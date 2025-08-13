Programul Bridge Export, lansat la Chișinău. Asociațiile de business vor beneficia de sprijin pentru promovarea exporturilor moldovenești pe piețe internaționale
Moldpres, 13 august 2025 19:40
Asociațiile de business vor beneficia de suport din partea statului pentru promovarea exporturilor produselor moldovenești pe piețele internaționale. Sprijinul va fi acordat în cadrul Programului Bridge Export, lansat astăzi la Chișinău de Ministerul Dezvoltării Eco...
• • •
Alte ştiri de Moldpres
Acum 5 minute
20:00
Videoconferința europenilor cu Trump: Zelenski a cerut un armistițiu, sancțiuni împotriva Rusiei și să fie primit la negocieri # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după ce a participat la o videoconferință a unui grup de lideri europeni cu președintele american Donald Trump, că „tema centrală” a summitului pe care acesta îl va avea vineri în Alaska...
Acum 30 minute
19:40
Programul Bridge Export, lansat la Chișinău. Asociațiile de business vor beneficia de sprijin pentru promovarea exporturilor moldovenești pe piețe internaționale # Moldpres
Asociațiile de business vor beneficia de suport din partea statului pentru promovarea exporturilor produselor moldovenești pe piețele internaționale. Sprijinul va fi acordat în cadrul Programului Bridge Export, lansat astăzi la Chișinău de Ministerul Dezvoltării Eco...
Acum 2 ore
18:50
Antreprenorii din nordul țării participă la un program de instruiri gratuite organizat de Ministerul Finanțelor # Moldpres
Antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere participă la un program de instruiri gratuite, lansat în premieră în țara noastră. Prima rundă a Programului a fost organizată recent la Chișinău, iar cea de-a doua a început ast...
18:10
Poliția propune Primăriei capitalei inițierea procedurii juridice privind interzicerea acțiunilor de protest anunțate de Ilan Șor: „Sunt organizate de grupările criminale pentru a provoca încălcarea ordinii publice” # Moldpres
Poliția propune Primăriei municipiului Chișinău inițierea procedurii juridice prin care se va cere interzicerea acțiunilor de protest organizate, în centrul capitalei, de către Ilan Șor. Adresarea a parvenit din partea lui Marin Garaz, șeful direcției de poliție ...
Acum 4 ore
18:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) a înregistrat-o, miercuri, 13 august, pe Olesea Stamate în calitate de candidat independent pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, a fost înregistrat simbolul electoral, reprezent...
17:50
Serviciul Vamal și Inspectoratul Control Financiar de Stat își consolidează cooperarea pentru a eficientiza mecanismul de combatere a fraudelor financiare # Moldpres
Serviciul Vamal și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare. Documentul stabilește cadrul interinstituțional de interacțiune și colaborare în domeniul protecției intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor...
17:40
Procuratura Generală a Republicii Moldova confirmă că astăzi Curtea de Apel din Atena (Grecia) a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, în baza cererii transmise de autoritățile moldovene la data de 24 iulie 2025. Instituția subliniază însă că această o...
17:30
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP, potrivit Agerpres. Ministerul rus al Apărării a declarat într-un ...
16:40
Consiliul Superior al Procurorilor solicită măsuri urgente pentru protecția acuzatorilor de stat # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat astăzi un mesaj prin care condamnă amenințările la adresa procurorilor și cere protecție imediată pentru acuzatorii de stat. Mesajul vine după ce procurorul Ghenadie Epure, acuzator în dosarul bașcanei Găgăuziei...
16:30
FOTO // Lucrările de reabilitare pe segmentul feroviar Cantemir – Fălciu avansează. Mircea Păscăluță: „Continuăm reconectarea Republicii Moldova la rețeaua feroviară internațională” # Moldpres
Lucrările de reabilitare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România) au fost inspectate de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, și om...
16:10
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” anunță organizarea sesiunii suplimentare de admitere pentru locurile rămase neacoperite atât pentru studii superioare de licență și integrate, cât și pentru studii su...
16:10
Peste 240 cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări pentru populație # Moldpres
În prima săptămână din august, în Republica Moldova au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă. Autoritățile de resort recomandă vaccinarea împotriva COVID-19, comunică MOLDP...
Acum 6 ore
15:30
Profesorii din diaspora își vor consolida competențele pedagogice și metodologice. A fost lansat un nou Program de formare # Moldpres
Circa 40 de profesori de limbă română din comunitățile moldovenilor stabiliți în Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și Statele Unite ale Americii au participat la lansarea Programului de formare a profesorilor din Centrele Educa...
15:20
INTERVIU MOLDPRES // Vicepremierul Mihai Popșoi: „Republica Moldova devine tot mai puternică și rezilientă, capabilă să riposteze ingerințelor Federației Ruse” # Moldpres
Viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Agenția Informațională de Stat MOLDPRES, în care a vorbit despre prioritățile pe domeniul politicii externe, ingerințele Federației Ruse &i...
15:20
Premieră medicală la Chișinău: medicii de la Urgență au salvat piciorul unui pacient printr-o operație inovatoare # Moldpres
Medicii de la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău au realizat, în premieră națională, o intervenție de aterectomie direcțională endovasculară percutană, prin care au salvat piciorul unui pacient, comunică MOLDPRES.Potrivit administrației inst...
15:20
Pompierii moldoveni continuă lupta cu focul în Grecia. Peste 15 intervenții reușite în ultimele zile # Moldpres
Pentru a doua zi consecutiv, echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a incendiilor, acționează în zona industrială a regiunii Patras, grav afectată de incendii, iar în ultimele zile aceștia au int...
15:20
O companie aeriană lansează zboruri directe din Chișinău spre o nouă destinație din Europa # Moldpres
O companie aeriană lansează zboruri directe de pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău spre orașul Wroclaw din Polonia, informează MOLDPRES.Astfel, noua conexiune este operată începând de astăzi de două ori pe săptămână, ...
14:30
Ministerul de Externe al Estoniei l-a declarat pe prim-secretarul Ambasadei Rusiei la Tallinn persona non grata. Potrivit Ministerului de Externe al Estoniei, diplomatul „s-a angajat direct și activ în subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al E...
14:20
A fost semnat contractul pentru restaurarea clădirii fostei conduceri a Zemstvei guberniale a Basarabiei # Moldpres
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău au semnat un contract de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei, pentru restaurarea și reabilitarea clădirii fostei conduceri a...
14:20
Curtea de Apel din Atena aprobă extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova, însă decizia finală va fi luată de Ministerul Justiției din Grecia # Moldpres
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi extrădarea în R. Moldova a fostului lider democrat, Vlad Plahotniuc. Decizia nu este definitivă și a fost pronunțată în lipsa acestuia, comunică MOLDPRES.Potrivit presei, la ședință au fost prezenți avocații fost...
14:10
O elevă din Fălești a reprezentat Republica Moldova la unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de design grafic, organizat în SUA # Moldpres
O elevă din Fălești a reprezentat Republica Moldova la unul dintre cele mai importante concursuri internaționale de design grafic pentru tineri - Adobe Certified Professional World Championship 2025. Evenimentul desfășurat în Orlando, Florida (SUA), a reunit cei mai t...
Acum 8 ore
13:50
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității p...
13:00
FOTO // Tur informativ pe ambele maluri ale Nistrului. Peste 50 de participanți au explorat patrimoniul istoric și natural # Moldpres
Pajiști verzi, izvoare minerale și monumente vechi de secole au devenit decorul unui tur informativ ce a unit ambele maluri ale Nistrului. Peste 50 de participanți au descoperit locuri pitorești și obiective de patrimoniu cultural și istoric, parcurgând un itinerar ca...
13:00
Începe sesiunea suplimentară de admitere în universități. Domeniile de studii unde mai sunt disponibile locuri bugetare # Moldpres
Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au lansat astăzi sesiunea suplimentară de admitere. Dosarele pot fi depuse online, pe platforma http://eadmitere.gov.md până pe 15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vo...
12:40
Pe 19 august am putea afla numele noului Procuror General. CSP îi va intervieva pe cei doi candidați # Moldpres
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a stabilit pentru data de 19 august desfășurarea interviului final în cadrul concursului pentru funcția de Procuror General al Republicii Moldova. Pentru postul vacant candidează actualul procuror general interimar, Alexandru Mac...
12:10
Carburanții se ieftinesc. Șoferii vor achita joi, 14 august, cu șapte bani mai puțin pentru un litru de motorină, iar prețul benzinei scade cu trei bani, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), mâ...
Acum 12 ore
12:00
Investitorii în domeniul energiei regenerabile vor beneficia de un cadru mai flexibil, care va permite implementarea mai rapidă a proiectelor, cu impact direct asupra reducerii costurilor asociate consumului de energie. Noile condiții sunt stipula...
11:50
VIDEO // Noi incendii în Grecia. Mii de oameni au fost evacuați din Peloponez și de pe insulele Zakynthos și Chios # Moldpres
Autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia din peninsula Peloponez, marți seara, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație, care a distrus deja numeroase case, transmite miercuri agenția DPA.Aproximativ 7.500 de persoane urmau să fi...
11:50
Parlamentul Republicii Moldova, a găzduit în perioada 2021–2025, peste 120 de delegații oficiale din diferite țări ale lumii, inclusiv 20 de președinți de Parlament, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, pe ...
11:40
VIDEO // Patru membri activi ai organizațiilor criminale Kitaeț și Makena au fost reținuți pentru șantaj # Moldpres
Patru membri activi ai organizațiilor criminale Kitaeț și Makena au fost reținuți de organele de forță. Aceștia ar fi implicați în comiterea șantajului pentru a obține sume impunătoare de bani, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției...
11:30
FOTO// Lucrările pe drumul Soroca–Arionești–Otaci avansează, cu peste 60% din reabilitare deja realizată # Moldpres
Pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării – drumul R14, ce leagă Soroca de Arionești și Otaci, până la frontiera cu Ucraina – lucrările de modernizare înaintează conform planului, transmite MOLDPRES cu referire la Administrația Na...
11:10
Doi deținuți din Penitenciarul nr. 15 de la Cricova, condamnați anterior pentru omor și alte infracțiuni grave, au primit câte doi ani de închisoare pentru tentativă de evadare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc î...
11:10
Ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale în alegerile parlamentare # Moldpres
Miercuri este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei E...
11:00
Volodimir Zelenski, așteptat la Berlin, unde va avea loc o videoconferință a liderilor europeni cu Donald Trump # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat astăzi la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a comunicat publicația germană Bild, informează MOLDPRES. Discuț...
10:40
CEC propune deschiderea a câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Pavel Postica: „Trimiterea personalului și a echipamentelor electorale în zone aflate în conflicte militare presupune riscuri majore” # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, care a subliniat că ...
10:30
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), președintele instituției, Dumitru Obadă, a informat despre recepționarea unei adresări din partea procurorului Ghenadie Epure, acuzator în dosarul care o vizează pe bașcana Găgăuzie...
10:20
6.000 de lei pentru o autorizație de construcție. Un arhitect din Comrat a fost prins în flagrant cu mită # Moldpres
Un arhitect din cadrul Primăriei municipiului Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență și corupere pasivă, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul ar fi pretins și primit 6.000 de lei pentru a facilit...
10:10
FOTO // În două localități au demarat programele „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” # Moldpres
În cadrul programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” au început lucrările de modernizare a infrastructurii. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a vizitat ieri primele loca...
10:10
Autoritățile Republicii Moldova intensifică măsurile de combatere a dezinformării în spațiul digital, vizând în special rețelele sociale cu impact crescut asupra opiniei publice. În ultimele săptămâni, Poliția Națională, ANRCETI și Servi...
10:10
Obligații fiscale în creștere cu 15 la sută la contribuabilii monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat # Moldpres
Contribuabili din mai multe sectoare ale economiei naționale au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Ca rezultat, obligațiile fiscale calculate la bugetul public național s-au majorat cu 15% sau cu 141,3 milioane de lei, iar ponderea impozitelor și taxelor ca...
10:00
Președintele Nicușor Dan a discutat marți seara la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluție în conflictul ruso-ucrainean, dar cu cond...
09:50
Conferința Națională Vitivinicolă din 22 august va aborda viitorul vinului moldovenesc, între standarde europene și noi piețe de export # Moldpres
Pe 22 august 2025, Chișinăul va găzdui cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, un eveniment de referință pentru industria vinului din Republica Moldova. Organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și Ministerul Agriculturii și Industri...
09:20
Degradarea solurilor va reduce considerabil accesibilitatea alimentelor, potrivit Mișcării Salvează Solul # Moldpres
O nouă cercetare subliniază faptul că prețurile alimentelor în Europa au crescut cu până la 50% din cauza crizei climatice, care este direct legată de degradarea solului. Ca răspuns la acest raport, Mișcarea Salvează Solul a emis un avertisment urge...
09:20
Elevii şi studenții, care își fac studiile cu frecvență la zi în străinătate, sunt asigurați medical de Guvern # Moldpres
În perioada vacanței de vară, numeroși elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în afara țării revin acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le amintește că, pe durata aflării în Republica Moldova, pot benef...
09:10
De la începutul acestui an, peste 44.000 de pacienți au beneficiat de consultații la Unitatea de Primiri Urgente a IMU # Moldpres
În primele șase luni ale anului 2025, echipa Unității de Primiri Urgente (UPU) din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a consultat și ajutat peste 44.000 de pacienți, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de șeful Departamentului UPU, Boris...
09:00
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, l-a primit pe Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Șefa de la Justiție i-a urat bun venit diplomatului american și i-a tran...
09:00
O dispută s-a aprins între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul de 1,75 de miliarde de dolari semnat cu Moscova în 2023 pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești. Înțelegerea ar fi trebuit să facă parte...
08:50
Agricultori din R. Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Moldpres
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea...
08:50
ANSA anunță trei focare de pestă porcină africană, confirmate în raioanele Râșcani și Leova # Moldpres
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova, transmite MOLDPRES cu referire la...
08:40
Volodimir Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump,...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.