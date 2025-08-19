Partidele lui Șor au fost interzise în cursa electorală. Care sunt blocurile înregistrate?
TVR Moldova, 19 august 2025
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 18 august.
Află cu TVR Moldova cele mai importante evenimente care au avut loc luni, 18 august.
Părinții și școlarii, în căutarea rechizitelor și a hainelor: „Prețurile sunt accesibile” # TVR Moldova
Deşi sunt mai bine de trei săptămâni până la noul an de studii, părinţii au început deja să-şi pregătească copiii de şcoală. Din lista cumpărăturilor nu lipsesc rechizitele şi hainele. Preţurile variază în funcţie de magazin şi brand, iar bugetul minim rezervat este de 5000 de lei.
Trump și Zelenski, la Casa Albă. „Trebuie să oprim acest război”, „Va fi o pace durabilă” # TVR Moldova
Întâlnire crucială azi, la Casa Albă. După summitul de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, Donald Trump l-a primit luni, la Casa Albă, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi președinți au discuții în Biroul Oval, urmând ca apoi Trump să aibă o întâlnire cu liderii europeni care au sosit la Washington alături de președintele ucrainean.
Doi stâlpi s-au prăbușit pe carosabil, la ieșirea din satul Chirsova. Ce spun autoritățile # TVR Moldova
Pericol pe şoselele Republicii Moldova. Doi stâlpi de electricitate s-au prăbuşit pe carosabil, la ieşirea din satul Chirsova, din autonomia găgăuză.
Investiții în cercetare: Institutul de Microbiologie și Biotehnologie a fost modernizat # TVR Moldova
Condiţii moderne şi utilaje performante pentru cei peste 40 de cercetători ştiinţifici de la Institutul de Microbiologie și Biotehnologie din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei. După doi ani, laboratoarele şi-au redeschis porţile. În total, a fost renovat un spaţiu de două mii de metri pătraţi, cu un buget de 11 milioane de lei.
Principalele probleme din învățământ, discutate astăzi la Chișinău. „Așteptăm tineri specialiști” # TVR Moldova
Sute de profesori, directori de şcoli şi reprezentanţi ai instituțiilor publice, au participat astăzi la Forumul Naţional al Cadrelor Didactice. S-au discutat principalele problemele din învăţământ la început de an şcolar, cea mai importantă fiind cea legată de posturile vacante. Potrivit Ministerului Educaţiei şi Cercetării, noul an şcolar va începe cu un deficit de peste 1500 de profesori în învăţământul general din Republica Moldova. Criza este resimţită la materii precum matematică, fizică, chimie şi biologie şi, în special, în localităţile din mediul rural.
Putin a fost de acord să permită garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina. Ce înseamnă? # TVR Moldova
Negocierile pentru un posibil acord de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o nouă etapă. Potrivit trimisului american Steve Witkoff, Vladimir Putin ar fi acceptat în principiu ideea unor garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina – un mecanism prin care SUA și statele europene s-ar angaja să intervină colectiv în cazul unei noi invazii ruse. Deși Moscova continuă să respingă ferm posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, discuțiile sugerează că ar putea exista o soluție de compromis, menită să ofere Kievului protecția pe care o cere de ani de zile.
Două blocuri electorale și un partid au fost înregistrate în cursa pentru alegerile parlamentare # TVR Moldova
Două blocuri electorale și un partid politic au fost înregistrate în cursa electorală pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Este vorba despre Partidul Politic "Mișcarea Respect Moldova", Blocul Electoral "Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei" şi Blocul Electoral "Alternativa".
Decizia CSJ: Partidele lui Șor au interdicție să participe la alegerile din 28 septembrie # TVR Moldova
Curtea Supremă de Justiție a respins ca inadmisibilă cererea de Partidului „Șansă”, a Partidului „Forța Alternativă și de Salvare a Moldovei” și a Partidului „Victorie”, toate asociate organizației criminale „Șor”. Pe 3 august 2025, Comisia Electorală Centrală a decis modificarea listei partidelor politice cu excluderea formațiunilor respective.
China a declarat luni că speră într-un acord "acceptabil pentru toate părţile" în privinţa Ucrainei, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni.
Reprezentanții Partidului Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM) au depus, luni, la Comisia Electorală Centrală lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie și actele necesare înregistrării în cursa electorală. Formațiunea respectivă se declară o descendentă din Partidul „Pro-Moldova”, condus de Andrian Candu, finul lui Vladimir Plahontiuc.
Statele Unite sunt pregătite să ofere Ucrainei garanții de securitate de tipul Articolului 5 din Tratatul Nord-Atlantic, dar nu din partea NATO. Sunt precizările făcute de emisarul special al lui Donald Trump pentru negocierile cu Moscova. Ucraina este o țară suverană, are dreptul să încheie alianțe de securitate cu alte state pentru a preveni o invazie, a subliniat şi şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio.
După ce anul trecut Guvernul a cheltuit 10 milioane de lei pentru un concert de trei zile, în acest an sărbătoarea va dura o singură zi și va costa circa 6 milioane de lei, informează RISE Moldova.
Modificări la Legea Poliției: Un polițist în uniformă nu mai este obligat să prezinte legitimația # TVR Moldova
Conform modificărilor la Legea cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, începând cu 18 august 2025, un polițist aflat în exercițiul funcțiunii, în uniformă, nu mai este obligat să își prezinte legitimația de serviciu.
/LIVE/ „Alături de Republica Moldova: Conferință Internațională pentru Adevăr și Libertate” # TVR Moldova
Alianţa și Repatriot organizează, luni, o conferință despre valul tot mai agresiv – alimentat de Rusia – de dezinformare, război hibrid și infiltrare ideologică împotriva României și a R. Moldova. Este nevoie de un răspuns ferm din partea celor care cred în libertate, suveranitate, democrație și în alianța euro-atlantică în România și Republica Moldova.
/VIDEO/ În Chișinău, un taximetrist a fost sancționat după ce nu a acordat prioritate pietonilor # TVR Moldova
Un taximetrist a fost sancționat de oamenii legii, după ce a fost surprins de o cameră de bord în timp ce nu acordă prioritate pietonilor. Amenda i-a fost aplicată după ce imaginile video au ajuns în mediul online, iar Poliția s-a autosesizat.
Indignată de atacurile asupra conductei Drujba, Ungaria este invitată de Kiev să se plângă Rusiei # TVR Moldova
Guvernul ungar și-a exprimat luni „indignarea" față de recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul țițeiului rusesc către țara central-europeană, în replică, autoritățile de la Kiev invită Budapesta să se plângă Rusiei.
Cinci miliarde de lei vor fi investiți în economia Republicii Moldova prin programul 373 # TVR Moldova
Peste 800 de antreprenori din Republica Moldova au beneficiat de finanțare prin Programul guvernamental 373. Creditele depășesc 3,4 miliarde de lei și au generat investiții în economia națională de peste 5 miliarde de lei. Datorită finanţării, peste 12.000 de oameni şi-au găsit un loc de muncă.
Un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare, pentru agresarea unui polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.
Scolile din Chişinău sunt în pregătiri pentru noul an şcolar. În 73 de instituţii se fac lucrări de reparaţii iar primaria a alocat aproape 30 de milioane de lei. Se repară blocuri alimentare, instalatii sanitare, săli de sport sau sistemele de încălzire.
Peste două mii de persoane sunt așteptate să participle la ediția din acest an, care va avea loc pe 31 august, în Piața Marii Adunări Naționale. Înscrierea se poate face prin completarea unui formular pe pagina Ministerului Educației. Sunt așteptate persoane de toate vârstele care vor să-și testeze competențele de scriere corectă în limba română. Evenimentul este organizat sub egida Președinției R.Moldova.
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, a decedat # TVR Moldova
„Am aflat cu tristețe despre trecerea în neființă a lui Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență", transmite Președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook.
Avionul lui Putin a fost alimentat cu cash în Alaska. Cât a costat călătoria spre Rusia? # TVR Moldova
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat publicației NBC. Potrivit oficialului american, acesta este un exemplu al modului în care Rusia se confruntă zilnic cu consecințele unor „sancțiuni foarte dure”.
Aderarea la Uniunea Europeană în tandem cu Republica Moldova reprezintă una dintre garanțiile de securitate necesare Ucrainei. O aderare separată nu ar face decât să demonstreze că Europa nu este unită, a avertizat Volodimir Zelenski.
O femeie în vârstă de 76 de ani a fost ademenită într-o schemă ilegală de investiții online, fiind determinată să transfere peste 100.000 de lei, în valută străină. Pe acest caz au fost identificați și reținuți doi bărbați.
Maia Sandu: Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru a cere retragerea trupelor ruse # TVR Moldova
Republica Moldova trebuie să fie pregătită pentru retragerea trupelor ruse de pe teritoriul său în cazul în care va apărea o asemenea oportunitate, a spus președinta Maia Sandu într-un interviu pentru Euronews. Întrebarea care preocupă șefa statului este cum să convingă Kremlinul să își retragă militarii de pe teritoriul din stânga Nistrului.
Ministerul Finanțelor anunță deschiderea unei noi perioade de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă prin intermediul platformei online eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025. Aceasta este a doua din cele trei sesiuni planificate pentru trimestrul III al anului curent.
Un bărbat în vârstă de 72 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în seara zilei de duminică, 17 august, în localitatea Valea Perjei, din raionul Cimișlia.
Oana Țoiu: Nu poate fi acceptabil ca o țară din Schengen să nu fie și în programul Visa Waiver # TVR Moldova
Ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Țoiu, va face o vizită în Statele Unite, în cadrul căreia, vor fi abordate două teme majore: pregătirea vizitei președintelui Nicușor Dan în SUA pentru începutul anului viitor și accederea României în programul Visa Waiver. În ceea ce privește Visa Waiver, Oana Țoiu a dat asigurări că se lucrează pe toate palierele și că, dincolo de schimbarea de paradigmă a noii administrații, „parteneriatul nostru strategic este unul puternic și este unul care va duce la reincluderea României în programul Visa Waiver”.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a desemnat S.A. Moldovagaz, întreprindere cu capital majoritar rusesc, în calitate de entitate de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru perioada 1 septembrie 2025 - 31 martie 2026. Agenția subliniază că decizia vine pe fundalul încetării, de la 1 septembrie, a licenței de furnizare deținută de Moldovagaz și are caracter temporar și tranzitoriu, fiind propusă de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul Politici de Reintegrare.
PLDM dă CEC în judecată pentru că nu a fost inclus în lista formațiunilor pentru parlamentare # TVR Moldova
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) informează că acționează în judecată Comisia Electorală Centrală (CEC) pe motiv că formațiunea politică nu a fost inclusă în lista partidelor admise la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.
Poliția Republicii Moldova trece la digitalizarea intervențiilor la fața locului. Angajații poliției vor întocmi procesele-verbale direct pe teren, cu ajutorul tabletelor și echipamentelor mobile.
Cadavrul unei femei de 58 de ani a fost găsit în curtea gospodăriei sale din Mereni, raionul Anenii Noi, potrivit Studio-L.
Moda se schimbă constant, dar câteva combinații rămân preferate de toată lumea. În topul acestora se află blugii și cămașa: o alegere simplă, practică și ușor de personalizat, potrivită pentru femei şi bărbați indiferent de stil sau vârstă.
Alături de Republica Moldova: Alianța pentru Adevăr și Libertate – Conferința 18 august, București # TVR Moldova
Alianţa și Repatriot organizează, luni, o conferință despre valul tot mai agresiv – alimentat de Rusia – de dezinformare, război hibrid și infiltrare ideologică împotriva României și a R. Moldova. Este nevoie de un răspuns ferm din partea celor care cred în libertate, suveranitate, democrație și în alianța euro-atlantică în România și Republica Moldova.
Reacția lui Zelenski la condițiile impuse de Trump Ucrainei: „Pacea trebuie să fie durabilă” # TVR Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns lui Donald Trump că împărtășește dorința puternică de a pune capăt războiului, dar acest lucru nu trebuie să se întâmple la fel ca în 2014 și 1994, condiții care au favorizat Rusia în războiul declanșat în 2022.
Cadavrul unei femei de 58 de ani a fost găsit zăcând într-o baltă de sânge în curtea gospodăriei sale din localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, potrivit Studio-L.
Peste 4700 de de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere au fost fixate de către polițiști în weekend.
Sezonul de vânătoare, deschis până pe 31 martie. Ce reguli sunt obligați să respecte vânătorii # TVR Moldova
Poliția de Frontieră informează că până pe 31 martie 2026 se va desfășura sezonul de vânătoare. Autoritățile reamintesc, în acest context, vânătorilor despre importanța respectării normelor legale.
Trump, în timp ce Zelenski și liderii UE se pregătesc pentru discuții: „Ucraina nu va intra în NATO” # TVR Moldova
Președintele SUA, Donald Trump, spune că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, poate pune capăt războiului Rusiei „dacă dorește”. Într-o postare pe rețeaua lui socială The Truth, Donald Trump a exclus, de asemenea, posibilitatea de a permite Ucrainei să se alăture NATO sau de a recuceri Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a negocierilor cu Moscova.
Europa și NATO fac scut în jurul Ucrainei. Zelenski, însoțit de lideri europeni la Casa Albă # TVR Moldova
Întâlnire crucială azi, la Casa Albă. După summitul de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, Donald Trump îl primește azi la Casa Albă pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Cei doi președinți vor avea întâi o întâlnire bilaterală, la ora 20.15, ora României, urmând ca apoi să aibă o întâlnire cu liderii europeni care merg la Washington alături de liderul de la Kiev.
Spania se confruntă cu incendii de vegetație de proporții, care au mistuit deja peste 100 de mii de hectare. Autoritățile au dispus evacuarea a mii de locuitori din mai multe regiuni, în timp ce premierul a anunțat că va vizita zonele afectate.
Mai mulți tineri basarabeni stabiliți peste hotare și-au dat astăzi întâlnire la Chișinău. Ei au participat la un forum unde au discutat despre oportunitățile profesionale din Republica Moldova și au făcut schimb de experiență cu autoritățile, mai ales în procesul de integrare europeană.
Plenul Curţii Constituţionale a ales-o, duminică, pe Domnica Manole în calitate de preşedinte al Curţii Constituţionale. Acesta este al doilea mandat al Domnicăi Manole în funcția de președinte al Curții, primul a fost deținut în perioada 2020-2025.
O femeie care conducea o Toyota Auris a decedat după ce a provocat, duminică la amiază, în jurul orei 13:50, un accident pe șoseaua Chișinău-Ungheni.
