SUA suspendă vizele pentru şoferii de TIR străini. Motivul invocat ar fi că „pun în pericol vieţile americanilor”

15:00

Parlamentul și Guvernul au ignorat principiile statului de drept, recomandările Comisiei de la Veneția și au subminat credibilitatea procesului de reformă a justiției, atunci când au numit pe criterii politice noii judecători ai Curții Constituționale (CCM). Declarațiile au fost făcute de către reprezentanții Blocului Alternativa, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc […]