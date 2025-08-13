Prognoza meteo pentru 13 august
Noi.md, 13 august 2025 07:30
Astăzi se anunță cer variabil, dar în general vremea va rămîne caldă și senină, fără precipitații.Vîntul va sufla slab pînă la moderat, dinspre nord-est.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +30...+32 °C, în regiunile centrale va fi +28...+30 °C, iar în nord va fi puțin mai răcoare, în jur de +25...+27 °C.
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
07:30
Acum o oră
07:00
Vasile Chirtoca: „Moldova poate deveni prima țară cu un program de transformare a sistemului de producție alimentară” # Noi.md
„Țara noastră poate trece în totalitate, în decurs de cinci ani, la ambalaje din sticlă și hîrtie pentru produsele alimentare”, a propus măsuri concrete pentru transformarea ecologică a economiei președintele DAAC Hermes, Vasile Chirtoca.La cea de-a cincea Masă rotundă națională care s-a desfășurat la Chișinău, Vasile Chirtoca a prezentat un program complex de transformări ecologice în domeniu
Acum 2 ore
06:30
„Dacă luăm o sticlă de plastic și o aruncăm din mașină pe șosea, aceasta este atitudinea noastră față de noi înșine”, a remarcat renumitul ecolog, Gabriel Mărgineanu, făcînd apel la schimbarea conștiinței cetățenilor în privința ecologiei.Ecologul, președintele Societății Ecologice „Biotică”, Gabriel Mărgineanu, a luat cuvînt la cea de-a cincea Masă rotundă națională de la Chișinău, îndemnînd
06:30
Filat: O nouă minciună marca PAS – „record” la angajări, în timp ce mii de oameni își pierd locul de muncă # Noi.md
Fostul prim-ministru la Moldovei, Vlad Filat, a criticat statisticile privind „cel mai mare număr de persoane plasate pe piața muncii din ultimii 11 ani” în Republica Moldova. Potrivit acestuia, situația reală de pe piața muncii rămâne critică – țara continuă să piardă într-un ritm alarmant forța de muncă. {{827106}}„Într-un exercițiu de manipulare marca PAS, se anunță cu entuziasm „cel mai
06:00
Proiectul „Istoria rockului moldovenesc”, realizat de portalul Noi.md, poate fi prezentat într-o carte, pentru ca în ea să fie publicate toate interviurile cu cîntăreții rock moldoveni renumiți, realizate în cadrul acestuia.Despre acest lucru a vorbit muzicianul rock și jurnalistul Nicolae Mișcoi, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de la postul de televiziune N4, relat
Acum 4 ore
05:00
"În doar 4 ani (2021–2025), țara a pierdut 149 000 de tineri – un declin de 21,5%". Aceste cifre au fost enunțate în rețelele sociale de către Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, notează Noi.md.Fostul ministru a venit cu o statistică sumbră, cifre, pe care le numește "semnale de alarmă pentru viitorul țării".{{830326}}"Căsătorii - în 2024 au fost cu 27 la sută mai puține decît
04:30
Începînd din luna septembrie, Grecia va introduce sancțiuni mult mai dure pentru șoferi, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale.Țara se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere, iar autoritățile susțin că măsurile sînt esențiale, scrie novinite.com.Noile reguli prevăd o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului pentru o lună în cazul șoferilo
04:30
Închiderea unei întreprinderi este un calcul, nu o întîmplare, deoarece deschiderea sau închiderea unei întreprinderi are întotdeauna legătură cu deciziile investiționale ale proprietarului.Această opinie a fost exprimată de economista Galina Șelari, relatează Noi.md.Ea a menționat că întreprinderea se închide atunci cînd proprietarul decide că contribuția sa la dezvoltarea acestui tip de
04:00
Economia Moldovei se află în criză, întreprinderile se închid, PIB-ul scade, iar datoriile cresc.Această opinie a fost exprimată de doctorul în științe economice, fostul viceministru al Industriei și Comerțului (în perioada 1995-1997), fostul șef al departamentului Gosplan al RSS Moldovenești, Mihail Poisic, relatează Noi.md.El a menționat că piața rusă este închisă pentru Moldova și că ța
Acum 6 ore
03:30
La Tighina (Bender) s-a deschis KidsLand – un centru modern de joacă și creativitate pentru copii de toate vîrstele, rezultat din pasiunea unui părinte și dintr-o nevoie resimțită în comunitate.Fondatorul, Mihail Gavrilenco, a constatat lipsa locurilor de joacă bine amenajate în oraș și a decis să creeze un spațiu sigur, interactiv și divers pentru cei mici.„Investițiile sînt mari, iar spr
02:30
Pe 24 august 2025, strada pietonală Eugen Doga va găzdui cea de-a doua ediție a festivalului „Dor de Chișinău”, organizat de Primăria Municipiului Chișinău.Evenimentul este dedicat chișinăuienilor de pretutindeni și promite o zi plină de revederi, bucurie și sentiment de apartenență.Vizitatorii vor putea participa la:ateliere de meșteșugărit și creație;expoziții de artă și design autoh
Acum 8 ore
01:30
Lucrări de modernizare a iluminatului public în toate sectoarele Chișinăului și în suburbii # Noi.md
În perioada 1–7 august 2025, Î.M. REI „Lumteh” a desfășurat lucrări de întreținere și modernizare a iluminatului public în toate sectoarele capitalei și în localitățile suburbane.La Botanica, s-a intervenit pe str. Independenței, bd. Decebal și în zona intercartier dintre Cetatea Albă, Frumușica și Muncești, fiind montate și demontate suporturi și corpuri de iluminat, schimbate cabluri și cond
01:00
Lipsa apei a devenit o problemă de „importanță națională” în Anglia, au anunțat marți autoritățile. Criza este provocată de secetă.Rezervoarele de apă din întreaga țară sînt la nivelul de 67,7% din capacitate. Este o scădere importantă în comparație cu prima săptămînă a lunii august, cînd se înregistra un nivel de 80,5%.{{830391}}Lipsa apei din Anglia a fost clasificată drept o problemă de
00:30
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți că a discutat la telefon cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis că este nevoie „de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina'”.Totodată, Nicușor Dan a acceptat invitația președintelui ucrainean de a merge în această toamnă la Kiev, relatează Agerpres.„Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președinte
00:30
Statele membre ale Mecanismului de Reacție Rapidă al G7 și țările asociate au emis recent o declarație în care au acuzat și au denigrat poliția din Regiunea Administrativă Specială Hong Kong, pentru urmărirea unor persoane implicate în așa-numita campanie electorală ilegală a „Parlamentului din Hong Kong”, scrie romanian.cgtn.comÎn document, aceste acțiuni au fost etichetate drept „represiune
00:30
În Antarctica au fost găsite rămășițele unui cercetător care a dispărut cu 66 de ani în urmă. La cest lucru a contribuit încălzirea globală, deoarece ghețarul s-a retras și corpul britanicului Dennis „Ding” Bell a fost găsit într-un defileu în care a căzut în 1959.Radiotelegrafistul Dennis „Ding” Bell, în vîrstă de 25 de ani, a căzut într-un defileu în timp ce lucra în cadrul unui proiect de c
00:00
Autoritățile din Taiwan iau toate măsurile posibile pe 12 august pentru evacuarea a sute de locuitori de pe coasta de sud-est a insulei, orientată spre Oceanul Pacific, în așteptarea taifunului „Podul” .În același timp, zonele învecinate încă nu și-au revenit după inundațiile și vîntul puternice provocate de taifunurile anterioare. {{829298}}În districtul estic Hualien, aproximativ 700 de
Acum 12 ore
23:30
Reprezentanții SUA au acuzat şi ponegrit în repetate rînduri şi sub diverse teme China, în problema Canalului Panama, în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, acțiuni respinse ferm de China, a declarat Fu Cong, reprezentantul permanent al Chinei la ONU, scrie romanian.cgtn.comChina respectă suveranitatea statului Panama asupra canalului, recunoaşte statutul Canalului Panama ca rută maritimă
23:30
Compania australiană Strickland Metals a identificat un vast zăcămînt de aur în proiectul „Rogozna”, situat în sudul Serbiei, care ar putea schimba semnificativ peisajul exploatărilor minerale din zonă.În prezent, opt platforme de foraj lucrează continuu în proiectul „Rogozna”. Prima sondă în noul zăcămînt „Kotlovi” a ajuns la o mineralizare neîntreruptă de 277,3 metri, cu o concentrație medie
22:30
Bruxelles dorește să prevină defrișarea în continuare a pădurilor pentru producția de produse precum cacao, soia, uleiul de palmier și altele. Acest lucru va crește cheltuielile multor companii și, prin urmare, și prețurile pentru consumatori.Începînd cu 30 decembrie 2025, nu va mai fi permisă importarea în UE a produselor, pentru cultivarea cărora după 31 decembrie 2020 va fi tăiată pădurea,
22:30
Delegațiile Chinei și Statelor Unite ale Americii au dat publicității marți, la Stockholm, o declarație comună privind negocierile economice și comerciale, scrie romanian.cgtn.comDocumentul precizează că Beijingul va adopta sau va menține măsurile necesare și va suspenda ori anula anumite contramăsuri non-tarifare împotriva SUA. Purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez al Comerțului a oferi
22:30
Scandal în Ungaria din cauza reședinței de vară a premierului Orbán: palmieri, garaj subteran și zoo privată # Noi.md
Un scandal a izbucnit în Ungaria după ce deputatul independent Ákos Hadházy a publicat fotografii cu reședința neterminată a premierului Viktor Orbán din Hatvanpuszta, care include o grădină cu palmieri și o grădină zoologică privată.Ákos Hadházy a publicat fotografii ale proprietății familiei Orbán din Hatvanpuszta, care, potrivit lui Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu Cabinetul Primulu
21:30
Primăria Chișinău invită cetățenii să participe la Tîrgul Producătorilor Autohtoni, un eveniment dedicat celor mai gustoase și autentice produse din Republica Moldova, transmite Noi.md.Tîrgul se va desfășura în perioada 16–17 august, în Parcul „Afgan” din sectorul Rîșcani.{{829810}}Organizatorii îndeamnă locuitorii și oaspeții capitalei să descopere și să susțină producătorii locali, să se
21:30
Fundasul ucrainean Ilya Zabarny a devenit jucător al clubului de fotbal PSG.Informația a fost făcută publică de serviciul de presă al clubului parizian.Se relatează că PSG și Zabarny au semnat un contract pînă în vara anului 2030. Fostul fundaș al echipei Dinamo Kiev va fi primul ucrainean din istoria clubului francez. Zabarny va juca în echipa lui Luis Enrique cu numărul 6.„Sîntem buc
21:00
Procurorii au deschis o cauză penală pentru huliganism agravat, după explozia produsă în curtea primarului de Stăuceni, Alexandru Vornicu, membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.Potrivit Procuraturii Generale, se efectuează acțiuni de urmărire penală pentru identificarea făptașului.Incidentul a avut loc duminică dimineața. O persoană a aruncat un pachet cu explozibil pe trotuar, lîng
21:00
Trei bombardiere strategice B-1B Lancer din Forțele Aeriene ale SUA au ajuns la baza aeriană Ørland din Norvegia, a anunțat Comandamentul Aerian Aliat (AIRCOM) al NATO pe site-ul său web.Avioanele au decolat de la baza Forțelor Aeriene Dyess din Texas și au ajuns în Norvegia pe 9 august pentru a participa la „cea mai recentă desfășurare a Forței Operative de Bombardiere din Europa, care efectu
20:30
Ambasada Republicii Moldova în Italia și Casa Națională de Asigurări Sociale invită cetățenii Republicii Moldova aflați în Italia să participe la dialog organizat cu ocazia intrării în vigoare, la data de 1 septembrie 2025, a Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două țări.Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale vor consulta cetăţenii privind aplicarea prevederilor
20:30
Parlamentul se va reuni duminică, 17 august curent, într-o sesiune specială în cadrul căreia va avea loc ceremonia de depunere a Jurămîntului de către judecătorii Curții Constituționale.Anunțul a fost făcut în această seară de șeful Legislativului, Igor Grosu, transmite moldpres.În acest context, oficialul a subliniat că, vineri va convoca Biroul Permanent al Legislativului.Parlamentul
20:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut marți o convorbire telefonică cu omologul brazilian, Luiz Inácio Lula da Silva, scrie romanian.cgtn.comXi Jinping a declarat că relațiile de parteneriat China-Brazilia se află în cea mai bună perioadă de dezvoltare din istorie. Construirea unei comunități a destinului comun între cele două țări se integrează în strategiile lor de dezvoltare. China doreșt
20:30
Un meteorit care a străpuns acoperișul unei case din orașul McDonough, statul american Georgia, este cu aproximativ 20 de milioane de ani mai vechi decît Pămîntul, arată analiza realizată de cercetători ai Universității din Georgia.Roca spațială s-a format acum 4,56 miliarde de ani și provine dintr-un asteroid uriaș care s-ar fi aflat între Marte și Jupiter, informează Live Science.Cercetă
20:00
Denis Roșca: „Am creat un partid cu o ideologie și o strategie clară de dezvoltare a țării” # Noi.md
Partidul politic Alianța „MOLDOVENII” va exista mulți ani, deoarece are o ideologie clară și o strategie bună de dezvoltare a țării.Această opinie a fost exprimată de președintele partidului, Denis Roșca, în cadrul emisiunii „Главное” pe canalul TVC-21.„Noi am creat o ideologie. Pentru a garanta că partidul va rezista, el are nevoie de o ideologie. În diferite țări, acest lucru numai așa f
20:00
După ce la sfîrșitul lunii mai 2025 statul a cumpărat 80 la sută din capitalul companiei „MOLDASIG”, acum le scoate la licitație „cu strigare”.Prețul inițial de vînzare al unei acțiuni este de 289 de lei și 20 de bani, transmite moldpres.După vînzarea celor 480 de mii de acțiuni ale companiei de asigurare, statul speră să obțină cel puțin 138,81 milioane de lei.Potrivit Agenției Propri
20:00
Sportivii moldoveni au cîștigat 11 medalii la Campionatul Balkanic de Judo U-21, care s-a desfășurat în perioada 8-10 august, în orașul turc Edirne.Potrivit Media Sport, printre medaliații cu aur se numără: Tatiana Dutca (-57 kg), Vladimir Iacomi (-60), Vasile Său (-66), Tristan Stempovschi (-73) și Vadim Ghimbovschi (-100). Medalia de argint a fost cîștigată de David Herța (-66 kg).Medali
19:30
Consiliul Superior al Magistraturii și Academia "Ștefan cel Mare" au semnat un Acord de colaborare # Noi.md
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Academia „Ștefan cel Mare” au semnat un Acord de colaborare strategic, marcînd un moment esențial în eforturile comune de a consolida profesionalismul și integritatea în sistemul judiciar.Acest parteneriat vizează intensificarea cooperării în domeniile instruirii profesionale, cercetării științifice și dezvoltării competențelor esențiale pentru buna
19:00
Ceban, despre solicitarea poliției de a interzice protestul lui Șor: „E ca și cum primăria ar cere poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet” # Noi.md
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat la solicitarea poliției de a refuza autorizarea protestului organizat de Ilan Șor – liderul unei „organizații criminale”.Potrivit lui Ceban, această solicitare este un mesaj manipulativ. Într-un videoclip publicat pe Facebook, el a subliniat că Primăria nu are nicio atribuție în autorizarea manifestațiilor cu caracter politic.«Primăria și Prima
19:00
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au documentat recent două cazuri de transport ilegsl de mărfuri, în urma misiunilor de control desfășurate în regiunea de sud a țării.Cazurile au fost documentate după ce, în satul Giurgiulești din r-nul Cahul, au fost stopate și supuse controlului două microbuze, notează Noi.md.{{829449}}În urma verificărilor, în unitățile de transport au fo
19:00
Cîteva incendii de pădure majore au fost înregistrate în Muntenegru, în plin sezon turistic estival.Potrivit Oxu.Az, cu referire la ziarul „Danas”, cea mai gravă situație s-a înregistrat în cele mai mari două orașe – Podgorica și Niksic, precum și în zonele de coastă Chan și Buljarica. {{830930}}În zona Podgorica, focul a ajuns la casele din trei suburbii, unde cîteva zeci de persoane
19:00
Întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu în raionul Telenești # Noi.md
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplîng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor.La data de 12 august 2025, întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu. Ceremoniile funerare au avut loc în orașul Teleneș
Acum 24 ore
18:30
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale.Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează ac
18:30
Victor Marahovschi: „Atît timp cît avem de ales, avem o speranță, dar dacă o vom pierde, vom pierde Moldova” # Noi.md
Dacă cetățenii Moldovei vor permite ca sistemul electoral să devină definitiv un instrument de menținere a puterii, atunci poporul își va pierde definitiv încrederea în alegeri ca mijloc de schimbare, iar votul va fi înlocuit de apatie, radicalism sau proteste stradale formale.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidului politic Alianța „MOLD
18:30
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu # Noi.md
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și este cercetat în libertate sub control judiciar, fără dreptul de a părăsi localitatea în care are domiciliul.În prezent, dosarul în care este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului se află la etapa cercetării judecătorești, cu audierea inculpatului, au confirmat pentru Te
18:30
Ruta suburbană de autobuz nr. 10 "str. Vasile Alecsandri - sat. Grătiești" circulă cu ocolire ca urmare a lucrărilor efectuate de S. A “Apă-Canal Chișinău” la intersecția străzilor Doina și Moldovița.TUR: str. Calea Orheiului → str. Ceucari → str. Socoleni → str. Doina;RETUR: str. Doina → str. Socoleni → str. Ceucari → str. Calea Orheiului.Pentru informații suplimentare poate fi apelat
18:00
Michael Klick, producător hollywoodian de seriale și laureat al premiului „Emmy”, a încetat din viață. Avea 77 de ani.Potrivit Oxu.Az, informația a fost transmisă de publicația Deadline.{{830745}}Conform sursei, moartea lui Klick a fost confirmată de fiica sa, Kathleen. Ea a menționat că tatăl ei a murit în somn, în casa sa din Los Angeles.Michael Klick este cunoscut ca unul dintre
18:00
O nerezidentă a încercat să iasă din țară avînd asupra sa suma de 30 000 de euro, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații Poliției de Frontieră, în rezultatul verificărilor de specialitate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala Franței,
18:00
Ministrul Afacerilor Externe al Cehiei, Jan Lipavsky, a declarat că țara sa se opune separării Moldovei și Ucrainei pe calea aderării la Uniunea Europeană.El a făcut această declarație în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său ucrainean, Andrei Sibiga, relatează corespondentul „Adevărul European”.În timpul vizitei sale la Kiev, Lipavsky a declarat că țara sa promovează desc
17:30
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general.În concursul pentru selectarea candidatului la șefia Procuraturii Generale și-au depus dosarele doi candidați. Este vorba despre Alexandru Machidon, care în prezent exercită interimatul acestei funcții, și Victor Furtuna, procuror-șef interimar al Procuraturii pentru Combaterea
17:30
Prin intermediul serviciului E-TRAVERSARE, cetățenii pot cere informații detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, accesibile printr-o procedură simplă și rapidă.Aceste informații sînt esențiale pentru diverse scopuri administrative sau legale și pot fi obținute conform reglementărilor legale în vigoare.Cum funcționează serviciul E-TRAVERS
17:30
Pînă pe 20 august 2025 va fi stopat parțial (pe benzi) traficul rutier pe str. Calea Orheiului, tronsonul cuprins între str. Petricani și bd. Renașterii Naționale.Potrivit autorităților municipale, măsura a fost luată în legătură cu necesitatea executării lucrărilor de amenajare a straturilor bituminoase subțiri pe str. Calea Orheiului.{{830354}}De asemenea, se stopează total traficul ruti
16:30
16:30
Portarul sîrb Ivan Ivan Jokić s-a transferat la clubul moldovenesc FC Zimbru.Fotbalistul în vîrstă de 25 de ani a semnat un contract cu clubul din Chișinău pe o perioadă de un an, cu opțiunea de prelungire.Jokic este elev al clubului FC Spartak Subotica. De asemenea, în cariera sa în țara natală el a jucat pentru FC Radnicki, precum și în Grecia pentru FC Ilioupoli, FC Eolikos și FC Almopo
