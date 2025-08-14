Partidele afiliate fugarului Ilan Șor, în vizorul CEC: Aproape 3 milioane de lei cheltuiți netransparent. Urmează sesizări către Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției

ProTV.md, 14 august 2025 17:50

Partidele afiliate fugarului Ilan Șor, în vizorul CEC: Aproape 3 milioane de lei cheltuiți netransparent. Urmează sesizări către Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției

• • •

Acum 5 minute
18:00
Ce i-a promis Donald Trump lui Zelenski că nu va discuta cu Vladimir Putin, la întâlnirea din Alaska: „Așteptările sunt scăzute”
18:00
Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților continuă discuțiile pentru revizuirea legii avocaturii după refuzul președintelui de a o promulga
Acum 10 minute
17:50
Partidele afiliate fugarului Ilan Șor, în vizorul CEC: Aproape 3 milioane de lei cheltuiți netransparent. Urmează sesizări către Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției
Acum 30 minute
17:40
Ucraina susține că frontul de est s-a stabilizat, în ajunul summitului Trump-Putin. Forțele ruse lansaseră o ofensivă bruscă în zonă
17:40
„Rasputinul lui Putin” susține că rușii sunt spionați prin aparatele electrocasnice și le spune „patrioților cinstiți” cine este „Diavolul”
17:30
Cimitirul din Costești, cuprins de flăcări: Autoritățile locale evaluează pagubele - FOTO
Acum o oră
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025
Acum 2 ore
17:00
Persoanele care ar fi aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, reținute pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționau să plece din țară. Precizările poliției
17:00
CEC sancționează mai multe partide politice și un candidat independent pentru nereguli financiare: Sume importante urmează a fi returnate la bugetul de stat
16:50
Trei mașini au fost avariate după ce s-au lovit pe o stradă din Leova. Imagini, publicate pe internet - VIDEO
16:50
Suspecții în cazul atentatului la adresa primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Internațional Chișinău
16:40
Momentul în care lui Trump „i s-a aprins beculețul”, în discuția cu liderii europeni. O singură persoană a reușit să îi explice capcana întinsă de Putin
16:40
Putin laudă „eforturile sincere” ale SUA pentru a obține pacea în Ucraina, înainte de summitul din Alaska. Liderul de la Kremlin lasă deschisă ușa unui acord nuclear cu Washingtonul
16:40
O putere nucleară se dotează cu o unitate de rachete „capabilă să lovească inamicul din toate direcțiile”, după conflictul-fulger de acum câteva luni
16:30
Accident grav la intrarea în Anenii Noi: O femeie ar fi fost transportată în stare critică la spital, după ce două mașini s-ar fi lovit violent. Imagini, surprinse de martori - FOTO
16:20
Punctul de trecere a frontierei „Leova–Bumbăta” va funcționa non-stop începând cu 15 august 2025
Acum 4 ore
16:00
O femeie din capitală - plasată în arest, după ce a înșelat mai multe persoane, obținând de la acestea bani sub pretextul comercializării unor pachete turistice: Prejudiciul depășește 1,8 milioane lei
15:50
În ultimele două luni, peste 400 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză
15:40
Poliția avertizează: A apărut o nouă metodă de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoane și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. La ce trebuie să fie atenți cetățenii
15:30
Doi pensionari - la un pas de a arde de vii. Persoane necunoscute au aruncat un cocktail Molotov în curtea unei casei din Chișinău și au fugit. Ce spune poliția - FOTO
15:00
Un funcționar public din capitală - reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept
14:50
Schimbări în medicina din țară: Tratamentul chimioterapeutic va fi făcut și în cadrul spitalelor raionale și Spitalului Clinic Bălți. Anunțul ministrului Sănătății
14:30
Zelenski, Trump și liderii europeni au discutat despre organizarea unui summit trilateral cu Putin. Ce locații sunt luate în calcul
14:30
MAE a emis o alertă de călătorie în Spania: Un val de căldură afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare
14:30
Accident grav la Leova cu patru mașini implicate. Imagini, publicate pe internet - VIDEO
14:10
Scandal între Melania Trump și fiul lui Joe Biden. Prima doamnă amenință că va cere daune de un miliard de dolari
Acum 6 ore
14:00
Inima camuflată a Moldovei - Rise.md
13:40
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul anunță detaliile summitului din Alaska: A fost stabilită și ora
13:40
Trump, dispus să ofere garanţii de securitate pentru Ucraina. NATO rămâne în afara discuţiilor
13:30
Carburanții, mai ieftini. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Trump și Putin se vor întâlni mai întâi fără consilieri, apoi vor ține o conferință de presă comună. Kremlinul este cel care anunță detaliile summitului din Alaska
13:00
Trei tineri, printre care doi copii, reținuți după ce au fost prinși că vând droguri. Ce spune poliția
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025
12:40
O întrebare în ajunul întâlnirii care ar putea schimba totul în privința războiului Rusia-Ucraina: Dar dacă Donald Trump are dreptate
12:30
Când va fi convocat Parlamentul în sesiune specială la solicitarea lui Igor Grosu
12:10
Doi copii se află la terapie intensivă. Ce spun medicii de la Institutul Mamei și Copilului unde sunt internați cei trei copii în urma tragicului accident de la Cahul
Acum 8 ore
11:50
IGSU avertizează: Pericol Excepțional de incendiu și cod galben de caniculă. Cu ce recomandări vin salvatorii
11:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - FOTO/VIDEO
11:20
Omor la beție. Un bărbat, plasat în arest, după ce și-a omorât amicul de pahar, la Bălți
11:00
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani, a candidat la alegerile locale din 2024 din partea PAS. Reacția partidului de guvernământ
10:50
Primarul localității Frumușica, reținut pentru ca ar fi comis un omor acum 7 ani. Alte trei persoane, încătușate. Poliția vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul
10:50
PG vine cu noi detalii despre cazul primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor: „Ar fi exploatat prin muncă, amenințat și bătut mai multe persoane”
10:40
Primarul localității Frumușica din partea PAS - suspectat pentru comiterea unui omor. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția partidului de guvernământ
10:30
Primarul din Frumușica - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
10:20
Un primar din Florești - suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani. Patru persoane - reținute. Detaliile poliției și reacția PAS
Acum 12 ore
10:00
PAS a retras sprijinul politic primarului din Frumușica, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani
09:50
Alertă meteo. Cod GALBEN de caniculă, emis de meteorologi
09:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri
09:10
Penthouse în inima Chișinăului — clasă premium de la dezvoltatorul de încredere Milanin
08:30
Trump le-a spus clar lui Zelenski și liderilor UE ce obiective are pentru întâlnirea cu Putin. Ce urmărește liderul SUA
