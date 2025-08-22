(video) Motociclistul care s-a izbit aseară de un Porsche la Botanica, transportat la spital: Cum s-a produs coliziunea
UNIMEDIA, 22 august 2025 12:10
Motociclist care s-a lovit aseară cu aseară, 21 august, cu un automobil de model Porsche, pe bulevardul Traian din sectorul Botanica al capitalei, a fost transportat la spital.
• • •
Acum 5 minute
12:10
Acum 15 minute
12:00
Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a afișat noile prețuri la carburanți, pentru zilele de weekend 23 - 25 august. Astfel, prețul la benzină crește cu 3 bani, iar cel la motorină - cu 2 bani.
Acum o oră
11:40
Ministrul apărării din Israel amenință că orașul Gaza va fi distrus în întregime: „Porțile iadului se vor deschide” # UNIMEDIA
Orașul Gaza va fi distrus dacă gruparea teroristă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictați de Israel, a amenințat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează presa română, cu referire la AFP.
11:30
Un jurnalist rus și un critic de film, declarat agent străin de Rusia, au primit cetățenia RM: Decretul, semnat de Maia Sandu # UNIMEDIA
Jurnalistul rus Gleb Pianîh, criticul de film Anton Dolin, soția acestuia și cei doi fii ai lor au primit cetățenia Republicii Moldova. Decretul a fost semnat pe 21 august de președinta Maia Sandu.
11:20
SIS extinde lista persoanelor și firmelor asociate cu Vladimir Plahotniuc: Printre cei vizați, fondatorul PDMM Vlad Cebotari și Fly One # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate a publicat în Monitorul Oficial un nou ordin (nr. 732) prin care modifică și completează lista persoanelor considerate asociate cu oligarhul Vladimir Plahotniuc.
11:20
(foto) Rusia a lovit cu rachete o companie americană din vestul Ucrainei. Zelenski denunță un atac deliberat # UNIMEDIA
Rusia a lovit o fabrică deținută de compania americană Flex din regiunea Transcarpatia, în cadrul atacului masiv cu rachete și drone care a avut loc în noaptea miercuri spre joi, la mai puțin de o săptămână de la întâlnirea între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump în Alaska pentru a discuta despre încheierea războiului, relatează The Kyiv Independent, citat de adevarul.ro.
Acum 2 ore
11:00
Ce este Hikikomori, fenomenul care afectează din ce în ce mai mulți adolescenți în lume: Țara în care peste un milion de oameni suferă de acest sindrom # UNIMEDIA
Hikikomori este o problemă la nivel global, care afectează foarte mulți tineri și care devine o reală presiune pentru părinți. Astfel, adolescenții care se retrag din viața socială ar putea fi un semnal de alarmă, scrie presa română.
10:50
Departamentul de Stat al SUA suspendă acordarea de vize pentru șoferii de camion străini. Ce motive a invocat # UNIMEDIA
Guvernul american a anunţat joi că suspendă acordarea de vize pentru şoferii de camion străini, acuzaţi că „pun în pericol vieţile americanilor” pe drumurile din SUA, relatează POLITICO, citată de digi24.ro.
10:50
Crimă teribilă în capitală: Un bărbat de 47 de ani, ucis în bătaie de amicul său. Agresorul, reținut # UNIMEDIA
Un bărbat de 42 de ani a fost găsit decedat pe o stradă din centrul capitalei. Potrivit oamenilor legii, acesta ar fi fost bătut de amicul său, în urma unui conflict. Bănuitul a fost reținut.
10:40
(foto) Cu branduri în portbagaj și alcool în sânge: Un șofer beat și cu contrabandă, a ajuns cu BMW-ul în șanț, în timp ce era urmărit de polițiști # UNIMEDIA
Un bărbat în vârstă de 39 de ani este cercetat, după ce a refuzat să oprească la somațiile legale ale ofițerilor Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în raionul Vulcănești. Incidentul s-a produs în apropierea satului Cișmichioi, unde autoritățile desfășurau o acțiune de control pe baza unor informații operative.
10:20
Un bebeluș de 9 luni, care se afla la mama în brațe, lovit de tatăl său, în timpul unui conflict cu ultima: Micuțul, spitalizat cu o contuzie la spate # UNIMEDIA
Un bebeluș de 9 luni a fost rănit în timpul unei altercații între părinți, la Rîbnița. Potrivit presei din regiune, mama copilului s-a adresat imediat după ajutor, iar medicii au alertat Poliția.
10:20
Vladimir Cebotari: Procesul de integrare în UE nu poate fi monopolizat de un singur partid # UNIMEDIA
Partidul Acțiune și Solidaritate a indus în societate mesajul fals că doar această guvernare poate integra R. Moldova în UE. Este afirmația unuia dintre fondatorii Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, care reamintește reprezentanților PAS că procesul de integrare a început cu mult înainte de această guvernare, fiind înregistrate, la fel, progrese însemnate pentru R. Moldova.
10:20
(live) Protest matinal la Ministerul Agriculturii. „Inima Moldovei”: PAS falimentează producătorii locali # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” desfășoară astăzi o nouă acțiune de protest în fața Ministerului Agriculturii. Activiștii acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că a dus la faliment producătorii autohtoni, iar dintr-o țară exportatoare, Moldova s-a transformat într-una care importă majoritatea produselor agricole.
Acum 4 ore
10:10
(foto) A căzut într-o fântână de 15 metri în timp ce o curăța: Un bărbat din Orhei, salvat de pompieri # UNIMEDIA
Un bărbat de 30 de ani a fost salvat de pompieri după ce a căzut într-o fântână cu apă, la aproximativ 15 metri adâncime, în timp ce o curăța. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cazul a avut loc ieri, 21 august, în satul Vatici din raionul Orhei.
10:00
09:30
O paraşutistă din Marea Britanie s-a aruncat în gol de la 5.000 m: Și-a plănuit în detaliu moartea. Totul s-a întâmplat la câteva ore după ce s-a despărțit de iubitul ei # UNIMEDIA
Jade Damarell, o parașutistă de 32 de ani din Marea Britanie, și-a pus capăt zilelor. S-a aruncat de la 5.000 de metri și nu a deschis parașuta. Totul s-a întâmplat la câteva ore după despărțirea de iubitul ei, scrie cancan.ro.
09:30
„Se intensifică presiunile asupra politicienilor, care au o altă viziune decât a PAS”. Kremlinul sare în apărarea protestatarilor lui Șor și acuză Chișinăul că persecută opoziția. Reacția MAE # UNIMEDIA
Maria Zaharova, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Kremlinului, a sărit în apărarea manifestațiilor organizate de fugarul Ilan Șor, acuzând autoritățile de la Chișinău că persecută opoziția în preajma alegerilor parlamentare. În replică, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a precizat că Federația Rusă, „care persecută opoziția, reduce la tăcere presa liberă și își lichidează adversarii politici, nu are niciun drept să ofere lecții de democrație” țării noastre.
09:20
09:20
Surprins în lenjerie intimă și cizme de cowboy pe o stradă din Los Angeles, rapperul Lil Nas X a ajuns la spital, apoi în arest # UNIMEDIA
Lil Nas X, aproape dezbrăcat, a fost ridicat joi de poliție după ce a fost găsit rătăcind prin Los Angeles îmbrăcat doar în lenjerie intimă și o pereche de cizme albe de cowboy, potrivit presei americane, scrie AFP, citată de hotnews.ro.
09:10
Pe 22 august, Vlad Țepeș a început a doua domnie și iobăgia a fost abolită în Transilvania.
08:50
Interpretul Patric Hanganu spune că și-ar dori să mai ia o pauză de la evenimente, întrucât a obosit în ultimul timp de la ele. Acesta mai precizează că se bucură pentru persoanele care își pot lua un răgaz, pentru a lipsi din lumina reflectoarelor pentru o perioadă și a reveni apoi cu forțe noi. Dezvăluirile au fost făcute în cadrul emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
08:20
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:20
Atac devastator în Columbia: Cinci morți și zeci de răniți după ce un camion-capcană a explodat. „Statul nu va ceda terorismului” # UNIMEDIA
Cel puțin cinci persoane au fost ucise și zeci de persoane rănite după ce un camion-capcană a explodat pe o stradă aglomerată din orașul Cali din vestul Columbiei, potrivit autorităților, scrie adevărul.ro.
Acum 6 ore
08:10
Indignare în Italia, după dezvăluirea unui grup de Facebook cu 32 mii de membri unde bărbaţii împărtăşeau şi comentau fotografii intime cu soţiile lor. Reacția Meta # UNIMEDIA
Compania Meta a anunţat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbaţii împărtăşeau fotografii intime cu soţiile lor, fără ştirea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităţilor, provocând un val de indignare publică – un caz ce aminteşte întrucâtva de dosarul Pelicot din Franţa, unde un soţ racola pe internet bărbaţi pentru a se culca cu soţia lui, pe care o seda, scrie hotnews.ro.
07:50
Deconectări de lumină, astăzi, în Chișinău și în alte localități din țară: Vezi adresele și graficul sistărilor # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că vineri, 22 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
07:40
07:30
Gemenii vor străluci astăzi, iar Vărsătorii trebuie să fie gata pentru noi provocări: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite o zi plină de evenimente pentru toate semnele zodiacale. Fie că este vorba de regăsirea echilibrului emoțional sau de depășirea obstacolelor cu determinare, fiecare nativ va avea parte de provocări și recompense. Arhetipurile astrologice se vor manifesta în moduri surprinzătoare, iar horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste influențe cosmice.
07:20
Astăzi, în Moldova, condițiile meteorologice vor fi variate, cu perioade de înnorare și precipitații, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat indică o posibilitate crescută de fenomene meteorologice mai intense.
07:10
Administraţia Trump verifică 55 de milioane de persoane care au vize pentru SUA. Există riscul revocării sau expulzării # UNIMEDIA
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press, citată de digi24.ro.
Acum 24 ore
22:20
21:50
Atenție, părinți! Ajutorul pentru elevi, promis de Guvern, nu necesită conturi noi la bancă: Explicațiile lui Dan Perciun, după „dezinformări în unele școli” # UNIMEDIA
Ministrul Educației, Dan Perciun, îi avertizează pe părinți să nu cadă pradă dezinformărilor legate de ajutorul de 1000 de lei pentru copii. Oficialul subliniază că banii pot fi ridicați de la orice oficiu poștal sau transferați pe orice card bancar existent, fără a fi nevoie de conturi noi ori de alegerea unei bănci anume.
21:00
Vești bune pentru șoferii din Hîncești: Veți putea înmatricula vehiculele direct la Centrul multifuncțional # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice informează că, începând cu 25 august 2025, în incinta Centrului multifuncțional Hîncești (situat pe adresa: or. Hîncești, str. Chișinău, nr. 12A) vor fi disponibile serviciile de înmatriculare a vehiculelor și documentare a conducătorilor auto (cu excepția operațiunilor tehnologice pentru eliberarea plăcilor de înmatriculare).
20:50
Președintele american Donald Trump a sugerat că situația de pe frontul din Ucraina s-ar putea schimba, într-un mesaj care reprezintă una dintre cele mai pro-ucrainene declarații ale sale de până acum, scrie adevarul.ro.
20:10
„Cum e întrebarea, așa e și răspunsul”. Voronin își schimbă declarația despre milionul din kuliok: Puteam zice că era 1 kg de bomboane sau tăiței, pe care moderatorul îi atârnă pe urechi telespectatorilor # UNIMEDIA
„Cum e întrebarea – așa e și răspunsul. Cu același succes aș fi putut să spun că în pachet era un kilogram de bomboane sau niște tăiței, pe care moderatorul îi atârnă de urechile telespectatorilor”, a revenit cu explicații ironice Vladimir Voronin, după declarația scandaloasă cu milionul de euro din „kuliok”.
19:30
Spitalele şi ONG-urile din nordul Fâşiei Gaza, avertizate să evacueze, înainte de ofensiva israeliană pentru preluarea controlului # UNIMEDIA
Armata israeliană a început să trimită avertismente spitalelor şi organizaţiilor neguvernamentale active în Fâşia Gaza pentru a se pregăti să evacueze zona şi să se îndrepte spre sudul enclavei palestiniene, înaintea unei ofensive menite să ducă la preluarea controlului asupra oraşului Gaza şi împrejurimilor, scrie adevarul.ro.
19:20
Deși deputatul PAS, Radu Marian a venit cu explicații pe marginea declarației sale privind exportul de servicii și mere, reacțiile nu încetează să apară. Liderul Mișcării Respect Moldova, Marian Lupu, califică afirmația drept „o inepție”.
19:00
(video) Incendiul de la Durlești: Primaria capitalei va oferi 3 mil. lei familiilor care au rămas fără locuințe.Ceban: Nu era competența noastră, dar oamenii au nevoie de ajutor # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că municipalitatea va transfera 3 milioane de lei, către primăria Durlești pentru a sprijini familiile afectate de incendiul devastator din 16 mai.
18:30
„Dragă Maia!” Andrei Năstase, scrisoare către președintă, după concursul la șefia PG: Ați capturat instituțiile mai ceva ca renegatul Plahotniuc. Solicit să nu semnezi decretul # UNIMEDIA
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat în Parlament, i-a adresat o scrisoare deschisă președintei Maia Sandu, criticând dur modul în care a fost organizat concursul pentru funcția de Procuror General. „Solicit să nu semnezi decretul de numire în funcție a unuia dintre cei doi – alesul partinic, pentru că celălalt a avut rolul de circar făcând figurație la simulacru. Noi nu vrem vorbe, noi vrem fapte. Nu vrem un procuror al clanurilor, ci un procuror al poporului”, a declarat politicianul.
18:30
Mai multe regiuni din Rusia, dar și teritoriile ucrainene ocupate de Moscova, se confruntă în aceste zile cu penurie de benzină, după ce Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor rusești, transmite adevarul.ro.
17:40
Boris Volosatîi, reacție după ce AUR din Republica Moldova, a fost înregistrat oficial în campania electorală: „Mergem cu un ideal clar – Reunirea” # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală a aprobat joi, 21 august, înregistrarea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova în calitate de concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Decizia a fost luată cu 8 voturi pentru.
17:40
„Formularea a fost neinspirată”. Radu Marian, nevoit să vină cu explicații, după ce și-a pus în cap agricultorii, preferând serviciile IT în locul merelor # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, spune că regretă formularea pe care a utilizat-o atunci când a declarat că „e mai bine să exporți servicii de IT, decât, de exemplu mere”. „Deși a fost scoasă din context, recunosc că a fost una neinspirată”, a scris oficialul pe rețele.
17:30
Declarațiile designerului care l-a îmbrăcat pe Zelenski pentru vizita la Casa Albă: „O amuletă norocoasă” # UNIMEDIA
Designerul ucrainean Viktor Anisimov a dezvăluit pentru Reuters cum a ales croiala pentru sacoul pe care l-a purtat Volodimir Zelenski la întâlnirea din Biroul Oval cu Donald Trump, luni, scrie adevărul.ro.
17:10
(video) Fratele violonistei ucise în accidentul de la Strășeni, caută martori: „Toți cei care ați văzut momentul impactului, vă rog să mă sunați” # UNIMEDIA
Fratele violonistei ucise în urma accidentului de la Strășeni caută martori care au fost de față în momentul impactului. „Vă rog frumos pe toți cei care ați fost acolo în acel moment să mă sunați”, spune tânărul.
17:00
Partidul Muncii din Ungaria, declarație de condamnare a restricțiilor impuse alegătorilor din regiunea transnistreană # UNIMEDIA
Partidul Muncii din Ungaria 2006, afiliat la Partidul Stângii Europene, și-a exprimat îngrijorarea profundă față de decizia autorităților de la Chișinău de a reduce drastic numărul secțiilor de vot pentru cetățenii din Transnistria în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
17:00
Eugeniu Nichiforciuc: Diferența dintre „Respect Moldova” și celelalte formațiuni succesoare ale PDM este esențială # UNIMEDIA
„Partidul „Mișcarea Respect Moldova” nu luptă pentru sigle, culori sau trecut, ci pentru încrederea oamenilor și un viitor prosper, cu respect față de cetățeni.” Declarația a fost făcută de Eugeniu Nichiforciuc, vicepreședinte pentru Dezvoltare Strategică și fondator al acestei formațiuni, la emisiunea „Gonța Media”, când a fost întrebat prin ce se deosebește „Respect Moldova” de celelalte partide succesoare ale Partidului Democrat din Moldova (PDM).
16:30
Rusia a anunțat condițiile pentru o întâlnire Vladimir Putin - Volodimir Zelenski: Semne de întrebare privind summitul dorit de Trump # UNIMEDIA
Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a reiterat o condiție pe care Ucraina a respins-o deja ca inacceptabilă și a ridicat iarăși chestiunea „lipsei de legitimitate” a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit declarațiilor citate de Reuters și Kommersant. Declarația temperează optimismul privind un summit al celor doi lideri, alimentat de președintele SUA Donald Trump, scrie hotnews.ro.
16:20
Copilul care a fost lovit de un scuter condus de un minor, transferat la IMC: Micuțul, în stare gravă # UNIMEDIA
Băiatul de 5 ani de la Rîșcani, care a fost rănit de un scuter condus de un minor a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, starea micuțului este gravă.
16:00
Între Articolul 5 și „porc spinos”: Opțiunile privind garanțiile de securitate pentru Ucraina # UNIMEDIA
Garanțiile de securitate au devenit principalul subiect al negocierilor de la Washington. Părțile încearcă în prezent să ajungă la un acord asupra termenilor garanțiilor și asupra rolului clar al fiecărei țări, scrie adevarul.ro.
15:50
Școlile profesionale din Moldova pregătesc tineri pentru cariere sustenabile în domeniul energiilor regenerabile # UNIMEDIA
Rezultatele proiectului „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei” au fost prezentate la Chișinău în cadrul vizitei oficiale a Beatei Meinl-Reisinger, Ministra Federală pentru Afaceri Europene și Internaționale a Austriei.
15:40
(video) Când stăpânul nu-i acasă, hoțul îi intră-n casă: Un bărbat din Soroca, care ar fi golit mai multe locuințe de bani și bijuterii, reținut de poliție # UNIMEDIA
Un bărbat de 48 de ani, originar din raionul Soroca, a fost reținut de polițiștii din Ialoveni, fiind suspectat de comiterea a șase furturi din locuințe, produse în perioada ianuarie – iulie curent, anunță oamenii legii.
