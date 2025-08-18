Grav accident în raionul Cimişlia. Un bărbat care conducea o tricicletă a fost spulberat de un autocamion
Moldpres, 18 august 2025 14:10
Un bărbat în vârstă de 72 de ani, aflat la ghidonul unei triciclete electrice, a fost lovit din spate de un autocamion. În urma impactului, bărbatul a decedat, comunică MOLDPRES.Accidentul s-a produs duminică seara, în jurul orei 22:15, ...
Un bărbat în vârstă de 27 de ani a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că a agresat un polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu. Sentința este cu drept de apel, informează MOLDPRES.Potrivit procuraturii generale, inciden...
Proiecte de sprijin pentru reintegrarea țării și dezvoltarea comunităților, discutate de vicepremierul Roman Roșca cu şefa PNUD Moldova # Moldpres
Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca, a avut astăzi o întrevedere cu reprezentanta rezidentă a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Daniela Gasparikova, pentru a discuta proiectele desfășurate cu sprijinul org...
Volodimir Zelenski acuză Rusia de atacuri „cinice și demonstrative” asupra orașelor ucrainene, în ziua negocierilor de la Washington # Moldpres
Președintele Volodimir Zelenski a calificat drept „absolut demonstrativ și cinic” atacul rusesc lansat luni asupra mai multor regiuni ale țării, chiar în ziua în care la Washington are loc o întâlnire dintre președinții Ucrainei și SUA, ...
China speră la un acord de pace ”acceptabil pentru toate părţile” înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski # Moldpres
China anunţă luni că speră la un acord ”acceptabil pentru toate părţile” în războiul din Ucraina, înaintea unei întâlniri la Casa Albă între preşedintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi mai...
Săptămâna începe cu ieftinirea carburanților. Șoferii vor achita cu până la 12 bani mai puțin pentru motorină, iar prețul benzinei scade sub pragul de 23 de lei, transmite MOLDPRES.Astfel, marți, 19 august, un litru de benzină va costa cel mult 22 ...
ANRE: Moldovagaz va livra gaze naturale regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026 # Moldpres
Compania „Moldovagaz” va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026. Decizia a fost luată astăzi de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANR...
Marea Dictare Națională, organizată la Chișinău de Ziua Limbii Române. Dan Perciun: „Să scriem împreună o pagină de istorie culturală” # Moldpres
Cea de-a treia ediție a Marii Dictări Naționale va fi organizată pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale. La eveniment sunt așteptate toate persoanele care doresc să-și testeze nivelul de cunoaștere a limbii române. &Icir...
Consilier prezidențial, despre efectul invers al propagandei Kremlinului și puloverul purtat în Alaska de șeful diplomației ruse: „Realitatea arată altfel. UE iese mai puternică” # Moldpres
Consilierul pentru securitate al președintelui Republicii Moldova, Stanislav Secrieru, a criticat dublul discurs promovat de oficialii Kremlinului, pe care l-a numit „plin de contradicții și adaptat în funcție de public și context”. Secrieru a făcut r...
Capitala Republicii Moldova va beneficia de o centrală de cogenerare de înaltă performanță pe gaze naturale, cu o capacitate electrică de circa 250 MW și una termică de aproximativ 180 MW, care urmează să fie construită pe teritoriul CET Sursa-1 până î...
Doi indivizi, reținuți pentru că au determinat o femeie să „investească” 100 de mii de lei în valută, promițându-i câștiguri mari. Ce riscă aceștia # Moldpres
Polițiștii au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați originari din Taraclia și Chișinău, suspectați de escrocherii prin intermediul investițiilor online.Conform investigațiilor, printr-o aplicație mobilă, suspecții cu vârstele de 19 și 35 de ani a...
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat săptămâna trecută pentru fermieri plăți în valoare totală de 9,66 milioane de lei, din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Banii au fost distribuiți prin m...
Republica Moldova trece printr-o perioadă de încercări majore: un război în țara vecină, ingerințe externe tot mai frecvente în procesele democratice și electorale, campanii de dezinformare și manipulare tot mai agresive, orientate spre dezbinarea societ...
Președinta Maia Sandu: „Rezistența la presiunile Rusiei face din Moldova un element de stabilitate. Să fim pregătiți să scoatem armata rusă” # Moldpres
Rezistența față de presiunile Rusiei face din Republica Moldova „un element de stabilitate în regiune”, în contextul în care țara trece printr-o perioadă „periculoasă”, în care se încearcă răsturnarea ordinii mondiale....
Încă un caz de rujeolă raportat în capitală. Autoritățile îndeamnă cetățenii să-și vaccineze copiii # Moldpres
Încă un caz de rujeolă a fost raportat în capitală. Este vorba despre un copil, care a fost imunizat doar cu o doză de vaccin. Anunțul a fost făcut de către șeful adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, comuni...
Pericol de scăldat în lacurile din Chișinău. Acestea nu corespund normelor de siguranță sanitară # Moldpres
Întreprinderea Municipală „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” (Î.M. AGSV) avertizează locuitorii și vizitatorii capitalei că lacurile din parcurile Valea Morilor, Valea Trandafirilor, La Izvor și Râșcani nu sunt autorizate pentru &i...
Poliția Republicii Moldova a lansat un proces de modernizare a activității operative prin digitalizarea întocmirii proceselor-verbale direct în teren. Agenții sunt echipați cu tablete și imprimante mobile, ceea ce permite completarea și semnarea electronică a ...
Zelenski consideră că Ucraina și R. Moldova trebuie să-și continue parcursul european împreună. Divizarea Ucrainei de R. Moldova ar fi o mișcare proastă, susține el # Moldpres
Ucraina și Republica Moldova nu ar trebui să meargă separat pe calea integrării europene, iar o divizare a celor două țări ar însemna o „mișcare proastă”, susține președintele Volodimir Zelenski. El a declarat că aderarea Ucrainei la UE este o parte ...
Ministerul Finanțelor lansează o nouă perioadă de subscriere pentru valori mobiliare de stat # Moldpres
Ministerul Finanțelor a lansat o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS). Investițiile pot fi efectuate prin intermediul platformei eVMS.md, în intervalul 18 – 27 august 2025, transmite MOLDPRES.Aceasta este a doua din cele trei ses...
Peste 2.000 de familii și-au procurat electrocasnice noi în primele zece zile de la lansarea unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher # Moldpres
Peste 2.000 de vouchere au fost valorificate în primele zece zile de la lansarea celei de-a patra sesiuni din acest an a Programului EcoVoucher. Familiile beneficiare au primit un suport în valoare de până la șase mii de lei, pe care l-au utilizat pentru a pro...
Serviciul Vamal a acumulat săptămâna trecută la bugetul de stat peste 809,8 milioane de lei, informează MOLDPRES.Totodată, în perioada 11 - 17 august 2025, de către persoane fizice au fost introduse bunuri a căror valoare în vamă depășeș...
Președintele Ucrainei și mai mulți lideri europeni se întâlnesc la Washington cu Donald Trump # Moldpres
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și mai mulți lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni a...
Peste 4700 de șoferi au fost amendați în zilele de odihnă pentru încălcări în traficul rutier # Moldpres
În zilele de odihnă, polițiștii au identificat peste 4 700 de încălcări rutiere comise de către șoferi, informează MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 63 de șoferi au fost înlăturați de la volanul mașinii după ce au fost depi...
Rusia a lansat o serie de atacuri cu rachete împotriva orașelor ucrainene în seara zilei de 17 august, cu doar câteva ore înainte ca președintele Zelenski să se întâlnească cu Trump la Casa Albă, relatează kyivindependent.com, citată de ...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru luni, 18 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 47 de bani pentru euro și de 16 lei și 66 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro scade cu doi bani, iar dolarul se depreciază cu un ba...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat și în acest an la Festivalul BelEU Fest, desfășurat la Slobozia Mare, în lunca Prutului, unde au fost celebrate tradițiile și patrimoniul autentic din sudul țării, comunică MOLDPRES.Potrivit lui Grosu, ...
Zelenski respinge mai multe puncte din planul propus de Trump, inclusiv cedarea teritoriilor # Moldpres
Volodimir Zelenski a respins mai multe puncte din planul propus ieri de Trump la negocieri. El a declarat că mai întâi trebuie să fie instituit un armistițiu, iar abia apoi se poate lucra asupra unui acord final de pace. Declarațiile au fost făcute în cadru...
Alte trei cereri de înregistrare a listei de candidați pentru participare la alegerile parlamentare au fost depuse la CEC # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat, duminică, 17 august, trei cereri de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două formațiuni politice și a unui bloc electoral pentru participare l...
O femeie în vârstă de 24 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier, produs, duminică, în jurul orei 13:50, pe traseul Chișinău–Ungheni, informează MOLDPRES.Potrivit poliției, victima preliminar ar fi efectuat o manevră de &i...
Trafic intens la postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova # Moldpres
La postul vamal Palanca-Maiaki-Udobnoe se înregistrează, la această oră, un flux sporit de călători și mijloace de transport, pe direcția de intrare în Republica Moldova, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control activează la...
Curtea Constituțională și-a ales un nou președinte după ce cinci din cei șase judecători au depus jurământul, duminică, 17 august. Astfel, în funcția de președinte al CC a revenit Domnica Manole, informează MOLDPRES.Potrivit legislației, preşedintele...
Cei 44 de pompieri și salvatori din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au revenit astăzi în Republica Moldova, după ce timp de 30 de zile au participat la misiuni de stingere a incendiilor de vegetație din Grecia, informează MOLDPRES....
Cristina Gherasimov, alături de tinerii moldoveni din Diaspora, la Forumul de la Chișinău # Moldpres
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, s-a întâlnit cu tineri moldoveni, participanți la cea de-a patra ediție a Forumului Tinerilor din Diaspora, reuniți la Chișinău, informează MOLDPRES.14.000 de tineri moldoveni își fac...
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, tran...
CEC a aprobat modificări la listele PAS și a acreditat observatori pentru alegerile din 28 septembrie # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a adoptat astăzi mai multe hotărâri în contextul organizării alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, inclusiv modificări la lista de candidați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și acreditarea de observatori...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a respins acuzațiile opoziției cu privire la numirea noilor judecători ai Curții Constituționale, subliniind că procedurile au respectat integral legislația și Constituția Republicii Moldova, informează MOLDPRES.„Este...
Poliția anunță reținerea a 69 de persoane la un protest neautorizat organizat de gruparea “Șor” # Moldpres
Poliția Republicii Moldova a anunțat că 69 de persoane și trei automobile au fost conduse la inspectorat, în urma încercării de a organiza un protest neautorizat de către gruparea criminală “Șor”, relatează MOLDPRES.Potrivit oamenilor le...
GALERIE FOTO // Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu # Moldpres
Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au depus astăzi jurământul în calitate de judecători ai Curții Constituționale, în cadrul unei ședințe speciale a Parlamentului Republicii Moldova. Mandatele acestora au &ici...
Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în plenul Parlamentului, în prezența Maiei Sandu și a lui Igor Grosu # Moldpres
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit astăzi în ședință specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, informează MOLDPRES.Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Mano...
Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale,comunică MOLDPRES.Cinci mandate de judecători constituționali au expirat pe 16 august, ia...
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei”, înaintea plecării lui Zelenski la Washington # Moldpres
Înaintea deplasării lui Zelenski la Washington, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi cancelarul german Friedrich Merz vor organiza, astăzi, o videoconferinţă cu „coaliţia voinţei”, din care fac parte majoritatea ţări...
GALERIE FOTO // „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale # Moldpres
În Piața Marii Adunări Naționale a avut loc o expoziție a instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice, organizată în cadrul Zilelor Diasporei...
Noi confruntări au izbucnit între protestatarii antiguvernamentali şi poliţie în Serbia, în cea de-a cincea noapte consecutivă de incidente, după ce birourile Partidului Progresist Sârb (SNS), aflat la putere, au fost incendiate, relatează BBC, citat...
DOC // Declarația comună privind Ucraina a liderilor celor opt țări nordice și baltice. „Agresiunea și ambițiile imperialiste ale Rusiei sunt cauzele profunde ale acestui război” # Moldpres
Liderii celor opt țări nordice și baltice au adoptat o Declarație comună privind Ucraina, în care și-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina și au insistat pe un armistițiu înaintea obținerii unei păci juste durabile, transmite MOLDPRES.Potrivit semnataril...
Meteorologii au emis pentru astăzi un cod galben de caniculă, valabil pentru localitățile din centrul și sudul țării, transmite MOLDPRES.Astfel, în zonele menționate, maximele se vor situa între +33 și +35 C. În același timp, pâ...
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a evitat să spună cu cine va forma PAS blocuri sau alianțe în viitorul parlament. În cadrul „Podcastului Lorenei”, Grosu a spus că PAS nu va dezvălui în prezent cu cine va forma blocuri electorale sau ali...
METEO // Duminică: temperaturi ridicate și ploi slabe cu descărcări electrice în cursul serii # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru duminică, 17 august, ploi slabe, însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse în întreaga țară, informează MOLDPRES.Ziua se va menține călduroasă, cu maxime cuprinse între +29°C în nord ...
VIDEO // Drumeție la Orheiul Vechi: Diaspora redescoperă patrimoniul cultural și natural al Moldovei # Moldpres
Cu prilejul Zilelor Diasporei, Biroul Relații cu Diaspora a organizat o drumeție la Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, la care au participat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, și reprezentanți ai comunităților moldovenești din mai multe țări. Traseul a oferit ...
