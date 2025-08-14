Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă
ProTV.md, 14 august 2025 22:30
• • •
Acum 5 minute
22:30
22:30
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”
Acum 30 minute
22:10
Acum o oră
22:00
22:00
21:40
21:40
21:40
21:40
Acum 2 ore
21:30
21:30
21:20
21:10
20:40
Acum 4 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.08.2025
20:00
19:50
19:50
19:40
19:20
19:20
19:20
19:10
18:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare
Acum 6 ore
18:30
18:30
18:20
18:20
18:20
18:10
18:00
18:00
17:50
17:40
17:40
17:30
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025
17:00
17:00
16:50
16:50
16:40
16:40
16:40
Acum 8 ore
16:30
16:20
16:00
15:50
15:40
15:30
