Partidele lui Șor au fost interzise în cursa electorală. Care sunt blocurile înregistrate?

Negocierile pentru un posibil acord de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina intră într-o nouă etapă. Potrivit trimisului american Steve Witkoff, Vladimir Putin ar fi acceptat în principiu ideea unor garanții de securitate de tip NATO pentru Ucraina – un mecanism prin care SUA și statele europene s-ar angaja să intervină colectiv în cazul unei noi invazii ruse. Deși Moscova continuă să respingă ferm posibilitatea aderării Ucrainei la NATO, discuțiile sugerează că ar putea exista o soluție de compromis, menită să ofere Kievului protecția pe care o cere de ani de zile.