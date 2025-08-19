Cancelarul Merz: Întâlnirea Zelenski-Putin, sub semnul întrebării, dar vitală pentru viitorul Ucrainei și Europei
Ziarul National, 19 august 2025 05:30
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a susținut o conferință de presă după întâlnirea dintre liderii europeni și Donald Trump. El a afirmat că exi...
Acum 30 minute
05:30
Kremlinul consideră întâlnirile de la Casa Albă o etapă semnificativă pentru diplomație și pace durabilă # Ziarul National
Kremlinul a numit întâlnirile de luni de la Casa Albă drept „o zi importantă pentru diplomație”. În primele comentarii de la Moscova, după încheier...
05:30
Acum 2 ore
04:30
Zelenski, optimist după întânirea cu Trump: Discuții cruciale despre pace și cooperare militară între Ucraina și Rusia. # Ziarul National
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, după întâlnirea de la Casa Albă, că este dispus să se întâlnească cu omologul său rus, Vladim...
04:30
Trump surprins de microfonul deschis spunându-i lui Macron că Putin caută o înțelegere pentru Ucraina în favoarea sa personală # Ziarul National
Înaintea unei reuniuni cu liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Donald Trump a fost prins accidental de un mi...
Acum 4 ore
03:30
Trump și Putin discută o nouă strategie de negocieri ruso-ucrainene: Se pregătește ridicarea rangului reprezentanților! # Ziarul National
Consilierul Kremlinului, Iuri Uşakov, a făcut public un mesaj audio pe canalul oficial Telegram, confirmând convorbirea dintre Vladimir Putin şi Do...
03:30
Trump încearcă să medieze o întâlnire istorică între Putin și Zelenski pentru a grăbi pacea în conflictul ruso-ucrainean # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump a anunțat că a început organizarea unei întâlniri între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodim...
02:30
Zelenski, mulțumiri repetate în discuțiile cu Trump și liderii europeni în Biroul Oval # Ziarul National
„Aţi spus «mulţumesc» măcar o dată?” l-a întrebat vicepreşedintele SUA, JD Vance, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în februarie, suger...
Acum 6 ore
01:30
Întâlnirea dintre Zelenski și Trump la Casa Albă: Harta Ucrainei, un posibil element de negociere? # Ziarul National
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea distri...
01:30
Ucraina pregătește un acord de armament de 100 de miliarde de dolari cu SUA pentru a obține garanții de securitate # Ziarul National
Ucraina își propune să achiziționeze arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari. Aceste achiziții vor fi finanțate de Europa și fac par...
00:30
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că, deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va...
Acum 8 ore
23:30
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni a fost mult mai prietenoasă decât cea tensionată din februarie, când președintele Volodim...
23:30
Autoritățile române investighează situația cetățenilor români după accidentul tragic din Grecia # Ziarul National
Ministerul de Externe a anunțat luni seară că, în prezent, nu există informații despre prezența unor cetățeni români printre victimele accidentului...
22:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Șor a adus mai romi de la Otaci și Briceni, pentru ca să DESTABILIZEZE situația în R. Moldova. Unii dintre aceștia recunosc că au venit să instaleze corturi pentru a câștiga 3 000 de dolari de la condamnatul Șor # Ziarul National
Mai mulți romi de la nordul republicii, inclusiv din Otaci și Briceni, au venit cu tot cu familii la Chișinău și au încercat să instaleze un ,,o...
22:00
Maia Sandu a întâlnit tinerii din diaspora la tabăra DOR pentru a celebra legătura cu Moldova # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a avut astăzi o întâlnire cu participanții taberei DOR la reședința prezidențială din Condrița.„În ochii lor am văzut curio...
22:00
Hamas acceptă propunerea de încetare a focului în Gaza: Detalii din culisele negocierilor mediate de Egipt și Qatar # Ziarul National
Hamas a acceptat o nouă propunere de încetare a focului cu Israelul în Fâșia Gaza, formulată de mediatori din Egipt și Qatar, conform unui reprezen...
22:00
Zelenski și Trump discută viitorul Ucrainei la Casa Albă, liderii europeni se alătură summitului crucial pentru pace # Ziarul National
Președintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă. Între timp, liderii europeni erau deja la sediu...
Acum 12 ore
21:00
Pe 19 august 2025, în Republica Moldova, temperaturile scad semnificativ comparativ cu ziua precedentă, înregistrând o scădere de peste 5 grade Cel...
21:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Când se ÎNCHEIE războiul pornit de Putin împotriva Ucrainei. Liderul de la Kremlin PIERDE teren. Întâlnire crucială la Casa Albă între Zelenski și Trump: ,,O să le dăm ucrainenilor garanții ca în tratatul NATO" # Ziarul National
Preşedintele Donald Trump l-a întâmpinat luni pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, în timp ce liderii europeni deja sosiser...
20:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Anastasia Nichita, cel mai important și valoros ,,trofeu" al vieții. Vicecampioana olimpică a devenit mama unei fetițe de nota ZECE # Ziarul National
Vicecampioana olimpică, Anastasia Nichita și soțul său, luptătorul Valeriu Mircea, au devenit părinți astăzi, 18 august 2025. Sportiva a adus...
20:45
Europenii ajung la Casa Albă pentru summitul cu Trump și Zelenski pe fondul sirenelor de raid aerian din Kiev # Ziarul National
Liderii europeni au început să sosească luni după-amiază la Casa Albă pentru un summit important cu președintele Donald Trump și președintele Ucrai...
20:30
Zelenski refuză să cedeze teritorii: Constituția Ucrainei cere referendum pentru schimbări teritoriale # Ziarul National
Cedările teritoriale urmează să fie un element central al discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni. Aceștia...
20:30
Speranțe și îngrijorări pe piețele financiare: finalul războiului din Ucraina mai departe decât pare? # Ziarul National
Piețele globale și-au început săptămâna cu prudență, în timp ce liderii europeni se află la Washington pentru discuții cu președintele american Don...
19:30
Donald Trump promite să aducă pacea înaintea întâlnirii cu Zelenski și liderii europeni: "Știu exact ce fac și voi reuși" # Ziarul National
Donald Trump şi-a evidențiat luni realizările în domeniul păcii chiar înaintea negocierilor planificate cu Ucraina, care ar putea avea un impact se...
19:30
Întâlnirea de la Washington: Zelenski și reprezentantul american discută strategii înainte de întrevederea cu Trump și liderii europeni # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, înainte de discuți...
19:30
UTM și Institutul de Microbiologie și Biotehnologie inaugurează un sediu modern cu investiții de peste 10 milioane de lei # Ziarul National
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei se bucură de un nou sediu, echipat cu laboratoare moderniz...
19:30
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni cu Donald Trump. Ținuta militară pe care a purtat-o la ultima întâl...
19:30
Conflicte politice tensionează relațiile Poloniei cu restul Europei înainte de întâlnirea liderilor la Washington # Ziarul National
Primii lideri europeni sunt în Washington. Premierul britanic, Keir Starmer, tocmai a aterizat, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost ...
18:30
Final de prim tur pentru admiterea la școlile profesionale și centrele de excelență: interes crescut pentru meserii tehnice! # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță încheierea primului tur al admiterii în învățământul profesional tehnic secundar. În cadrul celor 32 de ș...
18:30
Atacuri feroce ale Rusiei în Ucraina înaintea întâlnirii decisive Trump-Zelenski la Casa Albă: bilanț tragic de morți și răniți în Harkov, Sumî și Odesa # Ziarul National
Autoritățile ucrainene au raportat atacuri distrugătoare la Harkov și în regiunile Sumî și Odesa, care au avut loc în noaptea de duminică spre luni...
18:30
Dorin Recean mulțumește UE pentru sprijinul constant și reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Șeful ...
17:30
Forumul Național al Cadrelor Didactice: Valorile educaționale, pilon central pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Sute de profesori, educatori, directori de școli și grădinițe, împreună cu reprezentanți ai învățământului universitar, au participat la Forumul Na...
17:30
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forțe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a...
Acum 24 ore
16:45
Maia Sandu laudă rolul educației în apărarea națională la Forumul cadrelor didactice din Chișinău # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a fost prezentă astăzi la Forumul național al cadrelor didactice, desfășurat în Chișinău. Evenimentul a reunit sute de p...
16:45
Viitorul european al Republicii Moldova sub amenințarea propagandei Kremlinului, avertizează un europarlamentar român # Ziarul National
Viitorul României și al Republicii Moldova este european, democratic și sigur, fără influența oligarhilor fugari sau a propagandei Kremlinului. Ace...
16:15
ULTIMA ORĂ // Renato Usatîi, OUT din cursa electorală, la fel ca și în 2014? Instanța a ANULAT decizia prin care liderul „Partidului Nostru” a fost scos de sub învinuire în dosarul privind tentativa de omor a bancherului Gorbunțov # Ziarul National
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ar fi anulat decizia procuraturii prin care liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost scos de sub î...
16:00
Budapesta acuză Kievul de atac asupra oleoductului Drujba, Sîbiga sugerează Ungariei să-și reconsidere parteneriatele cu Moscova # Ziarul National
Ungaria este îndemnată să își îndrepte "plângerile și amenințările către prietenii săi de la Moscova", nu spre Kiev, a declarat ministrul ucrainean...
15:00
Tânăr condamnat la închisoare pentru agresarea violentă a unui polițist în Ungheni # Ziarul National
Procuratura Ungheni a informat că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru agresarea unui polițist aflat în exerciț...
15:00
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, suspendate după un atac asupra oleoductului Drujba, anunță ministrul de Externe Peter Szijjarto și avertizează cu privire la posibile efecte asupra electricității # Ziarul National
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte după un atac ucrainean asupra unui post localizat pe oleoductul către Ungaria, a anunțat ...
14:00
Oleoductul Drujba spre Ungaria, în impas din cauza unui atac ucrainean: reacția ministrului Peter Szijjarto și efectele asupra electricității # Ziarul National
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean, care a vizat un post aflat pe oleoductul către această țară....
14:00
Marea Dictare Națională reunește mii de participanți de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale # Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, sub egida Presedintiei Republicii Moldova, a anuntat startul celei de-a treia editii a Marii Dictari Nationale....
14:00
Maia Sandu subliniază importanța educației la Forumul Național al cadrelor didactice din Chișinău # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, eveniment ce a reunit la Chișinău sute de profesori din întrea...
13:00
Băile Herculane renaște: Arhitecți tineri dau viață unei stațiuni distruse de corupție în România # Ziarul National
Stațiunea românească Băile Herculane, cunoscută cândva pentru apele sale sulfuroase și vizitată de împărați, a trecut printr-un declin îndelungat d...
13:00
Alexandru Tănase prevede unirea R. Moldova cu România ca o evoluție firească în contextul integrării europene # Ziarul National
Republica Moldova, mai devreme sau mai târziu, se va uni cu România, într-o formă sau alta. Declarația a fost făcută de fostul președint...
13:00
Chișinău își asigură viitorul energetic: O nouă centrală de cogenerare de înaltă eficiență până în 2030 # Ziarul National
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat d...
12:00
Macron avertizează: Putin nu dorește pacea, vizează capitularea Ucrainei! Europa trebuie să fie puternică pentru a evita conflictele viitoare # Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, afirmă că Vladimir Putin nu dorește pacea în Ucraina, în opoziție față de omologul său american, Donald Trum...
12:00
Primarul din Stăuceni vizat într-un atac cu explozibil: suspectul principal, arestat pentru 20 de zile # Ziarul National
Procurorii de la Oficiul Râșcani al Procuraturii Chișinău au anunțat că, în urma unui demers înaintat în instanță, au obținut măsura preventivă de ...
11:30
ULTIMA ORĂ // Fadei Nagacevschi și-a găsit un nou PARTID, după ce zilele trecute a părăsit formațiunea lui Ion Chicu # Ziarul National
Fostul vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, și-a găsit o nouă echipă. La câteva zile d...
11:30
Maia Sandu: Rolul dascălilor, vital în formarea unei generații care iubesc și protejează Moldova # Ziarul National
Profesorii sunt chemați să crească nu numai specialiști, ci și oameni dedicați care să iubească și să protejeze R. Moldova. Această declarație a fo...
11:30
Propaganda rusă în R. Moldova: URSS, între amenințare și ideal manipulatoriu, avertizează consilierul prezidențial pe securitate # Ziarul National
Propaganda rusă în Republica Moldova este plină de contradicții. Aceasta prezintă URSS atât ca pe o amenințare, cât și ca pe un model și o asp...
11:15
Zelenski și Trump, întâlnire crucială la Casa Albă, urmată de discuții cu liderii europeni privind viitorul Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni într-o vizită la Washington. Aceasta are loc în contextul unor discuții cu liderii europeni ...
