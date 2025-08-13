Epuizat fără motiv. Medicii dezvăluie legătura surprinzătoare dintre intestin și oboseala cronică
Unica.md, 13 august 2025 10:30
Te simți constant epuizat, lipsit de vlagă, incapabil să te concentrezi sau prins într-o stare inexplicabilă de monotonie? Nu ești singur. Oboseala cronică afectează milioane de oameni, iar de multe
• • •
Acum 5 minute
10:40
Diabetul și fructele: cum, cât și în ce combinații pot fi consumate pentru un nivel optim al glicemiei # Unica.md
Fructele reprezintă o sursă importantă de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți, fiind esențiale pentru o alimentație echilibrată. Totuși, pentru persoanele cu diabet, consumul de fructe ridică deseori întrebări: cât, cum
Acum 15 minute
10:30
Epuizat fără motiv. Medicii dezvăluie legătura surprinzătoare dintre intestin și oboseala cronică # Unica.md
Te simți constant epuizat, lipsit de vlagă, incapabil să te concentrezi sau prins într-o stare inexplicabilă de monotonie? Nu ești singur. Oboseala cronică afectează milioane de oameni, iar de multe
Acum 30 minute
10:20
Trauma unui bărbat ce a avut cancer la gât din cauza sexului oral: „Am avut noroc că am descoperit la timp” # Unica.md
Frank Lane, un britanic de 60 de ani și tată a doi copii, a decis să își spună povestea pentru a trage un semnal de alarmă asupra cancerului la gât
10:20
Elevii și studenții moldoveni din străinătate pot beneficia gratuit de asigurare medicală, dacă își actualizează statutul la CNAM # Unica.md
În această perioadă de vacanță de vară, mulți elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi care studiază peste hotare se află acasă. Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) le reamintește că
10:20
Autoritățile din Moldova cer blocarea a peste 400 de canale TikTok care răspândeau dezinformare cu impact asupra securității naționale # Unica.md
Autoritățile Republicii Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, implicate în răspândirea dezinformării care amenință securitatea națională și stabilitatea socială. Potrivit Inspectoratului General al Poliției,
Acum o oră
10:10
Trupe ale Gărzii Naționale americane, pe străzile Washingtonului: Trump preia controlul forțelor de ordine, autoritățile locale acuză „acțiune autoritară” # Unica.md
Trupele Gărzii Naționale americane au început să patruleze pe străzile capitalei Washington, la o zi după ce președintele Donald Trump a dispus trimiterea lor în oraș și a preluat controlul
10:10
Un cardiolog dezvăluie care este cel mai subestimat nutrient pentru sănătatea inimii: „Ajută la reducerea tensiunii arteriale” # Unica.md
Când vine vorba de sănătatea inimii, majoritatea oamenilor se concentrează pe reducerea grăsimilor saturate și a sodiului. Totuși, există un nutrient esențial, adesea subestimat, care joacă un rol cheie în
10:00
Durerile la nivelul gambelor, semnal de alarmă pentru boala arterială periferică: simptome, diagnostic și soluții # Unica.md
Durerile resimțite în partea inferioară a gambelor, mai ales în timpul mersului sau urcatului scărilor, care dispar la odihnă, pot fi un semnal de avertizare pentru boala arterială periferică (BAP)
09:50
Summit Trump–Putin, vineri, la o bază militară din Alaska: negocieri sub semnul controverselor și al măsurilor de securitate excepționale # Unica.md
Administrația americană și Kremlinul au convenit ca summitul dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, să aibă loc vineri, la baza militară Joint Base Elmendorf–Richardson din
09:50
Un bărbat a dezvoltat o afecțiune rară după ce a consultat ChatGPT pentru sfaturi privind reducerea consumului de sare # Unica.md
Un caz alarmant, publicat recent în Annals of Internal Medicine, atrage atenția asupra riscurilor utilizării aplicațiilor de inteligență artificială, precum ChatGPT, în probleme medicale. Un bărbat în vârstă de 60
Acum 2 ore
09:40
Alertă sanitară: Trei noi focare de pestă porcină africană înregistrate în Moldova. ANSA cere fermierilor și populației să respecte măsurile de prevenție # Unica.md
Trei focare de pestă porcină africană (PPA) au fost confirmate recent în Republica Moldova, între 6 și 12 august 2025: unul în localitatea Braniște, raionul Râșcani, și două în satul
09:30
Prima ședință privind extrădarea lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena # Unica.md
Curtea de Apel din Atena găzduiește astăzi prima ședință de examinare a cererii de extrădare a fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc. Audierile vin la trei săptămâni după ce procurorii din
09:30
Una din trei persoane trecute de 60 de ani din Republica Moldova suferă de cel puțin o formă de abuz, cele mai frecvente fiind abuzul psihologic, economic și fizic. Pentru
09:30
Lucrări de curățare a râului Răut la Băhrinești: locuitorii din patru sate scapă de riscul inundațiilor # Unica.md
În satul Băhrinești, raionul Florești, au început lucrările mult așteptate de curățare a râului Răut, o intervenție esențială pentru locuitorii din satele Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila, transmite Ministerul Mediului.
09:10
Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitori evacuați după cedarea barajului glaciar Mendenhall # Unica.md
Autoritățile din Juneau, capitala statului Alaska, au emis ordine de evacuare pentru locuitorii din zonele de risc, după ce barajul format de ghețarul Mendenhall a cedat, provocând revărsarea rapidă a
09:00
Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului: semnificații, tradiții și recomandări pentru sănătate # Unica.md
Începând de astăzi, creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova și din alte regiuni cu același calendar intră în Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Mării.
09:00
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, arestată pentru corupție și manipulare bursieră # Unica.md
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, a fost arestată și este vizată de o anchetă amplă pentru fapte de corupție, inclusiv luare de mită, manipulare bursieră
08:50
Medicii atrag atenția că, în această perioadă, se înregistrează o creștere a cazurilor de COVID-19 la copiii mici. În prezent, 30 de copii cu simptome specifice infecției sunt internați la
Acum 4 ore
06:50
13 august 1961: Începe ridicarea Zidului Berlinului – simbolul divizării Europei. VIDEO cu imagini din acea vreme # Unica.md
În noaptea de 12 spre 13 august 1961, istoria Europei a fost marcată de unul dintre cele mai dramatice momente ale Războiului Rece: Germania de Est a început ridicarea Zidului
Acum 6 ore
06:40
Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile # Unica.md
Seara trecută, mai mulți locuitori din diverse regiuni ale Germaniei au raportat, pe rețelele de socializare, apariția a două puncte luminoase neobișnuite pe cerul nopții. Imaginile și videoclipurile au devenit
06:30
Horoscopul zilei de 13 august 2025: O zi a deciziilor importante și a clarității interioare # Unica.md
Astăzi, influențele astrale aduc energie, dar și momente de reflecție pentru fiecare semn zodiacal. Este o zi potrivită pentru a-ți asculta intuiția, pentru a face alegeri importante și pentru a
Acum 12 ore
22:40
Turcia ar putea elimina sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a combate risipa alimentară # Unica.md
Guvernul Turciei ia în calcul eliminarea celebrului sistem all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu un model „à la carte", potrivit presei turce. Propunerea vine pe fondul unui raport îngrijorător
21:50
Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea” # Unica.md
Madonna, supranumită Regina Muzicii Pop, a lansat un apel emoționant pe contul ei de Instagram către Papa Leon, îndemnându-l pe Suveranul Pontif să călătorească în Gaza, în contextul crizei umanitare
Acum 24 ore
21:30
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost întocmită lista de candidați a Blocului Alternativa, din care
21:20
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți
21:10
O echipă de cercetători de la Universitatea din Wuhan a publicat un studiu care ar putea schimba radical perspectiva asupra bolii Parkinson. Conform rezultatelor, afecțiunea nu și-ar avea originea exclusiv
21:00
Zelenski cere eliminarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni între 18 și 21 de ani # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a cerut guvernului să elimine restricțiile privind călătoriile în străinătate pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, relatează
19:30
Nunta moldovenilor care a uimit Europa. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania # Unica.md
Povestea de dragoste a doi tineri din Republica Moldova, Eduard și Patricia, a început departe de casă, în Coreea, dar a avut un final de basm în Franța, unde și-au
19:30
Tragedie rutieră la Burlăceni, Cahul: persoanele decedate erau soț și soție, copii acestora, grav răniți, au 5,7 şi 10 ani # Unica.md
Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. Din primele cercetări, impactul s-a produs din cauza vitezei excesive, între un Mercedes înmatriculat
18:50
Evghenia Guțul și Svetlana Popan, condamnate la ani grei de închisoare pentru implicare în rețele de bani iliciți și organizarea protestelor plătite # Unica.md
Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință dură în dosarul care vizează finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor", declarat neconstituțional în 2023. Două figuri-cheie, Evghenia Guțul și Svetlana Popan, au fost
18:40
Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției privind protestul lui Ilan Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile. Poliția știe foarte bine procedura” # Unica.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea Poliției Naționale de a refuza autorizarea protestului planificat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale aflat în căutare internațională. Edilul
18:30
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, plasat sub control judiciar. Procesul pentru trădare de patrie și complot împotriva statului intră în faza dezbaterilor # Unica.md
Ion Creangă, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află acum sub control judiciar, fără drept de a părăsi municipiul Chișinău.
18:30
Ministra Sănătății, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane de lei în sistemul medical local # Unica.md
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi, 12 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate local. În cadrul vizitei, ministra
18:20
Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, unde două automobile, un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen, s-au ciocnit frontal. În urma impactului puternic, Mercedesul s-a răsturnat,
17:30
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Numită și ”văduva neagră”, aceasta este acuzată de crimă în serie # Unica.md
O femeie din Iran, acuzată că și-a ucis 11 soți pentru a le fura averea, a apărut miercuri în fața instanței, într-unul dintre cele mai grave cazuri de crimă în
17:00
Amenințări telefonice cu numărul PAS afișat pe ecran: Formațiunea acuză o nouă tentativă de destabilizare orchestrată de Rusia # Unica.md
Mai mulți cetățeni au fost contactați în ultimele zile și amenințați cu moartea, apelurile afișând pe ecran numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea politică susține că
16:40
Uzina Metalurgică din Râbnița a fost repornită pe 8 august și funcționează în prezent la capacitate maximă, după o perioadă de inactivitate cauzată de reducerea livrărilor de gaz în regiunea
16:40
Consilier al Kremlinului: „Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă”. Summitul Rusia-SUA din Alaska, axat pe Ucraina și Arctica # Unica.md
Smmitul Rusia-SUA programat vineri în Alaska ar putea reprezenta pentru președintele american Donald Trump „o ieșire convenabilă" dintr-o situație geopolitică complicată, susține Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii
16:30
Emilian Crețu transformă zona lăsată în paragină de lângă casa sa într-un parc modern: investiții de aproape 800.000 de lei și imagini spectaculoase # Unica.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu s-a dedicat în ultimele luni amenajării unei fâșii forestiere neglijate din apropierea locuinței sale, transformând-o într-un parc modern, cu o atmosferă de poveste. Lucrările, aflate
16:20
Tentativă de suicid la Cahul: O tânără de 20 de ani, găsită cu o plagă la gât într-un hotel, a fost salvată de medici # Unica.md
O tânără în vârstă de 20 de ani a încercat să-și pună capăt zilelor noaptea trecută, 11 august, într-o cameră de hotel situată pe strada Alexei Mateevici din orașul Cahul.
16:10
Grecia introduce amenzi de până la 8.000 de euro și suspendarea permisului pentru viteză excesivă. Noile reguli intră în vigoare din septembrie sunt valabile și pentru turiști # Unica.md
Începând din luna septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferii care depășesc limita de viteză, anunță Novinite. Noile reglementări prevăd amenzi de până la 8.000 de euro
15:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale mobilizează fonduri record și extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței # Unica.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a mobilizat, în acest an, resurse financiare substanțiale pentru sprijinirea persoanelor afectate de violență. Aproape 40 de milioane de lei au fost alocate pentru victimele
15:40
Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul scoate la vânzare 80% din acțiunile Moldasig, evaluate la aproape 139 milioane lei # Unica.md
Statul scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG" S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul majoritar va fi licitat
15:30
Mașinile camuflate ale Poliției vor putea înregistra depășirea vitezei legale. Sistemele video 360° aduc rezultate tot mai bune în identificarea șoferilor care încalcă legea # Unica.md
Mașinile camuflate ale Poliției, echipate cu camere video de 360 de grade, vor putea în curând să înregistreze și depășirea limitei legale de viteză, a anunțat șeful Inspectoratului General al
13:40
România, pe harta finanţărilor ruseşti pentru destabilizarea Republicii Moldova. Bașcana Găgăuziei își încasa banii din țara vecină # Unica.md
O parte dintre banii trimiși de la Moscova de fugarul Ilan Șor pentru finanțarea protestelor din Republica Moldova ar fi fost ridicați personal din România de către bașcana Găgăuziei, Evghenia
13:30
Tragedie în Capitalǎ. Un muncitor a murit după ce ar fi căzut de la etajul 9 în timpul executării unor lucrări # Unica.md
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 52 de ani, care lucra pe un şantier din Chișinǎu. Muncitorul ar fi căzut de la etajul 9 în timpul executării unor lucrări şi
13:20
Mesaje de condoleanțe și omagii pentru magistratul Mihail Diaconu, găsit decedat sub un pod din Chișinău # Unica.md
Judecătoria Chișinău a anunțat, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a magistratului Mihail Diaconu, fost judecător la sediul Buiucani și ulterior la Curtea de Apel Centru. Vestea tragică a
12:40
Zeci de percheziții și milioane de lei identificați în conturi: Poliția a descoperit rețele sofisticate de corupere a alegătorilor cu ajutorul aplicației Taito # Unica.md
Joi, 7 august, oamenii legii au efectuat aproape 80 de percheziții pe tot teritoriul Republicii Moldova, vizând persoane implicate în acțiuni de corupere a alegătorilor. Operațiunea a avut loc în
12:40
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale
12:10
Donald Trump confirmă: Volodimir Zelenski nu va participa la summitul cu Vladimir Putin din Alaska. ”Mă irită” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a confirmat luni, 11 august, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Volodimir Zelenski nu
