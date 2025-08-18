Moarte învăluită în mister, la Anenii Noi. Femeie găsită zăcând într-o baltă de sânge
BreakingNews, 18 august 2025 12:20
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie. Descoperirea macabră a fost făcută în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Poliția a fost alertată de către un echipaj medical, care a sosit la fața locului, dar nu a putut decât să constate decesul, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md.
Acum 5 minute
12:20
Moarte învăluită în mister, la Anenii Noi. Femeie găsită zăcând într-o baltă de sânge # BreakingNews
Cadavrul unei femei a fost găsit zăcând în propria gospodărie. Descoperirea macabră a fost făcută în după-amiaza zilei de ieri, 17 august, în localitatea Mereni din raionul Anenii Noi. Poliția a fost alertată de către un echipaj medical, care a sosit la fața locului, dar nu a putut decât să constate decesul, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md.
Acum 30 minute
12:00
Un cetățean moldovean în vârstă de 32 de ani a ajuns la spitalul San Giacomo din Italia, după ce a fost înjunghiat sâmbătă, 16 august, în urma unui conflict. Suspectul a fost reținut. Incidentul a avut loc în parcul de distracții din oraș, în timpul festivităților dedicate Maicii Domnului a Madiei. Potrivit presei locale, suspectul
Acum o oră
11:50
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Din vina PAS, Moldova a devenit lider în Europa la inflație și sărăcie # BreakingNews
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, constată cu îngrijorare că în Republica Moldova inflaţia continuă să crească, iar guvernarea nu doar că nu face nimic pentru a opri această creştere, ci, prin poziţionarea sa incompetentă sau din rea voinţă, din contra, contribuie la creşterea acestui indicator. „În anii de guvernare ai PAS, inflaţia
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Rețineri și incidente la Gara din Chișinău: Forțele de ordine au dărâmat corturi și au încătușat protestatari # BreakingNews
Astăzi dimineață, susținătorii blocului „Victorie" au venit la gara feroviară din Chișinău și au început să instaleze o tabără de corturi, pentru a desfășura un flashmob. Aici trebuie să aibă loc acțiunea de protest a opoziției în susținerea Evgheniei Guțul și a tuturor celor condamnați ilegal, precum și împotriva fărădelegii actualei guvernări. Anterior, organizarea acțiunii
11:30
Irina Vlah, despre întâlnirea din Alaska: Susțin necondiționat eforturile diplomatice care vor permite salvarea a mii de vieți # BreakingNews
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că întâlnirea președintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este „întâlnire istorică, șansă istorică!". „Astăzi, speranțele tuturor celor care apreciază cu adevărat pacea și sunt interesați de încetarea conflictului din Ucraina sunt legate de rezultatul întâlnirii președinților Trump și Putin în
15 august 2025
22:50
Liderul blocului „Victorie", Ilan Șor, a făcut un apel către cetățeni să participe la un miting de amploare în Chișinău pe 16 august. Protestul pașnic va avea loc la ora 15:00, în fața gării feroviare. „Vă îndemn să susțineți protestul nostru politic și să ieșiți mâine, 16 august, la ora 15:00, în stradă. Împreună putem
22:20
Președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, se întâlnesc în această seară la Anchorage, Alaska. Avionul lui Trump deja a aterizat pe aeroport, în scurt timp trebuie să ajungă și avionul liderului de la Kremlin. Un oficial american a declarat pentru CNN că „toate opțiunile rămân deschise" în timpul summitului dintre Trump
17:40
La data de 14 august 2025, funcționarii postului vamal Leușeni, sectorul „Ieșire pasageri", în cadrul controlului coordonat cu inspectorii vamali din România și în baza analizei de risc, au supus verificărilor de specialitate un autovehicul de model Mercedes C-Class, care se deplasa din Republica Moldova spre Italia. Conducătorul auto, un bărbat cu dublă cetățenie, moldovenească
17:10
Victoria Furtună anunță că a depus o sesizare împotriva deputatei Efimia Bandalac la Uniunea Avocaților # BreakingNews
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare", Victoria Furtună, a anunțat că a depus o sesizare la Comisia de etică a Uniunii Avocaților pe numele deputatei PAS, Efimia Bandalac. Potrivit lui Furtună, în urma sesizării, împotriva lui Bandalac a fost deschis un dosar disciplinar. Potrivit postării, inițiativa legislativă a deputatei Efimia Bandalac, depusă la data de 9
16:30
„PAS va intra în istorie ca o grupare de criminali care a transformat Moldova într-o dictatură săracă în centrul Europei" – despre aceasta au declarat activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei" în cadrul unui protest în fața sediului partidului de guvernământ. Participanții la acțiune au prezentat „dovezi ale crimelor dictatoriale ale regimului galben și au lăsat
16:00
Un deținut condamnat la moarte și-a scos ochii pentru a evita execuția. A ucis doi copii și le-a scos inimile # BreakingNews
Un bărbat condamnat la moarte în Texas, pentru uciderea soției și a celor doi copii, a recurs la gesturi șocante în încercarea de a scăpa de pedeapsă: și-a smuls ambii ochi, iar pe unul dintre ei l-a înghițit. Andre Thomas, în vârstă de 39 de ani, a fost condamnat la moarte în Texas după ce,
15:30
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. Oamenii legii solicită aceeași măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici. Adus în fața instanței, primarul localității Frumușica a
14:50
Patru bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, sub un pretext inventat, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina
14:10
Record periculos la alcoolemie: Un biciclist din Dondușeni a fost prins cu 2,38 mg/l alcool în aerul expirat # BreakingNews
Polițiștii Direcției patrulare Nord a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) au documentat un caz de alcoolemie extremă, în cazul unui bărbat de 45 de ani din raionul Dondușeni. Aparatul etilotest Drager a indicat o concentrație de 2,38 mg/l de alcool pur în aerul expirat. Incidentul a avut loc pe o stradă din orașul Dondușeni,
13:40
Ion Ceban: „Dacă aș fi prim-ministru, aș rezolva problemele țării într-un an și jumătate” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media" că ar fi dispus să preia funcția de prim-ministru al Republicii Moldova și că este încrezător că ar putea rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate. Ceban a precizat că, în cazul în care ar deveni premier, ar demisiona din
13:10
Niciunul dintre martorii acuzării în dosarul Guțul nu a putut să confirme vina bașcanului Găgăuziei — materialele cazului # BreakingNews
Unii martori ai acuzării în procesul judiciar împotriva Bașcanului Găgăuziei, Evghenia Guțul, au declarat că nu o cunosc pe inculpată, iar alții au spus că nu au văzut-o pe Guțul gestionând banii partidului „Șor". La astfel de concluzii se poate ajunge analizând declarațiile martorilor și materialele dosarului penal, care cuprinde aproape 70 de volume. Pe
13:00
Dinu Țurcanu, fost președinte al raionului Orhei și ex-membru al Partidului „ȘOR", avertizează că protestul anunțat de Ilan Șor pentru data de 16 august ar putea degenera în violențe. Potrivit acestuia, manifestația planificată în scuarul Gării Feroviare este deja compromisă și plasată într-un cadru ilegal încă de la început. Țurcanu susține că gruparea condusă de
12:10
Un bărbat și-a pierdut viața, iar un minor a fost grav rănit, în urma unui grav accident rutier produs în seara de 14 august, în apropiere de satul Fedoreuca din raionul Orhei. Totul s-a întâmplat în jurul orei 21:50, când un microbus a izbit în plin un motocultor. Potrivit primelor cercetări, impactul s-a produs în
12:00
Fostul deputat comunist și ex-ambasador cu misiuni speciale, Sergiu Stati, a fost condamnat pe 14 august de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru îmbogățire ilicită. Instanța i-a aplicat o amendă de 450.000 de lei și l-a privat de dreptul de a deține funcții sau demnități publice timp de 12 ani. Potrivit probatoriului, în perioadele în care
12:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a comentat în cadrul emisiunii „Gonța Media" vizita recentă și neoficială a primarului Bucureștiului, Nicușor Dan, în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, vizita ar fi avut un caracter electoral și a fost programată într-un moment nepotrivit, având în vedere calamitățile naturale care au afectat România. Ceban a susținut că, de fapt,
11:00
În China, o companie își plătește angajații să slăbească și îi amendează dacă se îngrașă # BreakingNews
Compania chineză Insta360, cunoscută pentru camerele și stabilizatoarele sale, a lansat un challenge corporativ inedit, care a devenit viral pe platforma Weibo, acumulând peste 6,5 milioane de vizualizări, relatează City News Service. Regulile sunt simple și… profitabile: fiecare angajat primește 500 de yuani (circa 70 USD) pentru fiecare 0,5 kg pierdut, dar riscă să plătească
10:40
Denis Șova: Guvernarea nu este în stare să valorifice potențialul Republicii Moldova. Partidul Nostru propune proiecte concrete pentru dezvoltarea țării # BreakingNews
Republica Moldova are un potențial enorm, pe care actuala guvernare nu este în stare să-l valorifice. Partidul Nostru are proiecte concrete pentru dezvoltarea economiei și îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor. Cu aceste proiecte, partidul va merge în fața oamenilor la alegerile parlamentare, pentru ca cetățenii să le aprecieze pe 28 septembrie. Declarația a fost
10:10
Un bărbat de 71 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie # BreakingNews
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 71 de ani, acuzat de omorul concubinei, comis cu deosebită cruzime. Astfel, potrivit sentinței, recent emise de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, bărbatul a fost recunoscut vinovat, cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 20
10:00
Grav accident pe șoseaua Balcani: trei persoane la spital, un camion cuprins de flăcări # BreakingNews
Trei persoane au ajuns la spital după ce două autocamioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în localitatea Grătiești, municipiul Chișinău. Oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 05:39. „Potrivit informațiilor preliminare, două autocamioane au fost implicate într-o coliziune, în circumstanțe care urmează a fi stabilite. În urma impactului, unul
10:00
VIDEO // Victoria Șapa, interviu pentru proiectul lui Mario Nawfal: „Toată lumea trebuie să știe despre crimele comise sub masca integrării europene” # BreakingNews
Într-un interviu incendiar acordat proiectului popularului blogger și antreprenor american Mario Nawfal, Victoria Șapa, reprezentant al blocului de opoziție „Victorie" și fost candidat la funcția de primar al municipiului Bălți – eliminată ilegal din cursa electorală de către regimul Maia Sandu-PAS – a dezvăluit ororile unei dictaturi în plină ascensiune în Republica Moldova. Cu detalii
14 august 2025
19:30
Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor. Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. În paralel,
18:20
Un trecător a găsit cadavrul unui tânăr și a alertat autoritățile. Descoperirea macabră a avut loc joi, în jurul orei 11:30, într-o fâșie forestieră de pe strada Mircești din Chișinău. La fața locului s-a stabilit că victima este un tânăr în vârstă de 20 de ani, cadavrul căruia era spânzurat într-un copac, transmite breakingnews.md cu referire la pulsmedia.md.
17:00
Un bărbat de 50 de ani, originar din Nigeria, a fost prins de polițiștii din Köln cu 1,3 kilograme de cocaină ascunse în stomac. Drogurile, ambalate în 111
16:40
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” # BreakingNews
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni … Articolul Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști” apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Liderul politic Ilan Șor a anunțat o schimbare de ultim moment a locației pentru protestul nelimitat, programat pentru sâmbătă, 16 august, la ora 15:00. Acțiunea se va desfășura la Gara feroviară din Chișinău, în locul Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN). În mesaj, Ilan Șor susține că a luat această decizie deoarece autoritățile ar fi refuzat … Articolul Ilan Șor mută protestul la Gara feroviară, acuzând guvernarea de intimidare apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un funcționar public, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată … Articolul Funcționar public, reținut de CNA pentru mită de 1700 de euro apare prima dată în BreakingNews.
14:30
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un … Articolul Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda apare prima dată în BreakingNews.
14:20
O alertă de călătorie în Spania a fost emisă de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), în contextul „valului de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă”. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. Din cauza temperaturilor foarte ridicate, a lipsei precipitațiilor și a vânturilor puternice, au izbucnit … Articolul Alertă de călătorie în Spania, din cauza „valului de căldură extrem” apare prima dată în BreakingNews.
13:50
O femeie de 41 de ani s-a înecat în iazul în care a mers să se scalde. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgențǎ (IGSU), tragedia a avut loc miercuri seara, 13 august, în jurul orei 18:33, în iazul din localitatea Bușila, raionul Ungheni. Autoritǎțile au fost alertate la 112, iar la fața locului au … Articolul Tragedie la Ungheni: O femeie s-a înecat într-un iaz apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, Ion Chicu, acuză formațiunea de guvernare PAS și gruparea condusă de Ilan Șor că acționează „ca un tandem”, servindu-și reciproc interesele politice. În cadrul emisiunii Rezoomat Chicu a afirmat că acțiunile publice și protestele grupării Șor duc, de regulă, la creșterea ratingului PAS: „Cum crește vizibilitatea acțiunilor grupării Șor, cum … Articolul Ion Chicu: „PAS și Șor acționează concertat, ca un tandem politic” apare prima dată în BreakingNews.
12:00
În România violența domestică pare de neoprit, iar un caz celebru din București confirmă acest lucru. Milionarul Mihai Bizu, condamnat la doi ani și opt luni de închisoare pentru că a încercat să-și ucidă fosta soție, a fost încarcerat, dar eliberat după doar trei zile. Afaceristul a fost apărat în instanță chiar de actualul ministru … Articolul Milionarul condamnat că a vrut să-și ucidă fosta soție a fost eliberat apare prima dată în BreakingNews.
11:30
Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum # BreakingNews
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga. Astfel a răspuns Ion Ceban la întrebarea despre coaliții și situația de după campania electorală. ”Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și … Articolul Ion Ceban, despre viitoarele coaliții: Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ … Articolul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # BreakingNews
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și … Articolul Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 apare prima dată în BreakingNews.
10:00
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la … Articolul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în BreakingNews.
13 august 2025
18:00
Proiectele de infrastructură continuă: Casa de Cultură din Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, a fost renovată cu sprijinul echipei lui Ilan Șor # BreakingNews
Casa de Cultură din satul Cucuruzenii de Sus, cu o istorie de peste 75 de ani, și-a redeschis porțile după o renovare amplă. Clădirea, martoră a mai multor generații, a beneficiat de reparații la acoperiș, podea, tavan, uși și ferestre. Pereții exteriori au fost izolați termic și vopsiți, scena a fost modernizată, iar curtea a … Articolul Proiectele de infrastructură continuă: Casa de Cultură din Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, a fost renovată cu sprijinul echipei lui Ilan Șor apare prima dată în BreakingNews.
17:50
Ion Ceban acuză: „Interdicția în România, un truc politic al Maiei Sandu și Nicușor Dan” # BreakingNews
Primarul General al Chișinăului și președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a susținut astăzi o conferință de presă alături de avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion Dragne, pe tema interdicției de intrare în România care i-a fost impusă. Potrivit lui Ion Ceban, măsura are un caracter … Articolul Ion Ceban acuză: „Interdicția în România, un truc politic al Maiei Sandu și Nicușor Dan” apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Ion Dragne, avocatul lui Ceban, a cerut în instanță suspendarea interdicției de a intra în România # BreakingNews
Avocatul român Ion Dragne, care îl apără pe primarul Capitalei, Ion Ceban, consideră interdicția de intrare în România o formă de „exces de putere”. Potrivit lui Dragne, măsura este disproporționată și nu se bazează pe motive cunoscute, ceea ce reprezintă o depășire a competențelor autorităților. Pentru a contesta decizia, avocatul a demarat o procedură prealabilă … Articolul Ion Dragne, avocatul lui Ceban, a cerut în instanță suspendarea interdicției de a intra în România apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # BreakingNews
Curtea de Apel din Atena a emis o decizie favorabilă în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală, care a transmis cererea de extrădare pe 24 iulie 2025. Chiar dacă instanța s-a pronunțat în favoarea extrădării, decizia nu este definitivă. Conform legislației elene, hotărârea finală îi aparține … Articolul Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Avocata Irina Șerban consideră interdicția lui Ion Ceban în România o „încălcare gravă a drepturilor omului” # BreakingNews
Avocata Irina Șerban a declarat că interdicția impusă primarului Capitalei, Ion Ceban, de a intra în România reprezintă o „încălcare gravă a drepturilor omului”. Potrivit avocatei, de o lună și jumătate nu se cunosc nici autoritatea care a emis decizia, nici temeiurile legale sau motivația acesteia, o situație pe care a catalogat-o drept „ambiguă și … Articolul Avocata Irina Șerban consideră interdicția lui Ion Ceban în România o „încălcare gravă a drepturilor omului” apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt planificate pentru … Articolul Germania a parașutat peste 190 de tone de ajutor umanitar în Fașia Gaza apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Grupul parlamentar „Victorie” pregătește o interpelare către Ministerul Justiției după ce administrația penitenciarului nr. 13 a refuzat să permită accesul aleșilor poporului la deținuți. „Vom trimite o interpelare parlamentară către Ministerul Justiției, deoarece acest lucru încalcă drepturile noastre ca deputați. Avem dreptul să vedem în ce condiții sunt deținuți colegii noștri”, a declarat deputatul Vadim … Articolul Deputații blocului „Victorie” sunt împiedicați ilegal să viziteze deținuții politici apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” # BreakingNews
O crimă șocantă a zguduit sudul Republicii Moldova. Un adolescent de 15 ani, dat dispărut săptămâna trecută, a fost găsit mort într-un râu. Potrivit Poliției, băiatul ar fi fost ucis cu o cruzime deosebită. Un tânăr de 17 ani, originar din aceeași localitate, a fost reținut și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de comiterea … Articolul Primarul localității spune că adolescentul găsit fără suflare într-un râu era agresiv față de făptaș și îl provoca mereu: „Unde îl întâlnea, îl numea urât, cu prostii” apare prima dată în BreakingNews.
14:00
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au … Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți # BreakingNews
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți – construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, … Articolul Echipa Partidului Nostru a verificat stadiul lucrărilor la unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
