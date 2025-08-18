NECROLOG Nicolae TODOS

11:00

Chișinău, 12 august 2025 – 52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte țări au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a. Cel mai numeros dintre ele este cel cu România, care reunește 63 de parlamentari, mai mult de jumătate din numărul total de deputați. În premieră, în Parlamentul de legislatura a XI-a, a fost […]