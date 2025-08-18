Speranțe și îngrijorări pe piețele financiare: finalul războiului din Ucraina mai departe decât pare?

Ziarul National, 18 august 2025 20:30

Piețele globale și-au început săptămâna cu prudență, în timp ce liderii europeni se află la Washington pentru discuții cu președintele american Don...

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 5 minute
20:30
Zelenski refuză să cedeze teritorii: Constituția Ucrainei cere referendum pentru schimbări teritoriale Ziarul National
Cedările teritoriale urmează să fie un element central al discuțiilor dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderii europeni. Aceștia...
20:30
Speranțe și îngrijorări pe piețele financiare: finalul războiului din Ucraina mai departe decât pare? Ziarul National
Piețele globale și-au început săptămâna cu prudență, în timp ce liderii europeni se află la Washington pentru discuții cu președintele american Don...
Acum 2 ore
19:30
Donald Trump promite să aducă pacea înaintea întâlnirii cu Zelenski și liderii europeni: "Știu exact ce fac și voi reuși" Ziarul National
Donald Trump şi-a evidențiat luni realizările în domeniul păcii chiar înaintea negocierilor planificate cu Ucraina, care ar putea avea un impact se...
19:30
Întâlnirea de la Washington: Zelenski și reprezentantul american discută strategii înainte de întrevederea cu Trump și liderii europeni Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu reprezentantul special al SUA pentru Ucraina și Rusia, Keith Kellogg, înainte de discuți...
19:30
UTM și Institutul de Microbiologie și Biotehnologie inaugurează un sediu modern cu investiții de peste 10 milioane de lei Ziarul National
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie din cadrul Universității Tehnice a Moldovei se bucură de un nou sediu, echipat cu laboratoare moderniz...
19:30
Casa Albă în dilemă: Ce ținută va alege Zelenski pentru întâlnirea cu Trump? Ziarul National
Casa Albă încearcă să afle ce va purta Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni cu Donald Trump. Ținuta militară pe care a purtat-o la ultima întâl...
19:30
Conflicte politice tensionează relațiile Poloniei cu restul Europei înainte de întâlnirea liderilor la Washington Ziarul National
Primii lideri europeni sunt în Washington. Premierul britanic, Keir Starmer, tocmai a aterizat, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a fost ...
Acum 4 ore
18:30
Final de prim tur pentru admiterea la școlile profesionale și centrele de excelență: interes crescut pentru meserii tehnice! Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării anunță încheierea primului tur al admiterii în învățământul profesional tehnic secundar. În cadrul celor 32 de ș...
18:30
Atacuri feroce ale Rusiei în Ucraina înaintea întâlnirii decisive Trump-Zelenski la Casa Albă: bilanț tragic de morți și răniți în Harkov, Sumî și Odesa Ziarul National
Autoritățile ucrainene au raportat atacuri distrugătoare la Harkov și în regiunile Sumî și Odesa, care au avut loc în noaptea de duminică spre luni...
18:30
Dorin Recean mulțumește UE pentru sprijinul constant și reafirmă angajamentul ferm al Moldovei pentru integrarea europeană Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Șeful ...
17:30
Forumul Național al Cadrelor Didactice: Valorile educaționale, pilon central pentru viitorul Republicii Moldova Ziarul National
Sute de profesori, educatori, directori de școli și grădinițe, împreună cu reprezentanți ai învățământului universitar, au participat la Forumul Na...
17:30
General rus grav rănit în conflictul cu Ucraina, anunță un lider din Daghestan Ziarul National
Generalul Esedulla Abacev, comandantul adjunct al grupului de forțe Nord ale Rusiei, a fost grav rănit pe linia frontului în războiul cu Ucraina, a...
16:45
Maia Sandu laudă rolul educației în apărarea națională la Forumul cadrelor didactice din Chișinău Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a fost prezentă astăzi la Forumul național al cadrelor didactice, desfășurat în Chișinău. Evenimentul a reunit sute de p...
16:45
Viitorul european al Republicii Moldova sub amenințarea propagandei Kremlinului, avertizează un europarlamentar român Ziarul National
Viitorul României și al Republicii Moldova este european, democratic și sigur, fără influența oligarhilor fugari sau a propagandei Kremlinului. Ace...
Acum 6 ore
16:15
ULTIMA ORĂ // Renato Usatîi, OUT din cursa electorală, la fel ca și în 2014? Instanța a ANULAT decizia prin care liderul „Partidului Nostru” a fost scos de sub învinuire în dosarul privind tentativa de omor a bancherului Gorbunțov Ziarul National
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, ar fi anulat decizia procuraturii prin care liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost scos de sub î...
16:00
Budapesta acuză Kievul de atac asupra oleoductului Drujba, Sîbiga sugerează Ungariei să-și reconsidere parteneriatele cu Moscova Ziarul National
Ungaria este îndemnată să își îndrepte "plângerile și amenințările către prietenii săi de la Moscova", nu spre Kiev, a declarat ministrul ucrainean...
15:00
Tânăr condamnat la închisoare pentru agresarea violentă a unui polițist în Ungheni Ziarul National
Procuratura Ungheni a informat că un bărbat de 27 de ani a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru agresarea unui polițist aflat în exerciț...
15:00
Livrările de petrol rusesc către Ungaria, suspendate după un atac asupra oleoductului Drujba, anunță ministrul de Externe Peter Szijjarto și avertizează cu privire la posibile efecte asupra electricității Ziarul National
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte după un atac ucrainean asupra unui post localizat pe oleoductul către Ungaria, a anunțat ...
Acum 8 ore
14:00
Oleoductul Drujba spre Ungaria, în impas din cauza unui atac ucrainean: reacția ministrului Peter Szijjarto și efectele asupra electricității Ziarul National
Livrările de petrol brut către Ungaria au fost întrerupte în urma unui atac ucrainean, care a vizat un post aflat pe oleoductul către această țară....
14:00
Marea Dictare Națională reunește mii de participanți de Ziua Limbii Române în Piața Marii Adunări Naționale Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii, sub egida Presedintiei Republicii Moldova, a anuntat startul celei de-a treia editii a Marii Dictari Nationale....
14:00
Maia Sandu subliniază importanța educației la Forumul Național al cadrelor didactice din Chișinău Ziarul National
Președinta Maia Sandu a participat astăzi la Forumul Național al cadrelor didactice, eveniment ce a reunit la Chișinău sute de profesori din întrea...
13:00
Băile Herculane renaște: Arhitecți tineri dau viață unei stațiuni distruse de corupție în România Ziarul National
Stațiunea românească Băile Herculane, cunoscută cândva pentru apele sale sulfuroase și vizitată de împărați, a trecut printr-un declin îndelungat d...
13:00
Alexandru Tănase prevede unirea R. Moldova cu România ca o evoluție firească în contextul integrării europene Ziarul National
Republica Moldova, mai devreme sau mai târziu, se va uni  cu România, într-o formă sau alta. Declarația a fost făcută de fostul președint...
13:00
Chișinău își asigură viitorul energetic: O nouă centrală de cogenerare de înaltă eficiență până în 2030 Ziarul National
În cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (PIESACET-2), finanțat d...
Acum 12 ore
12:00
Macron avertizează: Putin nu dorește pacea, vizează capitularea Ucrainei! Europa trebuie să fie puternică pentru a evita conflictele viitoare Ziarul National
Președintele francez, Emmanuel Macron, afirmă că Vladimir Putin nu dorește pacea în Ucraina, în opoziție față de omologul său american, Donald Trum...
12:00
Primarul din Stăuceni vizat într-un atac cu explozibil: suspectul principal, arestat pentru 20 de zile Ziarul National
Procurorii de la Oficiul Râșcani al Procuraturii Chișinău au anunțat că, în urma unui demers înaintat în instanță, au obținut măsura preventivă de ...
11:30
ULTIMA ORĂ // Fadei Nagacevschi și-a găsit un nou PARTID, după ce zilele trecute a părăsit formațiunea lui Ion Chicu Ziarul National
Fostul vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, și-a găsit o nouă echipă. La câteva zile d...
11:30
Maia Sandu: Rolul dascălilor, vital în formarea unei generații care iubesc și protejează Moldova Ziarul National
Profesorii sunt chemați să crească nu numai specialiști, ci și oameni dedicați care să iubească și să protejeze R. Moldova. Această declarație a fo...
11:30
Propaganda rusă în R. Moldova: URSS, între amenințare și ideal manipulatoriu, avertizează consilierul prezidențial pe securitate Ziarul National
Propaganda rusă în Republica Moldova este plină de contradicții. Aceasta prezintă URSS atât ca pe o amenințare, cât și ca pe un model și o asp...
11:15
Zelenski și Trump, întâlnire crucială la Casa Albă, urmată de discuții cu liderii europeni privind viitorul Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află luni într-o vizită la Washington. Aceasta are loc în contextul unor discuții cu liderii europeni ...
11:15
Plăți generoase pentru susținerea agriculturii: peste 9,6 milioane de lei autorizate săptămâna trecută de AIPA Ziarul National
18 august 2025, Chișinău – În săptămâna precedentă, au fost acordate plăți în valoare de 9,66 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a a...
10:30
Start promițător pentru noul sezon de robotică: Profesorii din Moldova își unesc forțele pentru o educație STEM revoluționară Ziarul National
Peste 120 de profesori și mentori de robotică din toată țara s-au adunat la „Forumul profesorilor de robotică”, un eveniment organizat de Centrul N...
10:30
Procuratura Generală și Inspectoratul Control Financiar de Stat unesc forțele pentru protejarea intereselor financiare ale Moldovei și UE Ziarul National
La 14 august 2025, Procuratura Generală a Republicii Moldova și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un memorandum de colaborare, avân...
09:30
Tragedie în Harkiv: atacurile Rusiei fac victime, printre care și un copil de doi ani Ziarul National
Un atac aerian realizat de Rusia asupra unei zone rezidențiale din Harkiv a provocat moartea a trei persoane, inclusiv un copil mic, și a rănit 17 ...
08:30
Moscova cere garanții de securitate egale cu ale Ucrainei de la Occident Ziarul National
Rusia va avea nevoie de „garanţii de securitate eficiente” în cadrul unui viitor acord de pace, a declarat duminică seara reprezentantul Rusiei la ...
08:30
Zelenski ajunge la Washington pentru discuții cruciale cu Trump: "Împreună vom impune Rusiei pacea adevărată" Ziarul National
Președintele ucrai­nean Volodimir Zelenski a ajuns la Washington DC înainte de discuțiile importante cu liderul american Donald Trump. El a declara...
08:30
Rusia lovește din nou Harkivul: atac cu rachetă balistică în zona rezidențială, 11 răniți Ziarul National
Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puțin 11 persoane, conform autorităților ucrainene. Incidentul a a...
08:30
Horoscopul zilei 18.08.2025 Ziarul National
️ BerbecOrizonturile noi îți inundă gândurile cu oportunități neprevăzute. Curajul și determinarea vor atrage rezultate pozitive în proiectele pe...
08:30
Sancțiunile Occidentului rescriu harta energetică: cum s-au transformat exporturile rusești din cauza războiului în Ucraina Ziarul National
Începând cu conflictul din Ucraina, sancțiunile impuse de Occident au transformat profund exporturile energetice ale Rusiei: livrările de gaze cătr...
Acum 24 ore
07:30
Trump face presiuni asupra lui Zelenski pentru cedarea Crimeei și renunțarea la NATO, înaintea întâlnirii de la Casa Albă cu lideri europeni importanți Ziarul National
Înaintea discuțiilor cruciale cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și o delegație numeroasă de lideri europeni, președintele american Donal...
01:15
Trump și Zelenski se reîntâlnesc la Washington: Ce s-a schimbat după întâlnirea tensionată din Biroul Oval? Ziarul National
Ultima dată când președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a avut parte de o primire tensionată. Gazdele americane l-au c...
17 august 2025
22:15
Moldova: 69 de persoane reținute la protestele neautorizate ale susținătorilor lui Ilan Șor, organizate cu promisiuni financiare Ziarul National
După ce Ilan Şor, oligarhul pro-rus fugitiv, a invitat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc o tentativă de org...
22:15
Zelenski îndeamnă Europa să mențină unitatea pentru pace și securitate înaintea discuțiilor cu Trump la Casa Albă Ziarul National
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a subliniat importanța ca Europa să rămână unită, similar cu anul 2022, după întâlnirea Coaliției de Vo...
22:15
Reuniune la nivel înalt între Trump și Zelenski la Casa Albă: Liderii europeni se alătură discuțiilor pentru perspectivele unui acord de pace Ziarul National
O serie de lideri europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, se ...
21:15
Macron denunță ferm Rusia ca unic agresor după întâlnirea Coaliției de Voință Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat duminică, după întâlnirea Coaliției de Voință, că Rusia este singurul agresor. „Există un singur a...
21:15
Marco Rubio neagă teoria prezenței liderilor europeni la Casa Albă pentru protecția lui Zelenski: „O simplă invenție a mass-media” Ziarul National
Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval, nu pentru a-l p...
21:15
Reuniunea „Coaliției de Voință” s-a încheiat cu mesaje clare: sprijin neclintit pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei Ziarul National
Reuniunea în format videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din principalii aliați europeni ai Ucrainei, s-a încheiat. La acest eveniment ...
Ieri
20:15
„Coaliția de Voință” și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina: Liderii europeni militează pentru garanții de securitate și unitate transatlantică Ziarul National
Reuniunea în format videoconferință a „Coaliției de Voință”, grup care include principalii aliați europeni ai Ucrainei, s-a încheiat recent. La ace...
19:15
Prognoza meteo în Moldova pentru 18-24 august 2025 Ziarul National
Prognoza meteo pentru Republica Moldova arată o săptămână cu fluctuații de temperatură, predomină zilele parțial norose, iar ploaia va fi prezentă ...
19:15
Zelenski solicită transparență asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul discuțiilor de pace Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat, duminică, la o conferinţă de presă din Bruxelles, necesitatea unei transparenţe sporite în l...
