțumiți de situația din domeniul economic, transmite radiochisinau.md. Cu o reacție la aceste manifestații a venit purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, care a remarcat că liderul PSRM, Igor Dodon, „n-a […]
14:10
Doi cetățeni ai Republicii Moldova, cu vârstele de 39 și 57 de ani, riscă să fie sancționați, după ce au încercat să introducă în țară produse alimentare, în cantități comerciale, fără a le declara în cadrul controlului vamal. Cazurile au fost documentate de funcționarii postului vamal Leușeni, după ce au supus verificărilor de specialitate mijloacele […]
14:00
VIDEO// Ministerul Finanțelor a organizat o sesiune de informare, dedicată celor mai recente modificări în legislația fiscală și vamală # Sinteza
Ministerul Finanțelor în colaborare cu P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” și Serviciul Fiscal de Stat, a organizat joi, 21 august 2025, o sesiune de informare dedicată celor mai recente modificări în legislația fiscală și vamală. Evenimentul, desfășurat în format fizic și online, care a reunit circa 300de participanți – antreprenori, reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști din domeniul […]
13:30
Fostul deputat Slusari, revoltat: „Ucraina reia livrările de materie primă pentru Uzina Metalurgică din Râbnița” # Sinteza
Fostul deputat Alexandr Slusari a reacționat dur după ce presa ucraineană a relatat că Ucraina a reluat livrările de materie primă pentru Uzina Metalurgică din Râbnița. Potrivit acestuia, decizia este una revoltătoare și pune sub semnul întrebării lecțiile istoriei recente, transmite libertv.md. „Din informația jurnaliștilor din țara vecină, Ucraina a reluat livrarea materiei prime pentru […]
12:50
Programul vizitei lui Ilie Bolojan în Republica Moldova – întâlniri cu conducerea statului și participarea la un festival # Sinteza
Premierul României, Ilie Bolojan, va efectua sâmbătă, 23 august, o vizită oficială la Chișinău, potrivit agendei publicate de Guvernul de la București, transmite libertv.md. Vizita va începe cu ceremonia de întâmpinare la sediul Guvernului Republicii Moldova, urmată de o întrevedere între Ilie Bolojan și prim-ministrul Dorin Recean. După discuții, cei doi oficiali vor face declarații […]
12:20
Un incendiu devastator a curmat viața lui Serghei Oprea, un renumit cizmar originar din Republica Moldova și rezident în orașul italian Trento. Tragedia s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 20 august 2025, în atelierul său din via Perini, unde bărbatul rămăsese să lucreze până târziu, scrie Rotalianul.com. Flăcările, izbucnite puțin înainte de miezul nopții, […]
Ieri
18:00
VIDEO// Ion Ceban acuză guvernarea de campanii de manipulare și cenzură pe Telegram: “Luați labele de pe cei care au o altă opinie” # Sinteza
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a acuzat guvernarea PAS că finanțează campanii masive de manipulare și că încearcă să reducă la tăcere vocile critice. Într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, Ceban a declarat că a descoperit în mai multe localuri din capitală difuzarea unor materiale publicitare împotriva lui, pe care le consideră […]
17:50
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 2,113 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # Sinteza
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 20 august, semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cofinanțarea proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”. Grantul, în valoare de 2,113 milioane de dolari, va contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenire și reabilitare în Republica Moldova. Proiectul de grant […]
17:10
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a anunțat că miercuri, 27 august 2025, de Ziua Independenței Republicii Moldova, va fi zi liberă pentru toți cetățenii, conform legislației în vigoare, transmite libertv.md. În schimb, zilele de joi, 28 august, și vineri, 29 august, vor fi lucrătoare, inclusiv pentru angajații din sectorul bugetar, care vor activa […]
16:30
Procuratura municipiului Chișinău anunță despre condamnarea unui tânăr de de 21 de ani și a unei tinere de 24 de ani pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Potrivit probatoriului administrat, cei doi ar fi distribuit, pe parcursul ultimilor 2 ani, substanțe interzise, mai exact, marijuana, hașiș, heroină, MDMA și alte substanțe stupefiante. Tinerii […]
16:20
Și-au bătut amicul de pahar, apoi l-au strangulat cu un laț. Doi bărbați – condamnați pentru omor cu deosebită cruzime # Sinteza
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați (de 36 și 42 de ani), găsiți vinovați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime. Potrivit probatoriului, fapta a avut loc la mijlocul lunii octombrie 2024, într-o comună din raionul Rîșcani. În timp ce consumau băuturi alcoolice împreună cu […]
14:00
Autismul – problemă și soluții. În timp ce, la nivel național, centrele de reabilitare și sprijin pentru copiii cu autism au fost închise, Chișinăul rămâne unica „insulă” unde părinții care cresc copii cu dizabilități pot apela la ajutor, susține primarul general al capitalei, Ion Ceban, într-un clip video postat pe pagina sa, transmite libertv.md. „Anual, […]
13:50
VIDEO// Vlad Filat: „Integrarea europeană a început înaintea Maiei Sandu. Nu am mers ca berbecii într-o singură direcție” # Sinteza
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a declarat că procesul de integrare europeană al țării a început mult înaintea actualei guvernări conduse de președinta Maia Sandu. Într-o emisiune, Filat a subliniat că prima abordare concretă a acestui obiectiv a fost introdusă în programul de guvernare al Cabinetului Sturza, din care a făcut parte. „Prima […]
13:20
Agenția Națională pentru Sănătate Publică informează despre evoluția situației epidemiologice prin infecția COVID-19 # Sinteza
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial. Conform datelor săptămânale, în perioada 11–17 august 2025 (săptămâna 33/2025), au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19, de 2,6 ori mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 259 (40%) au […]
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Mai mulți funcționari și-au suspendat activitatea în perioada electorală pentru a candida pe lista PAS # Sinteza
Mai mulți funcționari și-au suspendat activitatea în perioada 29 august – 26 septembrie curent, așa cum prevede Codul electoral. Ei candidează pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), informează TRIBUNA. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri cererile de suspendare a activității pentru următorii funcționari: Sergiu Gherciu – secretar general al Ministerului Agriculturii și Industriei […]
11:40
VIDEO// Ministra Justiției: „Declarațiile avocatului lui Plahotniuc sunt falsuri ordinare” # Sinteza
Ministra Justiției a reacționat la acuzațiile lansate de avocatul lui Vladimir Plahotniuc privind o presupusă tergiversare a procesului de extrădare, calificând declarațiile acestuia drept „falsuri ordinare” fără legătură cu realitatea juridică. „Declarațiile avocatului sunt niște falsuri ordinare, iar repetarea acestor narative nu au nici o legătură cu realitatea și cu procedura prevăzută de Convenția Europeană […]
19 august 2025
18:40
Tulburarea de personalitate histrionică reprezintă o tulburare psihică complexă, caracterizată prin comportamente excesive de căutare a atenției și emoții superficiale. Persoanele afectate de tulburarea de personalitate histrionică manifestă adesea un comportament teatral, plin de dramatism, care le face să pară mereu în centrul unei scene imaginare. Această tulburare psihică afectează relațiile interpersonale, viața profesională și echilibrul emoțional, […]
18:10
Polițiștii intensifică măsurile de supraveghere a traficului rutier: „Suntem la datorie pentru siguranța ta” # Sinteza
Polițiștii intensifică măsurile de supraveghere a traficului rutier, în contextul în care în această perioadă se atestă un flux majorat de transport. „Colegii noștri vor folosi inclusiv tehnica specială din dotare pentru a depista, în timp real, abaterile din trafic. Suntem la datorie pentru siguranța ta. Vrem să conștientizezi că de responsabilitatea fiecăruia depinde siguranța […]
17:40
Chișinăul va beneficia de investiții de 74,3 milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii urbane. Ion Ceban a semnat contractul cu BERD # Sinteza
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că a semnat astăzi contractul de finanțare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru implementarea unui amplu proiect de dezvoltare a infrastructurii urbane a municipiului Chișinău, transmite libertv.md. Proiectul, în valoare totală de 1 miliard 500 milioane de lei (74,3 milioane de euro), vizează modernizarea și extinderea […]
16:30
Deșeurile merg la locul lor! Avansăm în implementarea proiectului „Deșeuri Solide în Republica Moldova” # Sinteza
În curând, în Moldova va fi implementat un nou Sistem de Gestionare a Deșeurilor Solide, o soluție eficientă pentru un mediu mai curat. A fost lansată licitația pentru selectarea companiei care se va ocupa de proiectarea și construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor în Regiunea 5: Ungheni, Nisporeni și Călărași. Tot în această lună vom […]
16:20
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale pentru luna iulie precum și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale este data de 25 august 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate […]
16:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Nord sub coordonarea Procuraturii Briceni, au destructurat activitatea unei grupări criminale organizate, specializate în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni. Contra sumei de 10 000 dolari SUA, aceștia facilitau intrarea și șederea ilegală a migranților pe teritoriul Republicii Moldova, urmărind obținerea unui profit financiar ilicit. În urma măsurilor […]
16:00
Conturile Victoriei Furtună și ale agenției „Rossiya Segodnya”, blocate prin decizia Serviciului Fiscal de Stat # Sinteza
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat din nou blocarea fondurilor și resurselor economice ale Victoriei Furtună, lidera Partidului „Moldova Mare”, care aspiră la statutul de concurent electoral la scrutinul parlamentar din toamnă. În aceeași decizie au fost vizate și conturile Agenției Internaționale de Informații „Rossiya Segodnya”, sediul din Chișinău. Potrivit documentelor semnate de directoarea […]
15:00
Viceprim-ministra Doina Nistor: „Guvernarea dezvoltă la Stăuceni o platformă economică și tehnologică de importanță națională” # Sinteza
Viceprim-ministra și ministra Dezvoltării Economice și Digitalizării, Doina Nistor, a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, alături de șeful Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, proiectul Moldova HiTech Park, primul parc de tehnologii avansate din Republica Moldova, o platformă economică și tehnologică de importanță națională. Moldova HiTech Park este o investiție majoră în dezvoltarea […]
15:00
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, urmează să efectueze la sfârșitul acestei săptămâni o vizită de lucru în Republica Moldova, reluat de la libertv.md. Informația a fost confirmată pentru Deschide.md de surse atât de la București, cât și de la Chișinău. Potrivit datelor disponibile, autoritățile de pe ambele maluri ale Prutului lucrează în prezent la definitivarea programului și a […]
14:50
Încasările la Bugetul public național administrate de SFS în săptămâna precedentă, constituie circa 800,6 milioane lei # Sinteza
În perioada săptămânii precedente, 11-15 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 800,6 milioane lei. În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de […]
14:30
Procuraturii Bălți a deferit justiției o cauză penală de acuzare a unui angajat medical, de comiterea faptelor de corupție. Mai exact, un șef de Secție din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Florești” a fost acuzat pentru 12 episoade de corupere pasivă (art.324 alin.(1) din Codul penal) și 5 episoade de trafic de influență (art.326 alin.(2) lit.d) Cod […]
14:20
Un incident grav a avut loc în dimineața zilei de luni, 18 august, la Postul vamal Palanca. Un cetățean moldovean care călătorea cu un autocar pe ruta Chișinău–Odesa a fost prins încercând să introducă în țară un kilogram de substanță explozivă, au confirmat surse din cadrul Serviciului Vamal pentru PulsMedia.MD, preluat de la libertv.md. Descoperirea a […]
14:00
Un tânăr de 17 ani trimis pe banca acuzaților dupa ce a vandalizat mai multe obiecte de proprietate publică # Sinteza
Procuratura municipiului Chișinău, of. Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în judecată o cauza penală intentată pe fapte de huliganism, în care figurează un tânăr de 17 de ani. Potrivit probatoriului acumulat, la 10 mai 2025, în jurul orei 04:00, aflându-se în Parcul-pădure „Rîșcani” de pe str. Nicolae Dimo, învinuitul, manifestând un comportament […]
12:30
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere în contextul negocierilor de pace privind Ucraina, desfășurate în ultimele zile în Statele Unite, transmite libertv.md. Într-o postare pe platforma X, șefa statului a apreciat rolul președintelui american și al liderilor europeni în avansarea discuțiilor pentru încetarea războiului: „Salut efortul monumental depus de președintele […]
12:00
În perioada 20 – 22 august va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu # Sinteza
Primăria Chișinău informează că, în perioada 20 – 22 august va fi suspendat total traficul rutier pe str. Nicolae Costin, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu. Măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de înlocuire a unui tronson avariat de apeduct D-500, în locația enunțată. În perioada desfășurării lucrărilor, antreprenorul S.A. „Apă-Canal […]
10:50
Raportat la numărul de alegători care au participat la ultimele trei scrutine, în regiunea transnistreană ar trebui deschise doar 10 secții de votare, susține vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica. Potrivit oficialului, CEC a recepționat mai multe solicitări de la entități din stânga Nistrului care cer deschiderea unui număr mai mare de secții de votare, […]
18 august 2025
19:10
Un nou semnal de alarmă este tras de autoritățile sanitare: lacurile din parcurile Capitalei nu sunt sigure pentru scăldat. Analize recente realizate de Centrul de Sănătate Publică au scos la iveală prezența paraziților intestinali, bacteriilor coliforme și vibrionilor în probele de apă prelevate din lacurile din zonele Valea Morilor, Valea Trandafirilor, La Izvor și Râșcani, […]
19:00
Procuratura Ungheni anunță că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Potrivit învinuirii, fapta a avut la data de 03 iulie 2025, într-un sat din raionul Ungheni. Inculpatul, în urma unui accident rutier cu implicarea motocicletei […]
18:00
Ministerul Educației și Cercetării, sub egida Președinției Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a treia ediții a Marii Dictări Naționale, un eveniment la care sunt așteptate peste 2000 de persoane, de patru ori mai mult decât au participat la prima ediție, care a avut loc în 2023. Evenimentul va avea loc pe 31 august 2025, începând […]
17:50
VIDEO// Victoria Furtună: „Moldova Mare a avut discuții cu eurodeputați pentru monitorizarea corectă a alegerilor” # Sinteza
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că formațiunea sa a întreprins mai multe vizite peste hotare și discuții cu eurodeputați pentru a asigura o monitorizare corectă a viitoarelor alegeri parlamentare. „Noi, prin deplasările noastre peste hotare și întâlnirile cu deputații Parlamentului European, am făcut tot posibilul să avem […]
17:40
6 milioane de lei pentru concertul de Ziua Independenței. Contract direct cu firma care a organizat și evenimentul din 2024 # Sinteza
Guvernul va cheltui circa 6 milioane de lei din bugetul de stat pentru organizarea concertului dedicat Zilei Independenței, sărbătorită pe 27 august 2025. Suma este mai mică decât anul trecut, când festivitățile au costat aproximativ 10 milioane de lei pentru trei zile de evenimente, transmite libertv.md. Potrivit unei investigații realizate de RISE Moldova, Executivul a oferit contractul […]
17:30
Astăzi, reprezentanții Uniunii Creștin-Sociale din Republica Moldova au depus oficial actele la Comisia Electorală Centrală pentru a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Liderul formațiunii a postat pe rețelele sociale un mesaj simplu și discret. „Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a scris Gabriel Călin. Comisia Electorală Centrală urmează să examineze actele depuse și […]
15:50
Vladimir Bolea: „Și polițiștii trebuie să treacă vettingul, alături de procurori și judecători” # Sinteza
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministrul al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și vicepreședinte PAS consideră că și polițiștii, de rând cu judecătorii și procurorii, trebuie să treacă vettingul. Cel puțin așa a declarat politicianul, la emisiunea 7 zile de la Cinema1, transmite timpul.md. „Pentru noi, sarcina primordială este să terminăm procedul de reformare. Totuși, toți judecătorii, toți procurorii și […]
15:00
Blocul Alternativa: „Numirile recente la Curtea Constituțională subminează încrederea în justiție și readuc Republica Moldova la practicile statului captiv” # Sinteza
Parlamentul și Guvernul au ignorat principiile statului de drept, recomandările Comisiei de la Veneția și au subminat credibilitatea procesului de reformă a justiției, atunci când au numit pe criterii politice noii judecători ai Curții Constituționale (CCM). Declarațiile au fost făcute de către reprezentanții Blocului Alternativa, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc […]
14:50
Ministrul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Alexei Buzu, a avut la o discuție în format de videoconferință cu noul ministru al Politicilor Sociale, Familiei și Unității de la Kiev, Denys Uliutin. Cei doi oficiali au abordat subiecte legate de consolidarea cooperării bilaterale în domenii precum protecția copilului, politicile sociale și familiale, securitatea socială […]
14:30
Maia Sandu, la Forumul Național al cadrelor didactice: „Educația înseamnă să cultivăm libertatea, democrația, curajul și demnitatea” # Sinteza
Maia Sandu, a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, unde a discutat cu profesorii din întreaga țară despre rolul valorilor transmise noilor generații, transmite libertv.md. Șefa statului a subliniat că educația nu se reduce doar la note și manuale, ci are o misiune mai profundă – aceea de a forma tineri liberi, responsabili […]
14:20
PLDM contestă în instanță decizia CEC de a-l exclude din alegerile parlamentare din 28 septembrie # Sinteza
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat că a depus o contestație în contencios administrativ împotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale (CEC), care a respins includerea sa în lista formațiunilor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, transmite libertv.md. Potrivit comunicatului formațiunii, PLDM a respectat integral obligațiile legale privind prezentarea actelor necesare la Agenția […]
