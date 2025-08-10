Președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Festivalul pâinii de la Căușeni: „Este o sărbătoare a vieții și a tradițiilor noastre”

19:10

Chișinău, 10 iulie 2025 – Statutul activității procurorului de legătură a Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) este reglementat în legislație. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în a doua lectură de Parlament. Suplimentar, documentul mai conține unele garanții pentru procurori. Proiectul […]