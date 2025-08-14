CEC discută participarea diasporei la alegeri și combaterea dezinformării

00:00

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că nu va schimba Constituția pentru a-și păstra puterea.El a menționat că nu intenționează să-și înainteze candidatura, deoarece nu mai poate candida pentru funcția de șef al statului.„Sînt un veteran politic, nu mai pot candida la funcția de președinte și nu mi-ar trece prin cap să schimb Constituția pentru asta. Nu sînt un dictator, pest