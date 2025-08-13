Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro
Democracy.md, 13 august 2025 10:30
Un italian în vârstă de 45 de ani a avut parte de o descoperire neaşteptată, atunci când s-a apucat să restaureze un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet. Într-un compartiment secret, el a descoperit o adevărată comoară, în valoare de 181.000 de euro. Un pasionat de mobilier vechi din Crema, Italia, […] Articolul Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
• • •
Alte ştiri de Democracy.md
Acum 10 minute
10:30
Un italian în vârstă de 45 de ani a avut parte de o descoperire neaşteptată, atunci când s-a apucat să restaureze un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro de pe internet. Într-un compartiment secret, el a descoperit o adevărată comoară, în valoare de 181.000 de euro. Un pasionat de mobilier vechi din Crema, Italia, […] Articolul Un italian a descoperit o comoară într-un dulap vechi, cumpărat cu 200 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
09:10
Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare # Democracy.md
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează Sabah. În Turcia se irosesc 23 de milioane de tone […] Articolul Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 12 ore
02:10
Patru vehicole electorale au șanse reale de a trece pragul viitorului Parlament al Republicii Moldova: Partidul Acțiune și Solidaritate, aflat la guvernare, Blocul Electoral Patriotic (Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev), Blocul Electoral Alternativa (Ceban, Stoianoglo, Chicu, Tkaciuc) și Partidul Nostru (al lui Renato Usatâi). Majoritatea cercetărilor de opinie confirmă afirmația de mai sus. Blocul Electoral Patriotic, […] Articolul EDITORIAL// OPOZIȚIA POATE SĂ-ȘI SECURIZEZE VOTURILE apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 24 ore
17:30
Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS # Democracy.md
În fața instituției penitenciare nr. 13, peste 10 mii de cetățeni au participat la un protest pașnic, cerând eliberarea Bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul, Svetlanei Popan, soților Irinei și Ilia Volciuc. La acțiune s-au alăturat locuitori din întreaga țară, în ciuda filtrelor de poliție și a tentativelor forțelor de ordine de a reține protestatarii pe drum. […] Articolul Peste 10 mii de oameni au ieșit la un miting împotriva represiunilor politice ale PAS apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […] Articolul Blocul ALTERNATIVA prezintă planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030 apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
La 12 august curent, președintele raionului Călărași a avut în vizită un oaspete prețios din cadrul Mitropoliei Basarabiei – Valeriu Enachi, Protopopul de Călărași. Potrivit unui comunicat al Consiliului raional Călărași, Nicolae Drăgănel, Președintele raionului, a fost decorat de către Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu. Ordinul […] Articolul Președintele raionului Călărași a fost decorat cu Ordinul Mitropolit Gurie Grosu apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Fermierii pot solicita un nou ajutor financiar pentru zootehnie începând cu 15 august # Democracy.md
Începând cu 15 august 2025, fermierii pot depune cereri pentru accesarea unui nou apel de plăți directe dedicate susținerii sectorului zootehnic. Ajutorul financiar vizează plăți pe cap de animal pentru junci peste 3 și peste 12 luni, precum și plăți pe kilogram de lapte de vacă, oaie și capră. Sunt eligibili crescătorii cu exploatații autorizate, […] Articolul Fermierii pot solicita un nou ajutor financiar pentru zootehnie începând cu 15 august apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Democracy.md
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosarul cetățeniilor române pentru cetățeni ruși # Democracy.md
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre […] Articolul Doi bărbați, condamnați pentru trafic de influență în dosarul cetățeniilor române pentru cetățeni ruși apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Uniunea Europeană lucrează la introducerea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, a declarat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după reuniunea de ieri a miniștrilor de Externe ai statelor membre. Potrivit oficialei, miniștrii și-au exprimat sprijinul pentru demersurile Statelor Unite, menite să conducă la „o pace justă”. În paralel, UE pregătește măsuri suplimentare de […] Articolul UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Democracy.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […] Articolul Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în DemocracyMD.
Ieri
10:30
Descoperire șocantă în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4 din Chișinău, sub un pod, în apropierea căii ferate. Un bărbat a fost găsit fără suflare, prezentând o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Potrivit surselor Pulsmedia.md, victima a fost identificată ca fiind judecătorul Mihai Diaconu, care a activat […] Articolul Un judecător de la Curtea de Apel, găsit împușcat în cap sub un pod din capitală apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
În trimestrul doi al acestui an, Croația a ajuns a fi a treia sursă de energie electrică pentru Republica Moldova cu o cotă de 21%, arată un raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit ANRE principala sursă de energie pentru Republica Moldova în trimestrul doi al acestui an, a fost România […] Articolul O nouă sursă de energie pentru R. Moldova: Croația, în top 3 furnizori apare prima dată în DemocracyMD.
11 august 2025
17:50
Tribunalul districtual Tagansky din Moscova a amendat Telegram Messenger Inc. cu 3,5 milioane de ruble în cadrul unui caz administrativ pentru că nu a furnizat informații interzise în Rusia. „Prin decizia tribunalului districtual Tagansky din Moscova, Telegram Messenger Inc. a fost găsită vinovată de comiterea unei infracțiuni administrative în temeiul părții 2 a articolului 13.41, […] Articolul Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble apare prima dată în DemocracyMD.
17:30
Victoria Furtună, liderul „Moldova Mare”, critică unioniștii și pledează pentru independența Moldovei în drumul spre UE # Democracy.md
Președintele Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a lansat critici la adresa unioniștilor, acuzându-i că minimalizează identitatea moldovenească și susțin renunțarea la Găgăuzia și Transnistria pentru o integrare mai rapidă în Uniunea Europeană. Aceasta a făcut declarațiile în cadrul unei conferințe, subliniind că Moldova trebuie să rămână un stat independent și suveran, chiar și ca […] Articolul Victoria Furtună, liderul „Moldova Mare”, critică unioniștii și pledează pentru independența Moldovei în drumul spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
În luna iulie 2025, 321 de unități de consum au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale din cauza neachitării facturilor, a anunțat SA „Moldovagaz”. Datoriile acestora însumează circa 699,1 mii de lei. Pe lângă aceste cazuri, 112 consumatori s-au ales cu condiția plății preventive pentru reconectare, după ce în trecut le-a fost sistată […] Articolul Moldovagaz a deconectat de la rețea peste 300 de consumatori apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Democracy.md
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […] Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 11 august, lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni […] Articolul Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat lista de candidați pentru Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale. Potrivit unui comunicat de presă al STICS, de comiterea atacului sunt bănuiți inclusiv angajații instituției, care au fost suspendați din funcție […] Articolul Atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Un accident s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a prăbușit din cauza supraîncărcării. Ca rezultat, cinci copii au fost transportați la spital pentru tratament. Potrivit datelor preliminare, piesele caruselului s-au defectat din cauza depășirii greutății maxime admise, ceea ce a dus […] Articolul Șapte copii răniți după ce un carusel s-a prăbușit în Costești apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Primăria municipiului Chișinău informează că, în perioada 13–16 august, traficul rutier va fi suspendat pe anumite tronsoane ale șoselei Hîncești, pentru lucrări de reparație a asfaltului: Conducătorii auto sunt rugați să respecte indicatoarele rutiere temporare, să adapteze viteza și să manifeste prudență sporită în zona lucrărilor. Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul […] Articolul Atenție, șoferi: restricții de circulație în Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Un meteorit s-a prăbușit în luna iunie peste o casă din orașul McDonough, statul Georgia (SUA). Cercetătorii de la Universitatea din Georgia au analizat un fragment și au stabilit că acesta s-a format în urmă cu aproximativ 4,56 miliarde de ani, fiind mai vechi decât planeta Pământ. După intrarea în atmosferă, meteoritul și-a redus dimensiunea […] Articolul VIDEO// Un meteorit a lovit o casă din SUA apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
CNA: Percheziții, rețineri și sechestre de peste 2 milioane de lei în ultima săptămână # Democracy.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte […] Articolul CNA: Percheziții, rețineri și sechestre de peste 2 milioane de lei în ultima săptămână apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Supranumit şi „Poarta către Iad” sau „Poarta spre infern”, craterul Dravaza din deşertul Karakum, Turkmenistan, s-ar putea stinge în viitorul apropiat. Craterul Darvaza din deşertul Karakum, pe teritoriul Turkmenistanului, ar putea fi stins după aproape 50 de ani. Groapa cu o lăţime de 70 de metri a ars incontrolabil timp de aproape jumătate de secol, […] Articolul „Poarta către Iad” din Turkmenistan, aproape să se stingă după 50 de ani apare prima dată în DemocracyMD.
09:50
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit duminică provincia Balikesir, situată în nord-vestul Turciei. Cel puțin o persoană a murit, iar alte 29 au fost rănite. Cutremurul, cu epicentrul în orașul Sindirgi din provincia Balikesir, a provocat șocuri resimțite până la aproximativ 200 de kilometri spre nord, în Istanbul. O femeie în vârstă a […] Articolul Cutremur de 6,1 grade în Turcia: o persoană a murit și 29 au fost rănite apare prima dată în DemocracyMD.
8 august 2025
18:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) și Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (ASF) au semnat, pe 8 august, un Acord de cooperare bilaterală pentru consolidarea capacităților de licențiere, reglementare și supraveghere a societăților de asigurare din Republica Moldova. Documentul a fost semnat de guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și președintele ASF, Alexandru Petrescu. Acordul prevede schimb […] Articolul BNM și ASF România unesc forțele pentru alinierea asigurărilor la standardele UE apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), condus de Vladimir Voronin, a fost inclus oficial în componența Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei. Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi cererea de aderare, ceea ce a dus la extinderea denumirii blocului pentru a reflecta noua structură politică. În cadrul aceleiași ședințe, CEC a validat […] Articolul PCRM se alătură oficial Blocului electoral Patriotic apare prima dată în DemocracyMD.
17:40
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general # Democracy.md
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. […] Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru orașele noastre și Republica Moldova în general apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Fostul ministru de Externe și actual candidat PAS la alegerile parlamentare, Nicu Popescu, consideră că arestarea lui Vladimir Plahotniuc și condamnarea Evgheniei Guțul marchează un pas important pentru Republica Moldova, demonstrând că justiția începe să funcționeze eficient și să sancționeze corupția. „Aceste cazuri nu trebuie privite ca o victorie a unei forțe politice, ci ca […] Articolul Nicu Popescu: „Justiția începe să lovească în hoți, corupți și bandiți” apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
VIDEO// AUR Moldova se declară independent: Liderul Boris Volosatîi respinge zvonurile de subordonare față de România # Democracy.md
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, reacționează public la speculațiile vehiculate în spațiul mediatic și pe rețelele sociale privind statutul formațiunii pe care o conduce. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Partidul AUR din Republica Moldova […] Articolul VIDEO// AUR Moldova se declară independent: Liderul Boris Volosatîi respinge zvonurile de subordonare față de România apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Pe 15 iulie 2025, preotul Constantin Turtureanu a fost forțat să părăsească Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Grinăuți, după ce a trecut sub jurisdicția Mitropoliei Basarabiei, decizie care a divizat puternic comunitatea locală. Conflictul a fost amplificat de implicarea unor politicieni și membri ai grupării lui Ilan Șor. Preotul Turtureanu a motivat schimbarea prin […] Articolul Preotul Turtureanu scos forțat din biserică după trecerea la Mitropolia Basarabiei apare prima dată în DemocracyMD.
16:20
Ion Chicu, atac la adresa guvernării: „Avem nevoie de măsuri extraordinare, nu de improvizații” # Democracy.md
Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a lansat un atac dur la adresa actualei guvernări, prezentând al doilea pilon al programului formațiunii: „Economia liberalizată, susținută prin stimulente eficiente”. „Situația catastrofală din economie nu se repară cu vorbe goale și poze pe Facebook. Avem nevoie de măsuri extraordinare, curaj și determinare, nu de improvizații. Simulanții […] Articolul Ion Chicu, atac la adresa guvernării: „Avem nevoie de măsuri extraordinare, nu de improvizații” apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Dodon: Întâlnirea Trump-Putin ar putea opri războiul din Ucraina și salva Moldova de implicare # Democracy.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), consideră că întâlnirea anunțată între președinții Rusiei și Statelor Unite poate contribui la încheierea războiului din Ucraina, un rezultat pe care îl vede ca fiind „esențial pentru Moldova”. Într-un mesaj video, Dodon a subliniat că un acord între Moscova și Washington ar putea redeschide rutele comerciale […] Articolul Dodon: Întâlnirea Trump-Putin ar putea opri războiul din Ucraina și salva Moldova de implicare apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Retragerea licenței Moldovagaz, între acuzațiile Gazprom și poziția experților moldoveni # Democracy.md
Declarațiile recente ale concernului rus Gazprom referitoare la retragerea licenței Moldovagaz au fost catalogate de experți drept „minciuni și amenințări” menite să exercite presiuni politice asupra autorităților de la Chișinău. Specialiștii susțin că informațiile prezentate de Gazprom sunt manipulative și urmăresc să dezinformeze opinia publică. Alexandr Slusari, expert și membru al Consiliului de Administrație Energocom, […] Articolul Retragerea licenței Moldovagaz, între acuzațiile Gazprom și poziția experților moldoveni apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Netanyahu anunță intenția de a prelua controlul Fâșiei Gaza pentru a elimina Hamas și a instaura o guvernare civilă # Democracy.md
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi, într-un interviu pentru Fox News, că Israelul intenționează să preia controlul asupra întregii Fâșii Gaza, având ca scop eliminarea grupării Hamas și instaurarea unei guvernări civile responsabile. Netanyahu a explicat că această acțiune este necesară pentru a asigura securitatea Israelului și pentru a elibera populația din Gaza de […] Articolul Netanyahu anunță intenția de a prelua controlul Fâșiei Gaza pentru a elimina Hamas și a instaura o guvernare civilă apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
PAS acuză „Inima Moldovei” de folosirea abuzivă a simbolului său în campania electorală # Democracy.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înaintat două sesizări către Comisia Electorală Centrală (CEC) împotriva Partidului „Inima Moldovei”, pe care îl acuză de folosirea abuzivă a simbolului „/pas/” în timpul unui protest și de agitație electorală prematură. PAS solicită CEC să constate încălcările legale, să aplice sancțiunile corespunzătoare și să oblige „Inima Moldovei”, condusă de […] Articolul PAS acuză „Inima Moldovei” de folosirea abuzivă a simbolului său în campania electorală apare prima dată în DemocracyMD.
14:00
Tatiana Moskalkova, avocată pentru drepturile omului din Rusia, a solicitat intervenția Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, pentru a proteja drepturile bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Moskalkova consideră că sentința dură de condamnare, pronunțată recent împotriva acesteia, încalcă grav legea și principiile justiției, transmite Știri.md, citând omniapres.md. Avocata a subliniat că acest caz reprezintă […] Articolul Rusia solicită ONU să intervină în apărarea bașcanului Găgăuziei Evghenia Guțul apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Roman Roșca discută proiecte strategice pentru dezvoltarea comunităților din raionul Căușeni # Democracy.md
Pe 7 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Roman Roșca, a întreprins o vizită de lucru în raionul Căușeni, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai autorităților locale din Fârlădeni, Hagimus, Tănătari și Ursoaia. Discuțiile s-au axat pe priorități strategice pentru comunitățile din Zona de Securitate, cum ar fi modernizarea infrastructurii rutiere, extinderea sistemelor de alimentare cu […] Articolul Roman Roșca discută proiecte strategice pentru dezvoltarea comunităților din raionul Căușeni apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului urmează să semneze un acord de pace considerat istoric, într-o ceremonie ce va avea loc vineri la Washington, sub medierea Statelor Unite. Anunțul a fost făcut recent de președintele american Donald Trump, care a subliniat că deși mulți au încercat să încheie conflictul îndelungat dintre cele două foste republici sovietice, abia […] Articolul Acord de pace istoric între Armenia și Azerbaidjan, mediat de SUA apare prima dată în DemocracyMD.
13:10
Cabinetul de securitate israelian: Dezarmarea Hamas și administrare civilă alternativă în Fâșia Gaza # Democracy.md
În noaptea de joi spre vineri, Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat propunerea premierului Benjamin Netanyahu privind preluarea controlului asupra orașului Gaza, în ciuda avertismentelor armatei israeliene despre riscurile grave pentru ostaticii aflați în continuare în zonă și posibilitatea unei crize umanitare majore. Potrivit declarației oficiale a biroului prim-ministrului, Forțele de Apărare ale Israelului […] Articolul Cabinetul de securitate israelian: Dezarmarea Hamas și administrare civilă alternativă în Fâșia Gaza apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Bulgaria a ajuns să fie al șaselea partener comercial al Moldovei în Uniunea Europeană, consolidându-și poziția în schimburile economice bilaterale. Exporturile moldovenești către Bulgaria reprezintă o parte semnificativă din total, iar țara ocupă un loc important alături de alte state europene precum Italia, Germania, Republica Cehă și Polonia. Contribuția Bulgariei în economia Moldovei este notabilă, […] Articolul Schimb economic în creștere: Rolul Bulgariei în comerțul Moldovei cu UE apare prima dată în DemocracyMD.
12:10
Călătorie periculoasă: Moldova riscă să devină „mare Transnistrie”, avertizează expert # Democracy.md
Expertul Valeriu Pașa, de la asociația WatchDog, avertizează că Vladimir Putin ar putea converti Moldova într-o versiune extinsă a Transnistriei — o platformă strategică utilizată împotriva Ucrainei. În opinia acestuia, Moscova intenționează să creeze un cap de pod militar pe teritoriul moldovenesc, transformând țara într-un punct de presiune în războiul din est. Potrivit analizei sale, […] Articolul Călătorie periculoasă: Moldova riscă să devină „mare Transnistrie”, avertizează expert apare prima dată în DemocracyMD.
11:30
În curând va deveni operațional un colegiu judiciar specializat pentru tratarea cauzelor majore de corupție, conform noii legi adoptate la finalul lunii iulie. Această structură va fi funcțională până în ianuarie 2026 și va funcționa în cadrul Judecătoriei Chișinău, lângă instanțele deja existente. Colegii vor include 15 judecători împărțiți în completuri de câte trei. Acest […] Articolul În sprijinul judecătorilor anticorupție: securitate, facilități și compensații apare prima dată în DemocracyMD.
10:50
Un val de percheziții impresionante s-a desfășurat pe 7 august în diverse localități din țară, vizând persoane afiliate grupării lui Ilan Șor. Acțiunile au avut loc în contextul unei investigații complexe, incluzând coruperea alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Anchetatorii au identificat o rețea bine organizată, în care persoane cu roluri clare […] Articolul Percheziții masive la gruparea Șor: Alegătorii, ținuți în vizor apare prima dată în DemocracyMD.
09:30
Marcel Chircă și Violeta Cojocaru au promovat prima etapă a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al întreprinderii de stat „Poșta Moldovei” și au fost invitați la interviu. Potrivit Agenției Proprietății Publice, în termenul stabilit pentru depunerea dosarelor – care a expirat pe 6 august – trei candidați și-au prezentat documentele. În urma evaluării, doi […] Articolul Doi candidați luptă pentru funcția de administrator al Poștei Moldovei apare prima dată în DemocracyMD.
7 august 2025
17:40
Ucraina urmează să înceapă în luna septembrie exhumarea rămășițelor ucrainenilor îngropați în mod necorespunzător în Polonia, ca parte a unui acord bilateral încheiat în 2024 pentru facilitarea reînhumărilor și clarificarea trecutului comun tensionat dintre cele două națiuni. Anunțul a fost făcut miercuri de viceministrul culturii ucrainene, Andrii Nadzhos, citat de The Kyiv Independent: „Prima exhumare a rămășițelor […] Articolul Ucraina începe exhumarea soldaților săi din cimitirele Poloniei apare prima dată în DemocracyMD.
17:10
Fostul primar Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar după ce ar fi accidentat mortal un minor # Democracy.md
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, va rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău. Hotărârea a fost luată la solicitarea procurorilor PCCOCS. În această perioadă, Ciochină nu are voie să părăsească raionul Nisporeni fără a înștiința judecătorul. Nu va putea comunica cu martorii […] Articolul Fostul primar Nicanor Ciochină rămâne sub control judiciar după ce ar fi accidentat mortal un minor apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 # Democracy.md
Republica Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului bilateral și de tranzit până la finalul anului 2027. Acordul elimină obligativitatea autorizațiilor pentru transportul rutier internațional de mărfuri între cele două țări și în tranzit, reducând astfel barierele administrative, transmite IPN. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi desfășurate la Chișinău, între reprezentanții […] Articolul Moldova și Ucraina au prelungit Acordul de liberalizare a transportului până la finalul anului 2027 apare prima dată în DemocracyMD.
16:10
În prezent, 59.715 permise de conducere de model național sunt deținute de cetățeni ai Republicii Moldova, cu domiciliu în regiunea transnistreană. Datele au fost prezentate astăzi, 7 august, de Biroul politici de reintegrare (BPR). Autoritatea mai anunță că 41.223 de autovehicule aflate în posesia/proprietatea cetățenilor din regiune sunt înmatriculate cu plăci emise în conformitate cu […] Articolul Circa 60.000 transnistreni dețin permise de conducere de model național apare prima dată în DemocracyMD.
15:30
Potrivit unuia dintre liderii Blocului politic ALTERNATIVA, Mark Tkaciuk, soluționarea conflictului transnistrean nu este doar o chestiune de unitate națională, ci și cheia modernizării economiei și a creșterii atractivității investiționale a țării. „O problemă transnistreană rezolvată înseamnă o Republică Moldova care reduce semnificativ o listă uriașă de riscuri cronice, la care, din păcate, ne-am obișnuit […] Articolul Mark Tkaciuk: Reintegrarea pașnică este cea mai scurtă cale spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.