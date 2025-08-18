STEP IT Academy Moldova – 10 ani de excelență în educația IT, locul unde se nasc viitorii lideri în tehnologie
Газета-СП, 18 august 2025 12:20
În cei 10 ani de activitate, STEP IT Academy Moldova și-a extins rețeaua la șapte filiale în întreaga țară – patru în Chișinău și câte una în Bălți, Comrat și Ceadîr-Lunga Язык Русский STEP IT Academy Moldova – 10 ani de excelență în educația IT, locul unde se nasc viitorii lideri în tehnologie Filialele STEP IT din Chișinău, Bălți, Comrat și Ceadîr-Lunga fac educația IT accesibilă pentru întreaga țară.
Maib — desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney # Газета-СП
Cu peste 600 de clienți corporativi, maib atinge recorduri și primește recunoaștere internațională Язык Русский Maib — desemnată cea mai bună bancă din Moldova pentru clienții corporativi de publicația Euromoney Un exemplu de leadership, inovație și sustenabilitate în sectorul financiar moldovenesc.
Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei # Газета-СП
Dmitrii, director executiv Microinvest, vorbește despre 10 ani de succes, creșterea portofoliului de credite și tranzacția cu Victoriabank Язык Русский Dmitrii Svinarenco. Creștere de peste 27 de ori în 10 ani: cum echipa Microinvest a ajuns la un portofoliu de credite de 6,7 miliarde lei Interviu realizat de Pavel Zingan cu Dmitrii Svinarenco, Director Executiv Microinvest.
Părinții pot achiziționa ghiozdane și rechizite la prețuri accesibile, direct din toate magazinele Kaufland din țară Язык Русский Kaufland lansează campania de oferte „Prețuri Mici, Ghiozdane Pline” Kaufland Moldova oferă ghiozdane și rechizite la prețuri mici, sprijinind familiile la început de an școlar.
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # Газета-СП
Maib continuă să transforme experiența financiară a clienților săi din Republica Moldova Язык Русский Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile Banca anunță lansarea unui produs unic pe piața bancară locală.
Evenimentul este organizat de Academia de Șah Bologan, cu sprijinul Kaufland Moldova. Язык Русский „Șah în parcare” ajunge și la Bălți — o duminică plină de joc și distracție În acest weekend, pe 17 august, te așteaptă o duminică altfel!
Oricine poate contribui cumpărând un produs de îngrijire și lăsându-l în coșurile speciale din farmacii Язык Русский Donează împreună cu noi Farmacia Familiei și Dita Hyper Farmacie te invită să donezi produse pentru nevoiași.
Pentru a participa, trebuie să faci cel puțin 5 tranzacții de minim 500 lei fiecare în fiecare etapă a promoției și să te înregistrezi online Язык Русский Shopping trip în inima modei – Milano te așteaptă! Participă la promoția maib și Mastercard și câștigă o escapadă de neuitat.
„În afaceri e la fel ca în sport: există un moment în care trebuie să acționezi” – Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest # Газета-СП
Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest. Язык Русский „În afaceri e la fel ca în sport: există un moment în care trebuie să acționezi” – Nicolae Croitoru, antreprenor, client Microinvest În acest interviu, Nicolae, client Microinvest, își împărtășește istoria de succes.
Peste 100 000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile: Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova # Газета-СП
Kaufland rămâne primul și singurul retailer din Republica Moldova care susține constant activitatea Băncii de Alimente. Язык Русский Peste 100 000 de porții de mâncare caldă, oferite persoanelor vulnerabile: Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova Rezultatele colaborării Băncii de Alimente și Kaufland Moldova.
Știm cum e să creditezi 100% online afacerile. Din 2022, peste 3 000 clienți maib business au optat pentru solicitarea unui credit online # Газета-СП
Cu soluții digitale, rapide și ușor de folosit, maib devine partenerul de încredere al antreprenorilor moderni din Republica Moldova Язык Русский Știm cum e să creditezi 100% online afacerile. Din 2022, peste 3 000 clienți maib business au optat pentru solicitarea unui credit online În viziunea maib, a pune clientul în centrul activității înseamnă să-i oferi tot ce are nevoie pentru a se...
Cont bancar moldovenesc fără să vii în Moldova? Da, acum se poate. Язык Русский Acces complet la maibank din străinătate – cu număr internațional Serviciile bancare nu se mai opresc la graniță.
Evenimentul de la Bălți va avea loc pe 24 iulie 2025, în parcarea Kaufland de pe strada Decebal 133, de la ora 21:00 Язык Русский „Film în Parcare” – ediția 2025 ajunge la Bălți pe 24 iulie Accesul este gratuit, însă participarea necesită înregistrare prealabilă.
