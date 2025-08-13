Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitori evacuați după cedarea barajului glaciar Mendenhall
13 august 2025
Autoritățile din Juneau, capitala statului Alaska, au emis ordine de evacuare pentru locuitorii din zonele de risc, după ce barajul format de ghețarul Mendenhall a cedat, provocând revărsarea rapidă a
Pericol de inundaţii record în Alaska înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin. Locuitori evacuați după cedarea barajului glaciar Mendenhall
Autoritățile din Juneau, capitala statului Alaska, au emis ordine de evacuare pentru locuitorii din zonele de risc, după ce barajul format de ghețarul Mendenhall a cedat, provocând revărsarea rapidă a
Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Adormirii Maicii Domnului: semnificații, tradiții și recomandări pentru sănătate
Începând de astăzi, creștinii ortodocși de stil vechi din Republica Moldova și din alte regiuni cu același calendar intră în Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut și ca Postul Sfintei Mării.
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, arestată pentru corupție și manipulare bursieră
Soția fostului președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, a fost arestată și este vizată de o anchetă amplă pentru fapte de corupție, inclusiv luare de mită, manipulare bursieră
Medicii atrag atenția că, în această perioadă, se înregistrează o creștere a cazurilor de COVID-19 la copiii mici. În prezent, 30 de copii cu simptome specifice infecției sunt internați la
13 august 1961: Începe ridicarea Zidului Berlinului – simbolul divizării Europei. VIDEO cu imagini din acea vreme
În noaptea de 12 spre 13 august 1961, istoria Europei a fost marcată de unul dintre cele mai dramatice momente ale Războiului Rece: Germania de Est a început ridicarea Zidului
Germania: Două puncte luminoase pe cer provoacă isterie. Au fost confundate cu OZN-urile. Ce spun autoritățile
Seara trecută, mai mulți locuitori din diverse regiuni ale Germaniei au raportat, pe rețelele de socializare, apariția a două puncte luminoase neobișnuite pe cerul nopții. Imaginile și videoclipurile au devenit
Horoscopul zilei de 13 august 2025: O zi a deciziilor importante și a clarității interioare
Astăzi, influențele astrale aduc energie, dar și momente de reflecție pentru fiecare semn zodiacal. Este o zi potrivită pentru a-ți asculta intuiția, pentru a face alegeri importante și pentru a
Turcia ar putea elimina sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a combate risipa alimentară
Guvernul Turciei ia în calcul eliminarea celebrului sistem all-inclusive din hoteluri, urmând să-l înlocuiască cu un model „à la carte", potrivit presei turce. Propunerea vine pe fondul unui raport îngrijorător
Madonna, apel disperat către Papa Leon. Ce îi cere Regina Muzicii Pop: „Tu ești singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea"
Madonna, supranumită Regina Muzicii Pop, a lansat un apel emoționant pe contul ei de Instagram către Papa Leon, îndemnându-l pe Suveranul Pontif să călătorească în Gaza, în contextul crizei umanitare
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), Fadei Nagacevschi, a părăsit formațiunea, invocând nemulțumiri legate de modul în care a fost întocmită lista de candidați a Blocului Alternativa, din care
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți
O echipă de cercetători de la Universitatea din Wuhan a publicat un studiu care ar putea schimba radical perspectiva asupra bolii Parkinson. Conform rezultatelor, afecțiunea nu și-ar avea originea exclusiv
Zelenski cere eliminarea restricțiilor de călătorie pentru tinerii ucraineni între 18 și 21 de ani
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că a cerut guvernului să elimine restricțiile privind călătoriile în străinătate pentru bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani, relatează
Nunta moldovenilor care a uimit Europa. Socrul mic și mireasa au sosit cu elicopterul la palat, orchestra a fost adusă din Germania
Povestea de dragoste a doi tineri din Republica Moldova, Eduard și Patricia, a început departe de casă, în Coreea, dar a avut un final de basm în Franța, unde și-au
Tragedie rutieră la Burlăceni, Cahul: persoanele decedate erau soț și soție, copii acestora, grav răniți, au 5,7 şi 10 ani
Poliția investighează circumstanțele unui grav accident rutier produs în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul. Din primele cercetări, impactul s-a produs din cauza vitezei excesive, între un Mercedes înmatriculat
Evghenia Guțul și Svetlana Popan, condamnate la ani grei de închisoare pentru implicare în rețele de bani iliciți și organizarea protestelor plătite
Judecătoria Chișinău a pronunțat o sentință dură în dosarul care vizează finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor", declarat neconstituțional în 2023. Două figuri-cheie, Evghenia Guțul și Svetlana Popan, au fost
Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției privind protestul lui Ilan Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile. Poliția știe foarte bine procedura"
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea Poliției Naționale de a refuza autorizarea protestului planificat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale aflat în căutare internațională. Edilul
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, plasat sub control judiciar. Procesul pentru trădare de patrie și complot împotriva statului intră în faza dezbaterilor
Ion Creangă, fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din arest la domiciliu și se află acum sub control judiciar, fără drept de a părăsi municipiul Chișinău.
Ministra Sănătății, în vizită de lucru la Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane de lei în sistemul medical local
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi, 12 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei, unde a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate local. În cadrul vizitei, ministra
Un accident rutier grav s-a produs în localitatea Burlăceni, raionul Cahul, unde două automobile, un Mercedes Gelandewagen și un Volkswagen, s-au ciocnit frontal. În urma impactului puternic, Mercedesul s-a răsturnat,
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Numită și "văduva neagră", aceasta este acuzată de crimă în serie
O femeie din Iran, acuzată că și-a ucis 11 soți pentru a le fura averea, a apărut miercuri în fața instanței, într-unul dintre cele mai grave cazuri de crimă în
Amenințări telefonice cu numărul PAS afișat pe ecran: Formațiunea acuză o nouă tentativă de destabilizare orchestrată de Rusia
Mai mulți cetățeni au fost contactați în ultimele zile și amenințați cu moartea, apelurile afișând pe ecran numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea politică susține că
Uzina Metalurgică din Râbnița a fost repornită pe 8 august și funcționează în prezent la capacitate maximă, după o perioadă de inactivitate cauzată de reducerea livrărilor de gaz în regiunea
Consilier al Kremlinului: „Putin îi oferă lui Trump o ieșire convenabilă". Summitul Rusia-SUA din Alaska, axat pe Ucraina și Arctica
Smmitul Rusia-SUA programat vineri în Alaska ar putea reprezenta pentru președintele american Donald Trump „o ieșire convenabilă" dintr-o situație geopolitică complicată, susține Dmitri Suslov, director adjunct al Centrului de Studii
Emilian Crețu transformă zona lăsată în paragină de lângă casa sa într-un parc modern: investiții de aproape 800.000 de lei și imagini spectaculoase
Actorul și influencerul Emilian Crețu s-a dedicat în ultimele luni amenajării unei fâșii forestiere neglijate din apropierea locuinței sale, transformând-o într-un parc modern, cu o atmosferă de poveste. Lucrările, aflate
Tentativă de suicid la Cahul: O tânără de 20 de ani, găsită cu o plagă la gât într-un hotel, a fost salvată de medici
O tânără în vârstă de 20 de ani a încercat să-și pună capăt zilelor noaptea trecută, 11 august, într-o cameră de hotel situată pe strada Alexei Mateevici din orașul Cahul.
Grecia introduce amenzi de până la 8.000 de euro și suspendarea permisului pentru viteză excesivă. Noile reguli intră în vigoare din septembrie sunt valabile și pentru turiști
Începând din luna septembrie, Grecia va aplica sancțiuni mult mai dure pentru șoferii care depășesc limita de viteză, anunță Novinite. Noile reglementări prevăd amenzi de până la 8.000 de euro
Ministerul Muncii și Protecției Sociale mobilizează fonduri record și extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a mobilizat, în acest an, resurse financiare substanțiale pentru sprijinirea persoanelor afectate de violență. Aproape 40 de milioane de lei au fost alocate pentru victimele ... Post-ul Ministerul Muncii și Protecției Sociale mobilizează fonduri record și extinde rețeaua de centre pentru victimele violenței apare prima dată în Unica.md.
Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul scoate la vânzare 80% din acțiunile Moldasig, evaluate la aproape 139 milioane lei # Unica.md
Statul scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul majoritar va fi licitat ... Post-ul Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul scoate la vânzare 80% din acțiunile Moldasig, evaluate la aproape 139 milioane lei apare prima dată în Unica.md.
Mașinile camuflate ale Poliției vor putea înregistra depășirea vitezei legale. Sistemele video 360° aduc rezultate tot mai bune în identificarea șoferilor care încalcă legea # Unica.md
Mașinile camuflate ale Poliției, echipate cu camere video de 360 de grade, vor putea în curând să înregistreze și depășirea limitei legale de viteză, a anunțat șeful Inspectoratului General al ... Post-ul Mașinile camuflate ale Poliției vor putea înregistra depășirea vitezei legale. Sistemele video 360° aduc rezultate tot mai bune în identificarea șoferilor care încalcă legea apare prima dată în Unica.md.
România, pe harta finanţărilor ruseşti pentru destabilizarea Republicii Moldova. Bașcana Găgăuziei își încasa banii din țara vecină # Unica.md
O parte dintre banii trimiși de la Moscova de fugarul Ilan Șor pentru finanțarea protestelor din Republica Moldova ar fi fost ridicați personal din România de către bașcana Găgăuziei, Evghenia ... Post-ul România, pe harta finanţărilor ruseşti pentru destabilizarea Republicii Moldova. Bașcana Găgăuziei își încasa banii din țara vecină apare prima dată în Unica.md.
Tragedie în Capitalǎ. Un muncitor a murit după ce ar fi căzut de la etajul 9 în timpul executării unor lucrări # Unica.md
Sfârşit tragic pentru un bărbat de 52 de ani, care lucra pe un şantier din Chișinǎu. Muncitorul ar fi căzut de la etajul 9 în timpul executării unor lucrări şi ... Post-ul Tragedie în Capitalǎ. Un muncitor a murit după ce ar fi căzut de la etajul 9 în timpul executării unor lucrări apare prima dată în Unica.md.
Mesaje de condoleanțe și omagii pentru magistratul Mihail Diaconu, găsit decedat sub un pod din Chișinău # Unica.md
Judecătoria Chișinău a anunțat, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a magistratului Mihail Diaconu, fost judecător la sediul Buiucani și ulterior la Curtea de Apel Centru. Vestea tragică a ... Post-ul Mesaje de condoleanțe și omagii pentru magistratul Mihail Diaconu, găsit decedat sub un pod din Chișinău apare prima dată în Unica.md.
Zeci de percheziții și milioane de lei identificați în conturi: Poliția a descoperit rețele sofisticate de corupere a alegătorilor cu ajutorul aplicației Taito # Unica.md
Joi, 7 august, oamenii legii au efectuat aproape 80 de percheziții pe tot teritoriul Republicii Moldova, vizând persoane implicate în acțiuni de corupere a alegătorilor. Operațiunea a avut loc în ... Post-ul Zeci de percheziții și milioane de lei identificați în conturi: Poliția a descoperit rețele sofisticate de corupere a alegătorilor cu ajutorul aplicației Taito apare prima dată în Unica.md.
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale ... Post-ul Cetățenii R. Moldova mai au 2 zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență apare prima dată în Unica.md.
Donald Trump confirmă: Volodimir Zelenski nu va participa la summitul cu Vladimir Putin din Alaska. ”Mă irită” # Unica.md
Președintele american Donald Trump a confirmat luni, 11 august, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Volodimir Zelenski nu va participa la discuțiile cu Vladimir Putin, programate pentru 15 ... Post-ul Donald Trump confirmă: Volodimir Zelenski nu va participa la summitul cu Vladimir Putin din Alaska. ”Mă irită” apare prima dată în Unica.md.
Șoc anafilactic, urgențe medicale și accidente: bilanțul intervențiilor ambulanței într-o săptămână în Republica Moldova # Unica.md
Săptămâna trecută, 11 pacienți au necesitat intervenția de urgență a echipajelor de ambulanță după ce au suferit șoc anafilactic cauzat de venin de albine și viespi, iar alte cinci persoane ... Post-ul Șoc anafilactic, urgențe medicale și accidente: bilanțul intervențiilor ambulanței într-o săptămână în Republica Moldova apare prima dată în Unica.md.
Arestări după cutremurul devastator din vestul Turciei: Proprietarul și constructorul unei clădiri prăbușite, reținuți sub acuzația de ucidere din culpă # Unica.md
Autoritățile turce au arestat proprietarul și constructorul unei clădiri din provincia Balikesir, după ce o persoană și-a pierdut viața în urma prăbușirii imobilului provocate de cutremurul puternic care a zguduit ... Post-ul Arestări după cutremurul devastator din vestul Turciei: Proprietarul și constructorul unei clădiri prăbușite, reținuți sub acuzația de ucidere din culpă apare prima dată în Unica.md.
Doi bărbați, condamnați la închisoare pentru trafic de influență în dosare de cetățenie română pentru ruși # Unica.md
Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade legate de obținerea cetățeniei române pentru cetățeni ruși, informează MOLDPRES. Potrivit Procuraturii ... Post-ul Doi bărbați, condamnați la închisoare pentru trafic de influență în dosare de cetățenie română pentru ruși apare prima dată în Unica.md.
Drone ucrainene au lovit uzina de heliu din Orenburg, Rusia – instalație strategică pentru industria militară și spațială # Unica.md
Dronele serviciului de informații militare ucrainean (HUR) au lovit luni, 11 august, uzina de heliu din Orenburg, o instalație rusă considerată strategică, situată la aproximativ 1.200 de kilometri de linia ... Post-ul Drone ucrainene au lovit uzina de heliu din Orenburg, Rusia – instalație strategică pentru industria militară și spațială apare prima dată în Unica.md.
Kievul, dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale, dar refuză cedarea suplimentară de teritorii către Rusia # Unica.md
Ucraina ar putea fi pregătită să accepte un armistițiu și înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale, fără a ceda însă zonele pe care încă le controlează în Donețk, relatează cotidianul ... Post-ul Kievul, dispus să accepte înghețarea liniei frontului pe pozițiile actuale, dar refuză cedarea suplimentară de teritorii către Rusia apare prima dată în Unica.md.
Avocat din Chișinău, vizat într-un dosar de trafic de influență: Ar fi pretins 3.000 de euro pentru „rezolvarea” unui dosar # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. ... Post-ul Avocat din Chișinău, vizat într-un dosar de trafic de influență: Ar fi pretins 3.000 de euro pentru „rezolvarea” unui dosar apare prima dată în Unica.md.
Ziua Internațională a Tineretului: Tinerii din Moldova – între potențial și provocări, pe fondul unui declin demografic accentuat # Unica.md
Astăzi, 12 august, este marcată la nivel mondial Ziua Internațională a Tineretului, un prilej important de a reflecta asupra rolului și situației tinerilor în societatea noastră. În Republica Moldova, tinerii ... Post-ul Ziua Internațională a Tineretului: Tinerii din Moldova – între potențial și provocări, pe fondul unui declin demografic accentuat apare prima dată în Unica.md.
În satul Risipeni, raionul Fălești – localitatea natală a președintei Maia Sandu – au început lucrările de reabilitare a 1,9 km de drum central. Proiectul prevede nu doar reparația carosabilului, ... Post-ul Reabilitarea drumului central din Risipeni, satul natal al Maiei Sandu apare prima dată în Unica.md.
Care este versiunea preliminară examinată de oamenii legii privind judecătorul găsit împușcat în cap # Unica.md
Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcăturǎ. Anterior acesta a deținut funcția de judecător. ... Post-ul Care este versiunea preliminară examinată de oamenii legii privind judecătorul găsit împușcat în cap apare prima dată în Unica.md.
Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unor acțiuni intense de intimidare și amenințare. Poliția a stabilit sursa apelurilor false și a mesajelor de peste hotare # Unica.md
Judecătoarea Ana Cucerescu, cea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unei campanii intense de intimidare și amenințare, ce a inclus apeluri false ... Post-ul Judecătoarea care a condamnat-o pe Evghenia Guțul, ținta unor acțiuni intense de intimidare și amenințare. Poliția a stabilit sursa apelurilor false și a mesajelor de peste hotare apare prima dată în Unica.md.
Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea Președinției # Unica.md
De astăzi, Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării funcționează oficial în subordinea Președinției Republicii Moldova, ca urmare a publicării decretului prezidențial privind promulgarea legii care reglementează activitatea instituției, ... Post-ul Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării trece în subordinea Președinției apare prima dată în Unica.md.
Care este versiunea preliminară examinată de oamenii legii privin judecătorul găsit împușcat în cap # Unica.md
Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcăturǎ. Anterior acesta a deținut funcția de judecător. ... Post-ul Care este versiunea preliminară examinată de oamenii legii privin judecătorul găsit împușcat în cap apare prima dată în Unica.md.
Petrecuți pe ultimul drum, pompierii din Telenești care și-au pierdut viața în timp ce mergeau la o intervenție # Unica.md
Tragedie și lacrimi în Telenești. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în accidentul rutier de sâmbătă sunt conduși astăzi pe ultimul drum. Zeci de colegi salvatori, rude, prieteni și ... Post-ul Petrecuți pe ultimul drum, pompierii din Telenești care și-au pierdut viața în timp ce mergeau la o intervenție apare prima dată în Unica.md.
Fiul unui șef al Poliției, student la Academia de Poliție, a intrat intenționat în mulțime cu microbuzul, la Vulcănești # Unica.md
Un student al Acemiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a fost la un pas de a crea o tragedie, după ce ar fi pornit cu microbuzul pe contrasens, după care ... Post-ul Fiul unui șef al Poliției, student la Academia de Poliție, a intrat intenționat în mulțime cu microbuzul, la Vulcănești apare prima dată în Unica.md.
