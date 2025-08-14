New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic
Realitatea.md, 14 august 2025 08:20
Un fost candidat republican la alegerile din 2022 din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare, după ce a organizat atacuri armate asupra locuințelor unor oficiali democrați. Solomon Peña a orchestrat atacurile în Albuquerque, cel mai mare oraș al statului, la scurt timp după ce a pierdut cursa
• • •
Acum 10 minute
08:20
Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Realitatea.md
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat", a remarcat președintele Alianței „MOLDOVENII", Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova.
08:20
New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic # Realitatea.md
Acum o oră
07:50
Rusia va limita parţial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram şi WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Roscomnadzor), scriu EFE şi AFP, citate de Agerpres. „Se iau măsuri pentru a limita parţial apelurile în aceste sisteme de mesagerie străine", a indicat entitatea în declaraţii către
07:50
Summitul Trump–Putin din Alaska: Liderii europeni stabilesc cinci condiții pentru pace # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat să fie prezent la discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce vor avea loc vineri în orașul Anchorage, Alaska. Zelenski a subliniat că tema principală a acestui summit trebuie să fie o încetare imediată a focului în Ucraina. Cinci condiții-cheie pentru pace: mesajul
07:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 14 august 2025, o zi cu vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant însorit, iar valorile termice se vor menține ridicate. În nordul republicii, meteorologii prognozează cer variabil, cu temperaturi cuprinse între +12°C pe timpul nopții și +28°C pe parcursul
Acum 2 ore
07:20
Spania a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene pentru a face față incendiilor de vegetație care devastează țara, cerând trimiterea unui modul format din două avioane Canadair specializate în stingerea incendiilor, a anunțat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska. Incendiile fac ravagii de mai multe zile, afectând grav regiunile Castilla y León și Galicia. În Castilla
06:50
Creștini ortodocși de stil vechi se pregătesc de două sărbători religioase importante: Schimbarea la Față și Adormirea Maicii Domnului. Astăzi începe postul cunoscut drept cel Adormirii Maicii Domnului sau cel al Sfintei Marii. Tradiția spune că este un post foarte important. Postul Adormirii Maicii Domnului are o durată fixă și este unul destul de dur,
06:30
Summit istoric în pregătire: Trump propune o reuniune trilaterală cu Putin și Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că intenţionează să organizeze o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Rusia şi Ucraina, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, la scurt timp după summitul bilateral planificat cu liderul de la Kremlin, programat vineri în Alaska. „Vom avea o a doua reuniune, care va fi mai productivă", a declarat Trump,
Acum 12 ore
22:10
Pasagerii din Chișinău au la dispoziție zboruri directe către Wroclaw, Polonia, operate de Wizz Air, cu două curse săptămânale, miercurea și duminica. Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău menționează că, totodată, Wizz Air își consolidează prezența prin adăugarea celei de-a doua aeronave în baza sa operațională de la Chișinău – o investiție care susține dezvoltarea
20:40
Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă Moldova sunt foarte mari # Realitatea.md
"Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari", spune în interviul Moldova Zoom, fostul ministru moldovean al Afacerilor Externe, Nicu Popescu. Expertul în relații internaționale afirmă totodată că Uniunea
20:20
Cel mult patru blocuri electorale vor participa la alegerile parlamentarele din 28 septembrie. Astăzi s-a încheiat termenul limită pentru solicitarea înregistrării blocurilor pentru scrutin, transmite IPN. Este vorba despre Blocul electoral „Împreună", Blocul electoral „Alternativa" și Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei" și Blocul Unirea Națiunii. Primele trei au depus au depus
20:00
Două puncte luminoase pe cer au provocat isterie în Germania. Au fost confundate cu OZN-uri # Realitatea.md
Două puncte strălucitoare apărute pe cerul Germaniei au provocat panică și zeci de apeluri către centrul național de raportare a OZN-urilor. S-au generat temeri legate de posibile fenomene neobișnuite. În realitate, specialiștii explică că fenomenul astronomic inedit este perfect natural. Centrul German Naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la
19:40
Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări # Realitatea.md
Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă privind deteriorarea drepturilor omului în mai multe țări europene, în special în Germania, Regatul Unit și Franța, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au crescut semnificativ în ultimul an. Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării" drepturilor omului în multe ţări din Europa,
Acum 24 ore
19:20
Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri # Realitatea.md
Maria Acbaş, antreprenoare din Comrat și proprietară a unui combinat de lapte și a unei ferme de vaci, este singura reprezentantă a Găgăuziei în lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ea ocupă locul 16 pe listă și este considerată una dintre cele mai înstărite candidate, scrie Nokta.md. Anunțul candidaturii
18:50
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții
18:40
Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală # Realitatea.md
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi
18:00
Deși este principala țară europeană la Marea Neagră și a sprijinit Ucraina, cu care are o graniță de circa 600 de kilometri, România nu a fost chemată să semneze declarația care reflectă poziția Europei față de summitul din Alaska. Generalul Alexandru Grumaz explică de ce. După anunțarea la finalul săptămânii trecute a întâlnirii dintre Trump și
18:00
Fosta ministră a Justiției, deputata Olesea Stamate, a fost înregistrată în calitate de candidat independent în alegerile parlamentare din 28 septembrie. O hotărâre în aceste sens a fost aprobată astăzi de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. „Un singur deputat nu poate face o majoritate parlamentară, dar la sigur poate opri o majoritate când aceasta
17:50
Partidul Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru a participa la alegeri # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Este vorba de Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova, cu o listă de 55 de candidați. „Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere
17:40
Va prinde o nouă viață! Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi reabilitată # Realitatea.md
Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi reabilitată. Miercuri, 13 august, conducerea muzeului și directorul Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei. „După finalizarea lucrărilor, muzeul va dispune de peste 1.800 metri pătrați de spații modernizate
17:40
Sportivul austriac Felix Baumgartner a murit în Italia, unde se afla în vacanță alături de românca Mihaela Rădulescu, partenera sa din 2014. Având în vedere că practica unul dintre cele mai periculoase sporturi, Felix avea o asigurare de viață uriașă, în valoare de 500 de milioane de euro. Pentru că nu era căsătorit cu Mihaela
17:40
Procuratura, despre decizia de extrădare a lui Plahotniuc: Opinia instanței nu constituie o hotărâre definitivă # Realitatea.md
Procuratura Generală a venit cu o reacție, după ce Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Într-un comunicat de presă, instituția menționează că această decizie este o opinie a instanței, care "nu constituie o hotărâre definitivă de extrădare". "Conform legislației elene, decizia finală aparține Ministerului Justiției, care o
17:30
Peste 1,2 milioane de persoane au apelat, în primele șase luni ale acestui an, Serviciul 112 # Realitatea.md
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de persoane au apelat Serviciul 112. Potrivit autorităților, 9 din 10 apeluri au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, iar informațiile comunicate de cetățeni au ajuns la echipele de intervenție, în medie, în 2 minute. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, 35%
17:20
VIDEO Familia Gușan din Transnistria: lux, monopol economic și amenințări publice după o investigație jurnalistică # Realitatea.md
O investigație realizată de Zona de Securitate dezvăluie, în premieră, detalii despre viața de lux a familiei Gușan – considerată drept unul dintre cele mai influente nuclee de putere din regiunea transnistreană. Potrivit sursei citate, familia controlează un vast imperiu economic prin intermediul holdingului Sheriff, având monopol în domenii-cheie precum comerț, telecomunicații, construcții și mass-media
17:00
VIDEO Fum negru și dens pe o stradă din Chișinău. Acoperișul unei spălătorii de haine, cuprins de flăcări # Realitatea.md
Acoperișul unei spălătorii de haine a fost cuprins de flăcări miercuri, 13 august, pe strada Nicolae Testemiţanu din Capitală. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Potrivit IGSU, flăcările au afectat panourile solare amplasate pe acoperiș. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incendiul a fost localizat la ora 16:00, iar angajații
16:50
Lituania va învăța copiii să construiască și să piloteze drone pentru a se pregăti în fața amenințării ruse # Realitatea.md
Copiii din Lituania vor învăța să construiască și să opereze drone, în cadrul unui program național menit să consolideze capacitatea țării de a face față unei eventuale amenințări din partea Rusiei, scrie The Guardian. Inițiativa este derulată împreună de ministerele Apărării și Educației și are ca obiectiv instruirea a peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi,
16:50
Cinci posturi TV, amendate cu 32.000 de lei. CA: pentru difuzarea neautorizată de publicitate # Realitatea.md
Cinci posturi de televiziune din țară au fost amendate cu 32.000 de lei pentru neexecutarea obligației de a suspenda publicitatea pentru o zi. Interdicția a fost aplicată în primăvara anului curent. Vorbim despre posturile Cinema 1, 7 TV, ProTV Chișinău, Next TV și Canal Regional. Rezultatele controlului CA au arătat următoarele: Cinema 1. SMA nu a difuzat
16:40
Se cere demisia secretarului pe sănătatea americanilor: Este cel care leagă vaccinul ROR cu „epidemia de autism” # Realitatea.md
Aproape 3.000 de specialiști în domeniul Sănătății au cerut demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA. O organizație formată din mii de profesioniști din domeniul sănătății acuză administrația americană că evită problemele reale ale sănătății publice și cere demiterea lui Robert F. Kennedy Jr
16:30
În prezent, România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, însă în urmă cu 10-12 ani îndeplinea aceste condiții, dar politicienii români nu au dorit ca țara noastră să fie admisă în zona euro, a declarat marți, 12 august curent, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „S-a renunţat la orizont în momentul în care s-a renunţat la
16:20
VIDEO Cultiva cânepă cu efect psihotrop chiar în propria gospodărie. Un bărbat, luat la ochi de polițiști # Realitatea.md
Un bărbat din satul Șipoteni, raionul H
16:10
COVID-19 nu a dispărut! Peste 240 de cazuri au fost înregistrate, în perioada 4 – 10 august, în Moldova # Realitatea.md
COVID-19 nu a dispărut. Pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost înregistrate 248 de cazuri, cu 132 de cazuri mai mult față de săptămâna precedentă. Din numărul total, în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, au fost înregistrate 67 de cazuri, cu 59,5% cazuri mai multe […] Articolul COVID-19 nu a dispărut! Peste 240 de cazuri au fost înregistrate, în perioada 4 – 10 august, în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
O femeie a fost la un pas de a fi spulberată de o mașină pe strada Alecu Russo din municipiul Chișinău. Incidentul a fost surprins de camera de bord a automobilului. Potrivit imaginilor video, aceasta traversa strada neregulamentar. Redacția Realitatea a solicitat o reacție de la Poliție, care a comunicat că intervenția are loc doar […] Articolul O femeie, la un pas să fie luată pe sus de o mașină. VIDEO cu momentul șocant apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Procurorii polonezi au inculpat șase persoane pentru sabotaj. Varșovia acuză Rusia și Belarus # Realitatea.md
Procurorii din Polonia au pus sub acuzare un grup de șase persoane suspectate de acte de sabotaj ordonate de servicii de informații străine, susținând că Rusia și Belarus s-ar afla în spatele operațiunilor. Autoritățile de la Varșovia afirmă că rolul strategic al Poloniei, ca punct central pentru sprijinul acordat Ucrainei, a transformat țara într-o țintă […] Articolul Procurorii polonezi au inculpat șase persoane pentru sabotaj. Varșovia acuză Rusia și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat marți, 12 august, concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor. Candidatul urmează să fie ales din cadrul curților de apel. Doritorii urmează să depună la CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 8 septembrie […] Articolul Fotoliu vacant în Consiliul INJ. CSM anunță cine poate candida apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia # Realitatea.md
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia, a intervenit pentru a doua zi consecutiv la stingerea incendiilor de amploare din regiunea Patras. Vântul puternic și condițiile meteo nefavorabile au extins focul pe suprafețe vaste, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri. În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit […] Articolul FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Avocații lui Ceban au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a interdicției de intrarea în România # Realitatea.md
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție. „Am declanșat o procedură prealabilă și, pentru a proteja drepturile […] Articolul Avocații lui Ceban au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a interdicției de intrarea în România apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Avocatul lui Plahotniuc despre extrădare: Dacă Chișinăul nu-l preia în decurs de două luni, atunci va fi eliberat # Realitatea.md
Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, susține că în cazul în care autoritățile din Atena decid extrădarea clientului său, iar Chișinăul va refuza să-l preia în decurs de două luni, atunci acesta va fi eliberat. Declarația a fost făcută pentru REALITATEA.MD, după ce judecătorii din Atena au acceptat astăzi, 13 august, cererea lui Vladimir Plahotniuc […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc despre extrădare: Dacă Chișinăul nu-l preia în decurs de două luni, atunci va fi eliberat apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
O companie din Ucraina a câștigat tenderul de 57 milioane de euro pentru reparația a 42 km de drum spre Cahul # Realitatea.md
Un contract în valoare de 57,1 milioane euro pentru reabilitarea a 42 km din drumul R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești a fost semnat între compania ucraineană Automagistral Pivden LLC și Administrația de Stat a Drumurilor, transmite BANI.MD. Proiectul prevede reconstrucția integrală a sectorului cuprins între sensul giratoriu de la km 83+025 din […] Articolul O companie din Ucraina a câștigat tenderul de 57 milioane de euro pentru reparația a 42 km de drum spre Cahul apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Mai puține căsătorii în 2024: scade interesul tinerilor pentru viața de cuplu oficializată # Realitatea.md
În anul 2024, în Republica Moldova au fost încheiate 14,8 mii căsătorii, în scădere cu 6% față de anul precedent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Numărul căsătoriilor încheiate pentru prima dată a constituit 9,7 mii, iar în 86,1% dintre cazuri ambii soți aveau între 16 și 34 de ani. Cei mai mulți bărbați aflați […] Articolul Mai puține căsătorii în 2024: scade interesul tinerilor pentru viața de cuplu oficializată apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ceban nu are o claritate despre interdicția impusă de România: Nu există temei pentru care aceasta să fi fost aplicată # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că interdicția impusă de autoritățile române este o decizie politică, menită să-l discrediteze în plină campanie electorală. Potrivit acestuia, conducerea din România ar încerca „să-și plătească datoriile față de partidul de la guvernare, care l-a sprijinit pe actualul președinte al României la alegerile din luna mai”. „A […] Articolul Ceban nu are o claritate despre interdicția impusă de România: Nu există temei pentru care aceasta să fi fost aplicată apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Și-a pus viața în pericol! O femeie a fost lovită de mașină după ce a traversat neregulamentar strada # Realitatea.md
O pensionară a ajuns la spital, după ce a fost tamponată astăzi, 13 august, de un automobil. Impactul s-a produs pe strada Alecu Russo din Chișinău. „Din cercetările preliminare, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Ford, a tamponat o femeie de 78 de […] Articolul Și-a pus viața în pericol! O femeie a fost lovită de mașină după ce a traversat neregulamentar strada apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru credincioși: „Rugați-vă pentru pacea popoarelor lovite de tragedia războiului” # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea le-a cerut credincioşilor să se roage lui Dumnezeu să dăruiască pace tuturor popoarelor care „trăiesc tragedia războiului”, în cadrul audienţei generale de miercuri, al cărei loc de desfăşurare a fost mutat din Piaţa Sfântul Petru în Aula Paul al VI-lea, din cauza căldurii intense, relatează agenţia EFE. Potrivit News.ro, în salutul […] Articolul Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru credincioși: „Rugați-vă pentru pacea popoarelor lovite de tragedia războiului” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Guvernul pregătește noi cote pentru energia verde: 265 MW sprijiniți, fără limită pentru prosumatori # Realitatea.md
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la 31 decembrie 2030. Documentul stabilește distribuția capacităților care vor beneficia de cele trei mecanisme de sprijin aplicate în Republica Moldova – […] Articolul Guvernul pregătește noi cote pentru energia verde: 265 MW sprijiniți, fără limită pentru prosumatori apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Astăzi începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova! MEC vine cu detalii # Realitatea.md
Miercuri, 13 august, începe sesiunea de admitere suplimentară la instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13 – 15 august. Rezultatele […] Articolul Astăzi începe sesiunea suplimentară de admitere la universitățile din Moldova! MEC vine cu detalii apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Epopeea caruselului prăbușit la Costești: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți # Realitatea.md
Incidentul din satul Costești, raionul Ialoveni, acolo unde un carusel s-a prăbușit peste câțiva copii la o sărbătoare, ar fi fost provocat de doi adolescenți. Cel puțin asta susține agentul economic, într-o declarație publică. „Din investigațiile preliminare, incidentul a fost cauzat de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță de către doi adolescenti, care au schimbat locurile exact […] Articolul Epopeea caruselului prăbușit la Costești: Administratorul pasează vina pe doi adolescenți apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
George Simion anunță că AUR vrea la guvernare cu PSD, din toamnă: „Depunem moțiune de cenzură” # Realitatea.md
Liderul AUR a declarat marți seara că vrea dărâmarea actualului Guvern în toamnă și intrarea la guvernare cu PSD. George Simion spune că premier ar putea fi Călin Georgescu, transmite antena3.ro. „Vom depune toate moțiunile simple de cenzură, vom face toate demersurile care țin de opoziție. (…) Va veni pachetul doi, dacă va veni, dar în […] Articolul George Simion anunță că AUR vrea la guvernare cu PSD, din toamnă: „Depunem moțiune de cenzură” apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
AUDIO Vladimir Plahotniuc reacționează din pușcărie: Mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio, aflându-se după gratii, după ce magistrații greci au acceptat cererea sa de extrădare în Republica Moldova. Oligarhul fugar spune că vrea să revină cât mai curând la Chișinău, iar avocații săi depun tot efortul pentru a urgenta procedura. „Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. […] Articolul AUDIO Vladimir Plahotniuc reacționează din pușcărie: Mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat # Realitatea.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i […] Articolul Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Plahotniuc, absent de la ședința în care se examinează cererea de extrădare. Ce a spus Rogac pentru Realitatea # Realitatea.md
Ședința de judecată în care se examinează cererea de extrădare a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova are loc în absența acestuia. În sala de judecată sunt prezenți avocații lui, inclusiv Lucian Rogac din Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei la Atena. Potrivit TV8, judecătorii s-au retras pentru deliberări, iar sentința va […] Articolul Plahotniuc, absent de la ședința în care se examinează cererea de extrădare. Ce a spus Rogac pentru Realitatea apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei, acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari # Realitatea.md
Un oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei a fost pus sub acuzare pentru că ar fi acceptat o mită de peste 1,3 milioane de dolari de la un dezvoltator imobiliar, au anunțat, pe 12 august, agențiile anticorupție ale țării. Potrivit Biroului Național Anticorupție (NABU) și Procuraturii Specializate Anticorupție (SAPO), șeful interimar al unuia dintre departamentele […] Articolul Oficial din Ministerul Apărării al Ucrainei, acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
