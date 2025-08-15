Parlamentul European va adopta, la începutul lunii septembrie, o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova
Moldpres, 15 august 2025 12:30
Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, la începutul lunii septembrie, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emis...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
12:40
Președinta Maia Sandu la Congresul Diasporei: „Membrii diasporei nu sunt doar martori, ci și actori activi ai transformărilor din Republica Moldova” # Moldpres
Chiar dacă suntem o țară mică, astăzi avem o voce puternică și respectată. Acest lucru se datorează și dumneavoastră, întrucât comunitățile noastre sunt apreciate peste tot în lumea democratică. Mesajul a fost transmis vineri, 15 august, de șefa s...
12:40
Speakerul Igor Grosu la Congresul Diasporei: „Statul trebuie să creeze condiții pentru întoarcerea acasă. Fiecare dintre noi are câte o bucățică de suflet în diasporă” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat astăzi, în cadrul Congresului Diasporei, că Republica Moldova traversează o etapă crucială în procesul de aderare la Uniunea Europeană, iar contribuția cetățenilor din afara țării este una „strategic...
Acum 15 minute
12:30
Parlamentul European va adopta, la începutul lunii septembrie, o rezoluție de sprijin pentru Republica Moldova # Moldpres
Parlamentul European urmează să adopte, într-un gest fără precedent, la începutul lunii septembrie, o nouă rezoluție pentru a sprijini Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de către vicepreședintele Parlamentului Victor Negrescu, în cadrul emis...
Acum 30 minute
12:20
Redactorul-șef al revistei poloneze National Geographic Polska explorează Republica Moldova # Moldpres
Republica Moldova își deschide porțile pentru a-și prezenta frumusețile culturale și naturale în fața publicului internațional. Astăzi, Ana Sandra, director interimar al Oficiului Național al Turismului, l-a întâmpinat pe Lukasz Zaluski, redactor-...
12:20
Republica Moldova urcă pe locul 18 la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor Greenfield # Moldpres
Republica Moldova urcă pe locul 18 la nivel mondial în clasamentul performanței investițiilor Greenfield, conform analizei Financial Times. Potrivit topului global al performanței investițiilor străine directe realizat de FDI Intelligence, Republica Moldova a urcat 19...
Acum o oră
12:10
Judecătoria Cahul a dispus, la solicitarea procurorilor, arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului învinuit de producerea accidentului rutier din raionul Cahul, soldat cu moartea a două persoane. Măsura va fi valabilă până la 11 septembrie 2025 și po...
12:00
Maia Sandu, despre faptul că R. Moldova ar putea devansa Ucraina în procesul de aderare la UE: „Este o problemă politică, pe care Comisia Europeană trebuie o rezolve” # Moldpres
Chiar dacă Ucraina a îndeplinit aceleași angajamente ca și Republica Moldova pentru înițierea negocierilor pe primul cluster, un stat membru (Ungaria - n.r.) nu este de acord să susțină deschiderea negocierilor pentru clusterul I pentru Ucraina. Aceasta este o ...
12:00
Prețurile carburanților continuă să scadă. Cât vor achita șoferii în weekend pentru benzină și motorină # Moldpres
Carburanții continuă tendința de ieftinire. La sfârșitul acestei săptămâni, șoferii vor achita cu 4-9 bani mai puțin pentru benzină și motorină, transmite MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), un...
11:50
Meteorologii au emis pentru duminică, 17 august, un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele termice vor depăși 35 de grade, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă în zonele de centru și s...
11:50
În perioada 15–19 august 2025, nivelul apei pe sectorul orașul Costești – satul Leușeni al râului Prut va scădea cu 0,20–0,60 metri față de nivelul înregistrat pe 15 august, ora 08:00, transmite MOLDPRES.Avertizarea vine ca urmare a d...
Acum 2 ore
11:30
Au început lucrările de modernizare pe traseul Rădoaia-Drăgănești de pe drumul regional G50 # Moldpres
Între localitățile Rădoaia și Drăgănești, din raionul Sângerei, au început lucrările de reparație periodică a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G50 Florești – Nicolaevca – Sângerei, pe sectorul cuprins între km 3...
11:10
FOTO // Proiectele guvernamentale schimbă fața satelor din Fălești: iluminat modern, agrement și infrastructură sportivă # Moldpres
Locuitorii din patru sate ale raionului Fălești – Călinești, Hâncești, Pruteni și Pânzăreni – vor beneficia de condiții mai bune de trai datorită proiectelor de infrastructură implementate prin programele guvernamentale „Satul European&rdqu...
11:10
Un fost deputat al Parlamentului și fost ambasador cu misiuni speciale a fost condamnat pentru îmbogățire ilicită, comunică MOLDPRES.Instanța i-a aplicat o amendă de 450 000 de lei, l-a privat de dreptul de a activa în sectorul public timp de 12 ani și i-a...
11:00
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, a inițiat din oficiu o investigație privind o serie de accidente grave de muncă produse în ultimele luni pe șantierele din municipiul Chișinău, soldate cu pierderi de vieți omenești, comunică MOLDPRES.Ombudsmanul susține că ...
10:50
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit astăzi cu Ulrich Schmitt, noul manager de țară al Grupului Băncii Mondiale pentru Republica Moldova. Oficialul moldovean l-a felicitat pentru numire și a evidențiat rolul esențial pe care Banca Mondială î...
10:50
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Donald Trump, înainte de plecare: „Cred că preşedintele Putin va face pace, cred că preşedintele Zelenski va face pace” # Moldpres
Președintele SUA Donald Trump a declarat, joi, în ajunul summitului din Alaska, că este convins că omologul său rus este pregătit să pună capăt războiului din Ucraina, dar pacea va necesita probabil cel puţin o a doua întâlnire la care să participe ş...
Acum 4 ore
10:40
Silvicultorii din sudul țării au reușit să împădurească 170 de hectare în primăvară acestui an # Moldpres
Silvicultorii din cadrul Întreprinderii de Stat „Silva Sud” au fost vizitaţi ieri de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, care a venit să facă bilanțul lucrărilor de împădurire și să discute direct cu cei din teren despre reușitele și provocări...
10:40
Incubatoarele de Afaceri din Republica Moldova vor beneficia de suport complex din partea mai multor parteneri de dezvoltare, pentru consolidarea instituțională și integrarea practicilor verzi și reziliente în activitatea lor, transmite MOLDPRES.Necesitățile și p...
10:40
Procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat. În total, peste 2 600 de cetățeni s-au înregistrat pentru a-și exprima votul prin corespondență, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), cele mai mu...
10:40
Crimă din gelozie la Chișinău. Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat după ce și-a ucis concubina de 81 de ani # Moldpres
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei sale, comis în urma unei crize de gelozie, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, în decembrie 2024, în apartamentul din sectorul Centru al capital...
10:00
La Palatul Republicii din Chișinău se desfășoară cel mai important eveniment al anului dedicat diasporei – Congresul Diasporei. Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a ediție.În fiecare an, Congresul aduce laolaltă moldoveni din întreaga lume pentru ...
10:00
Franța este al șaptelea partener comercial al Republicii Moldova din UE. Comerț bilateral de 260 milioane de dolari în 2024 # Moldpres
Franța se situează pe locul șapte în rândul celor mai importanți parteneri comerciali ai Republicii Moldova din Uniunea Europeană. Valoarea comerțului bilateral a atins anul trecut cifra de 260,4 milioane de dolari, în creștere cu 1,5% față de 2023, inf...
10:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a emis atenţionări de călătorie pentru Grecia şi Albania, în contextul incendiilor de vegetaţie din aceste ţări, transmite MOLDPRES, cu referire la news.ro.În Grecia, riscul de incendii se menţine ridic...
09:50
Două camioane s-au ciocnit pe șoseaua Balcani. Șoferii și un pasager, transportați la spital cu traumatisme # Moldpres
Două camioane s-au ciocnit în această dimineață pe șoseaua Balcani, la intrarea în comuna Grătiești. În urma impactului, trei persoane au fost transportate la spital cu traumatisme, informează MOLDPRES.Solicitată de agenție, ofițerul de presă al ...
09:50
Satul Talmaza ar putea beneficia de un proiect major de reabilitare a irigațiilor: ministrul Agriculturii îndeamnă fermierii să își unească forțele # Moldpres
Comunitatea agricolă din Talmaza, raionul Ștefan Vodă, face primii pași către un proiect de amploare pentru reabilitarea sistemului centralizat de irigare. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, s-a întâlnit ieri cu membrii Asociați...
09:40
Agenția Servicii Publice (ASP) introduce, începând cu 18 august 2025, o nouă regulă privind depunerea documentelor pe suport de hârtie pentru mai multe domenii de activitate, transmite MOLDPRES.Potrivit ASP, toate solicitările privind licențierea activi...
09:40
Fermierii din Republica Moldova pot solicita, începând de astăzi, sprijin financiar din bugetul de stat, în cadrul noului apel pentru acordarea plăților directe în sectorul zootehnic, anunțat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură ...
09:00
Începând de astăzi, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta funcționează în regim 24/24, comunică MOLDPRES.Potrivit Serviciului Vamal, măsura a fost convenită de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, a...
Acum 6 ore
08:30
Cotația monedei unice europene este în scădere la sfârșit de săptămână, în timp ce prețul dolarului crește cu câțiva bani, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro costă 19 lei și 49 d...
08:30
Cel mai important eveniment al anului dedicat diasporei – Congresul Diasporei – se desfășoară astăzi la Palatul Republicii din Chișinău. Evenimentul a ajuns la cea de-a XI-a ediție, informează MOLDPRES.În fiecare an, Congresul aduce laolaltă moldove...
08:10
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a desemnat-o joi pe Inga Ruginiene, actualul ministru al muncii și protecției sociale, în funcția de prim-ministru și i-a încredințat sarcina de a forma un nou guvern, relatează dpa, preluat de AGERPRES și MOLDPRES....
Acum 24 ore
21:50
Igor Grosu avertizează asupra intensificării propagandei ruse înaintea alegerilor din toamnă: „În aceste vremuri complicate, îndemnul meu este să rămânem vigilenți” # Moldpres
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, avertizează că propaganda și dezinformarea orchestrate de Kremlin vor crește în intensitate în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din această toamnă, cu scopul de a destabiliza Republica Moldova, comunică MO...
21:30
Un adolescent de 14 ani este căutat de salvatori după ce hainele lui au fost găsite lângă un iaz din raionul Călărași # Moldpres
Un adolescent în vârstă de 14 ani este căutat de salvatori și scafandrieri într-un iaz din apropierea localității Tuzara, raionul Călărași, după ce hainele acestuia au fost găsite pe mal, comunică MOLDPRES.Solicitată de Agenție, ofițera de pres...
21:20
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a transferat în avans peste 975 de milioane de lei către prestatorii de servicii medicale pentru acoperirea tratamentelor și consultațiilor ce vor fi acordate populației în luna august, comunică MOLDPRE...
21:20
Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată pentru ziua de vineri # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de vineri, 15 august, vreme frumoasă, fără precipitații și cu maxime de până la 33 de grade Celsius, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine cerul va fi predominant senin pe &ic...
18:30
Echipa Ministerului Justiției și reprezentanții Uniunii Avocaților din Republica Moldova au organizat o ședință de lucru pentru a identifica soluții de eficientizare a activității avocaților și a organelor colegiale din cadrul Uniunii, comunică MOLDPRES.Potrivit ...
18:10
AAC: Trei aeronave ucrainene au fost relocate temporar pe Aeroportul din Mărculești pentru mentenanță # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță, com...
18:00
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu un turn laparoscopic modern și un set complet de instrumente și consumabile endoscopice, în valoare totală de 2,74 milioane de lei. Donația a fost oferită de Guvernul Statelor Unite ale Americii,...
18:00
Localitatea Susleni investește în energie verde și infrastructură durabilă prin două proiecte finanțate din fonduri naționale # Moldpres
Satul Susleni din raionul Orhei derulează două proiecte esențiale pentru dezvoltarea locală, cu sprijinul Programelor Naționale „Satul European” și „Europa este aproape”, finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDR...
17:50
Alte două formațiuni au depus cereri pentru înregistrarea în cursa electorală pentru parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat două cereri de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, Partidul Politic Lig...
17:30
Activitatea Camerei de Comerț și Industrie R. Moldova – România, relansată la Chișinău. „O platformă valoroasă pentru a conecta producătorii și investitorii de pe ambele maluri ale Prutului” # Moldpres
Activitatea Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România a fost relansată, joi, 14 august, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, informează MOLDPRES.Prezentă la eveniment, viceprim-ministra Doina Nistor, ministră a ...
17:30
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara # Moldpres
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Gener...
17:20
Nereguli majore în finanțarea campaniilor electorale. CEC trimite dosarele la Procuratura Anticorupție # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a somat Partidul „RENAȘTERE” să vireze la bugetul de stat 79 128,79 lei, sumă provenită din donații de la persoane fizice, colectate contrar legii. Formațiunea trebuie să informeze Comisia despre acțiunile întrepr...
17:00
СС a prezentat raportul de activitate pentru ultimii șase ani. Domnica Manole: „Actualul mandat al a fost marcat de decizii cu impact istoric” # Moldpres
Actualul mandat al Curții Constituționale (CC) a fost marcat de decizii cu impact istoric și, pentru prima dată, toate hotărârile au fost puse în aplicare. Declarația a fost făcută de președinta CC, Domnica Manole, care a prezentat, joi, 14 august, rapor...
16:40
O expoziție de broderie artistică și meșteșuguri tradiționale, semnată de Mila Gorun, moldoveancă stabilită la Vilnius (Lituania), va fi prezentată în cadrul Congresului Diasporei 2025, care se desfășoară la Palatul Republicii din Chișinău, relatează MOLDPRE...
16:40
Legea care introduce în Codul penal articolul 180¹ privind protecția sporită a jurnaliștilor și a activității mass-mediei a fost publicată, joi, 14 august, în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare peste șase luni de la public...
15:50
Reabilitarea sistemului de irigare în trei sate din raionul Ştefan Vodă este în plină desfăşurare, iar fermierii cer extinderea rețelei # Moldpres
Rețeaua centralizată de irigare din localitățile Crocmaz, Căplani și Tudora, raionul Ștefan Vodă, care se află în proces de reabilitare, ar putea fi extinsă, ca urmare a solicitărilor fermierilor din zonă, transmise Ministerului Agriculturii și Industriei Alime...
15:50
VIDEO // Emoțiile turneului european al Teatrului „Mihai Eminescu”, surprinse într-o secvență video # Moldpres
Trupa Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a surprins într-o secvență video atmosfera, emoțiile și momentele memorabile trăite pe parcursul turneului internațional cu spectacolul „Grădina de sticlă”, desfășurat în Europ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.