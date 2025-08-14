IGP îi solicită lui Ceban să nu aprobe protestul anunțat de Șor, unde participanților li s-ar promite 3.000 $ pe lună
EA.md, 14 august 2025 07:10
Poliția Națională îi solicită primarului Chișinăului, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de fugarul Ilan Șor. Potrivit IGP, „acțiunea organizată de Șor este parte a unui plan deliberat de destabilizare social-politică în Republica Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală”. „Inspectoratul Național de Investigații îi […] Articolul IGP îi solicită lui Ceban să nu aprobe protestul anunțat de Șor, unde participanților li s-ar promite 3.000 $ pe lună apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
07:20
La Chișinău au fost deschise târgurile școlare, iar părinții se mobilizează pentru începutul noului an școlar. În contextul creșterii cheltuielilor, pregătirea copiilor pentru școală devine tot mai costisitoare. Alexandra, mamă a doi copii, a venit la târg cu o listă pregătită dinainte: „Suntem în prima etapă, abia am început. Avem deja experiență, acesta este […] Articolul Părinții încep pregătirile pentru școală: prețurile au înregistrat o creștere semnificativă apare prima dată în ea.md.
07:20
Energia electrică livrată Republicii Moldova în trimestrul doi al anului 2025 nu a provenit fizic din Croația, ci din Ucraina, a clarificat membrul Consiliului Energocom, Alexandr Slusari. Potrivit acestuia, furnizorul este compania DTEK, parte a imperiului de afaceri al milionarului ucrainean Rinat Ahmetov, înregistrată în Croația, transmite bani.md. Slusari a explicat că Ahmetov deține […] Articolul Energia electrică din Moldova, asigurată de compania milionarului ucrainean Ahmetov apare prima dată în ea.md.
07:20
Mașinile camuflate ale Poliției, dotate cu camere video de 360 de grade, vor putea monitoriza în curând și depășirile limitei legale de viteză, a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Numărul autovehiculelor aflate în căutare și identificate în trafic de către autorități a crescut semnificativ în țara noastră, de la 15-20 pe […] Articolul Mașinile-capcană ale Poliției vor monitoriza și depășirea limitei de viteză apare prima dată în ea.md.
07:20
Andreea Marin, look impecabil la 50 de ani. Cum reușește să se mențină în formă: „Aveam 20 de kilograme în plus” # EA.md
Andreea Marin dovedește că vârsta e doar un număr, afișând o siluetă de invidiat la 50 de ani. Pe rețelele sociale, vedeta a împărtășit fanilor secretul formei sale și modul în care își păstrează vitalitatea. Recent, Andreea Marin a postat pe Facebook și Instagram un videoclip în care practică pilates, purtând un top scurt […] Articolul Andreea Marin, look impecabil la 50 de ani. Cum reușește să se mențină în formă: „Aveam 20 de kilograme în plus” apare prima dată în ea.md.
07:20
Alimentele care îți afectează sănătatea mai mult decât te ajută: ce consumi zilnic fără să știi că te sabotează # EA.md
Multe dintre alimentele pe care le consumăm zilnic par inofensive sau chiar sănătoase, dar în realitate ne pot sabota sănătatea. Nu e vorba doar de chipsuri sau băuturi carbogazoase, ci și de produse pe care le consumăm obișnuit, convinși că fac bine. 1. Iaurturile cu fructe Par sănătoase, dar majoritatea iaurturilor cu fructe din comerț […] Articolul Alimentele care îți afectează sănătatea mai mult decât te ajută: ce consumi zilnic fără să știi că te sabotează apare prima dată în ea.md.
07:20
Îl dorești mult, ai fantezii care te aprind, dar în pat te inhibi și lași partenerul să conducă? Mulți factori, de la complexe legate de corp până la frica de a-ți exprima sexualitatea, pot limita plăcerea. Iată cum să fii mai îndrăzneață și relaxată în dormitor: 1. Acceptă-ți micile „defecte” Nimeni nu este perfect, iar […] Articolul 8 sfaturi pentru a depăși timiditatea în dormitor și a renunța la inhibiții apare prima dată în ea.md.
Acum 10 minute
07:10
În ultimele luni, Emilian Crețu a transformat o zonă verde lăsată în paragină, aflată lângă „palatul” său, într-un parc modern. Actorul nu a făcut un anunț oficial despre proiect, însă a lăsat să „scape” pe rețele câteva imagini care arată o schimbare spectaculoasă. Spațiul a fost curățat complet, acoperit cu gazon, împodobit cu flori, arbuști […] Articolul (Foto) Parcul de 800.000 de lei prinde viață lângă casa lui Emilian Crețu – primele imagini apare prima dată în ea.md.
07:10
PAS acuză că cetățenii primesc amenințări de pe numărul formațiunii: „O nouă sperietoare marca Rusia” # EA.md
Partidul Acțiune și Solidaritate susține că, în ultimele zile, mai mulți cetățeni din Republica Moldova au primit apeluri telefonice cu amenințări cu moartea, în timpul cărora pe ecran ar fi apărut numărul de contact al formațiunii. Reprezentanții PAS consideră că este vorba despre o tentativă de manipulare orchestrată de Federația Rusă. „Atenție Mai mulți […] Articolul PAS acuză că cetățenii primesc amenințări de pe numărul formațiunii: „O nouă sperietoare marca Rusia” apare prima dată în ea.md.
07:10
IGP îi solicită lui Ceban să nu aprobe protestul anunțat de Șor, unde participanților li s-ar promite 3.000 $ pe lună # EA.md
Poliția Națională îi solicită primarului Chișinăului, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de fugarul Ilan Șor. Potrivit IGP, „acțiunea organizată de Șor este parte a unui plan deliberat de destabilizare social-politică în Republica Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală”. „Inspectoratul Național de Investigații îi […] Articolul IGP îi solicită lui Ceban să nu aprobe protestul anunțat de Șor, unde participanților li s-ar promite 3.000 $ pe lună apare prima dată în ea.md.
07:10
A început Postul Adormirii Maicii Domnului: Obiceiuri și îndrumări pentru credincioșii ortodocși de stil vechi # EA.md
Astăzi, 14 august, creștinii ortodocși de stil vechi au intrat în Postul Adormirii Maicii Domnului, care durează 14 zile și este considerat unul dintre cele mai importante din an. Postul se încheie pe 28 august, odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Postul Adormirii Maicii Domnului, deși mai scurt decât Postul Paștelui sau al Crăciunului, […] Articolul A început Postul Adormirii Maicii Domnului: Obiceiuri și îndrumări pentru credincioșii ortodocși de stil vechi apare prima dată în ea.md.
07:10
Antreprenorul Grigore Manoli susține că știe cine i-a distrus pepenii verzi din harbuzărie. Potrivit lui, suspecții sunt câțiva localnici dintr-un sat din apropierea plantației. În emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte” de la UNIMEDIA, Manoli a dezvăluit că recompensa de 200.000 de lei promisă pentru informații despre făptași a fost, de fapt, doar o strategie. […] Articolul Grigore Manoli, față în față cu „dușmanul” pepenilor săi – cum a descoperit vinovatul apare prima dată în ea.md.
07:10
Hotelurile din Turcia vor spune „adio” all-inclusive pentru a reduce risipa alimentară. Ce sistem va lua locul acestuia # EA.md
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează Sabah, citată de libertatea.ro. Potrivit Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, în fiecare […] Articolul Hotelurile din Turcia vor spune „adio” all-inclusive pentru a reduce risipa alimentară. Ce sistem va lua locul acestuia apare prima dată în ea.md.
07:10
Legea publicată în Monitorul Oficial: Centrul „Patriot” trece oficial în subordinea Maiei Sandu # EA.md
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, cunoscut și ca „Patriot”, a trecut oficial sub coordonarea directă a Președinției. Legea care prevede această modificare, aprobată anterior de Parlament, a fost publicată în Monitorul Oficial, moment în care a intrat în vigoare. Conform articolului 12 al legii, Centrul este condus și directorul său poate fi […] Articolul Legea publicată în Monitorul Oficial: Centrul „Patriot” trece oficial în subordinea Maiei Sandu apare prima dată în ea.md.
07:10
Ucraina va ridica restricțiile de călătorie în străinătate pentru bărbații între 18 și 21 de ani: anunțul făcut de Zelenski # EA.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că a cerut guvernului să elimine restricţiile asupra călătoriilor în străinătate pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 18 şi 21 de ani, informează Reuters, citat de digi24.ro. „Consider că aceasta este o evoluţie pozitivă şi va ajuta numeroşi tineri ucraineni să menţină legăturile cu Ucraina şi să se […] Articolul Ucraina va ridica restricțiile de călătorie în străinătate pentru bărbații între 18 și 21 de ani: anunțul făcut de Zelenski apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
18:00
Ce spun cifrele (și ce caută online moldovenii?): Tendințe surprinzătoare în preajma alegerilor din 28 septembrie # EA.md
Republica Moldova este în plină efervescență electorală, iar indicatorii online dezvăluie un tablou complex de curiozitate, anxietate și anticipație. În calitate de agenție de marketing digital orientată spre date, SEOLITTE a analizat tendințele din căutările online și din sursele publice disponibile pentru a înțelege cum se conturează interesul electoratului înainte de scrutinul din 28 septembrie […] Articolul Ce spun cifrele (și ce caută online moldovenii?): Tendințe surprinzătoare în preajma alegerilor din 28 septembrie apare prima dată în ea.md.
13:30
Curtea de Apel din Atena a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenților TV8 și 1TV. Decizia finală va fi însă luată de Ministerul Justiției al Greciei, iar toate bunurile rămân deocamdată pe teritoriul elen. Ședința privind extrădarea lui Plahotniuc a avut loc în absența acestuia, fiind reprezentat de avocații săi, inclusiv […] Articolul Curtea de Apel din Atena se pronunță asupra cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în ea.md.
10:20
Cu două luni înainte de alegerile parlamentare din Moldova, scena politică devine tot mai dinamică. Principala competiție se desfășoară între partidul pro-european „Acțiune și Solidaritate” (PAS) și blocul „Pentru Moldova”, cunoscut pentru apropierea sa de Rusia. Totuși, atenția observatorilor se îndreaptă și spre un al treilea actor — blocul „Alternativa”. Deși sondajele nu îi acordă […] Articolul Poziționarea blocului «Alternativa» pe scena politică apare prima dată în ea.md.
Ieri
06:30
(Video) „O să facem nuntă cu toată țara” – Renato Usatîi, sincer despre relația cu Nina Crețu # EA.md
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a abordat cu umor planurile sale de căsătorie. Când a fost întrebat când va avea loc marele eveniment, el a răspuns: „atunci când vom avea mireasă”, promițând totodată o nuntă „cu toată țara”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „UNInterviu” pentru UNIMEDIA. „Toți vor să mă ia de […] Articolul (Video) „O să facem nuntă cu toată țara” – Renato Usatîi, sincer despre relația cu Nina Crețu apare prima dată în ea.md.
06:30
Membrul Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării, Valeriu Pașa, a comentat moartea fostului judecător al Curții de Apel Centru, Mihai Diaconu. „Un judecător a fost găsit mort sub podul căii ferate. Datele prealabile arată că s-a sinucis. Fost judecător la Curtea de Apel, a judecat copii în comisariate în noaptea de 7 […] Articolul Pașa: Judecătorul s-a sinucis nu din rușine, ci pentru că nu va mai putea primi mită apare prima dată în ea.md.
06:30
Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că forțele de ordine au identificat locul de unde judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința împotriva bașcanului Evghenia Guțul, a primit amenințări telefonice, mesaje și coroane funerare. Potrivit lui Cernăuțeanu, persoanele implicate în aceste acțiuni au făcut mai multe greșeli, ceea ce ajută ancheta, transmite rupor.md. […] Articolul Cernăuțeanu: A fost identificată sursa amenințărilor primite de judecătoarea Ana Cucerescu apare prima dată în ea.md.
06:30
Sturza: Dacă Maia Sandu respinge un premier pro-rus, nu va fi demisă – Curtea Constituțională e de partea noastră # EA.md
Fostul prim-ministru Ion Sturza a afirmat că, dacă Maia Sandu va respinge un candidat pro-rus la funcția de premier, nu va putea fi demisă precum Dodon, pentru că „Curtea Constituțională este de partea noastră”. În cadrul unei emisiuni, Sturza a afirmat că Maia Sandu nu va accepta candidatura unui premier propus de partidele pro-ruse, […] Articolul Sturza: Dacă Maia Sandu respinge un premier pro-rus, nu va fi demisă – Curtea Constituțională e de partea noastră apare prima dată în ea.md.
06:30
Moldova plătește mai mult pentru resursele energetice pentru că le achiziționează prin intermediari, în loc să colaboreze direct cu producătorii. În plus, nu cumpără gaz românesc direct, ci gaz importat, pe care îl revinde, a declarat economista Galina Șelari. Ea a menționat că, timp de mulți ani, Moldova primea gaz direct de la producător, […] Articolul Economist: Moldova plătește suprapreț pentru energie, cumpărând prin intermediari apare prima dată în ea.md.
06:30
În trimestrul doi al acestui an, Croația a devenit a treia cea mai importantă sursă de energie electrică pentru Republica Moldova, asigurând 21% din consum, potrivit unui raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit ANRE principala sursă de energie pentru Republica Moldova în trimestrul doi al acestui an, a fost România […] Articolul Croația devine una dintre cele trei principale surse de energie pentru R. Moldova apare prima dată în ea.md.
06:30
Unii dintre participanții la protestul organizat de blocul „patriotic” ar fi fost plătiți cu fonduri provenite de la „gruparea criminală Șor”. În atenția Poliției se află un vicepreședinte al raionului Orhei și un fost procuror, acuzați că susțin interesele organizației și că sunt implicați în mobilizarea protestatarilor. Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel […] Articolul Șeful Poliției: Un ex-procuror susține activ gruparea criminală Șor apare prima dată în ea.md.
06:30
Primele troleibuze electrice complet asamblate în Republica Moldova ar putea fi produse încă din această toamnă, odată cu încheierea primei etape a construcției noii fabrici din comuna Trușeni, suburbie a capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Viorica Beregoi. Edilul a precizat că au fost deja eliberate toate actele necesare pentru proiectare, iar […] Articolul Din toamnă, Moldova va începe producția primelor troleibuze electrice la Trușeni apare prima dată în ea.md.
06:20
(Foto/video) „Andrei Bostănel” – Emilian Crețu, ședință foto de lux cu Lamborghini-ul Andreei Bostanica! Cum a reacționat tânăra # EA.md
Actorul Emilian Crețu, considerat rivalul Andreei Bostanica la capitolul popularitate, a moderat o nuntă unde „regina TikTok-ului” a fost prezentă alături de familia sa. Cei doi au avut parte de un moment amuzant după ce Andreea a sosit la eveniment cu cea mai nouă achiziție – un Lamborghini Urus alb, cu număr personalizat. Văzând bolidul […] Articolul (Foto/video) „Andrei Bostănel” – Emilian Crețu, ședință foto de lux cu Lamborghini-ul Andreei Bostanica! Cum a reacționat tânăra apare prima dată în ea.md.
06:20
Ucraina, dispusă să cedeze teritorii pentru pace? Dezvăluiri din discuțiile lui Zelenski cu liderii europeni, înaintea summitului Trump–Putin # EA.md
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph, citat de HotNews.ro. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de […] Articolul Ucraina, dispusă să cedeze teritorii pentru pace? Dezvăluiri din discuțiile lui Zelenski cu liderii europeni, înaintea summitului Trump–Putin apare prima dată în ea.md.
06:20
Renato Usatîi promite meniu unic în școli: toți elevii din țară vor primi aceeași mâncare de calitate, fără discriminare # EA.md
Partidul Nostru va propune în Parlament un proiect de lege pentru introducerea unui meniu unic în toate școlile din Republica Moldova. Scopul inițiativei este ca toți elevii, indiferent de localitate, să beneficieze de aceeași calitate a alimentației. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, pentru Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de […] Articolul Renato Usatîi promite meniu unic în școli: toți elevii din țară vor primi aceeași mâncare de calitate, fără discriminare apare prima dată în ea.md.
06:20
De la Nistru la Atlantic: Primărița din Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola, SUA # EA.md
Primărița municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a fost desemnată cetățean de onoare al orașului Pensacola, SUA, distincție oferită de primarul localității, D. C. Deeves. „Titlul i-a fost conferit de către primarul orașului D. C. Deeves. Primărița municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, se află într-o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii. În cadrul programului „Lumea […] Articolul De la Nistru la Atlantic: Primărița din Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola, SUA apare prima dată în ea.md.
06:20
La UNTOLD, scena a luat foc când Irina Rimes și Ion Paladi au unit forțele pentru o „Huțulca” reinventată. Vocea sensibilă a Irinei și energia autentică a lui Paladi au transformat piesa tradițională într-un show exploziv, unde ritmurile moderne s-au împletit perfect cu farmecul folcloric, ridicând publicul în picioare de la primele acorduri. Articolul (Video) Irina Rimes și Ion Paladi au făcut show la UNTOLD cu „Huțulca” reinventată apare prima dată în ea.md.
06:20
Austria a emis primul pașaport cu opțiune de gen neutru: „Statutul său de gen se modifica la fiecare trecere a frontierei” # EA.md
Austria a emis primul pașaport cu gen neutru, marcat cu X în locul tradiționalului M sau F. Documentul a fost acordat unui cetățean care are și reședință în Germania, în urma unei decizii a Curții Europene care cere recunoașterea schimbărilor de gen între țările UE, transmite postul OE24, citat de libertatea.ro. În premieră, Austria a […] Articolul Austria a emis primul pașaport cu opțiune de gen neutru: „Statutul său de gen se modifica la fiecare trecere a frontierei” apare prima dată în ea.md.
12 august 2025
18:00
Toamna vine cu emoții noi pentru copii… și bătăi de cap pentru părinți dacă nu prind loc la timp pentru activitățile extrașcolare. Dacă ai trecut prin asta, știi cum e: telefoane, liste de așteptare, grija că cel mic va începe mai târziu decât ceilalți. La Oratorica, grupele pentru adolescenți și copii se formează acum. Și, […] Articolul Start înscrieri pentru grupele de engleză din toamnă la Oratorica apare prima dată în ea.md.
07:20
Nicușor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova și a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival desfășurat la Orheiul Vechi # EA.md
Sâmbătă seara, 9 august, președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins alături de șefa statului Maia Sandu la „Festivalul Lupilor” de la Orheiul Vechi. Potrivit Fără filtre, acesta se află în Republica Moldova într-o vizită privată, fără întâlniri oficiale programate. Mai multe fotografii au apărut în spațiul public, în care apar cei doi președinți în […] Articolul Nicușor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova și a fost surprins alături de Maia Sandu la un festival desfășurat la Orheiul Vechi apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Baby boom în familia Kovalsky! Reacția copiilor și părinților la cea de-a patra sarcină # EA.md
Serghei și Irina Kovalsky au anunțat cu emoție că familia lor se va mări, urmând să devină părinți pentru a patra oară. Cei doi interpreți au surprins momentul în care le-au dat vestea copiilor, publicând un videoclip adorabil, plin de reacții sincere și neașteptate. În filmare, fiicele cuplului au primit anunțul cu o rezervă discretă, […] Articolul (Video) Baby boom în familia Kovalsky! Reacția copiilor și părinților la cea de-a patra sarcină apare prima dată în ea.md.
07:20
Într-un interviu sincer pentru „Ac de Siguranță”, Satoshi a dezvăluit ce îl emoționează atât de profund încât ajunge să plângă. Pentru el, lacrimile nu sunt semn de slăbiciune, ci o formă autentică de a-și elibera sentimentele care uneori îl copleșesc. Artistul a povestit cum revederea unui vechi prieten, după 10 ani, i-a adus lacrimi de […] Articolul Și bărbații plâng câteodată! Satoshi – ce l-a făcut ultima dată să verse lacrimi? apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) „Nu știam de ce primim atâtea mesaje cu La mulți ani!”– Andra și Cătălin Măruță, 17 ani de când au spus „da” la Starea Civilă # EA.md
Chiar și după 17 ani de căsnicie, Andra și Cătălin Măruță continuă să arate că iubirea lor e la fel de vie ca în prima zi. Aflați în vacanță, cei doi au avut parte de un moment amuzant: prietenii le-au amintit că pe 10 august se împlinesc exact 17 ani de când au spus „DA” […] Articolul (Video) „Nu știam de ce primim atâtea mesaje cu La mulți ani!”– Andra și Cătălin Măruță, 17 ani de când au spus „da” la Starea Civilă apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Motivul pentru care Renato Usatîi își dorește ca Partidul Nostru să fie ultimul pe buletinul de vot la parlamentare # EA.md
Până în prezent, Partidul Nostru nu și-a depus încă actele la CEC. Într-un interviu pentru UNIMEDIA, liderul formațiunii, Renato Usatîi, a explicat motivele întârzierii și de ce își dorește ca partidul să fie plasat pe ultima poziție în buletinul de vot. Întrebat de ce trage din timp și nu merge la CEC pentru a […] Articolul Motivul pentru care Renato Usatîi își dorește ca Partidul Nostru să fie ultimul pe buletinul de vot la parlamentare apare prima dată în ea.md.
07:10
Igor Dodon, despre Nicușor Dan: „Nu vine la Chișinău pe 27 august pentru că nu recunoaște independența R. Moldova” # EA.md
Liderul PSRM, Igor Dodon, afirmă că vizita președintelui României, Nicușor Dan, programată pentru 31 august, nu este întâmplătoare. „Nu vă întrebați de ce Nicușor Dan nu vine la Chișinău pe 27 august, ci pe 31? Pentru că 27 august este Ziua Independenței Republicii Moldova, iar actualul președinte al României nu vrea să o recunoască”, a […] Articolul Igor Dodon, despre Nicușor Dan: „Nu vine la Chișinău pe 27 august pentru că nu recunoaște independența R. Moldova” apare prima dată în ea.md.
07:10
Clipe de panică pe litoralul turcesc, după ce oamenii au fost scoși de urgență din apă. Se pare că autoritățile din Bodrum au semnalat prezența unor rechini. Can Can a aflat ce s-a întâmplat în stațiunea frecventată de mulți turiști. Vacanțele pe litoralul turcesc sunt tot mai populare în rândul românilor, însă vara aceasta vine […] Articolul Panică în Turcia: Rechini observați aproape de țărm, turiștii evacuați de urgență apare prima dată în ea.md.
07:10
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, afirmă că revenirea lui Vladimir Plahotniuc în țară ar însemna o pierdere pentru PAS. „Vrea să se întoarcă acasă, pentru că, în opinia lui, țara este condusă de niște obosiți”, a declarat Usatîi la UNInterviu pentru UNIMEDIA. „- Reținerea lui Plahotniuc este o întâmplare? Guvernarea spune că e din […] Articolul Usatîi, despre reținerea și extrădarea lui Plahotniuc: „S-a lăsat prins, nu-i mai păsa” apare prima dată în ea.md.
07:10
Harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia în eventuale negocieri mediate de Trump # EA.md
Negocierile dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc în zilele următoare. Presa internațională dezvăluie o hartă care ar prezenta posibile scenarii de schimb de teritorii între cele două țări, scrie adevărul.ro. Negocierile dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc în următoarele zile, cu posibilitatea unui format extins […] Articolul Harta teritoriilor ce ar putea fi schimbate între Ucraina și Rusia în eventuale negocieri mediate de Trump apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Тварь молдавская!”– Claxoane și înjurături în parcarea unui market din capitală: două femei s-au certat aprins în văzul tuturor # EA.md
Un incident tensionat a avut loc într-o parcare din Chișinău, unde o șoferiță s-a certat cu o altă femeie după ce aceasta din urmă ar fi lovit cu piciorul automobilul primei. Martorii povestesc că totul s-a întâmplat în timp ce încercau să parcheze regulamentar cu spatele. „În timp ce ne pregăteam să ne parcăm regulamentar, […] Articolul (Video) „Тварь молдавская!”– Claxoane și înjurături în parcarea unui market din capitală: două femei s-au certat aprins în văzul tuturor apare prima dată în ea.md.
07:10
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat vedeta # EA.md
Situaţie neplăcută pentru Jennifer Lopez. Artista, în vârstă de 56 de ani, s-a trezit că îi este refuzat accesul într-un magazin Chanel, din Istabul, după ce agenţii de pază nu au recunoscut-o, scrie observatornews.ro. Drept “răzbunare” artista a spart câteva mii de euro în magazinul alăturat, într-o sesiune de cumpărături care a durat trei ore. […] Articolul Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a reacționat vedeta apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „O familie din Lituania are nevoie de Kamelia”. Anatol Melnic, surprins de o propunere neașteptată pentru fiica sa # EA.md
Anatol Melnic a povestit cu emoție și uimire despre o solicitare ciudată primită pentru fiica sa, interpreta Kamelia. „O familie din Lituania are nevoie de Kamelia”, a spus acesta într-ul filmuleț pe rețele, scrie UNIMEDIA. „Zilele acestea am semnat cel mai ciudat contract legat de Kamelia. Cel mai ciudat până acum, dar și cel mai […] Articolul (Video) „O familie din Lituania are nevoie de Kamelia”. Anatol Melnic, surprins de o propunere neașteptată pentru fiica sa apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Unele deserturi nu se refuză” – Diana Ballerini – surpriză romantică cu gust italian # EA.md
Diana Ballerini pare să trăiască un adevărat vis romantic italian! Recent, ea a fost surprinsă într-un restaurant select din Italia, unde iubitul ei, al cărui nume încă nu este cunoscut, i-a pregătit o surpriză specială — un desert cu un inel strălucitor. În videoclipurile postate pe rețele sociale, Diana se bucură de o cină elegantă, […] Articolul (Video) „Unele deserturi nu se refuză” – Diana Ballerini – surpriză romantică cu gust italian apare prima dată în ea.md.
11 august 2025
17:40
Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la un spectacol inedit —„Chirița în Butuceni”, o comedie consacrată semnată de Vasile Alecsandri, într-o interpretare plină de savoare, regizată de Petru Vutcărău. Evenimentul se va desfășura într-un cadru natural fermecător, rezervat Orheiului Vechi și ospitalității Eco Resort Butuceni—o combinație între arta scenică și gastronomia tradițională — promisiunea unor […] Articolul Spectacol în aer liber: „Chirița în Butuceni” — o comedie plină de viață, la Orheiul Vechi apare prima dată în ea.md.
13:50
Tragedie în Franța: Un moldovean, tată a două fetițe a decedat. Familia cere ajutor pentru repatrierea corpului # EA.md
Alexandru Tacu a decedat în noaptea de 6 spre 7 august. Tânărul, care muncea în construcții în Franța a fost internat în spitalul Saint-Joseph din Paris, în urmă cu circa o lună, după ce i s-a făcut rău la locul de muncă. Medicii i-au dat un verdict tragic: cancer la plămâni. Bărbatul a lăsat în […] Articolul Tragedie în Franța: Un moldovean, tată a două fetițe a decedat. Familia cere ajutor pentru repatrierea corpului apare prima dată în ea.md.
13:50
(Video) „Te iubesc o veșnicie și o zi” – Momente rare și emoționante cu Natalia Barbu și fiica sa, Vera, care a sărbătorit 4 ani # EA.md
Ieri, 10 august, Natalia Barbu a sărbătorit un moment special în familie – ziua de naștere a fiicei sale, Vera, care a împlinit 4 ani. Artista a împărtășit pe rețelele sociale un videoclip emoționant, în care își ține micuța în brațe, alături de un mesaj plin de afecțiune. „La mulți ani, Vera mea! Suflet minune […] Articolul (Video) „Te iubesc o veșnicie și o zi” – Momente rare și emoționante cu Natalia Barbu și fiica sa, Vera, care a sărbătorit 4 ani apare prima dată în ea.md.
07:20
Pe lângă talentul său în bucătărie, chef Alexandru Comerzan se afirmă tot mai mult și în lumea vloggingului. De ceva vreme, colaborează cu diverse vedete, dorind să le arate publicului o perspectivă nouă, așa cum mărturisește chiar el. În cea mai recentă ediție a proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte” de la Unimedia.info, a vorbit […] Articolul Cine se află în spatele întâlnirii surpriză dintre Crețu și prima sa dragoste? apare prima dată în ea.md.
07:20
Activistul și omul de afaceri Grigore Manoli a fost cuprins de tristețe până la lacrimi după ce a descoperit că persoane necunoscute i-au distrus toți pepenii verzi din harbuzăria pe care o îngrijise împreună cu copiii săi. „Ofer 200 de mii de lei celui care îmi spune cine a făcut asta cu harbujii mei”, a […] Articolul (Video) „E munca copiilor mei” – Grigore Manoli, emoționat până la lacrimi la harbuzărie apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.