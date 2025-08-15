Trump a amenințat Rusia cu consecințe grave în cazul eșecului summitului

11:30

Ieri, pe stadionul „Zimbru” din Chișinău s-a disputat meciul retur între „Sheriff” și echipa belgiană „Anderlecht” în cadrul rundei a treia preliminare din Conference League.Meciul s-a încheiat la egalitate, cu scorul de 1:1. Datorită victoriei din primul meci cu scorul de 3:0, „Anderlecht” își va continua participarea în turneu, în timp ce pentru „Sheriff” Tiraspol, participarea pe scena inte