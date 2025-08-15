Trafic rutier suspendat pe unele străzi din capitală

16:10

Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA.MD de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru.