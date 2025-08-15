Incendii în Spania: pompierii luptă în condiții de caniculă extremă
15 august 2025
Spania era afectată vineri de 14 incendii de vegetație de amploare, autoritățile avertizînd asupra ''condițiilor nefavorabile'' pentru stingerea flăcărilor care au ucis deja șapte persoane și au pîrjolit peste 150.000 de hectare, transmite Reuters. Pompierii se confruntau vineri cu o nouă zi dificilă, în contextului unui val de căldură care continuă de 12 zile și a vîntului susținut. Spani
În perioada 8-14 august, au activat 796 de carabinieri la menținerea și asigurarea ordinii publice, fiind acoperite în total 260 itinerare, dintre care 35 patrule mixte și 225 patrule independente, transmite Noi.md.A fost asigurată ordinea și siguranța publică în cadrul a 67 activități care implică aglomerări de persoane (peste 30 500 participanți), unde au fost implicați 289 carabinieri și în
Mai multe proiecte de dezvoltare regională vor fi implementate în localitățile din toată țara # Noi.md
Zeci de mii de cetățeni din cele cinci regiuni ale Republicii Moldova vor avea, în următorii ani, acces la servicii publice mai bune, drumuri modernizate, obiective turistice atractive și condiții îmbunătățite pentru dezvoltarea economică.Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a anunțat, astăzi, rezultatele Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, aprobate de Consil
În prefectura japoneză Hokkaido, un urs brun a atacat un turist și l-a tîrît în pădure.{{826070}}Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de NHK World.Atacul prădătorului a avut loc cînd doi tineri de 20 de ani urcau pe vulcanul Rausu.Dimineața, bărbatul a sunat la poliție și a spus că un urs l-a atacat pe prietenul său și l-a tîrît, se spune în publicație.Cel care a sunat a fo
În urmă cu 20 de ani, pe vremea cînd era secretar de partid al provinciei Zhejiang, Xi Jinping a lansat conceptul "celor doi munți" - ideea că „apele limpezi și munții verzi sînt la fel de valoroși ca munții de aur și de argint”, scrie romanian.cgtn.com.Două decenii mai tîrziu, mediul ecologic din China continuă să se îmbunătățească: cerul este mai albastru, munții mai verzi, iar apele mai cur
A murit mama șefului Amazon, Jeff Bezos, Jacqueline Bezos.Potrivit Oxu.Az, vestea tristă a fost anunțată de fundația familiei Bezos.Jacqueline, în vîrstă de 78 de ani, a murit la domiciliul său din Miami. Cauza decesului nu a fost precizată, însă se știe că în 2020 ea a fost diagnosticată cu demență. {{831052}}Într-o declarație oficială, fundația a descris-o pe Jackie ca fiind „întru
Veaceslav Plămădeală a cucerit medalia de bronz la Mondialele la Lupta Qazaq Kuresi printre militari, care s-a desfășurat la Astana.{{828796}}El a obținut două victorii în categoria de greutate 82 kg, cu sportivi din Maroc și Tadjikistan, transmite Noi.md cu referire la sport1.Alți trei luptători moldoveni s-au clasat pe locul 5. Este vorba de Cătălin Marian (90 kg), Mihail Marchitan (100
Victor Marahovschi: „În loc să distrugem memoria, trebuie să restabilim continuitatea și respectul față de rădăcinile noastre” # Noi.md
Autoritățile din Moldova, pe de o parte, disprețuiesc istoria RSS Moldovenești, iar pe de altă parte, nu au construit nimic, stau în clădiri, se distrează în reședințele guvernamentale din Holercani și Condrița, duc liderii europeni la Cricova și Mici Milești, care au fost construite în perioada sovietică.Această opinie a fost exprimată de juristul, secretarul general al partidului politic Ali
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că va impune sancțiuni economice drastice împotriva Rusiei dacă aceasta nu va da dovadă de disponibilitate să discute serios despre încheierea conflictului din Ucraina.El a făcut această declarație jurnaliștilor la bordul avionului Air Force One, în drum spre summitul din Alaska.„Nu fac asta pentru mine, nu am nevoie de asta. Aș vrea să mă
Liderii SUA și Belarus, Donald Trump și Alexandr Lukașenko, au purtat o conversație telefonică.Despre aceasta a informat canalul de telegram „Pool Pervogo”, apropiat de serviciul de presă al președintelui belarus.Conversația a avut loc înaintea negocierilor dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, programate pentru seara tîrzie a zilei de 15 august, în Alaska. Tema principală a dis
Anul acesta apicultorii din țară s-au confruntat cu provocări majore din cauza secetei severe și a condițiilor meteorologice nefavorabile. {{828064}}Acest fapt a redus semnificativ producția de miere, iar în consecință prețurile au crescut. Despre aceasta au relatat participanții la Tîrgul Apicultorilor, care se desfășoară în perioada 15-17 august, în scuarul Teatrului de Operă și Balet ”M
Foștii procurori și judecători trebuie să susțină examenul de calificare pentru a deveni avocați # Noi.md
Astăzi, Curtea Supremă de Justiție a soluționat prima cauză în care a explicat modul de aplicare a Legii nr. 13/2022, prin care a fost modificată procedura de admitere în avocatură, transmite Noi.md.Conform noii reglementări, judecătorii și procurorii cu experiență de cel puțin 10 ani care doresc să devină avocați au fost obligați să susțină examenul de calificare în fața Comisiei de licențier
La Cahul, fermierii au fost avertizați, în plină campanie de recoltare, despre executarea silită: asociația solicită intervenția urgentă a autorităților # Noi.md
Asociația „Forța Fermierilor” solicită Guvernului și Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare să intervină de urgență, după ce mai mulți agricultori din raionul Cahul, aflați în plină campanie de recoltare, au fost notificați de o companie de creditare că vor fi supuși executării silite săptămîna viitoare. {{831393}}Potrivit lor, „se creează impresia unui «atac raider legal» asup
Un locuitor în vîrstă de 45 de ani din raionul Dondușeni a stabilit un record periculos în privința nivelului de alcool din sînge.El a fost reținut de angajații Direcției patrulare Nord a INSP, iar aparatul Drager a indicat 2,38 mg/l de alcool în aerul expirat. {{830957}}Incidentul a avut loc pe una dintre străzile orașului Dondușeni. Bărbatul se deplasa neuniform cu o bicicletă. Aces
Primăria Chișinău informează că, în perioada următoare, în sectoarele Capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și tîrguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon, transmite Noi.md.În sectorul Botanica: În Parcul „Valea Trandafirilor”, 15-17 august – Tîrgul „Dor de Vară”, organizat în colaborar
Parlamentul se convoacă în sesiune specială pentru a numi noi judecători la Curtea Constituțională # Noi.md
Parlamentul Republicii Moldova se va întruni duminică, 17 august, în sesiune specială, pentru ceremonia de depunere a jurămîntului de către noii judecători ai Curții Constituționale.Ședința plenară va începe la ora 11:00, comunică moldpres.Cinci mandate de judecători constituționali expiră pe 16 august, iar locurile vor fi preluate de magistrații desemnați recent de Parlament, Guvern și Co
Patru bărbați cu vîrste cuprinse între 32 și 38 de ani, locuitori ai municipiului Chișinău, au fost reținuți după ce timp de trei luni, au exercitat presiuni psihologice și au amenințat cu violența fizică și moartea un bărbat de 33 de ani, precum și rudele acestuia, cu scopul de a-l determina să cedeze cota-parte deținută în cadrul unui SRL, evaluată la 115.000 euro (2.271.008,50 lei).Acțiunil
Situația pe rîul Nistru rămâne tensionată, dar stabilă.Despre acest lucru a comunicat renumitul ecologist, directorul executiv al Asociației Internaționale a Păstrătorilor Rîului Nistru Eco-TIRAS, doctorul în științe biologice Ilia Trombițchi, relatează Noi.md.Potrivit acestuia, debitul apei din rezervorul Dniestrovsk este de aproximativ 100 m³ pe secundă. Debitul apei din rezervorul Dubă
Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) a deschis astăzi misiunea de observare pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie din Moldova, ca urmare a unei invitații din partea autorităților naționale.Misiunea este condusă de Jillian Stirk și constă într-o echipă de bază formată din 15 experți, cu sediul la Chișinău. ODIHR va fi însoțit și de 30 de observatori p
Tatăl primarului de la Frumușica a fost plasat în arest pentru 30 de zile la Penitenciarul numărul 13 din capitală.Cel puțin asta susțin surse UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații.Reamintim că primarul localității Frumușica, din raionul Florești care a fost susținut de PAS este suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani.Procurorii cer 30 de zile de
Comisia Electorală Centrală a înregistrat Partidul Național Moldovenesc, condus de Dragoș Galbur, și Partidul Social Democrat European, condus de Tudor Ulianovschi, în lista concurenților electorali pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025.Ambele formațiuni vor putea desfășura oficial campania electorală în perioada stabilită de legislație.
Primarul din Frumușica, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul unui omor comis acum 7 ani # Noi.md
Magistrații Judecătoriei Ciocana au dispus astăzi, 15 august, plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile, la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a primarului satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu. Acesta este bănuit de implicare într-un omor comis în 2018.În arest pentru aceeași perioadă au fost trimiși și tatăl edilului, un medic morfopatolog, precum și un localnic. Potrivit anc
În Moldova, în prima jumătate a anului 2025, exportul de mărfuri a fost de 1 miliard 601,2 milioane de dolari, în scădere cu 10,1% față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exportul de mărfuri autohtone în ianuarie-iunie 2025 a constituit 1 miliard 226,2 milioane de dolari (76,6% din volumul total al exporturilor), cu 9,8% mai puțin decît în aceeași pe
Pregătirile pentru întîlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, programată să aibă loc la Joint Base Elmendorf-Richardson din Alaska, au devenit o operațiune de securitate uriașă și extrem de complexă, relatează Bloomberg, citat de Digi24.ro.Serviciul Secret al SUA a mobilizat sute de agenți pentru a asigura protecția simultană a celor doi lideri, fiecare
Cîte zile de arest au cerut procurorii pentru primarul satului Frumușica, suspectat de omor # Noi.md
Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primarul satului Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, suspectat de comiterea unui omor cu șapte ani în urmă. {{831527}}Oamenii legii solicită aceeaşi măsură pentru medicul legist, care ar fi falsificat rezultatele expertizei medico-legală, precum și pentru alți doi complici, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.Adus în faț
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, avertizează oamenii să nu participe la protestele lui Șor: "Se vrea vărsare de sînge" # Noi.md
Fostul președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, organizatorul principal al protestelor Partidului ȘOR, în perioada 2022-2023, trage un semnal de alarmă în legătură cu manifestațiile care ar urma să înceapă sîmbătă, în scuarul gării din Chișinău.Într-un live pe Facebook, Țurcanu atenționează că scopul real al acestor proteste este vărsarea de sînge și îi îndeamnă pe toți cei supărați pe act
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a comentat informațiile publicate de Politico privind posibila accelerare a parcursului european al țării, subliniind că aderarea la Uniunea Europeană este un proces bazat pe merite și nu impune ca mai multe state candidate să avanseze în același ritm.„Procesul de aderare este un proces bazat pe merite. Asta scrie în toate actele și nu spune nimeni
Procurorul Victor Boicu oferă detalii despre crima din Frumușica: patru suspecți, arestați preventiv # Noi.md
Vladimir Golovatiuc: „Volumul importurilor în Moldova a depășit volumul exporturilor de 3,2 ori” # Noi.md
În iunie 2025, comparativ cu iunie 2024, exporturile moldovenești au scăzut cu 7,7%, iar importurile au crescut cu 23,1%.Despre acest lucru a comunicat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, care a menționat că volumul importurilor a depășit volumul exporturilor de 3,2 ori, în timp ce cu un an mai devreme această depășire era de 2,4 ori, în iunie 2023 - de 2,1 ori, ia
În Rusia, în regiunea Reazan, a avut loc o explozie în atelierul de pulbere al fabricii militare „Elastic”, unde se produc muniții.Au murit cel puțin cinci persoane. În 2021, o explozie la aceeași fabrică a luat viața a 17 persoane, relatează dw.com.{{831525}}A fost creat un sediu operațional, fiind mobilizați 70 de specialiști și 28 de unități de tehnică. La fața locului lucre
La Punctul vamal de frontieră Leușeni, pe sensul de ieșire din țară, se înregistrează trafic intens, atît de călători, cît și de mijloace de transport, transmite IPN.Pentru a evita eventualele întîrzieri, participanții la traficul transfrontalier sînt îndemnați să opteze pentru traversarea frontierelor prin punctele vamale Costești, Cahul sau Leova – Bumbăta, în contextul în care, de astăzi,
Cîte zile de arest au solicitat procurorii pentru primarul satului Frumușica, suspectat de omor # Noi.md
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: DronFest – Primul festival de drone din Moldova, 16 August 2025, 10:00 - 20:00, Parcul "Valea Trandafirilor" Festivalul Tineretului 2025 - 16 August 2025, 15:00 - 22:00 Hiking, BBQ & Natur
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă, unde a avut întrevederi cu reprezentanții a 4 Asociații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI) și cu fermieri interesați să dezvolte sau să modernizeze infrastructura de irigare.Programul vizitei a inclus deplasări la Sistemele Centralizate de Irigare Căplani, Tudor
Pe ce loc a urcat Republica Moldova la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor de tip Greenfield # Noi.md
Republica Moldova a urcat pe poziția 18 la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor de tip Greenfield, potrivit unei analize realizate de Financial Times.Conform topului global al performanței investițiilor străine directe, elaborat de FDI Intelligence, țara noastră a avansat cu 19 locuri față de anul trecut, intrând în rândul economiilor cu cea mai rapidă creștere în acest sect
Exportul Moldovei continuă să scadă. În iunie 2025, comparativ cu iunie 2024, acesta a scăzut cu aproape 7%.Despre acest lucru a comunicat economistul, doctorul în științe economice, Vladimir Golovatiuc, relatează Noi.mdPotrivit acestuia, diferența față de lunile precedente constă doar în faptul că, alături de scăderea exporturilor către CSI (cu 23,4%) și către alte țări (cu 27%), exportur
Poliția avertizează cetățenii cu privire la “protestul” anunțat de organizația criminală ȘOR # Noi.md
Poliția informează populația despre intențiile ilegale ale organizației criminale “ȘOR” de a organiza un așa-numit “protest”. Autoritățile îndeamnă cetățenii să nu dea curs invitațiilor și să nu se implice în acțiuni care ar putea constitui infracțiuni sau contravenții.Potrivit oamenilor legii, în ultimele zile au fost introduse noi metode de înregistrare a participanților la proteste, pentru
Biroul Parlamentului European (PE) de la Chișinău, care va fi inaugurat în luna septembrie, va fi condus de un cetățean român „foarte bine pregătit”, a anunțat vicepreședintele PE, Victor Negrescu, într-un interviu pentru RFI.Acesta a precizat că deschiderea va avea loc în prezența președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, și a sa, în calitate de oficial responsabil de relația cu Re
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că perioada de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, la ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Potrivit platformei oficiale vpc.cec.md, în total s-au înscris 2 606 persoane.Cele mai multe înregistrări au fost înregistrate în Statele Unite ale Americii – 1 399, urmate de Canada – 682. Alte țări cu un număr semnific
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat vineri, 15 august, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 16 august.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,03 lei/litru (-4 bani), iar al motorinei standard – 19,54 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 2021,
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă produse în ultimele luni pe șantierele din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești, comunică moldpresOmbudsmanul susține că aceste cazuri ridică suspiciuni privind nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, dar și posibile angajări fără contracte
Uniunea Europeană ar lua în considerare acordarea Moldovei unui mare pas înainte în demersul său de aderare la blocul european înaintea alegerilor parlamentare de la sfîrșitul lunii septembrie, devansînd astfel Ucraina pentru prima dată, scrie Politico, citată de moldpres.Conform scenariului analizat de oficialii UE, Republica Moldova ar putea obține aprobarea tuturor celor 27 de țări membre p
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un accident rutier cu implicarea unui automobil și a unui motocultor, transmite Noi.md.Din primele cercetări s-a stabilit că impactul a avut loc în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, efectua manevra de virare la stînga. În remorcă se afla un minor de 13 an
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de pericol meteorologic: duminică, 17 august, la Chișinău, temperatura maximă a aerului va atinge valori de pînă la +35°C.În acest sens, cetățenii sînt avertizați cu privire la consecințele caniculei pentru a evita incidentele neplăcute și sînt îndemnați să evite, pe cît posibil, deplasările în aer liber între orele 11:00 și 18:00.
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întîlnit ieri cu silvicultorii din cadrul Silva Sud. În cadrul întrevederii ministrul a discutat cu pădurarii despre despre reușitele Programului de împădurire, cît și provocările cu care se confruntă zilnic specialiștii din teren, transmite Noi.md. Ministrul Lazarencu a mulțumit pădurarilor pentru munca depusă și pentru rezultatele obținute, subli
Franța se situează pe locul șapte în rîndul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană.Valoarea comerțului bilateral a atins anul trecut cifra de 260,4 milioane de dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023, informează moldpres. Pentru comparație, în 2017 schimburile comerciale dintre cele două state însumau 163,5 milioane de dolari, relevă datele
