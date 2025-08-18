CNAS îndeamnă părinții să-și facă un card social, pentru a primi mai rapid indemnizațiile

13:50

Știai că, până să meargă la școală, fetița ta ar trebui să fie verificată de ginecolog de 3 ori? Da, ai citit bine. Prima consultație ginecologică nu înseamnă durere sau rușine — ci grijă, prevenție și o dezvoltare sănătoasă. Imediat după naștere, este important ca organele genitale ale nou-născutului să fie examinate, deoarece pot exista…