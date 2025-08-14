Localitatea Susleni investește în energie verde și infrastructură durabilă prin două proiecte finanțate din fonduri naționale
Moldpres, 14 august 2025 18:00
Satul Susleni din raionul Orhei derulează două proiecte esențiale pentru dezvoltarea locală, cu sprijinul Programelor Naționale „Satul European” și „Europa este aproape”, finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDR...
Acum 5 minute
18:10
AAC: Trei aeronave ucrainene au fost relocate temporar pe Aeroportul din Mărculești pentru mentenanță # Moldpres
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță, com...
Acum 10 minute
18:00
Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisăcari” a fost dotat cu un turn laparoscopic modern și un set complet de instrumente și consumabile endoscopice, în valoare totală de 2,74 milioane de lei. Donația a fost oferită de Guvernul Statelor Unite ale Americii,...
18:00
Localitatea Susleni investește în energie verde și infrastructură durabilă prin două proiecte finanțate din fonduri naționale # Moldpres
Satul Susleni din raionul Orhei derulează două proiecte esențiale pentru dezvoltarea locală, cu sprijinul Programelor Naționale „Satul European” și „Europa este aproape”, finanțate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDR...
Acum 30 minute
17:50
Alte două formațiuni au depus cereri pentru înregistrarea în cursa electorală pentru parlamentare # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat două cereri de înregistrare a listelor de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în contextul alegerilor parlamentare, comunică MOLDPRES.Potrivit CEC, Partidul Politic Lig...
Acum o oră
17:30
Activitatea Camerei de Comerț și Industrie R. Moldova – România, relansată la Chișinău. „O platformă valoroasă pentru a conecta producătorii și investitorii de pe ambele maluri ale Prutului” # Moldpres
Activitatea Camerei Bilaterale de Comerț și Industrie Republica Moldova – România a fost relansată, joi, 14 august, în cadrul unui eveniment organizat la Chișinău, informează MOLDPRES.Prezentă la eveniment, viceprim-ministra Doina Nistor, ministră a ...
17:30
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, reținute în timp ce încercau să părăsească țara # Moldpres
Persoanele, care au aruncat un explozibil în adiacentul casei primarului din Stăuceni, au fost reținute joi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească țara prin Aeroportul Internațional Chișinău, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului Gener...
17:20
Nereguli majore în finanțarea campaniilor electorale. CEC trimite dosarele la Procuratura Anticorupție # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a somat Partidul „RENAȘTERE” să vireze la bugetul de stat 79 128,79 lei, sumă provenită din donații de la persoane fizice, colectate contrar legii. Formațiunea trebuie să informeze Comisia despre acțiunile întrepr...
Acum 2 ore
17:00
СС a prezentat raportul de activitate pentru ultimii șase ani. Domnica Manole: „Actualul mandat al a fost marcat de decizii cu impact istoric” # Moldpres
Actualul mandat al Curții Constituționale (CC) a fost marcat de decizii cu impact istoric și, pentru prima dată, toate hotărârile au fost puse în aplicare. Declarația a fost făcută de președinta CC, Domnica Manole, care a prezentat, joi, 14 august, rapor...
16:40
O expoziție de broderie artistică și meșteșuguri tradiționale, semnată de Mila Gorun, moldoveancă stabilită la Vilnius (Lituania), va fi prezentată în cadrul Congresului Diasporei 2025, care se desfășoară la Palatul Republicii din Chișinău, relatează MOLDPRE...
16:40
Legea care introduce în Codul penal articolul 180¹ privind protecția sporită a jurnaliștilor și a activității mass-mediei a fost publicată, joi, 14 august, în Monitorul Oficial. Noile prevederi vor intra în vigoare peste șase luni de la public...
Acum 4 ore
15:50
Reabilitarea sistemului de irigare în trei sate din raionul Ştefan Vodă este în plină desfăşurare, iar fermierii cer extinderea rețelei # Moldpres
Rețeaua centralizată de irigare din localitățile Crocmaz, Căplani și Tudora, raionul Ștefan Vodă, care se află în proces de reabilitare, ar putea fi extinsă, ca urmare a solicitărilor fermierilor din zonă, transmise Ministerului Agriculturii și Industriei Alime...
15:50
VIDEO // Emoțiile turneului european al Teatrului „Mihai Eminescu”, surprinse într-o secvență video # Moldpres
Trupa Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău a surprins într-o secvență video atmosfera, emoțiile și momentele memorabile trăite pe parcursul turneului internațional cu spectacolul „Grădina de sticlă”, desfășurat în Europ...
15:50
Începând cu 15 august curent, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore. Decizia a fost luată de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România pentru a spori mobilitatea și confortul c...
15:40
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI semnalează apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea, comunică MOLDPRES.Victimele sunt co...
15:20
Cincizeci și unu de civili și 33 de militari ucraineni au fost eliberați astăzi din captivitatea Federației Ruse, a anunțat coordonatorul-șef pentru gestionarea prizonierilor de război. Potrivit sursei, printre cei reveniți acasă se află persoane care au fost condamnat...
15:10
Numărul turiștilor străini care au vizitat Republica Moldova, în creștere cu 44 la sută în prima jumătate a anului # Moldpres
Numărul persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism, a crescut cu 44,8% în prima jumătate a anului curent și a constituit 37,1 mii de vizitatori, informează MOLDPRESPotrivit Biroului Național de Statistică (BNS), ...
15:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Spania. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni, aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească în această țară, despre existența unui val de căldură ext...
14:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) transmite că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și își reconfirmă disponibilitatea pentru un dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu. Reacția vine după ce joi, t...
14:40
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit că a pretins și primit 1.700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărba...
14:30
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului: „Guvernul a făcut pași credibili pentru identificarea și sancționarea oficialilor care au comis abuzuri” # Moldpres
Guvernul a făcut pași credibili pentru identificarea și sancționarea oficialilor care au comis abuzuri, dar progresul a fost lent. Astfel, pe parcursul anului 2024, în Republica Moldova nu au fost înregistrate schimbări semnificative în situația drepturilo...
14:10
Ucraina și-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane, anunță Volodimir Zelenski # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întărește cu adevă...
Acum 6 ore
14:00
Drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, din raionul Cantemir este funcţional după ce au fost recepționate lucrările de reparație pe două sectoare importante: Baimaclia – Chioselia (km 21,32 – 24,73); Chioselia &nd...
13:40
Cei trei copii răniți în accidentul din Cahul au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului. Doi sunt în stare gravă # Moldpres
Cei trei copii, de patru, șapte și 10 ani, care au fost răniți grav în accidentul rutier produs în raionul Cahul, au fost transferați în seara zilei de 13 august la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție,...
13:30
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu. Dorin Recean: „Oferim tinerilor oportunități, pentru că ne dorim să rămână acasă” # Moldpres
Tinerii care se angajează la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor primi un adaos la salariu de 3.000 de lei din partea statului. Sprijinul va fi oferit lunar, timp de un an. Programul a fost lansat astăzi la Chișinău, iar autoritățile &ici...
13:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, vor avea vineri, 15 august, o întrevedere la baza militară din Anchorage, statul Alaska, începând cu ora locală 19.30 (22:30 ora Chișinăului). Detaliile au fost comunic...
12:30
Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mihai Popșoi had a farewell meeting with Head of the European Union Delegation to the Republic of Moldova, Ambassador Jānis Mažeiks, marking the end of his four-year mandate.According to the press service of the Ministry o...
Acum 8 ore
11:50
Pacienții cu cancer vor fi scutiți de drumuri lungi pentru chimioterapie. Tratamentele vor fi disponibile și în spitalele raionale # Moldpres
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea primi tratamente chimioterapeutice mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea...
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că se atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor, transmite MOLDPRES.Astfel, după o perioadă de instabilitate, î...
11:30
Biroul permanent al Parlamentului va examina vineri, solicitarea președintelui legislativului, Igor Grosu, privind convocarea Parlamentului în sesiune specială, pe 17 august, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, pe or...
11:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului acestuia de patru ani, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Mihai Popșoi: „O țară extrem de mare, cu potențial economic pentru produsele noastre” # Moldpres
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat MOLDPRES.Ministrul Afacerilor Externe, Mih...
11:00
Omor săvârșit acum șapte ani. Patru persoane, printre care un primar din raionul Florești și un medic legist, reținuți de poliție # Moldpres
Patru persoane, printre care un primar din raionul Florești și un medic legist, au fost reținute în cazul unui omor săvârșit în anul 2018. Victima ar fi un bărbat care era exploatat prin muncă la o fermă ce aparținea edilului, transmite MOLDPRES.Pot...
11:00
Un bărbat de 34 de ani din Bălți a fost trimis pe banca acuzaților pentru omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, la 8 iunie 2025, inculpatul se afla la domiciliul său din municipiul Bălți, unde consuma băutu...
11:00
În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a infl...
10:40
Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor în decursul perioadei de reglementare, adică a unui an calendaristic. Precizarea a fost făcută de Agenția Națională p...
10:30
Administratoare unei agenții turistice, arestată pentru prejudicii de 1,8 milioane de lei # Moldpres
Administratoarea unei agenții turistice a fost arestată după ce a prejudiciat cu peste 1,8 milioane de lei mai mulți turiști, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, femeia de 41 de ani este învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții...
10:30
10:30
În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” # Moldpres
Decretul de promulgare și legea privind distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost publicate în numărul de astăzi al Monitorului Oficial, comunică MOLDPRES.Documentul prevede instituirea unui sistem modernizat de distincții, bazat pe ordine, cruci, medali...
10:30
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, transmite MOLDPRES cu referire la digi24.ro.Guvernatorul regiunii Volgogra...
10:10
Astăzi este ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la scrutinul din această toamnă # Moldpres
Joi, 14 august curent, este ultima zi în care cetățenii se pot înregistra pentru votul prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatu...
10:10
Copiii din Lituania vor fi învățați cum să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micii țări baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.&Ic...
Acum 12 ore
10:00
Meteorologii au emis pentru astăzi, 14 august, un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele vor depăși +33°C, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă în zonele de centru și sud ale țăr...
09:50
Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă oferă fermierilor granturi pentru echipamente de irigare, cu plata prin cont escrow # Moldpres
Fermierii care doresc să procure echipamente de irigare prin granturi oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), dar nu dispun de întreaga sumă de la început, pot beneficia acum...
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 28% # Moldpres
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 52,4 milioane lei în perioada ianuarie-iulie 2025, fiind în creștere cu 28,1% comparativ cu același interval din 2024, i...
09:00
Serviciul 112: Peste 1,2 milioane de oameni au primit ajutor în primele șase luni din 2025 # Moldpres
În prima jumătate a anului 2025, peste 1,2 milioane de persoane au apelat numărul unic de urgență 112, beneficiind de sprijin în cazuri de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale și alte situații critice, comunică MOLDPRES.Aproape 90% dintre apeluri ...
09:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) din rândul judecătorilor curților de apel, comunică MOLDPRES.Potrivit CSM, candid...
09:00
Pentru creștinii ortodocși de stil vechi astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei. Timp de două săptămâni, credincioșii se pregătesc prin rugăciune, post și fapte bune pentru unul din cel...
08:40
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu patru bani și costă 19 lei și 50 de bani. Prețul...
08:30
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1),...
Acum 24 ore
21:20
Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski „aproape imediat” după întrevederea cu Putin din Alaska # Moldpres
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus program...
