ANTA reafirmă deschiderea pentru dialog cu operatorii de transport

Acum 5 minute
15:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o alertă de călătorie în Spania. Autoritățile avertizează cetățenii moldoveni, aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească în această țară, despre existența unui val de căldură ext...
Acum 15 minute
14:50
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) transmite că respectă dreptul operatorilor de transport de a-și exprima opiniile și își reconfirmă disponibilitatea pentru un dialog transparent și constructiv cu toate asociațiile din domeniu. Reacția vine după ce joi, t...
Acum 30 minute
14:40
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit că a pretins și primit 1.700 de euro pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărba...
Acum o oră
14:30
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului: „Guvernul a făcut pași credibili pentru identificarea și sancționarea oficialilor care au comis abuzuri” # Moldpres
Guvernul a făcut pași credibili pentru identificarea și sancționarea oficialilor care au comis abuzuri, dar progresul a fost lent. Astfel, pe parcursul anului 2024, în Republica Moldova nu au fost înregistrate schimbări semnificative în situația drepturilo...
14:10
Ucraina și-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru achiziția de arme americane, anunță Volodimir Zelenski # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina și-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaților săi europeni pentru achiziția de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că 'întărește cu adevă...
Acum 2 ore
14:00
Drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, din raionul Cantemir este funcţional după ce au fost recepționate lucrările de reparație pe două sectoare importante: Baimaclia – Chioselia (km 21,32 – 24,73); Chioselia &nd...
13:40
Cei trei copii răniți în accidentul din Cahul au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului. Doi sunt în stare gravă # Moldpres
Cei trei copii, de patru, șapte și 10 ani, care au fost răniți grav în accidentul rutier produs în raionul Cahul, au fost transferați în seara zilei de 13 august la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, comunică MOLDPRES.Solicitat de agenție,...
13:30
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos lunar de 3000 de lei la salariu. Dorin Recean: „Oferim tinerilor oportunități, pentru că ne dorim să rămână acasă” # Moldpres
Tinerii care se angajează la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor primi un adaos la salariu de 3.000 de lei din partea statului. Sprijinul va fi oferit lunar, timp de un an. Programul a fost lansat astăzi la Chișinău, iar autoritățile &ici...
Acum 4 ore
13:00
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și președintele SUA, Donald Trump, vor avea vineri, 15 august, o întrevedere la baza militară din Anchorage, statul Alaska, începând cu ora locală 19.30 (22:30 ora Chișinăului). Detaliile au fost comunic...
12:30
Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs Mihai Popșoi had a farewell meeting with Head of the European Union Delegation to the Republic of Moldova, Ambassador Jānis Mažeiks, marking the end of his four-year mandate.According to the press service of the Ministry o...
11:50
Pacienții cu cancer vor fi scutiți de drumuri lungi pentru chimioterapie. Tratamentele vor fi disponibile și în spitalele raionale # Moldpres
Pacienții oncologici din Republica Moldova vor putea primi tratamente chimioterapeutice mai aproape de casă, în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care a semnat un ordin ce permite extinderea...
11:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat astăzi că se atestă o evoluție de stabilizare pe piața carburanților, cu semne tot mai clare de scădere a prețurilor, transmite MOLDPRES.Astfel, după o perioadă de instabilitate, î...
11:30
Biroul permanent al Parlamentului va examina vineri, solicitarea președintelui legislativului, Igor Grosu, privind convocarea Parlamentului în sesiune specială, pe 17 august, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului, pe or...
11:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului acestuia de patru ani, comunică MOLDPRES.Po...
11:20
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Mihai Popșoi: „O țară extrem de mare, cu potențial economic pentru produsele noastre” # Moldpres
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat MOLDPRES.Ministrul Afacerilor Externe, Mih...
Acum 6 ore
11:00
Omor săvârșit acum șapte ani. Patru persoane, printre care un primar din raionul Florești și un medic legist, reținuți de poliție # Moldpres
Patru persoane, printre care un primar din raionul Florești și un medic legist, au fost reținute în cazul unui omor săvârșit în anul 2018. Victima ar fi un bărbat care era exploatat prin muncă la o fermă ce aparținea edilului, transmite MOLDPRES.Pot...
11:00
Un bărbat de 34 de ani din Bălți a fost trimis pe banca acuzaților pentru omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, la 8 iunie 2025, inculpatul se afla la domiciliul său din municipiul Bălți, unde consuma băutu...
11:00
În trimestrul II 2025, rata anuală a inflației s-a temperat comparativ cu începutul anului curent. Astfel, aceasta s-a diminuat de la 8,8 la sută, în luna martie 2025, până la 8,2 la sută, în luna iunie 2025. Totodată, rata medie anuală a infl...
10:40
Costul de achiziție a gazelor naturale, inclus în structura prețurilor reglementate, reprezintă media ponderată a tuturor achizițiilor în decursul perioadei de reglementare, adică a unui an calendaristic. Precizarea a fost făcută de Agenția Națională p...
10:30
Administratoare unei agenții turistice, arestată pentru prejudicii de 1,8 milioane de lei # Moldpres
Administratoarea unei agenții turistice a fost arestată după ce a prejudiciat cu peste 1,8 milioane de lei mai mulți turiști, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii, femeia de 41 de ani este învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie în proporții...
10:30
10:30
În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic” # Moldpres
Decretul de promulgare și legea privind distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost publicate în numărul de astăzi al Monitorului Oficial, comunică MOLDPRES.Documentul prevede instituirea unui sistem modernizat de distincții, bazat pe ordine, cruci, medali...
10:30
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, transmite MOLDPRES cu referire la digi24.ro.Guvernatorul regiunii Volgogra...
10:10
Astăzi este ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la scrutinul din această toamnă # Moldpres
Joi, 14 august curent, este ultima zi în care cetățenii se pot înregistra pentru votul prin corespondență la scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025. Procedura este valabilă pentru cetățenii din Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatu...
10:10
Copiii din Lituania vor fi învățați cum să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micii țări baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei, transmite digi24.ro, preluat de MOLDPRES.&Ic...
10:00
Meteorologii au emis pentru astăzi, 14 august, un Cod galben de caniculă. În această perioadă, maximele vor depăși +33°C, transmite MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, avertizarea va fi valabilă în zonele de centru și sud ale țăr...
09:50
Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă oferă fermierilor granturi pentru echipamente de irigare, cu plata prin cont escrow # Moldpres
Fermierii care doresc să procure echipamente de irigare prin granturi oferite de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), dar nu dispun de întreaga sumă de la început, pot beneficia acum...
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele care dau în chirie imobile, în creștere cu peste 28% # Moldpres
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au atins cifra de 52,4 milioane lei în perioada ianuarie-iulie 2025, fiind în creștere cu 28,1% comparativ cu același interval din 2024, i...
Acum 8 ore
09:00
Serviciul 112: Peste 1,2 milioane de oameni au primit ajutor în primele șase luni din 2025 # Moldpres
În prima jumătate a anului 2025, peste 1,2 milioane de persoane au apelat numărul unic de urgență 112, beneficiind de sprijin în cazuri de incendii, accidente rutiere, urgențe medicale și alte situații critice, comunică MOLDPRES.Aproape 90% dintre apeluri ...
09:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis organizarea unui concurs pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ) din rândul judecătorilor curților de apel, comunică MOLDPRES.Potrivit CSM, candid...
09:00
Pentru creștinii ortodocși de stil vechi astăzi începe Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei. Timp de două săptămâni, credincioșii se pregătesc prin rugăciune, post și fapte bune pentru unul din cel...
08:40
Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei (BNM), informează MOLDPRES. Astfel, euro se ieftinește cu patru bani și costă 19 lei și 50 de bani. Prețul...
08:30
Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei la fotbal, după ce a învins-o pe Tottenham Hotspur cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, pe Stadio Friuli din Udine, într-un meci în care scorul a fost egal, 2-2 (0-1),...
Acum 24 ore
21:20
Trump vrea o întâlnire în trei cu Putin și Zelenski „aproape imediat” după întrevederea cu Putin din Alaska # Moldpres
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, „aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus program...
21:10
Vreme frumoasă, cu maxime de până la 33 de grade Celsius, prognozată de meteorologi pentru ziua de joi # Moldpres
Meteorologii prognozează pentru ziua de joi, 14 august, vreme frumoasă, fără precipitații și cu maxime de până la 33 de grade Celsius, informează MOLDPRES.Astfel, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, cerul va fi predominant senin pe &icir...
20:20
Cancelarul german, Friedrich Merz, anunţă miercuri că lideri europeni şi Volodimir Zekenski au avut o discuţie „constructivă” cu preşedintele american Donald Trump despre Ucraina şi că i-au urat locatarului Casei Albe „toate cele bune” înain...
20:00
Videoconferința europenilor cu Trump: Zelenski a cerut un armistițiu, sancțiuni împotriva Rusiei și să fie primit la negocieri # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după ce a participat la o videoconferință a unui grup de lideri europeni cu președintele american Donald Trump, că „tema centrală” a summitului pe care acesta îl va avea vineri în Alaska...
19:40
Programul Bridge Export, lansat la Chișinău. Asociațiile de business vor beneficia de sprijin pentru promovarea exporturilor moldovenești pe piețe internaționale # Moldpres
Asociațiile de business vor beneficia de suport din partea statului pentru promovarea exporturilor produselor moldovenești pe piețele internaționale. Sprijinul va fi acordat în cadrul Programului Bridge Export, lansat astăzi la Chișinău de Ministerul Dezvoltării Eco...
18:50
Antreprenorii din nordul țării participă la un program de instruiri gratuite organizat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere participă la un program de instruiri gratuite, lansat în premieră în țara noastră. Prima rundă a Programului a fost organizată recent la Chișinău, iar cea de-a doua a început ast...
18:10
Poliția propune Primăriei capitalei inițierea procedurii juridice privind interzicerea acțiunilor de protest anunțate de Ilan Șor: „Sunt organizate de grupările criminale pentru a provoca încălcarea ordinii publice” # Moldpres
Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție ...
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o, miercuri, 13 august, pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral, reprezent...
17:50
Serviciul Vamal și Inspectoratul Control Financiar de Stat își consolidează cooperarea pentru a eficientiza mecanismul de combatere a fraudelor financiare # Moldpres
Serviciul Vamal și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare. Documentul stabilește cadrul interinstituțional de interacțiune și colaborare în domeniul protecției intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor...
17:40
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că astăzi Curtea de Apel din Atena (Grecia) a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în baza cererii transmise de autoritățile moldovene la data de 24 iulie 2025. Instituția subliniază însă că această o...
17:30
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP, potrivit Agerpres. Ministerul rus al Apărării a declarat într-un ...
16:40
Consiliul Superior al Procurorilor solicită măsuri urgente pentru protecția acuzatorilor de stat # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat astăzi un mesaj prin care condamnă amenințările la adresa procurorilor și cere protecție imediată pentru acuzatorii de stat. Mesajul vine după ce procurorul Ghenadie Epure, acuzator în dosarul bașcanei Găgăuziei...
16:30
FOTO // Lucrările de reabilitare pe segmentul feroviar Cantemir – Fălciu avansează. Mircea Păscăluță: „Continuăm reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională” # Moldpres
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România) au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și om...
16:10
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atât pentru studii superioare de licență și integrate, cât și pentru studii su...
16:10
Peste 240 cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări pentru populație # Moldpres
În prima săptămână din august, în Republica Moldova au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă. Autoritățile de resort recomandă vaccinarea împotriva COVID-19, comunică MOLDP...
15:30
Profesorii din diaspora își vor consolida competențele pedagogice și metodologice. A fost lansat un nou Program de formare # Moldpres
Circa 40 de profesori de limbă română din comunitățile moldovenilor stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și Statele Unite ale Americii au participat la lansarea Programului de formare a profesorilor din Centrele Educa...
15:20
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Mihai Popșoi: „Republica Moldova devine tot mai puternică și rezilientă, capabilă să riposteze ingerințelor Federației Ruse” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre prioritățile pe domeniul politicii externe, ingerințele Federației Ruse &i...
