ProTV.md, 13 august 2025 20:10
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO
IGP a stabilit sursa apelurilor de amenințare la adresa judecătorilor și procurorilor: o parte din numerele folosite pentru intimidare provin din afara țării - VIDEO
Analiștii avertizează: Dacă Plahotniuc nu va fi extrădat până la alegeri, acesta va încerca să influențeze formarea unei guvernări care să-l protejeze - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 13.08.2025
Zelenski: „I-am spus lui Trump că Putin blufează”. Liderul ucrainean rămâne ferm în privința principalei cerințe a Moscovei
LIVE TEXT. Zelenski a participat de la Berlin la consultările între liderii europeni și Trump, înaintea summitului din Alaska: „Tot ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Ce spune Macron
Nemulțumit de relatările despre summitul cu Putin, Trump se răfuiește cu presa: „Citează în mod constant ratați concediați”
Olesea Stamate și Blocul „Unirea Națiunii”, înregistrați oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Protestul anunțat de Ilan Șor nu va avea loc în PMAN: spațiul, rezervat pentru un eveniment oficial al Guvernului
Atenție, moldoveni din străinătate: mâine se încheie înregistrarea pentru votul prin corespondență
Uniunea Centristă din Moldova a depus lista de candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.08.2025
Plahotniuc, mai aproape de a fi extrădat: Curtea din Atena spune „da”, dar decizia finală aparține Ministerului Justiției elen
O companie aeriană lansează o nouă rută din Chișinău către Polonia. Acestea vor avea loc de două ori pe săptămână
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic
Un nou „monstru al lui Frankenstein” apare pe frontul din Ucraina: turelă de tanc T-72B montată pe șasiu de obuzier Msta-S. Cum s-a ajuns la acest proiect și la ce va fi folosit hibridul?
Un bărbat din Șipoteni - cercetat penal pentru circulația ilegală a drogurilor. Ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia - VIDEO
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski cu liderii UE. Ce le-a transmis Donald Trump participanților
Rusia afirmă că cererile sale rămân neschimbate, înainte de summitul din Alaska: Vladimir Putin le-a spus clar în 2024
La ce ne putem aștepta de la întâlnirea Trump-Putin
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa
Armata ucraineană anunță un eșec al trupelor ruse într-un punct-cheie înainte de discuția lui Volodimir Zelenski cu Donald Trump
O femeie a ajuns la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o stradă din capitală. Ce spune poliția
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Carburanții se ieftinesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Mesaj AUDIO de la Plahotniuc, după decizia Curții de Apel din Atena: „Vreau să reconfirm că, într-adevăr, am intenția fermă să revin în Republica Moldova” - VIDEO
Ultima oră. Curtea de Apel din Atena a acceptat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova
Trei focare de Pestă porcină africană - înregistrate în țara noastră. Raioanele vizate
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 13.08.2025
LIVE. CSP a stabilit când vor avea loc audierile din cadrul concursului pentru funcția de procuror general
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză. Scenarii posibile
Reținere ca-n filme. Patru membri ai grupării ”KITAЕȚ” și ”MAKENA”- plasați în arest, pentru șantaj - VIDEO
Copiii soților care au decedat în urma teribilului accident de la Cahul - în stare extrem de gravă. Șoferul din celălalt automobil, reținut de poliție
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul 15 din Cricova. Detaliile Procuraturii Generale
Procurorul de caz în dosarul Evgheniei Guțul, amenințat. Președintele CSP: „Încercările astea nu vor avea succes”
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Cum au ajuns mai mulți ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță la PA, să acționeze în judecată Procuratura Generală - zdg.md
De ce respinge Volodimir Zelenski categoric să cedeze teritorii Rusiei. Singura opțiune viabilă pe care o mai are Ucraina
Peste 400 de canale TikTok - vizate pentru blocare. IGP: „Conțin video implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale în Moldova”
Percheziții la arhitectul din cadrul primăriei Comrat. A fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă - FOTO
LIVE. Ședința Consiliului Superior al Procurorilor. Se examinează dosarele candidaților pentru funcția de procuror general
CNAMUP vine cu detalii despre tragicul accident de la Cahul, în urma căruia doi șoți au murit: „Trei echipe de asistență medicală urgentă au intervenit”
CNAMUP vine cu detalii despre tragicul accident de la Cahul, în urma căruia doi șoți au murit: „Trei echipe de asistență medicală urgentă au intervenit.” Care e starea copiilor
Secretele imobiliare ale familiei Vlah - Rise.md
Netanyahu anunță că Israelul le va „permite” locuitorilor din Gaza care fug de război să emigreze: „Nu îi alungăm”
Curtea de Apel din Atena examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc
Summitul istoric Trump-Putin, la un pas să aibă loc lângă România. Culisele întâlnirii din Alaska
Reacția lui Zelenski după ce trupele ruse au avansat „fără echipament” pe frontul de est din Ucraina: „Este clar pentru noi”
