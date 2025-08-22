(video) Motociclistul care s-a izbit aseară de un Porsche la Botanica, transportat la spital: Cum s-a produs coliziunea

08:10

Compania Meta a anunţat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbaţii împărtăşeau fotografii intime cu soţiile lor, fără ştirea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităţilor, provocând un val de indignare publică – un caz ce aminteşte întrucâtva de dosarul Pelicot din Franţa, unde un soţ racola pe internet bărbaţi pentru a se culca cu soţia lui, pe care o seda, scrie hotnews.ro.