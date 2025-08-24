Tren direct București – Chișinău – Kiev: o nouă legătură feroviară săptămânală între capitalele României, Moldovei și Ucrainei
Good News, 22 august 2025 12:10
Un tren format din patru vagoane va lega direct Bucureștiul, Chișinăul și Kievul, circulând o dată pe săptămână. Anunțul a fost confirmat de Rador Radio România, care citează surse oficiale…
• • •
Alte ştiri de Good News
Ieri
18:00
63 de tineri și-au finalizat cu succes stagiul în instituțiile publice prin programul comun al UE și Guvernului Republicii Moldova # Good News
Un nou val de 63 de tineri profesioniști din țară și din diasporă a finalizat cu succes Programul de stagii derulat în comun de Delegația Uniunii Europene și Guvernul Republicii…
17:30
VIDEO//Centrul de Plasament din Șoldănești intră într-o nouă etapă: sistem electric modernizat și dotări esențiale pentru confortul beneficiarilor # Good News
Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și cu dizabilități din Șoldănești trece printr-un amplu proces de modernizare, axat în special pe schimbarea completă a sistemului electric. Proiectul este implementat de…
17:00
S-a dat start primei Expoziții Naționale „Produs Autohton”: peste 150 de companii din toată țara, reunite la Moldexpo # Good News
Peste 150 de companii locale își prezintă cele mai bune produse și inovații la prima ediție a Expoziției Naționale „Produs Autohton", deschisă astăzi la Centrul Internațional „Moldexpo" din Chișinău. Evenimentul…
16:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până vineri, 23 august, ora 05:00. Potrivit meteorologilor, în acest interval, întreg teritoriul Republicii Moldova…
16:10
Primăria Municipiului Chișinău anunță organizarea mai multor târguri și iarmaroace locale în acest weekend, 23–24 august 2025, în toate sectoarele capitalei. Scopul acestor evenimente este de a susține producătorii autohtoni…
15:30
Lege nouă pentru securitatea spațiului aerian: dronele și aeronavele neautorizate pot fi neutralizate sau distruse # Good News
Republica Moldova introduce măsuri stricte pentru protecția spațiului aerian național, prevăzute în Legea privind securitatea spațiului aerian, publicată recent în Monitorul Oficial și care va intra în vigoare din 1…
15:00
Ungheni-gaz a extins rețeaua de gaze în trei sate, peste 130 de gospodării noi vor avea acces # Good News
Întreprinderea de distribuție a gazelor naturale „Ungheni-gaz" a finalizat lucrările planificate de extindere a rețelelor în satele Agronomovca, Petrești și Buzduganii de Jos, din raionul Ungheni. În cadrul programului investițional…
14:40
Serviciul Vamal a finalizat cu succes un curs intensiv de pregătire pentru noii funcționari care au trecut concursul din aprilie. Timp de trei săptămâni, aceștia au acumulat cunoștințe teoretice și…
14:10
Marș automobilistic de la Iași la Chișinău pentru susținerea Autostrăzii A8 – legătura strategică între România și Republica Moldova # Good News
O caravană de mașini, organizată de Asociația „Hai că se poate" din România, a pornit în marș din Iași spre Chișinău, cu scopul clar de a susține proiectul vital de…
13:30
Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova (CNOS) a adus, în această săptămână, valorile olimpismului mai aproape de tânăra generație, prin organizarea a două Lecții Olimpice în localități-cheie din…
13:20
VIDEO// Cîșla, un sat în plină transformare: cinci proiecte europene schimbă fața localității # Good News
Satul Cîșla din raionul Telenești trece printr-o etapă accelerată de modernizare, datorită finanțărilor obținute prin programele guvernamentale „Satul European" (edițiile I și II), „Satul European Expres" și „Europa este aproape".…
12:50
Festivalul Internațional „Mărul de Aur” sărbătorește 10 ani cu o gală extraordinară la Chișinău Arena # Good News
Pe 7 septembrie 2025, Chișinău Arena va găzdui ediția aniversară de 10 ani a Festivalului Internațional „Mărul de Aur", un eveniment de excepție care va aduce pe aceeași scenă artiști…
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
11:40
Primăria Chișinău invită cetățenii la Festivalul „Dor de Chișinău”, dedicat celor care „poartă orașul în suflet” # Good News
Primăria Chișinău invită toți locuitorii și oaspeții capitalei, inclusiv membrii diasporei, la un eveniment special, care va avea loc sâmbătă, 24 august. Manifestația, care se va desfășura pe strada pietonală…
11:20
Ungaria se menține în topul partenerilor comerciali ai Republicii Moldova din cadrul Uniunii Europene, cu un volum al comerțului bilateral de peste 203 milioane de dolari în 2024. Potrivit datelor…
10:40
O posibilă modificare a tarifelor la gaz ar putea avea loc în cel mult două luni, anunță ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Totul depinde de finalizarea achizițiilor de gaze pentru iarna…
10:00
Profesorii și elevii din Republica Moldova intră într-o nouă eră a învățării! Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a lansat oficial platforma digitală „Educație pentru media", un instrument modern și gratuit,…
21 august 2025
19:10
Clădire administrativă nouă la Durlești: servicii publice mai accesibile pentru locuitori # Good News
Primăria orașului Durlești a dat startul lucrărilor de edificare a unui nou sediu administrativ pe strada Alexandru cel Bun, nr. 5. Proiectul, finanțat din bugetul local, are scopul de a…
18:40
Partidul Politic „Moldova Mare" a emis o postare prin care acuză guvernarea că a luat credite de miliarde de euro de la partenerii internaționali, fără a aduce beneficii reale populației.…
18:10
Cantina Liceului „Onisifor Ghibu” din Orhei – complet renovată. Peste 1.200 de elevi vor beneficia de mese în condiții moderne # Good News
Blocul alimentar al Liceului Teoretic „Onisifor Ghibu" din Orhei a fost complet modernizat, oferind acum condiții igienice și dotări de ultimă generație pentru asigurarea meselor zilnice a peste 1.200 de…
18:00
Mark Tkaciuk, reacție dură la criticile lui Alexandru Tănase: „Toate halucinațiile lui publice sunt un ordin al partidului de guvernământ” # Good News
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, a venit cu o reacție la atacurile lansate în ultima vreme de fostul ministru al Justiției și ex-președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.…
17:30
Poliția Națională are un nou stadion. Mai mult decât sport: e vorba de pregătire, unitate și performanță! # Good News
Un stadion modern destinat pregătirii fizice a polițiștilor din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a fost inaugurat astăzi. Noua bază sportivă are scopul de a consolida pregătirea fizică…
16:50
Peste 150 de companii din toate regiunile țării își dau întâlnire la Chișinău în cadrul primei ediții a Expoziției Naționale „PRODUS AUTOHTON", care are loc în perioada 22–24 august, la…
16:30
La Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău a fost instalată recent o pergolă specială cu duze care pulverizează vapori de apă, situată chiar înainte de controlul pașapoartelor. Măsura a fost…
15:50
Stoianoglo critică decizia autorităților de a deschide doar 10 secții de votare în Transnistria # Good News
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a criticat decizia autorităților de a deschide pe malul stâng al Nistrului doar 10 secții de votare, în loc de 40. „Ne-am obișnuit…
15:30
În Fălești a fost amenajată o nouă zonă de odihnă. Primarul Alexandr Severin: „Este un proiect de succes și important pentru toți locuitorii” # Good News
În zona parcului adiacent Liceului Teoretic „Ion Creangă" din orașul Fălești a fost instalate mobilier urban confortabil – bănci și mese. Proiectul a fost dezvoltat în parteneriat cu primăria Fălești…
15:20
Chișinăul, un model pentru întreaga țară? Ceban propune soluții pentru drumuri, transport public și siguranță urbană # Good News
Primarul municipiului Chișinău și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat propunerile pentru dezvoltarea Capitalei, ce vor…
14:50
Val de caniculă peste Republica Moldova! Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de temperaturi extreme pentru ziua de vineri, 22 august, în regiunile de centru și sud ale…
14:30
Chișinău își deschide porțile pentru viitor: un nou colegiul tehnic care va transforma educația! # Good News
Un nou colegiu tehnic superior dedicat electronicii și ingineriei calculatoarelor își va deschide porțile la Chișinău începând cu 1 septembrie 2025. Prima promoție va cuprinde 48 de elevi, care vor…
14:10
Campioana mondială Anastasia Nichita își prezintă fetița: „Mircea Kataleya-Maria, comoara noastră!” # Good News
Campioana mondială la lupte, Anastasia Nichita, a trăit cea mai emoționantă clipă din viața ei: pe 18 august, a devenit mamă pentru prima dată! Sportiva a ales să împărtășească această…
13:00
Șeful MAE Popșoi laudă PAS și se declară încrezător în votul cetățenilor la parlamentare # Good News
Într-un context marcat de tensiuni de securitate și dificultăți economice cauzate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, Republica Moldova a demonstrat reziliență și unitate, obținând anul trecut victorii importante, atât în…
12:30
O nouă ediție a Festivalului „Dor de Chișinău". Evenimentul începe la ora 16:00 și este dedicat tuturor celor care poartă în suflet capitala, indiferent unde s-ar afla. Potrivit Primăriei Chișinău,…
11:50
Micii producători agricoli și întreprinderile din sectorul agroalimentar au acum acces la finanțări preferențiale de până la 150.000 de euro, printr-un nou program guvernamental destinat dezvoltării zonelor rurale. Anunțul a…
11:30
Un bărbat din Căușeni a căzut într-o fântână de 8 metri și a fost scos la timp de salvatori # Good News
Un bărbat de 38 de ani a fost salvat în ultima clipă după ce a căzut din imprudență într-o fântână adâncă de aproximativ 8 metri. Incidentul s-a produs în seara…
11:10
Procuratura Generală dă asigurări că extrădarea fostului lider democrat s-a desfășurat corect. Urmează verdictul final din partea Greciei. Procuratura Generală a anunțat că procedura de extrădare a fostului lider democrat…
10:40
O noapte magică: Eclipsa totală de Lună va fi vizibilă în Moldova pentru prima dată după 6 ani # Good News
Cerul va oferi un spectacol rar în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025. Pentru prima dată în ultimii șase ani, o eclipsă totală de Lună va putea fi observată…
10:40
„Vom crea coaliții în funcție de acele priorități pe care le promovăm”, declară Alexandr Stoianoglo # Good News
Fostul procuror general și unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Alexandr Stoianoglo, a declarat că formațiunea nu ia în calcul crearea unei coaliții postelectorale cu PAS doar pentru a obține acces…
10:00
O nouă zonă sportivă și de recreere, construită în Ciorescu, cu sprijinul Primăriei Chișinău # Good News
Infrastructura sportivă și de recreere din Ciorescu se extinde, cu suportul financiar al Primăriei municipiului Chișinău. O zonă multifuncțională, cu stadion împărțit în zone pentru fotbal, volei, pistă de alergare,…
20 august 2025
18:00
Uniunea Centristă, exclusă din cursa electorală: CEC respinge lista de candidați din cauza neregulilor # Good News
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins astăzi, 20 august, cererea Partidului Politic Uniunea Centristă din Moldova de a înregistra lista candidaților săi pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia a…
17:40
Ne așteaptă un weekend răcoros și ploios, anunță meteorologii. Schimbarea vremii este cauzată de traversarea unui front atmosferic, care aduce mase de aer nordic. Solicitați de IPN, specialiști de la…
17:10
Marea Dictare Națională 2025: Mii de participanți așteptați în PMAN de Ziua Limbii Române # Good News
Interesul pentru Marea Dictare Națională, organizată anual de Ziua Limbii Române, a explodat în acest an. Peste 700 de persoane s-au înscris doar în ultimele două zile, iar organizatorii se…
16:30
Lucrări de reparație în raionul Criuleni: Se repară un nou sector de drum pe traseul G72 # Good News
În raionul Criuleni sunt în plină desfășurare lucrările de reparație periodică a drumului regional G72, pe tronsonul cuprins între kilometrii 30,50 și 32,50. Intervențiile vizează îmbunătățirea îmbrăcămintei rutiere și sunt…
16:00
Guvernul extinde Programul „373” până în 2028: Miliarde de lei investiți, mii de locuri de muncă generate # Good News
Guvernul Republicii Moldova a decis, în ședința de miercuri, prelungirea până în anul 2028 a programului de sprijin pentru investiții „373", după ce rezultatele de până acum au demonstrat un…
15:40
Interes record pentru studiile superioare în Moldova: Mii de candidați în plus față de anul trecut # Good News
Anul acesta, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au înregistrat o participare masivă la sesiunea de admitere: 28.000 de candidați au depus peste 34.000 de dosare, iar autoritățile estimează…
15:10
Antreprenorii moldoveni susțin integrarea europeană: 8 din 10 cred că aderarea la UE le va aduce beneficii directe # Good News
Comunitatea de afaceri din Republica Moldova se arată hotărâtă în susținerea parcursului european al țării. Conform Barometrului Antreprenorilor 2025, 82% dintre oamenii de afaceri se declară favorabili aderării la Uniunea…
14:10
Industria tehnologiilor informaționale din Republica Moldova și-a consolidat rolul de pilon strategic în economie, potrivit Raportului anual 2024 al Moldova Innovation Technology Park (MITP). Companiile rezidente au generat o cifră…
13:30
Creștere bruscă a cazurilor de COVID-19 în Moldova: peste 250 de copii infectați. Ministra Sănătății dă asigurări că situația va reveni la normal # Good News
Republica Moldova se confruntă cu o dublare alarmantă a numărului de cazuri de COVID-19 într-o singură săptămână, ajungând de la 260 la 650 de îmbolnăviri. Creșterea este semnificativă mai ales…
13:00
VIDEO// Ion Ceban: Chișinăul, model național în sprijinul copiilor cu autism: „Am dezvoltat, nu am desființat” # Good News
Într-un context național în care centrele de sprijin pentru copiii diagnosticați cu autism dispar treptat, Chișinăul rămâne singurul oraș din țară care oferă un sistem funcțional și complet de reabilitare,…
12:20
Viena va găzdui Eurovision 2026: Spectacolul muzicii europene revine în capitala Austriei # Good News
Capit
11:50
Guvernul a aprobat marți, 20 august, semnarea unui acord de grant în valoare de 2,1 milioane de dolari între Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Fondurile vor… Articolul Guvernul semnează acord istoric pentru modernizarea serviciilor de reabilitare apare prima dată în Good News.
