Îndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii au fost finanțate
Observatorul de Nord, 22 august 2025 12:10
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 70,81 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […] Post-ul Îndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii au fost finanțate apare prima dată în Observatorul de Nord.
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 5 minute
12:10
Îndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii au fost finanțate # Observatorul de Nord
Casa Națională de Asigurări Sociale informează că a fost finanțată plata indemnizațiilor unice la naștere, indemnizațiilor pentru creșterea/îngrijirea copilului, indemnizațiilor pentru creșterea copiilor gemeni, indemnizațiilor paternale, indemnizațiilor de maternitate și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă în valoare totală de 70,81 milioane lei. Beneficiarii pot ridica banii după ce plățile sunt procesate prin serviciul guvernamental […] Post-ul Îndemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și indemnizațiile adresate familiilor cu copii au fost finanțate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 15 minute
12:00
Veste nu prea bună: americanii suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini # Observatorul de Nord
Secretarul de stat Narcă Rubio a anunțat că se suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, pe motiv că aceltia „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA. Altfel, administrația americană a denunţat anterior faptul că mulţi dintre aceşti şoferi de camion străini nu vorbesc sau vorbesc prost limba engleză, iar în […] Post-ul Veste nu prea bună: americanii suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 30 minute
11:50
Cubolta, capitala cântecului și a prieteniei – Festivalul „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună”, ediția a XVI-a # Observatorul de Nord
Recent, satul Cubolta din raionul Sîngerei s-a transformat într-o adevărată scenă a folclorului românesc, găzduind ediția a XVI-a a Festivalului Internațional „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună” – un eveniment de suflet dedicat folclorului, tradiției și comunității. Evenimentul a adunat sute de oameni dornici să trăiască împreună frumusețea tradițiilor, […] Post-ul Cubolta, capitala cântecului și a prieteniei – Festivalul „Un popas la noi cu cântec, dans și voie bună”, ediția a XVI-a apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 4 ore
09:20
Prețurile la gaz și energie electrică nu vor crește – ministrul Dorin Junghietu # Observatorul de Nord
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că nu există premise ca tarifele la gaz și energie electrică să crească. Despre acest lucru oficialul a vorbit în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA. „Entitatea care ajustează prețul este ANRE. Din observațiile pe care le avem cum a evoluat bursa europeană, în primul rând, bursa […] Post-ul Prețurile la gaz și energie electrică nu vor crește – ministrul Dorin Junghietu apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Poliția reamintește că protestele contra cost sunt ilegale. Sancțiuni pentru cei care acceptă bani: Persoane fiziceamendă 5 000 – 7 500 lei; Persoane cu funcții de răspundere 15 000 – 25 000 lei + privarea de dreptul de a deține anumite funcții sau de a desfășura anumite activități 3-6 luni. Pentru cei care oferă bani: […] Post-ul Protestele ilegale costă scump – de la 5.000 la 7.000 lei amendă apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Sorocean de 48 de ani rfeținut la Ialoveni pentru șase furturi de locuințe. Riscă patru ani de închisoare # Observatorul de Nord
Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent. În urma investigațiilor, polițiștii au stabilit că, pe timp de zi, suspectul pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, Costești, Bardar, Ruseștii Noi […] Post-ul Sorocean de 48 de ani rfeținut la Ialoveni pentru șase furturi de locuințe. Riscă patru ani de închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 6 ore
08:00
Horoscopul zilei de 22 august 2025. Peștii sunt temători. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Conexiunile sunt foarte importante, indiferent că vorbim despre prieteni sau familie. Nimic nu trebuie lăsat la voia întâmplării, iar timpul petrecut împreună trebuie să fie unul cu adevărat prețios. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie – 19 aprilie Astăzi te afli într-o stare de spirit […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 august 2025. Peștii sunt temători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
TABLETA DE VINERI: 28 septembrie – Să alegem cu grijă, fiindcă din această singură decizie va veni fericirea sau mizeria noastră / VIDEO # Observatorul de Nord
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie intră într-o nouă fază, una care se așteaptă nu doar fierbinte, dar și la limita bunului simț, dacă ținem cont de ceea ce s-a întâmplat până acum. Adică, ceea ce s-a spus până acum a fost floare la ureche, iar ceea ce urmează este interzis, cu siguranță, […] Post-ul TABLETA DE VINERI: 28 septembrie – Să alegem cu grijă, fiindcă din această singură decizie va veni fericirea sau mizeria noastră / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 8 ore
06:10
Meteo, 22 august 2025: ploi de scurtă durată și temperaturi adecvate perioadei # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 august 2025, sunt posibile ploi de scurtă durată, fără descărcări electrice și temperaturi ale aerului adecvate perioadei. Astfel, valorile termice se vor încadra între +16 și +26 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de 45 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 22 august 2025: ploi de scurtă durată și temperaturi adecvate perioadei apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 12 ore
00:10
Astăzi, 22 august 2022: benzina mai ieftină cu un ban, iar motorina costă cu doi bani mai puțin # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 22 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard, cu un ban mai puțin la benzină și cu doi bani mai puțin la motorină. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,90 lei, iar […] Post-ul Astăzi, 22 august 2022: benzina mai ieftină cu un ban, iar motorina costă cu doi bani mai puțin apare prima dată în Observatorul de Nord.
Acum 24 ore
18:30
Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA a lansat o campanie inedită de sensibilizare, intitulată Bilețelul nespus. Un borcănaș transparent, simplu, dar plin de semnificații, a fost amplasat într-un spațiu public și aglomerat, însoțit de un mesaj emoționant: „Știm că nu este ușor să vorbești despre momente grele, dar povestea ta poate inspira schimbarea. […] Post-ul Bilețelul nespus – o campanie lansată de Centrul DACIA / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:30
Bărbat din Soroca, reținut pentru o serie de furturi din locuințe în raionul Ialoveni # Observatorul de Nord
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, săvârșite în perioada ianuarie – iulie 2025. Potrivit oamenilor legii, individul acționa ziua, atunci când proprietarii nu se aflau acasă. Acesta pătrundea în gospodării din localitățile Ulmu, […] Post-ul Bărbat din Soroca, reținut pentru o serie de furturi din locuințe în raionul Ialoveni apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:00
Satul Izvoare găzduiește Festivalul Republican al Folcloristei „Tatiana Gălușcă” # Observatorul de Nord
Locuitorii satului Izvoare și oaspeții din întreaga țară sunt așteptați pe 24 august 2025 la Festivalul Republican al Folcloristei „Tatiana Gălușcă”, care va aduce pe scenă ansambluri folclorice, artiști consacrați și iubitori de tradiții. Manifestarea culturală se desfășoară în cadrul Programului Național „Acces la cultură”, inițiat de Guvernul Republicii Moldova, susținut de Ministerul Culturii și […] Post-ul Satul Izvoare găzduiește Festivalul Republican al Folcloristei „Tatiana Gălușcă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
A dispărut fără urmă după ce a aterizat pe Aeroportul Chișinău! Un tânăr este căutat cu disperare # Observatorul de Nord
Un tânăr de 32 de ani este căutat cu disperare de rude, după ce a aterizat pe Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” cu o cursă din Londra, pe 11 august, și de atunci este de negăsit, transmite realitatea.md „Vă rugam, cine l-a văzut sau persoane poate care au zburat împreună cu el și dețin […] Post-ul A dispărut fără urmă după ce a aterizat pe Aeroportul Chișinău! Un tânăr este căutat cu disperare apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
De la 26 august, în incinta Centrului multifuncțional Soroca va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică a absolvenților școlii auto # Observatorul de Nord
Agenția Servicii Publice informează că, în incinta Centrului multifuncțional Soroca, situat pe adresa: municipiul Soroca, str. Ion Creangă, 19/1, va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică pentru toate categoriile și subcategoriile, destinat persoanelor care au absolvit școli auto din unitățile administrativ-teritoriale deservite. Totodată, aceste persoane vor putea susține proba practică doar la […] Post-ul De la 26 august, în incinta Centrului multifuncțional Soroca va fi organizat procesul de examinare la proba teoretică a absolvenților școlii auto apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
Tabăra „Vocea tinerilor pentru mediu” – tinerii pot și trebuie să fie motorul schimbării # Observatorul de Nord
Între 17–20 august am avut ocazia să particip la tabăra „Vocea tinerilor pentru mediu” – patru zile care au însemnat mult mai mult decât simple activități. A fost un timp în care am învățat, dar și ne-am bucurat împreună. Am legat prietenii frumoase, am schimbat experiențe și idei despre cum putem face comunitățile noastre mai […] Post-ul Tabăra „Vocea tinerilor pentru mediu” – tinerii pot și trebuie să fie motorul schimbării apare prima dată în Observatorul de Nord.
Ieri
12:00
Start sezonului de vânătoare a fost deschis la 15 august și se va desfășura până la 31 martie 2026 # Observatorul de Nord
Sezonul de vânătoare a fost deschis pe 15 august și se va desfășura până pe 31 martie 2026. Vânătoarea în zona de frontieră este permisă doar în baza unui aviz, care poate fi obținut online, și a unui act de identitate. De asemenea, vânătorii trebuie să respecte reguli stricte, transmite radiomoldova.md Vadim Sorbalo, șeful adjunct […] Post-ul Start sezonului de vânătoare a fost deschis la 15 august și se va desfășura până la 31 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Tinerii din Soroca au învățat despre egalitatea de gen și accesul la justiție # Observatorul de Nord
La Biblioteca – Filiala nr. 4 din Soroca, a avut loc recent o activitate dedicată tinerilor, cu scopul de a discuta teme precum egalitatea de gen și accesul la justiție. Activitatea a fost organizată sub formă de discuții interactive, ceea ce le-a permis participanților să pună întrebări, să afle răspunsuri clare și să înțeleagă mai […] Post-ul Tinerii din Soroca au învățat despre egalitatea de gen și accesul la justiție apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
Conform Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, micile și micro-întreprinderi din domeniul agroprocesării pot accesa acum finanțări în condiții preferențiale prin proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale”, implementat de Guvernul Republicii Moldova cu sprijinul Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă. Fermierii și întreprinderile mici pot accesa finanțări de până la 150 mii de euro pentru […] Post-ul Poți accesa 150.000 de euro, dacă ești mic antreprenor în agricultură apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Consilierul raional și municipal Victor Spinei și alți trei soroceni candidează pe lista Partidului Nostru, la alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Conform datelor preliminare, președintele Organizației Soroca a Partidului Nostru, consilierul municipal și raional Victor Spinei candidează pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, din partea acestei formațiuni. Victor Spinei este cu nr.28, iar pe listă se mai regăsesc alți trei soroceni. Vom reveni cu detalii când lista va fi înregistrată la Comisia Electorală Centrală. Post-ul Consilierul raional și municipal Victor Spinei și alți trei soroceni candidează pe lista Partidului Nostru, la alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Un incendiu devastator i-a curmat viața lui Serghei Oprea, un renumit cizmar originar din Republica Moldova și rezident în orașul italian Trento. Tragedia s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, 20 august 2025, în atelierul său din via Perini, unde bărbatul rămăsese să lucreze până târziu, transmite breakingnews.md cu referire la rotalianul.com Flăcările, izbucnite […] Post-ul Un cizmar moldovean, găsit carbonizat în atelierul său din Italia apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:20
La poligonul militar al Brigăzii 1 Infanterie Motorizată „Moldova’’ se vor desfășura trageri de instruire. Potrivit Primăriei municipiului Bălți, acestea au început la ora 7:30 și se vor încheia la ora 17:00. „Antrenamentele au loc în conformitate cu Planul de instruire al Armatei Naționale pentru anul 2025”, au precizat autoritățile, transmite unimedia.info Post-ul Fără panică! Au loc trageri de instruire ale Armatei Naționale apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Rețeaua rusă de dezinformare în Republica Moldova: anatomia unei operațiuni pe rețelele de socializare # Observatorul de Nord
Autor: Andrei Rusu Coautori: Andrei Curăraru, Eugen Muravschi În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor, informează watchdog.md. Comunitatea „WatchDog.MD” a identificat o rețea din 910 conturi pe […] Post-ul Rețeaua rusă de dezinformare în Republica Moldova: anatomia unei operațiuni pe rețelele de socializare apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Cum îți construiești o afacere și ce capcane trebuie să eviți la început de drum? În noul episod al podcastului „La Taclale cu Vânzare”, Viorica Bejan discută cu antreprenoarea soroceană Ana Savca, fondatoarea „ROLL-STORY”. Invitata împărtășește experiențele, greșelile și lecțiile pe care le-a învățat în peste 10 ani de activitate, oferind sugestii practice pentru cei […] Post-ul Ce greșeli să eviți atunci când pornești o afacere – cu Ana Savca apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Muzeul din Drochia a deschis larg ușile pentru un grup de vizitatori reveniți din Diaspora. Doamna Viorica Grădinaru și familia sa au ales să-și petreacă această zi în mijlocul tradițiilor și istoriei locale, acolo unde fiecare obiect spune o poveste. Primirea călduroasă și ghidajul oferit de muzeografa Svetlana Pintea au transformat vizita într-o adevărată călătorie […] Post-ul Gustarul adună oamenii la vatră / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Vladimir Voronin știe câți bani erau în sacoșa pe care Plahotniuc i-a transmis-o lui Dodon – 860.000 de euro # Observatorul de Nord
Acest lucru liderul comuniștilor din Republica Moldova, Vladimir Voronin, l-a declarat în cadrul emisiunii Novaia Nedelea de la TV8. Întrebat de prezentatorul Anatolie Golea dacă este gata să declare acest lucru și organelor de anchetă, Vladimir Voronin a spus că deja a dat mărturii procurorilor anticorupție… (Foto: Agora.md) Post-ul Vladimir Voronin știe câți bani erau în sacoșa pe care Plahotniuc i-a transmis-o lui Dodon – 860.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Atenție, șoferi! La Soroca și în alte patru localități poliția folosește drone pentru monitorizarea circulației # Observatorul de Nord
De miercuri, 20 august, nu doar patrulele terestre vă pot surprinde încălcările. Poliția a lansat 16 drone în mai multe localități ale țării, pentru a depista și documenta abaterile din trafic, transmite moldova1.md Sursa: TRM Operațiunea polițiștilor de patrulare a început în jurul orei 10:00 dimineața, la intersecția șoselei Balcani cu strada Mircești din Chișinău. […] Post-ul Atenție, șoferi! La Soroca și în alte patru localități poliția folosește drone pentru monitorizarea circulației apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 21 august 2025: dolarul se scumpește cu șapte bani, iar moneda unică europeană valorează cu un ban mai mult decât ieri # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 august 2025, euro va avea valoarea de 19 lei și 52 de bani, cu un ban mai mult decât ieri. Dolarul american este mai scump cu șapte bani și valorează 16 lei și 76 de bani. Leul românesc valorează 3 […] Post-ul Curs valutar, 21 august 2025: dolarul se scumpește cu șapte bani, iar moneda unică europeană valorează cu un ban mai mult decât ieri apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Ion Chicu și „diferența de 10 lei la tariful pentru gazele naturale”. Cum manipulează datele fostul premier # Observatorul de Nord
Ion Chicu, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și membru al blocului „Alternativa”, a acuzat autoritățile că percep un tarif nejustificat pentru gazele naturale. Politicianul susține că „gazul se cumpără cu 8 lei, dar se vinde cu 18 lei”, insinuând că pretinsa diferență de 10 lei, comparativ cu cea de 1,30 lei în 2021, […] Post-ul Ion Chicu și „diferența de 10 lei la tariful pentru gazele naturale”. Cum manipulează datele fostul premier apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Optimismul este la cote maxime. Îi eliberează pe nativi de grijile mici care pot să apară în situații extrem de stresate. Își fac planuri, caută să iasă din rutina zilnică și să se bucure de ceea ce trăiesc pe moment. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Într-o săptămână s-au înregistrat 654 de cazuri de COVID-19, 259 dintre care în rândul copiilor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției COVID-19 și monitorizarea circulației virusului SARS-CoV-2 la nivel național și teritorial, informează ansp.md Conform datelor săptămânale, în perioada 11–17 august 2025 (săptămâna 33/2025), au fost înregistrate 654 de cazuri de COVID-19, de 2,6 ori mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Din totalul cazurilor, 259 […] Post-ul Într-o săptămână s-au înregistrat 654 de cazuri de COVID-19, 259 dintre care în rândul copiilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 august 2025, în raioanele de nord ale Republcii Molodva vom avea o zi frumoasă, fără precipitații și cu valori temice ridicate. Astfel, temperatura aerului va oscila între +20 și +28 de grade Celsius, probabilitatea unor ploi este de doar 10 la sută, vântul va bate cu viteza de 10 km/oră, […] Post-ul Meteo, 21 august 2025: fără precipitații și cu valori termice ridicate apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:10
Pentru astăzi, 21 august 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard. Prețul unui litru de benzină A95 este mai mic cu un ban și nu trebuie să depășească 22,91 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,32 lei sau […] Post-ul O npuă ieftinire a benzinei și cotorinei, cu un ban și doi bani, respectiv apare prima dată în Observatorul de Nord.
20 august 2025
16:30
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au reținut luni un lot de marfă, constituit din 3 504 etichete din cauciuc, ce nu au fost declarate autorității vamale. Poliția de frontieră a comunicat că produsele erau destinate unor obiecte și piese asociate unui brand de jucării pentru copii. Centrul de investigații Jurnalistice a realizat în aprilie […] Post-ul Lot de jucării periculoase pentru copii, reținut la Aeroport apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:50
VOX: Care e cea mai bună scuză pe care ai folosit-o ca să nu faci ceva? VIDEO # Observatorul de Nord
În fiecare an, pe 20 august, este celebrată Ziua Mondială a Lenei, o zi mai puțin obișnuită, dar care a câștigat popularitate în multe țări. Această sărbătoare a apărut pentru prima dată în Columbia, în anii 1980, fiind gândită ca o ocazie de a vorbi cu umor despre odihnă și despre importanța de a lua […] Post-ul VOX: Care e cea mai bună scuză pe care ai folosit-o ca să nu faci ceva? VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Împreună pentru istoria satului. Mobilizare pentru curățenie la crucea vechii biserici din Zastînca # Observatorul de Nord
Astăzi, 20 august, după ora 16:00, locuitorii satului Zastînca sunt așteptați să se mobilizeze pentru o acțiune de înfrumusețare și curățenie la un loc cu o puternică încărcătură istorică și spirituală din localitate. Inițiativa aparține preotului satului, părintele Liviu Cernei, care îndeamnă întreaga comunitate să se implice la curățarea zonei unde se află o cruce […] Post-ul Împreună pentru istoria satului. Mobilizare pentru curățenie la crucea vechii biserici din Zastînca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Post-ul Soroca. 27 august. Ziua Independenei Republicii Moldova. apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă Drochia va găzdui marți, 26 august 2025, începând cu ora 12:00, vernisajul expoziției „Fotografia – inspirație creativă”. Evenimentul este organizat în colaborare cu Consiliul Raional Drochia și Direcția Cultură și Turism, reunind creațiile tinerilor pasionați de artă vizuală. Expoziția este rezultatul atelierului de fotografie și arte plastice, coordonat de […] Post-ul Vernisaj la Drochia: „Fotografia – inspirație creativă” apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:10
Șoferul care a acidentat-o mortal pe Marina Bulancea a fost arestat pentru 30 de zile # Observatorul de Nord
Inspectoratul General al Poliției a decis că, șoferul automobilului, implicat în accidentul produs duminică pe traseul Chișinău–Ungheni, să fie plasat în arest pentru 30 de zile. Vă reamintim că Marina Bulancea, de 24 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs duminică, 17 august, pe traseul Chișinău-Ungheni. Aceasta ar fi efectuat o manevră de […] Post-ul Șoferul care a acidentat-o mortal pe Marina Bulancea a fost arestat pentru 30 de zile apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:00
2,113 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare # Observatorul de Nord
Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi, 20 august, semnarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cofinanțarea proiectului „Modernizarea și îmbunătățirea serviciilor de reabilitare”. Grantul, în valoare de 2,113 milioane de dolari, va contribui la îmbunătățirea serviciilor medicale de prevenire și reabilitare în Republica Moldova, transmite moldpres.md Proiectul […] Post-ul 2,113 milioane de dolari pentru modernizarea serviciilor medicale de reabilitare apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Atenție, șoferi! Polițiștii intensifică măsurile de supraveghere a traficului rutier # Observatorul de Nord
În contextul în care în această perioadă se atestă un flux majorat de transport, polițiștii intensifică măsurile de supraveghere a traficului rutier, transmite Poliția Republicii Moldova. Polițiștii vor folosi inclusiv tehnica specială din dotare pentru a depista, în timp real, abaterile din trafic. Suntem la datorie pentru siguranța ta. Vrem să conștientizezi că de responsabilitatea […] Post-ul Atenție, șoferi! Polițiștii intensifică măsurile de supraveghere a traficului rutier apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
De ce nu este apă pe strada Vasile Stroiescu și străzile adiacente din Soroca? # Observatorul de Nord
În perioada 18–19 august 2025, locuitorii mai multor străzi din municipiul Soroca au rămas fără apă potabilă. Anunțul a fost făcut de S.A. „Regia Apă Canal Soroca”, care a precizat că măsura a fost necesară pentru efectuarea lucrărilor de spălare și dezinfectare la RAP nr. 3. Astfel, de luni, 18 august, și până marți, 19 […] Post-ul De ce nu este apă pe strada Vasile Stroiescu și străzile adiacente din Soroca? apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:50
Două partide și două blocuri electorale ar trece pragul electoral și ar accede în viitorul Parlament. Potrivit celui mai recent Barometru electoral realizat de iData, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar acumula 36% din voturile respondenților deciși. Pe locul doi s-ar clasa blocul format din Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev, […] Post-ul Sondaj: Câte formațiuni ar accede în Parlament în cazul unor alegeri apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
38 de minute: timp-record, în care o pacientă cu accident vascular cerebral a fost salvată # Observatorul de Nord
Datorită intervenției rapide și echipamentului modern, o pacientă cu accident vascular cerebral a fost salvată în 38 de minute, timp-record, la Institutul de Medicină Urgentă. În cazul unui AVC fiecare minut contează, iar tratamentul aplicat imediat poate duce la recuperare completă, informează Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. „Acestea sunt rezultatele investițiilor realizate de Ministerul Sănătății […] Post-ul 38 de minute: timp-record, în care o pacientă cu accident vascular cerebral a fost salvată apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Ana-Maria Păunescu din satul Tătătăruca Veche candidează pe listele BE „Alternativa”, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Observatorul de Nord
Comisia electorală Centrală a înregistrat Lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, din partea Blocului Electoral „ALTERNATIVA”. În această listă, cu nr.56 a fost inclusă PĂUNESCU Ana-Maria, din partea PAC-CC, satul Tătărăuca Veche, inginer-geodez, consilieră în organizația necomercială Post-ul Ana-Maria Păunescu din satul Tătătăruca Veche candidează pe listele BE „Alternativa”, pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca, copiii au discutat despre pubertate / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi, 20 august 2025, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit o nouă activitate interactivă destinată copiilor de la Centrul de plasament temporar pentru copiii separați de părinți. Întâlnirea s-a desfășurat în cadrul programului „DareToCare/ Îndrăznește să-ți pese”, inițiat de EduCab România în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM). Tema discuției de […] Post-ul La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” Soroca, copiii au discutat despre pubertate / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:30
Soroceanca Ecaterina Kazmirciuc râvnește la un loc în Parlamentul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Pe listele Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” a fost inclusă și soroceanca Ecaterina Kazmirciuc, pedagog, conciler local. Aceasta este cu nr.58 în liste. Vă reamintim că în listele Blocului Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” este și Alla Pilipețcaia, inginer, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, cu numărul […] Post-ul Soroceanca Ecaterina Kazmirciuc râvnește la un loc în Parlamentul Republicii Moldova apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Elevii claselor V–IX vor beneficia de un mic-dejun gratuit în școli, de la 1 septembrie 2025 # Observatorul de Nord
În cadrul unei emisiuni televizate, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că, începând cu 1 septembrie, toți elevii claselor V–IX vor beneficia de un mic-dejun gratuit în școli. Acesta va fi oferit sub formă de pachete alimentare. De altfel, acest mic dejuin nu va fi unul standart, dar va fi diferit, la […] Post-ul Elevii claselor V–IX vor beneficia de un mic-dejun gratuit în școli, de la 1 septembrie 2025 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Guvernul vrea să blocheze semnalul mobil și internetul în închisori: ar putea fi afectați și locuitorii din vecinătate # Observatorul de Nord
Radiocomunicațiile ar putea fi blocate sau întrerupte controlat în perimetrul penitenciarelor. Ministerul Justiției va propune, la ședința din 20 august a Guvernului, un proiect care prevede instalarea unor sisteme speciale pentru a împiedica deținuții să folosească ilegal telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice, precum și internetul. Potrivit proiectului, sistemul va funcționa strict în perimetrul […] Post-ul Guvernul vrea să blocheze semnalul mobil și internetul în închisori: ar putea fi afectați și locuitorii din vecinătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Condamnați pentru omor cu deosebită cruzime – doi bărbați și-au bătut amicul de pahar, apoi l-au strangulat cu un laț # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați (de 36 și 42 de ani), găsiți vinovați de comiterea unui omor cu deosebită cruzime, informează procuratura.md Potrivit probatoriului, fapta a avut loc la mijlocul lunii octombrie 2024, într-o comună din raionul Rîșcani. În timp ce consumau băuturi alcoolice […] Post-ul Condamnați pentru omor cu deosebită cruzime – doi bărbați și-au bătut amicul de pahar, apoi l-au strangulat cu un laț apare prima dată în Observatorul de Nord.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.