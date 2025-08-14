New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic

13:40

Vladimir Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio, aflându-se după gratii, după ce magistrații greci au acceptat cererea sa de extrădare în Republica Moldova. Oligarhul fugar spune că vrea să revină cât mai curând la Chișinău, iar avocații săi depun tot efortul pentru a urgenta procedura. „Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. […] Articolul AUDIO Vladimir Plahotniuc reacționează din pușcărie: Mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.