Prognoza meteo pentru 13 august

16:30

Portarul sîrb Ivan Ivan Jokić s-a transferat la clubul moldovenesc FC Zimbru.Fotbalistul în vîrstă de 25 de ani a semnat un contract cu clubul din Chișinău pe o perioadă de un an, cu opțiunea de prelungire.Jokic este elev al clubului FC Spartak Subotica. De asemenea, în cariera sa în țara natală el a jucat pentru FC Radnicki, precum și în Grecia pentru FC Ilioupoli, FC Eolikos și FC Almopo