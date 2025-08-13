Benzina și motorina se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE
Moldpres, 13 august 2025
Carburanții se ieftinesc. Șoferii vor achita joi, 14 august, cu șapte bani mai puțin pentru un litru de motorină, iar prețul benzinei scade cu trei bani, informează MOLDPRES.Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), mâ...
• • •
Investitorii în domeniul energiei regenerabile vor beneficia de un cadru mai flexibil, care va permite implementarea mai rapidă a proiectelor, cu impact direct asupra reducerii costurilor asociate consumului de energie. Noile condiții sunt stipula...
VIDEO // Noi incendii în Grecia. Mii de oameni au fost evacuați din Peloponez și de pe insulele Zakynthos și Chios # Moldpres
Autoritățile elene au dispus evacuarea localității Kato Achaia din peninsula Peloponez, marți seara, după izbucnirea unui incendiu forestier și de vegetație, care a distrus deja numeroase case, transmite miercuri agenția DPA.Aproximativ 7.500 de persoane urmau să fi...
Parlamentul Republicii Moldova, a găzduit în perioada 2021–2025, peste 120 de delegații oficiale din diferite țări ale lumii, inclusiv 20 de președinți de Parlament, comunică MOLDPRES.Potrivit Direcției comunicare și relații publice a Legislativului, pe ...
VIDEO // Patru membri activi ai organizațiilor criminale Kitaeț și Makena au fost reținuți pentru șantaj # Moldpres
Patru membri activi ai organizațiilor criminale Kitaeț și Makena au fost reținuți de organele de forță. Aceștia ar fi implicați în comiterea șantajului pentru a obține sume impunătoare de bani, transmite MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General al Poliției...
FOTO// Lucrările pe drumul Soroca–Arionești–Otaci avansează, cu peste 60% din reabilitare deja realizată # Moldpres
Pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării – drumul R14, ce leagă Soroca de Arionești și Otaci, până la frontiera cu Ucraina – lucrările de modernizare înaintează conform planului, transmite MOLDPRES cu referire la Administrația Na...
Doi deținuți din Penitenciarul nr. 15 de la Cricova, condamnați anterior pentru omor și alte infracțiuni grave, au primit câte doi ani de închisoare pentru tentativă de evadare, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, incidentul a avut loc î...
Ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale în alegerile parlamentare # Moldpres
Miercuri este ultima zi de depunere a documentelor pentru înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în cadrul alegerilor parlamentare, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei E...
Volodimir Zelenski, așteptat la Berlin, unde va avea loc o videoconferință a liderilor europeni cu Donald Trump # Moldpres
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat astăzi la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a comunicat publicația germană Bild, informează MOLDPRES. Discuț...
CEC propune deschiderea a câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Pavel Postica: „Trimiterea personalului și a echipamentelor electorale în zone aflate în conflicte militare presupune riscuri majore” # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) propune ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 să fie deschise câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele CEC, Pavel Postica, care a subliniat că ...
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), președintele instituției, Dumitru Obadă, a informat despre recepționarea unei adresări din partea procurorului Ghenadie Epure, acuzator în dosarul care o vizează pe bașcana Găgăuzie...
6.000 de lei pentru o autorizație de construcție. Un arhitect din Comrat a fost prins în flagrant cu mită # Moldpres
Un arhitect din cadrul Primăriei municipiului Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de trafic de influență și corupere pasivă, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bărbatul ar fi pretins și primit 6.000 de lei pentru a facilit...
FOTO // În două localități au demarat programele „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” # Moldpres
În cadrul programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” au început lucrările de modernizare a infrastructurii. Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale (MIDR), a vizitat ieri primele loca...
Autoritățile Republicii Moldova intensifică măsurile de combatere a dezinformării în spațiul digital, vizând în special rețelele sociale cu impact crescut asupra opiniei publice. În ultimele săptămâni, Poliția Națională, ANRCETI și Servi...
Obligații fiscale în creștere cu 15 la sută la contribuabilii monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat # Moldpres
Contribuabili din mai multe sectoare ale economiei naționale au fost monitorizați de Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Ca rezultat, obligațiile fiscale calculate la bugetul public național s-au majorat cu 15% sau cu 141,3 milioane de lei, iar ponderea impozitelor și taxelor ca...
Președintele Nicușor Dan a discutat marți seara la telefon cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că România sprijină eforturile președintelui american Donald Trump de a ajunge la o soluție în conflictul ruso-ucrainean, dar cu cond...
Conferința Națională Vitivinicolă din 22 august va aborda viitorul vinului moldovenesc, între standarde europene și noi piețe de export # Moldpres
Pe 22 august 2025, Chișinăul va găzdui cea de-a IX-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole, un eveniment de referință pentru industria vinului din Republica Moldova. Organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și Ministerul Agriculturii și Industri...
Degradarea solurilor va reduce considerabil accesibilitatea alimentelor, potrivit Mișcării Salvează Solul # Moldpres
O nouă cercetare subliniază faptul că prețurile alimentelor în Europa au crescut cu până la 50% din cauza crizei climatice, care este direct legată de degradarea solului. Ca răspuns la acest raport, Mișcarea Salvează Solul a emis un avertisment urge...
Elevii şi studenții, care își fac studiile cu frecvență la zi în străinătate, sunt asigurați medical de Guvern # Moldpres
În perioada vacanței de vară, numeroși elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază în afara țării revin acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le amintește că, pe durata aflării în Republica Moldova, pot benef...
De la începutul acestui an, peste 44.000 de pacienți au beneficiat de consultații la Unitatea de Primiri Urgente a IMU # Moldpres
În primele șase luni ale anului 2025, echipa Unității de Primiri Urgente (UPU) din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU) a consultat și ajutat peste 44.000 de pacienți, comunică MOLDPRES.Potrivit datelor prezentate de șeful Departamentului UPU, Boris...
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, l-a primit pe Nick Pietrowicz, noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, comunică MOLDPRES.Șefa de la Justiție i-a urat bun venit diplomatului american și i-a tran...
O dispută s-a aprins între Rusia și Iran, după ce Teheranul a început să regrete acordul de 1,75 de miliarde de dolari semnat cu Moscova în 2023 pentru construcția de drone Shahed în fabricile rusești. Înțelegerea ar fi trebuit să facă parte...
Agricultori din R. Moldova vor fi celebrați la Gala Fermierilor, programată pentru luna septembrie # Moldpres
PRIAevents, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și cu susținerea partenerilor principali Kaufland Moldova și Federația Națională a Fermierilor, anunță organizarea...
ANSA anunță trei focare de pestă porcină africană, confirmate în raioanele Râșcani și Leova # Moldpres
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost înregistrate în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul Seliște, raionul Leova, transmite MOLDPRES cu referire la...
Volodimir Zelenski exclude o retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Moldpres
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exclus marți orice retragere a forțelor ucrainene din Donbas pentru a pune capăt războiului cu Moscova, cu câteva zile înaintea summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump,...
În raionul Florești au început lucrările de curățare a râului Răut, pe un sector de aproximativ 10 kilometri, între localitățile Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Scopul proiectului constă în prevenirea inundațiilor și readucer...
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru miercuri, 13 august, un curs valutar oficial de 19 lei și 54 de bani pentru euro și de 16 lei și 83 de bani pentru dolar, informează MOLDPRES. Astfel, prețul euro scade cu patru bani, iar dolarul se apreciază cu ...
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Moldova....
Miercuri, vremea se menține caldă, fără precipitații. Vântul va sufla de la slab la moderat, din nord-est, informează MOLDPRES.Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, maximele diurne vor oscila între +27..+32 de grade Celsius, iar minimele nocturne s...
Pavel Postica comentează cererea de dizolvare a formațiunilor care ar fi succesoare a partidului „Șor”: „Crearea blocului electoral a fost anunțată de la Moscova, sub auspiciile lui Ilan Șor” # Moldpres
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Pavel Postica, a comentat cererea de dizolvare a celor patru formațiuni bănuite că ar fi succesoare a partidului „Șor”, declarat neconstituțional. Acesta a subliniat că „formațiunile au depus la CEC un...
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Igor Grosu: „Va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii CC” # Moldpres
Parlamentul se va reuni duminică, 17 august curent, într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut în această seară de șeful Legislati...
Accident grav la Cahul. Doi soți au decedat, iar cei trei copii ai lor au suferit traumatisme # Moldpres
Două persoane, soț și soție, au decedat în urma unui accident rutier produs în această seara în satul Burlăceni din raionul Cahul. Totodată, cei trei copii ai cuplului, în vârstă de 5, 7 şi 10 ani, au suferit traumatisme, informează MOLDPRE...
CEC a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați din partea unui bloc electoral # Moldpres
Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat astăzi o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unui bloc electoral, informează MOLDPRES.Cererea de înregistrare a listei de 59 de...
Directorul general al Administrației Naționale a Drumurilor (AND), Sergiu Bejan, a semnat astăzi contractul de finanțare pentru lucrările de reabilitare a drumului național R34, în prezența vicepremierului Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării ...
Poliția solicită primarului capitalei să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor: „Nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală” # Moldpres
Poliția Națională solicită primarului municipiului Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale. Organele de forță atenționează că manifestația ar urmări „destabilizarea social-politică a Republicii M...
Peste 475 de fundații pentru pilonii Liniei electrice aeriene Vulcănești-Chișinău au fost finalizate, ceea ce reprezintă mai mult de 93% din necesar. Totodată, au fost asamblați aproximativ 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați pe amplasamentele lor. ...
În acest an, 120 de elevi și studenți de etnie romă vor avea posibilitate să primească burse de merit în valoare de 1.200 de lei lunar. În plus, din 1 septembrie 2025, toți elevii claselor I-IX vor beneficia de alimentație gratuită, iar fiecare elev va p...
Statul scoate la mezat 80 la sută din acțiunile deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” # Moldpres
După ce la sfârșitul lunii mai 2025 statul a cumpărat 80 la sută din capitalul companiei „MOLDASIG”, acum le scoate la licitație „cu strigare”. Prețul inițial de vânzare al unei acțiuni este de 289 de lei și 20 de bani, transmite ...
Funcționari din agricultură au studiat experiența Poloniei în procesul de aderare europeană # Moldpres
Mai mulţi angajaţi ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) au participat la o școală de vară în Polonia. Programul a cuprins sesiuni de instruire, prezentări și vizite de studiu axate pe extinderea UE, experiența Poloniei în integrarea eu...
Partidul de guvernământ denunță mesaje de amenințare a cetățenilor: „O nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții” # Moldpres
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) semnalează mai multe cazuri în care cetățenii au fost sunați și amenințați cu moartea, pe ecranul telefonului fiind afișat numărul de telefon al formațiunii. În acest context, reprezentanții PAS atenționează că ac...
Noua structură a autorității de administrare a drumurilor este aliniată la bunele practici internaționale și are ca obiectiv consolidarea capacităților instituționale, sporirea transparenței și optimizarea costurilor de întreținere a infrastructurii rutiere, a d...
Ansamblul „Rotunda” a strălucit la Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul” din România # Moldpres
Ansamblul de dans popular „Rotunda” din Suhuluceni, raionul Telenești, condus de coregraful Valeriu Diacenco, a reprezentat Republica Moldova la Festivalul Internațional de Folclor „Ceahlăul”, desfășurat în perioada 7–11 august 2025, &icir...
La Hârtopul Mare, Criuleni, prima localitate beneficiară a Programului „Europa este aproape”, au început lucrările de reabilitare a unui drum # Moldpres
Vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a vizitat astăzi comuna Hârtopul Mare din raionul Criuleni, prima localitate beneficiară din cadrul Programului „Europa este aproape”, unde zilele trecute au fost dema...
Eurodeputatul Siegfried Mureșan: „Rusia intensifică presiunile asupra Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare” # Moldpres
Europarlamentarul român și președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, avertizează că Rusia și aliații săi își intensifică acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, pe măsură ce se apro...
Livia Mitrofan susține că a primit noi amenințări cu moartea. Oamenii legii au stabilit de unde veneau mesajele anterioare # Moldpres
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a declarat, într-un podcast la Europa Liberă, că a primit noi amenințări cu moartea, la mai puțin de o săptămână după ce a depus o plângere la poliție într-un ca...
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare. Cetățenii pot obține informații despre procesul de vot # Moldpres
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Aceștia pot suna la Centrul de Apel cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101, informează MOLDPRES.Potrivit Comisiei Electorale Centrale (C...
Peste 800 de solicitări de participare la Congresul Diasporei. Ana Calinici:„Doritorii se mai pot înscrie până pe 14 august” # Moldpres
Peste 800 de solicitări pentru participarea la Congresul Diasporei, care va avea loc pe 15 august la Palatul Republicii din Chișinău, au fost înregistrate până acum, a declarat secretara de stat a Guvernului, Ana Calinici, în cadrul unei emisiuni la Radio Mo...
Circulație sistată pe șoseaua Hîncești, timp de trei zile. Vezi ce tronsoane vor fi închise # Moldpres
În legătură cu lucrările de reparație a învelișului asfaltic pe șos. Hîncești circulația rutieră va fi suspendată noaptea, timp de trei zile, informează MOLDPRES.Potrivit Primăriei Chișinău, în perioada 13-15, în intervalu...
