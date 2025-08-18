Siegfried Mureșan: „Republica Moldova, ținta unei noi ofensive hibride rusești – Kremlinul vrea să slăbească întreaga regiune și securitatea UE”
Moldpres, 18 august 2025 18:50
Republica Moldova se confruntă cu o nouă ofensivă a agresiunii hibride rusești, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, oligarhul pro-rus Ilan Șor, condamnat în Moldova și refugiat la Moscova, promite mii de dolari pe lună persoanelor disp...
Acum 5 minute
18:50
Acum 30 minute
18:30
Borogani, satul din raionul Leova care prinde lumină și modernitate datorită investițiilor prin programe naționale # Moldpres
Satul Borogani din raionul Leova se bucură de schimbări vizibile și beneficii directe pentru întreaga comunitate datorită proiectelor implementate prin programele naționale „Satul European”, „Satul European Expres” și „Europa este aproape...
Acum o oră
18:20
Institutul de Microbiologie și Biotehnologie al UTM a fost renovat și dotat cu echipamente de ultimă generație. Investițiile depășesc 10 mln de lei # Moldpres
La Universitatea Tehnică a Moldovei a fost inaugurat astăzi, după renovare, sediul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie, care a fost dotat cu laboratoare renovate și echipamente de ultimă generație. Valoarea totală a investițiilor depășește 10 milioane de le...
18:20
FOTO// Cinci șantiere, active în cadrul proiectului de îmbunătățire a infrastructurii de apă în centrul R. Moldova # Moldpres
Cinci șantiere sunt în prezent active în cadrul proiectului național „Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală”, parte a construcției apeductului magistral Chișinău – Strășeni – Călărași, care va asigu...
18:10
Dragi profesori,În câteva zile începe un nou an de studii. Sper că ați reușit să vă odihniți puțin și că reveniți în sala de clasă plini de energie și bucurie. Vreau să vă mulțumesc pentru eforturile pe care le faceți împ...
18:00
Peste 1100 de candidați la admiterea în învățământ dual. Meseriile cu până la trei candidați pentru un singur loc # Moldpres
Peste 1 100 de candidați au depus actele de admitere pentru programele de formare profesională prin învățământ dual. Datele au fost prezentate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) după încheierea primului tur al concursului de admitere în &...
18:00
Lucrările de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public stradal din municipiul Cahul înregistrează progrese semnificative, transmite MOLDPRES cu referire la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud.Potrivit ADR Sud, până în prezent...
Acum 2 ore
17:40
Comisia Electorală Centrală a recepționat două solicitări de înregistrare a candidaților la funcția de deputat # Moldpres
Comisia Electorală Centrală a recepționat, luni, cererea pentru înregistrarea listei de 101 de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova depusă de către Partidul politic Partidul Democrat Modern din Moldova și o solicitare care con...
17:40
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a avut o întrevedere cu delegația Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, care s-a aflat în vizită de informare la Parlamentul Republicii Moldova. Delegația a fost condusă de Mike Platt, director al secretariatulu...
17:30
Întrevederea viceprim-ministrului Mihai Popșoi cu delegația consilierilor din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii # Moldpres
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu o delegație de consilieri din cadrul Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată într-o vizită de documentare în Republica Moldova.Discuțiile au vizat alegerile pa...
17:10
Lucrările de construcție a halei moderne de producere din Cimișlia, realizate în proporție de circa 43 la sută # Moldpres
O hală modernă de producere se construieşte în sudul ţării, în cadrul proiectului „Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimișlia pentru dezvoltarea noilor afaceri în regiune”, transmite MOLDPRES.Potrivit Agenției de Dezvoltare R...
17:10
Premierul Dorin Recean, în discuții cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks # Moldpres
Prim-ministrul Dorin Recean a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks. Oficialul își încheie mandatul după patru ani de activitate în țara noastră.Șeful Execut...
Acum 4 ore
16:50
GALERIE FOTO // Forumul Național al Cadrelor Didactice: „Republica Moldova: valori comune și viitor comun prin prisma sistemului educațional” # Moldpres
Sute de profesori, educatori, directori de școli și grădinițe, dar și reprezentanți ai învățământului universitar s-au reunit la Forumul Național al Cadrelor Didactice, care a avut loc astăzi, 18 august, la Chișinău. Ediția din anul curent, a treia la nu...
16:30
Selecționerul Serghei Cleșcenco a convocat 26 de jucători pentru preliminariile Campionatului Mondial 2026, informează MOLDPRES.Pe 5 septembrie, ora 21:45 se va disputa meciul Moldova-Israel, pe stadionul Zimbru din Chișinău, iar pe 9 septembrie, ora 21:45, va avea loc ...
16:30
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament și semnatar al Declarației de Independență, s-a stins din viață # Moldpres
Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii Declarației de Independență din 1991, a trecut în eternitate, transmite MOLDPRES.„El va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca un patriot d...
16:10
Serviciile financiare, mai aproape de cetățeni. Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară # Moldpres
Republica Moldova va avea, în premieră, o strategie națională de incluziune financiară. Autoritățile își propun să aducă astfel serviciile financiare și mai aproape de oameni, sprijinind creșterea calității vieții și a nivelului de trai al cet...
16:10
Comisia Electorală Centrală (CEC), a înregistrat în ședința de luni, 18 august, listele de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic, informează MOLDPRES.Astfe...
15:40
Peste 150 de companii vor participa la prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton” # Moldpres
Peste 150 de companii din diferite regiuni ale țării vor participa la prima ediție a Expoziției naționale „Produs autohton”, care va fi organizată în perioada 22 – 24 august la Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din Chișină...
15:10
Președinta Maia Sandu, la Forumul Național aș cadrelor didactice: „Educația este scutul nostru, prima linie de apărare a țării” # Moldpres
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la Forumul Naționale al cadrelor didactice, care a reunit, la Chișinău, sute profesori din instituțiile de învățământ general din țară, precum și reprezentanți ai instituțiilor publice, organizațiilor int...
Acum 6 ore
14:20
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Sentința este cu drept de apel, informează MOLDPRES.Potrivit procuraturii generale, inciden...
14:10
Proiecte de sprijin pentru reintegrarea țării și dezvoltarea comunităților, discutate de vicepremierul Roman Roșca cu şefa PNUD Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, pentru a discuta proiectele desfășurate cu sprijinul org...
14:10
Grav accident în raionul Cimişlia. Un bărbat care conducea o tricicletă a fost spulberat de un autocamion # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, aflat la ghidonul unei triciclete electrice, a fost lovit din spate de un autocamion. În urma impactului, bărbatul a decedat, comunică MOLDPRES.Accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 22:15, ...
14:00
Volodimir Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice și demonstrative” asupra orașelor ucrainene, în ziua negocierilor de la Washington # Moldpres
Președintele Volodimir Zelenski a calificat drept „absolut demonstrativ și cinic” atacul rusesc lansat luni asupra mai multor regiuni ale țării, chiar în ziua în care la Washington are loc o întâlnire dintre președinții Ucrainei și SUA, ...
13:30
13:30
China speră la un acord de pace ”acceptabil pentru toate părţile” înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski # Moldpres
China anunţă luni că speră la un acord ”acceptabil pentru toate părţile” în războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai...
13:20
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților. Șoferii vor achita cu până la 12 bani mai puțin pentru motorină, iar prețul benzinei scade sub pragul de 23 de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, marți, 19 august, un litru de benzină va costa cel mult 22 ...
13:00
ANRE: Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Moldpres
Compania „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANR...
13:00
Marea Dictare Națională, organizată la Chișinău de Ziua Limbii Române. Dan Perciun: „Să scriem împreună o pagină de istorie culturală” # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptate toate persoanele care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a limbii române. &Icir...
13:00
Consilier prezidențial, despre efectul invers al propagandei Kremlinului și puloverul purtat în Alaska de șeful diplomației ruse: „Realitatea arată altfel. UE iese mai puternică” # Moldpres
Consilierul pentru securitate al președintelui Republicii Moldova, Stanislav Secrieru, a criticat dublul discurs promovat de oficialii Kremlinului, pe care l-a numit „plin de contradicții și adaptat în funcție de public și context”. Secrieru a făcut r...
13:00
Capitala Republicii Moldova va beneficia de o centrală de cogenerare de înaltă performanță pe gaze naturale, cu o capacitate electrică de circa 250 MW și una termică de aproximativ 180 MW, care urmează să fie construită pe teritoriul CET Sursa-1 până î...
13:00
Doi indivizi, reținuți pentru că au determinat o femeie să „investească” 100 de mii de lei în valută, promițându-i câștiguri mari. Ce riscă aceștia # Moldpres
Polițiștii au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții cu vârstele de 19 și 35 de ani a...
Acum 8 ore
12:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat săptămâna trecută pentru fermieri plăți în valoare totală de 9,66 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Banii au fost distribuiți prin m...
12:30
Republica Moldova trece printr-o perioadă de încercări majore: un război în țara vecină, ingerințe externe tot mai frecvente în procesele democratice și electorale, campanii de dezinformare și manipulare tot mai agresive, orientate spre dezbinarea societ...
12:20
Președinta Maia Sandu: „Rezistența la presiunile Rusiei face din Moldova un element de stabilitate. Să fim pregătiți să scoatem armata rusă” # Moldpres
Rezistența față de presiunile Rusiei face din Republica Moldova „un element de stabilitate în regiune”, în contextul în care țara trece printr-o perioadă „periculoasă”, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale....
12:20
Încă un caz de rujeolă raportat în capitală. Autoritățile îndeamnă cetățenii să-și vaccineze copiii # Moldpres
Încă un caz de rujeolă a fost raportat în capitală. Este vorba despre un copil, care a fost imunizat doar cu o doză de vaccin. Anunțul a fost făcut de către șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, comuni...
11:40
Pericol de scăldat în lacurile din Chișinău. Acestea nu corespund normelor de siguranță sanitară # Moldpres
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (Î.M. AGSV) avertizează locuitorii și vizitatorii capitalei că lacurile din parcurile Valea Morilor, Valea Trandafirilor, La Izvor și Râșcani nu sunt autorizate pentru &i...
11:30
Poliția Republicii Moldova a lansat un proces de modernizare a activității operative prin digitalizarea întocmirii proceselor-verbale direct în teren. Agenții sunt echipați cu tablete și imprimante mobile, ceea ce permite completarea și semnarea electronică a ...
Acum 12 ore
10:40
Zelenski consideră că Ucraina și R. Moldova trebuie să-și continue parcursul european împreună. Divizarea Ucrainei de R. Moldova ar fi o mișcare proastă, susține el # Moldpres
Ucraina și Republica Moldova nu ar trebui să meargă separat pe calea integrării europene, iar o divizare a celor două țări ar însemna o „mișcare proastă”, susține președintele Volodimir Zelenski. El a declarat că aderarea Ucrainei la UE este o parte ...
10:30
Ministerul Finanțelor lansează o nouă perioadă de subscriere pentru valori mobiliare de stat # Moldpres
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS). Investițiile pot fi efectuate prin intermediul platformei eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025, transmite MOLDPRES.Aceasta este a doua din cele trei ses...
10:20
Peste 2.000 de familii și-au procurat electrocasnice noi în primele zece zile de la lansarea unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher # Moldpres
Peste 2.000 de vouchere au fost valorificate în primele zece zile de la lansarea celei de-a patra sesiuni din acest an a Programului EcoVoucher. Familiile beneficiare au primit un suport în valoare de până la șase mii de lei, pe care l-au utilizat pentru a pro...
10:20
Serviciul Vamal a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 809,8 milioane de lei, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 11 - 17 august 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășeș...
10:10
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc la Washington cu Donald Trump # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni a...
09:10
Peste 4700 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au identificat peste 4 700 de încălcări rutiere comise de către șoferi, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 63 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost depi...
08:40
Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com, citată de ...
08:40
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru luni, 18 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 47 de bani pentru euro și de 16 lei și 66 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro scade cu doi bani, iar dolarul se depreciază cu un ba...
Acum 24 ore
21:30
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat și în acest an la Festivalul BelEU Fest, desfășurat la Slobozia Mare, în lunca Prutului, unde au fost celebrate tradițiile și patrimoniul autentic din sudul țării, comunică MOLDPRES.Potrivit lui Grosu, ...
Ieri
18:30
Zelenski respinge mai multe puncte din planul propus de Trump, inclusiv cedarea teritoriilor # Moldpres
Volodimir Zelenski a respins mai multe puncte din planul propus ieri de Trump la negocieri. El a declarat că mai întâi trebuie să fie instituit un armistițiu, iar abia apoi se poate lucra asupra unui acord final de pace. Declarațiile au fost făcute în cadru...
18:00
Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare l...
17:00
O femeie în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, produs, duminică, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, informează MOLDPRES.Potrivit poliției, victima preliminar ar fi efectuat o manevră de &i...
16:50
Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova # Moldpres
La postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează, la această oră, un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control activează la...
