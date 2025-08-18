„Încearcă să-i convingă pe moldoveni că aderarea la UE ar fi egală cu aderarea la un nou URSS”: Reacția consilierului prezidențial Secrieru la gestul lui Lavrov din Alaska
Radio Moldova, 18 august 2025 12:20
Kremlinul deplânge prăbușirea URSS și își dorește „refacerea imperiului”, inclusiv prin reanimarea simbolisticii sovietice, așa cum a făcut ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a apărut în public îmbrăcat într-un pulover cu inscripția „URSS”, în timp ce se îndrepta spre summitul Trump-Putin din Alaska. De această părere este consilierul prezidențial pe domeniul apărării și securității naționale, Stanislav Secrieru.
• • •
Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului de la Cincinnati și țintește revenirea pe locul 2 în clasamentul WTA # Radio Moldova
Tenismana poloneză Iga Swiatek s-a calificat în finala turneului WTA de la Cincinnati. Numărul 3 mondial al tenisului feminin a dispus în semifinale de Elena Rîbakina din Kazahstan, scor 7:5, 6:3.
Locuri disponibile în școlile municipale pentru clasa I și a X-a: începe ultima etapă de admitere # Radio Moldova
Părinții care încă nu și-au înscris copiii în clasa I sau în clasa a X-a la una dintre instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău o pot face în perioada 20–30 august, atunci când se va desfășura cea de-a treia etapă de admitere. În acest interval, instituțiile vor recepționa dosarele de înscriere, a precizat șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport (DGETS), Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 18 august.
Cu un final de meci în apoteoză, Rapid București s-a salvat in extremis în derby-ul Bucureștiului cu FCSB, partidă contând pentru etapa a 6-a a Superligii românești de fotbal. A fost 2-2 la capătul unui meci palpitant, în care atacantul bosniac Elvir Koljic a fost eroul gazdelor.
Politehnica UTM nu este Virtus: Milsami a repurtat a cincea victorie în prima divizie moldovenească de fotbal # Radio Moldova
Milami Orhei a obținut o victorie de moral în cadrul etapei a 9-a a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. „Vulturii roșii” au surclasat cu 4:1 pe teren propriu formația Politehnica UTM Chișinău.
România, Turcia și Cehia, principalele piețe de desfacere pentru exporturile moldovenești # Radio Moldova
R. Moldova a exportat, în prima jumătate a anului curent, mărfuri în valoare de 1,6 miliarde de dolari, în scădere cu 10,1% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe livrări de mărfuri au avut ca destinație șase state – România, Turcia, Cehia, Italia, Ucraina și Germania, care au absorbit peste 70% din totalul exporturilor moldovenești.
Grădinița nr. 8 din Ceadîr-Lunga, în reparații: proiecte în valoare de opt milioane de lei # Radio Moldova
Peste 300 de copii de la Grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Politolog ucrainean, despre summitul de la Anchorage: „Rezolvarea finală a problemei” – mesajul sumbru al Kremlinului după întâlnirea cu Trump # Radio Moldova
Liderul de la Kremlin și-ar dori o „rezolvare finală a problemei”, iar președintele american a recunoscut, într-un mod ambiguu, importanța europenilor în procesul de negocieri, formulând această idee într-un mod straniu, spunând că statele europene ar trebui „să se implice puțin”. Acestea, dar și alte aspecte ale întrevederii Trump–Putin de la Anchorage au fost expuse de politologul ucrainean Gheorghii Cijov la emisiunea SCANER de la Moldova 1.
Seceta și valurile de căldură lasă urme vizibile în pădurile din Republica Moldova. Stejarii și alte specii sunt amenințați de dăunători, care profită de condițiile climatice extreme. În aceste zile, specialiștii de la Agenția „Moldsilva” desfășoară intervenții masive pentru protejarea arborilor.
„Chirița în provincie”, cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național „Eugène Ionesco", s-a jucat în acest weekend în decorul pitoresc de la Orheiul Vechi. Scrisă de Vasile Alecsandri în 1850, comedia continuă să impresioneze publicul prin satirizarea moravurilor societății. Evenimentul este parte a Programului Național „Acces la Cultură", lansat de Ministerul Culturii.
Revista presei internaționale // Zelenski și liderii europeni în SUA, cu misiunea de a-l convinge pe Trump să preseze Rusia pentru un acord de pace durabil # Radio Moldova
Marea majoritate a articolelor apărute pe primele pagini ale publicațiilor internaționale sunt dedicate vizitei președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, unde se întâlnește cu Donald Trump și lideri europeni. Ziarele și agențiile de presă occidentale descriu presiunile tot mai mari asupra Kievului pentru concesii teritoriale, dar și dezbaterile privind garanțiile de securitate necesare unui posibil acord de pace.
Revista presei // Protestul organizat de susținătorii lui Șor, un test pentru Poliție; Lideri ai opoziției pro-ruse, la Moscova # Radio Moldova
Numirea noii componențe a Curții Constituționale în cadrul unei sesiuni speciale a Parlamentului, protestul organizat de susținători ai oligarhului fugar Ilan Șor, în zona Gării feroviare din Chișinău, dar și multiplele vizite efectuate în Federația Rusă de lideri ai opoziției parlamentare din RM, în preajma alegerilor, sunt printre cele mai relatate subiecte din presa națională.
Maia Sandu, apel pentru cetățeni în contextul amenințărilor externe: „Trebuie să fim vigilenți, să fim uniți, să ne apărăm suveranitatea” # Radio Moldova
Perioada pe care o parcurgem este una „periculoasă”, întrucât se încearcă răsturnarea ordinii mondiale și redesenarea hotarelor țărilor, susține președinta Maia Sandu. Potrivit șefei statului, rezistența R. Moldova la presiunile Rusiei, mai ales în contextul alegerilor parlamentare din toamnă, o face un „element de stabilitate în regiune". Totodată, statul nostru trebuie să fie pregătit pentru o eventuală „oportunitate geopolitică” privind scoaterea trupelor ruse de pe teritoriul R. Moldova.
Unele pasiuni, aparent simple, pot deveni adevărate surse de venit. Maxim Bivol, un tânăr din capitală, transformă plastilina în artă, realizând sculpturi inspirate de desene animate, jocuri sau benzi desenate, pe care le vinde inclusiv la comandă.
Zelenski a sosit la Washington. Trump cere ca Ucraina să renunțe la Crimeea și la aderarea la NATO pentru a încheia războiul # Radio Moldova
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit astăzi la Washington pentru o întrevedere cu liderul american Donald Trump, care a declarat înaintea vizitei că pacea cu Rusia ar fi posibilă doar dacă Ucraina renunță la Crimeea și la aderarea la NATO, notează BBC. Întâlnirea va avea loc luni, 18 august, la Casa Albă, cu participarea mai multor lideri europeni și a șefilor principalelor instituții europene și transatlantice.
Un atac cu drone lansat în această dimineață de armata rusă asupra raionului Industrial din Harkov s-a soldat cu victime și distrugeri masive. Potrivit autorităților ucrainene, trei persoane și-au pierdut viața, inclusiv o fetiță de un an și jumătate, al cărei corp a fost scos de sub dărâmături. Alte 17 persoane au fost rănite, unele dintre ele fiind transportate la spital.
Peste 300 de copii de la grădiniță nr. 8 din Ceadîr-Lunga vor beneficia de condiții mai bune de educație. În prezent, în cadrul instituției au loc lucrări ample de modernizare. Renovarea nu doar că va îmbunătăți aspectul clădirii, dar va spori și eficiența energetică a acesteia.
Corespondență Dan Alexe // Europenii în pelerinaj XXL la Washington împreună cu Zelenski # Radio Moldova
Fără a reveni la celebra butadă a fostului secretar de stat american Henry Kissinger: «La ce număr de telefon pot să sun Europa?», Washingtonul are astăzi de ales între mai multe numere: nu neapărat Bruxelles, la Comisia Europeană, dar mai ales în cele trei capitale principale: Paris, Berlin și Londra, ai căror lideri, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Keir Starmer, au ținut ieri o conferință video cu ceilalți membri din așa-numita „coaliție a voluntarilor” pentru Ucraina.
Sportivi de top, dar și tineri ambițioși au luptat pentru Cupa Moldovei la volei pe plajă # Radio Moldova
Încă un turneu spectaculos organizat de Federația Națională de Volei a fost Cupa Moldovei la volei pe plajă. Unii dintre cei mai buni sportivi din țară au concurat timp de 3 zile în Parcul Valea Morilor.
„Chirița în provincie”, cel mai longeviv spectacol al Teatrului Național „Eugene Ionesco", s-a jucat în acest weekend în decorul pitoresc de la Orheiul-Vechi. Scrisă de Vasile Alecsandri în 1850, comedia continuă să impresioneze publicul prin satirizarea moravurilor societății. Evenimentul este parte a programului național „Acces la cultură", lansat de Ministerul Culturii.
Europa cere presiuni mai dure asupra Kremlinului, Trump rămâne rezervat în privința sancțiunilor # Radio Moldova
După o întâlnire virtuală a așa-numitei „coaliții a doritorilor” cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat jurnaliștilor despre temele pe care liderii europeni intenționează să le abordeze luni la Casa Albă, în discuțiile cu Donald Trump, relatează serviciul rus al BBC News.
„Cupa Memoriei 1992”: veteranii războiului au jucat un turneu de minifotbal în memoria camarazilor căzuți # Radio Moldova
Veteranii războiului pentru independența Republicii Moldova din 1992 au lăsat pentru o zi amintirile frontului deoparte și s-au reunit la un turneu de minifotbal. Competiția a adunat patru echipe formate din foști combatanți, care și-au măsurat puterile nu doar pentru trofee, ci și pentru a cinsti memoria eroilor căzuți și a celebra solidaritatea celor care au luptat pentru libertatea țării. La final, câștigătorii au fost premiați cu medalii și cupe.
După 30 de zile de misiune continuă în Grecia, echipa de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a întors acasă. Salvatorii au fost întâmpinați în cadrul unei ceremonii oficiale, la care au fost prezenți reprezentanți ai autorităților, colegi de breaslă și membri ai familiilor. Deși, vizibil epuizați și emoționați, pompierii spun că sunt mândri că au contribuit, prin curajul și efortul lor, la salvarea de vieți și la stingerea incendiilor devastatoare din Republica Elenă.
Reprezentanți ai autorităților și ai societății din Ucraina l-au criticat dur pe președintele american Donald Trump, care, contrar declarațiilor sale anterioare, nu a luat măsuri reale pentru a-l sancționa pe liderul rus Vladimir Putin după ce acesta a respins propunerea de încetare a focului la întâlnirea de la Anchorage, scrie Financial Times, citat de The Moscow Times.
O tânără de 24 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs duminică, în jurul orei 13:50, pe șoseaua Chișinău – Ungheni, lângă Strășeni. Potrivit poliției, femeia se afla la volanul unui autoturism și, preliminar, ar fi efectuat o manevră de întoarcere într-un loc interzis. Mașina acesteia a fost lovită lateral de un microbuz, condus de un tânăr de 20 de ani.
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei, Luis Diaz i-a dedicat golul lui Diogo Jota # Radio Moldova
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei la fotbal. Al treilea trofeu ca valoare va purta numele lui Franz Beckenbauer, în onoarea figurii emblematice a clubului bavarez și a fotbalului german, care a decedat anul trecut. Echipa condusă de belgianul Vincent Kompany a învins pe VfB Stuttgart cu scorul de 2:1 într-un meci jucat chiar pe Neckarstadion din Ștuttgart.
FC Barcelona a debutat în forță în La Liga: catalanii au surclasat în deplasare pe Real Mallorca # Radio Moldova
FC Barcelona a debutat cu o victorie concludentă în noua ediție de campionat a primei divizii spaniole de fotbal. Catalanii au triumfat pe terenul echipei Real Mallorca cu scorul de 3:0. Oaspeții au preluat rapid conducerea - deja în minutul 7 brazilianul Raphinha a marcat cu capul din centrarea lui Lamine Yamal.
A lăsat urme adânci în istoria modernă a Republicii Moldova și a rămas în memorie ca o personalitate integră, care a servit țara cu demnitate și devotament absolut față de interesul național. Aprecierile au răsunat la conferința comemorativă, consacrată deputatului, diplomatului și generalului Gheorghe Hioară, semnatar al Declarației de Independență. La eveniment a fost lansat volumul „Gheorghe Hioară: Destin și moștenire de valori”, de academicianul Ion Mereuță.
Plenul Curții Constituționale a ales-o duminică pe Domnica Manole în calitate de președinte al Curții Constituționale.
Petrocubul își continuă parcursul fără înfrângere în prima divizie moldovenească de fotbal # Radio Moldova
Petrocub Hâncești este singura echipă neînvinsă în actuala ediție de campionat a primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 9-a, „petroliștii” au remizat în deplasare cu Zimbru Chișinău, scor 1:1. Prima repriză a fost săracă în faze de poartă, însă chiar și așa, „leii” hânceșteni au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutele adiționale ale primei reprize și au deschis scorul.
„Pentru a doua zi consecutiv, avem succese pe unele dintre cele mai dificile sectoare din regiunea Donețk – pe direcțiile Dobropolia și Pokrovsk”, a scris președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe canalul său de Telegram. De asemenea, el a informat despre capturarea mai multor soldați ruși care „au încercat să pătrundă în adâncimea pozițiilor noastre” în acea zonă, relatează DW.
Încercare de protest ilegal la Chișinău: Poliția a întocmit aproape 150 de procese verbale # Radio Moldova
Poliția anunță despre reținerea a 69 de participanți l-a protestul neautorizat de sâmbătă, organizat în preajma Gării din Chișinău de către organizația criminală „Șor”. Au fost întocmite procese verbale pentru diverse contravenții, printre care huliganism, încălcarea legislației privind întrunirile și consumul de alcool în locuri publice, se arată într-un comunicat al IGP.
RETROSPECTIVA // Manevrele Rusiei împotriva R. Moldova continuă, proteste și coruperea alegătorilor, summitul Trump - Putin fără un acord semnat # Radio Moldova
Manevrele de război informațional și atacurile cibernetice ale Rusiei împotriva Republicii Moldova, protestul neautorizat al Blocului „Victorie” și depunerea jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale au marcat săptămâna aceasta. Totodată, viitorul procuror general urmează să fie desemnat, iar Vladimir Plahotniuc se apropie de extrădare. Pe plan extern, summitul Trump–Putin din Alaska nu a adus niciun acord privind Ucraina
Într-o lume dominată de taste, ecrane și notificări, scrisul de mână pare să fi devenit o abilitate rară, chiar aproape uitată. Ziua Mondială a Caligrafiei, marcată în cea de-a doua zi de miercuri a lunii august, este o ocazie perfectă de a ne reaminti de plăcerea pe care o aduce contactul cu stiloul. La Iași, a fost organizat workshop-ul „Caligrafie și Lettering” cu scopul de a aprofunda tehnicile caligrafice.
O nouă înfruntare între 2 cei mai buni tenismani ai momentului se va da la Cincinnati. Spaniolul Carlos Alcaraz și italianul Jannik Sinner vor juca finala turneului ATP din statul american Ohio.
După anunțul privind introducerea de către Departamentul Trezoreriei SUA a sancțiunilor împotriva stablecoinului în ruble A7A5, asociat cu oligarhul Ilan Șor, prețul monedei pe piață a scăzut brusc cu 13%, transmite IPN.
După ce li se spune, de mai bine de un secol, că limba lor se scrie fonetic, românii nu-și mai dau seama că scriu folosind niște convenții deseori extrem de artificiale.
Paris, Berlin și Londra, în apel comun privind Ucraina înainte de vizita lui Zelenski în SUA # Radio Moldova
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii – țări ale așa-numitei „coaliții a celor dispuși” – intenționează să aibă duminică o convorbire pentru a discuta situația după negocierile dintre președinții SUA și Rusiei în Alaska și înaintea întâlnirii lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump la Washington, relatează serviciul rus al BBC News.
Putin propune, Trump acceptă, Zelenski refuză: disputa asupra teritoriilor ucrainene # Radio Moldova
Președintele american Donald Trump susține propunerea pe care omologul său rus Vladimir Putin i-a prezentat-o vineri la summitul lor din Alaska privind preluarea de către Rusia a controlului deplin asupra Donbas-ului ucrainean și de a îngheța linia frontului din celelalte regiuni ucrainene pe care armata rusă le controlează parțial, relatează Agerpres cu referire la AFP, care citează o sursă ce are cunoștință de acest subiect.
Proiectul de transformare a Minei Chișinău într-o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii din sectoarele Rîșcani și Ciocana, deja de doi ani se află la etapa a doua. Administrația așteaptă avizul necesar pentru a putea utiliza apa din mină și a o livra în rețeaua publică. Potrivit autorităților competente, documentul poate fi acordat doar după prezentarea unor analize actualizate ale calității apei. Până atunci, este pompată și revărsată în râul Bâc.
Interesul moldovenilor pentru transportul sustenabil este în continuă creștere. În prima jumătate a anului, au fost înregistrate 15 mii de mașini electrice sau hibride. În comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, majorarea este de câteva sute de procente. Șoferii spun că aleg astfel de vehicule, deoarece îi scapă, total sau parțial, de cheltuielile pentru combustibil.
