NECROLOG Nicolae TODOS
Parlament.md, 18 august 2025 15:50
A trecut în eternitate Nicolae Todos, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova și semnatar al Declarației de Independență. Nicolae Todos va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut ca un patriot desăvârșit, om blajin și harnic, care și-a dedicat viața nu doar muncii de inginer, ci și artei scrisului, prin intermediul căreia a redat […]
Acum 5 minute
15:50
Acum 30 minute
15:20
Igor Grosu, la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova: „Păstrăm vie amintirea unui mentor autentic și a unui om de o integritate exemplară” # Parlament.md
Chișinău, 18 iulie 2025 — Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la inaugurarea Aulei „Alexandru Moșanu” de la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Evenimentul, organizat în ajunul zilei de naștere a profesorului universitar Alexandru Moșanu, a constituit un prilej de a cinsti memoria primului Președinte al Parlamentului Republicii Moldova, care pe 19 iulie ar […]
Acum 4 ore
13:30
Briefing de presă susținut de către deputaţii Vasile Bolea, Vadim Fotescu, Reghina Apostolova și Alexandr Suhodolski – 18 iulie 2025 # Parlament.md
Briefing de presă susținut de către deputaţii Vasile Bolea, Vadim Fotescu, Reghina Apostolova și Alexandr Suhodolski – 18 iulie 2025...
Acum 8 ore
08:40
Filmul documentar „Siberia din oase” va fi proiectat în scuarul Parlamentului. Accesul publicului este liber # Parlament.md
Chișinău, 18 iulie 2025 – Filmul documentar „Siberia din oase”, în regia Leontinei Vatamanu, va fi proiectat în scuarul Parlamentului duminică, 20 iulie 2025, cu începere de la ora 20:30. Proiecția în aer liber este organizată de Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat cu Ministerul Culturii și OWH Studio. Accesul publicului la proiecție este liber, iar […]
Ieri
13:10
Judecătorii Curții Constituționale au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii # Parlament.md
Chișinău, 17 august 2025 – Judecătorii Curții Constituționale Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc au depus jurământul în fața Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Consiliului Superior al Magistraturii. Ceremonia de depunere a jurământului a avut loc în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, organizate astăzi. Magistrații Înaltei Curți au fost […]
09:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice # Parlament.md
Chișinău, 16 august 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, împreună cu oamenii din lunca Prutului au celebrat patrimoniul și tradițiile autentice la Festivalul BelEU Fest. Evenimentul, aflat la a IV-a ediție, promovează valorile naturii, culturii și gastronomiei locale. Festivalul s-a desfășurat pe malul lacului Beleu, în Rezervația Prutul de Jos, localitatea Slobozia Mare din raionul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Chișinău, 15 august 2025 – Parlamentul se convoacă în sesiune specială la data de 17 august. Biroul permanent a aprobat hotărârea de convocare a Parlamentului și proiectul ordinii de zi a ședinței plenare din sesiunea specială. Astfel, pe data de 17 august 2025 urmează să se desfășoare ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători […]
14 august 2025
10:50
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială # Parlament.md
Chișinău, 14 august 2025 – Biroul permanent va examina solicitarea Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de convocare a Parlamentului în sesiune specială la data de 17 august. În cadrul sesiunii va avea loc ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii. Potrivit prevederilor legislației, […]
13 august 2025
11:00
Parlamentul de legislatura a XI-a a primit în vizită 120 de delegații din diferite țări, inclusiv 20 de președinți de Parlament # Parlament.md
Chișinău, 13 august 2025 – Parlamentul de legislatura a XI-a a găzduit vizitele a 120 de delegații din diferite state. Oficialii străini au transmis mesaje puternice de susținere a Republicii Moldova și a parcursului european al țării noastre. Printre acestea s-au numărat vizitele oficiale ale 20 de președinți de Parlament din diferite țări. În perioada […]
12 august 2025
11:00
Diplomație parlamentară: 52 de grupuri de prietenie cu diverse țări a constituit Parlamentul de legislatura a XI-a # Parlament.md
Chișinău, 12 august 2025 – 52 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte țări au activat în Parlamentul de legislatura a XI-a. Cel mai numeros dintre ele este cel cu România, care reunește 63 de parlamentari, mai mult de jumătate din numărul total de deputați. În premieră, în Parlamentul de legislatura a XI-a, a fost […]
10 august 2025
17:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre” # Parlament.md
Chișinău, 10 august 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități locale și oaspeți din întreaga țară. Festivalul „Prea curată-i fața pâinii”, organizat din 2012 și ajuns la a IX-a ediție, celebrează munca gospodarilor, respectul față de pâine și păstrarea tradițiilor. „Festivalul pâinii […]
8 august 2025
16:20
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Cahul: „Vom veni cu mai multe proiecte pentru ca Europa să se vadă și să se simtă în fiecare localitate” # Parlament.md
Chișinău, 8 august 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Cahul, unde a discutat cu cetățenii și a vizitat proiectele de modernizare a infrastructurii implementate în regiune. Vizita de lucru a început cu o discuție cu oamenii din satul Brînza, localitate în care au fost implementate mai multe […]
7 august 2025
09:00
Parlamentul de legislatura a XI-a, în cifre: peste 220 de rapoarte recepționate, 10 audieri parlamentare și 16 moțiuni # Parlament.md
Chișinău, 7 august 2025 – În perioada anilor 2021-2025 au fost transmise Parlamentului pentru examinare 222 de rapoarte din partea instituțiilor raportoare. Numărul rapoartelor recepționate a fost în continuă creștere, de la 35 în 2021, la 50 de rapoarte în anul 2024. În ședințele plenare ale Parlamentului au fost examinate 41 de rapoarte. Printre acestea […]
6 august 2025
16:40
Igor Grosu a discutat cu participanții Programului DOR: „Oriunde v-ați afla în lume, Moldova este a voastră și vă așteaptă mereu cu dor și cu brațele deschise” # Parlament.md
Chișinău, 6 august 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la deschiderea oficială a celei de-a XIII-a ediții a Programului guvernamental „DOR – Diasporă*Origini*Reveniri”. În următoarele zile, 100 de adolescenți din 16 țări și din Republica Moldova vor explora cultura și tradițiile naționale și vor petrece timpul împreună. „Sunt copii educați, energici, care poartă […]
09:10
Circa 2 000 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului de legislatura a XI-a, jumătate dintre ele aparținând deputaților # Parlament.md
Chișinău, 6 august 2025 – 1 967 de inițiative legislative au fost înaintate Parlamentului în ultimii patru ani de activitate. Potrivit datelor statistice de bilanț al activității Parlamentului de legislatura a XI-a, cele mai multe dintre ele, aproape 55 %, aparțin deputaților. De asemenea, Guvernul a înaintat 668 de inițiative legislative, iar Președinta Republicii Moldova, […]
5 august 2025
08:50
Chișinău, 5 august 2025 – Comisiile permanente ale Parlamentului de legislatura a XI-a s-au convocat, pe parcursul celor patru ani de activitate, în 1 888 de ședințe. Potrivit datelor statistice, cele mai multe ședințe, 255, au fost organizate de Comisia juridică, numiri și imunități. De asemenea, membrii Comisiei economie, buget și finanțe s-au convocat în […]
4 august 2025
13:10
Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare și a adoptat aproape 1 600 de acte normative # Parlament.md
Chișinău, 4 august 2025 – Parlamentul de legislatura a XI-a s-a întrunit în 172 de ședințe plenare, care au avut o durată totală de aproape 1 100 de ore. Potrivit datelor statistice, în perioada 2021-2025 s-au desfășurat 160 de ședințe plenare în cadrul sesiunilor ordinare de primăvară sau de toamnă. Totodată, 11 ședințe plenare au […]
1 august 2025
12:30
Activitatea Fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor pe parcursul legislaturii a XI-a a Parlamentului # Parlament.md
Fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, ca rezultat al alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, număra la final de mandat 26 de deputați și este a doua ca mărime Fracțiune din Parlamentul Republicii Moldova. În același timp, este unica Fracțiune de opoziție care a fost mereu alături de problemele cetățenilor și a reușit să le […]
10:00
Activitatea deputaților în sesiunea de primăvară 2025: Au înaintat Parlamentului 147 de inițiative legislative # Parlament.md
Chișinău, 1 august 2025 – În sesiunea de primăvară 2025 au fost înaintate Parlamentului 315 inițiative legislative. Circa 70 % dintre acestea, adică 222 de acte, au fost adoptate. Datele arată că cele mai multe inițiative legislative înaintate, 147 la număr, aparțin deputaților. Guvernul a înaintat 138 de proiecte de acte normative, iar Președinta Republicii […]
31 iulie 2025
11:50
Igor Grosu, în discuții cu moldovenii stabiliți cu traiul în Elveția: „Să promovați Republica Moldova, oriunde v-ați afla” # Parlament.md
Chișinău, 31 iulie 2025 – Aflat la Geneva, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu un grup de moldoveni stabiliți cu traiul în Elveția. Discuțiile s-au referit la agenda autorităților din Republica Moldova, planurile de a dezvolta țara și progresele înregistrate în parcursul european. „Moldovenii stabiliți în Elveția sunt activi, implicați și interesați de soarta […]
10:00
Șeful legislativului, Igor Grosu, a discutat, la Geneva, cu omologi din mai multe state despre relațiile bilaterale și cooperarea interparlamentară # Parlament.md
Chișinău, 31 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, la Geneva, discuții cu omologi săi din mai multe state. Întrevederile s-au desfășurat în marja Conferinței Mondiale a Președinților de Parlament, care are loc, în aceste zile, în Confederația Elvețiană. Speakerul Igor Grosu i-a mulțumit Președintelui Parlamentului Suediei, Andreas Norlén, pentru tot sprijinul pe […]
09:30
Sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului, la final. Deputații au adoptat 260 de acte # Parlament.md
Chișinău, 31 iulie 2025 – Astăzi se încheie sesiunea de primăvară 2025 a Parlamentului.De la începutul anului curent, Parlamentul s-a convocat în 24 de ședințe plenare. 23 dintre ele au fost organizate în cadrul sesiunii de primăvară 2025, iar o ședință plenară s-a desfășurat în sesiune extraordinară. Ședințele plenare au avut o durată totală de […]
30 iulie 2025
16:20
Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament: „Moldovenii vor avea de ales – lăsăm Moldova pradă unui stat străin, care vrea s-o controleze prin grupări oligarhice și criminale, sau mergem înainte pe calea aderării la UE” # Parlament.md
Chișinău, 30 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a susținut un discurs în cadrul Conferinței Mondiale a Președinților de Parlament, care are loc la Geneva. În discursul său, Președintele Parlamentului s-a referit la provocările cu care se confruntă Republica Moldova, dar și la rolul instituțiilor legislative de a proteja democrația și cetățenii. „Parlamentul Republicii […]
15:30
Discursul Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, la Conferința Mondială a Președinților de Parlament de la Geneva # Parlament.md
Stimați colegi, Onorați parlamentari, Doamnelor și domnilor, Trăim într-o lume marcată de incertitudine, conflicte și crize multiple – de la agresiuni militare, războaie hibride până la schimbări climatice. În aceste vremuri, rolul parlamentelor este nu doar de a crea legi, dar și de a proteja democrația, de a proteja cetățenii și de a păstra pacea. […]
13:50
Bilanțul activității parlamentare în luna iulie 2025: Au fost adoptate 85 de acte normative # Parlament.md
Chișinău, 30 iulie 2025 – În luna iulie, Parlamentul s-a întrunit în două ședințe plenare. În cadrul acestora, au fost adoptate 85 de acte normative. Este vorba de 72 de legi și 13 hotărâri. Din numărul total de legi votate în a doua lectură, 12 acte au drept scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii […]
29 iulie 2025
08:40
Chișinău, 29 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la Conferința Mondială a Președinților de Parlament. Reuniunea, aflată la a șasea ediție, va avea loc în perioada 29 – 31 iulie și va fi găzduită de Palatul Națiunilor, sediul ONU din Geneva, Elveția. Agenda evenimentului include o dezbatere în ședință plenară și câteva […]
28 iulie 2025
16:00
Igor Grosu s-a întâlnit cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria: „Relațiile dintre țările noastre devin tot mai trainice” # Parlament.md
Chișinău, 28 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu Prim-ministrul Republicii Bulgaria, Rossen Jeliazkov, care se află într-o vizită în Republica Moldova. Șeful legislativului a exprimat recunoștință pentru sprijinul acordat țării noastre de Republica Bulgaria în sectoarele educației și energetic. Totodată, autoritățile își propun să depună eforturi pentru atragerea investitorilor […]
13:50
Inițiativele legislative menite să sprijine tinerii au fost discutate la sesiunile de informare organizate de OTIP Comrat # Parlament.md
Chișinău, 28 iulie 2025 – Oficiul teritorial de informare Comrat al Parlamentului (OTIP Comrat) a organizat o serie de sesiuni de informare pentru tinerii din municipiul Comrat și orașul Taraclia. Discuțiile au avut drept scop informarea participanților despre cele mai recente inițiative legislative menite să sprijine integrarea și afirmarea tinerilor în societate, precum și să evidențieze […]
27 iulie 2025
10:00
Chișinău, 27 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vizitat mai multe proiecte de modernizare a localităților din raionul Basarabeasca. Acestea asigură dezvoltarea durabilă a satelor și accesul populației la infrastructura socială. Este vorba de proiecte de alimentare cu apă și canalizare, termoizolare a clădirilor, producere a energiei electrice din surse regenerabile, lucrări de […]
26 iulie 2025
15:00
În satul Abaclia din raionul Basarabeasca a fost inaugurat bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt # Parlament.md
Chișinău, 26 iulie 2025 – Bustul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt a fost inaugurat în satul Abaclia din raionul Basarabeasca. La eveniment a participat Președintele Parlamentului, Igor Grosu, președinta Comisiei administrație publică și dezvoltare regională, Larisa Voloh, reprezentanți ai administrației publice locale din Republica Moldova și România, localnici. „Ștefan cel Mare și Sfânt reprezintă […]
24 iulie 2025
14:00
Briefing de presă susținut de către deputata Iulia Dascălu – 24 iulie 2025...
13:50
Președintele Parlamentului s-a întâlnit cu tinerii care fac stagiul de practică în serviciul public: „Ne dorim ca acest program să fie cât mai atractiv” # Parlament.md
Chișinău, 24 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu cei peste 100 de tineri care fac stagiul de practică în instituțiile statului. Este vorba despre studenți care pun în practică cunoștințele acumulate la facultate și activează, în perioada iunie – noiembrie 2025, în Secretariatul Parlamentului, Cancelaria de Stat, Administrația Prezidențială, precum și […]
09:00
Igor Grosu, în vizită de lucru în raionul Telenești: „Pentru a continua dezvoltarea, este esențial să păstrăm direcția europeană a țării” # Parlament.md
Chișinău, 24 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a efectuat o vizită de lucru în raionul Telenești, unde a discutat cu reprezentanți ai autorităților publice locale, directori de instituții, antreprenori și cetățeni din mai multe localități. Aceștia s-au interesat de proiectele implementate cu scopul de a moderniza infrastructura și de a îmbunătăți nivelul de […]
22 iulie 2025
14:10
Președintele Parlamentului, în discuții cu Ministra Afacerilor Externe a României: „Aderarea la Uniunea Europeană este unica soluție pentru Republica Moldova” # Parlament.md
Chișinău, 22 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu noua Ministră a Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu. Discuțiile au vizat proiectele comune care vor ajuta cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului, în special cele de interconectare energetică. Șeful legislativului și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul oferit de România Republicii […]
13:30
Prezentarea Raportului de evaluare ex-post de impact al Legii privind reabilitarea victimelor infracțiunilor # Parlament.md
Chișinău, 22 iulie 2025 – În contextul realizării funcției de control parlamentar și a executării Planului de evaluare ex-post a actelor normative pentru anul 2025, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent nr. 4/2025, Comisia drepturile omului și relații interetnice a prezentat public Raportul de evaluare ex-post de impact al Legii nr. 137/2016 privind reabilitarea victimelor infracțiunilor. […]
21 iulie 2025
18:40
Oportunitățile de intensificare a relațiilor moldo-britanice, discutate la întrevederea Președintelui Parlamentului cu ambasadoarea Marii Britanii în Republica Moldova # Parlament.md
Chișinău, 21 iulie 2025 – Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Fern Horine. Discuțiile s-au axat pe oportunitățile de extindere și diversificare a relațiilor bilaterale, precum și pe valorificarea potențialului de cooperare parlamentară. Oficialii au discutat despre procesul de conversie a permiselor […]
13:30
Briefing de presă susținut de către deputații Petru Burduja și Radu Mudreac – 21 iulie 2025 # Parlament.md
Briefing de presă susținut de către deputații Petru Burduja și Radu Mudreac – 21 iulie 2025...
09:40
Proiecția în aer liber a filmului „Siberia din oase” a adunat un public numeros în scuarul Parlamentului # Parlament.md
Chișinău, 21 iulie 2025 – Filmul documentar „Siberia din oase”, în regia Leontinei Vatamanu, a adunat un public numeros duminică seara, 20 iulie, în scuarul Parlamentului. Proiecția în aer liber a trezit un interes viu în rândul oamenilor care au venit să onoreze memoria victimelor deportărilor staliniste. Publicul, format din oameni de toate vârstele, a […]
18 iulie 2025
16:40
Deputatul Roman Roșca a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în țara noastră, Kelly Keiderling # Parlament.md
Chișinău, 18 iulie 2025 – Deputatul Roman Roșca, președintele Comisiei speciale de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a țării, a avut o întrevedere de rămas-bun cu șefa Misiunii OSCE în Republica Moldova, ambasadoarea Kelly Keiderling. În cadrul întrevederii, deputatul Roman Roșca a exprimat recunoștință pentru activitatea desfășurată în țara noastră de […]
