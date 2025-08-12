Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă”
ProTV.md, 12 august 2025 21:50
Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă”
Acum 5 minute
22:10
Un parașutist s-a aruncat din elicopter și a aterizat pe stadion pentru a aduce mingea la fluierul de start al unui meci din prima etapă a campionatului olandez - VIDEO # ProTV.md
22:10
Moment de panică, după ce un tenismen francez s-a prăbușit pe teren din cauza căldurii foarte mari și nu a reușit să se ridice - VIDEO # ProTV.md
Acum 15 minute
22:00
Un avocat din capitală - cercetat de CNA pentru trafic de influență: Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro - VIDEO # ProTV.md
22:00
Acum 30 minute
21:50
Zelenski acceptă ridicarea restricţiilor de călătorie în străinătate pentru bărbaţii cu vârsta de 18-21 de ani # ProTV.md
21:50
Cu 3 zile înaintea summitului crucial din Alaska, Zelenski numește regiunea-cheie de unde nu își va retrage trupele: „Putin va avea cale liberă” # ProTV.md
Acum o oră
21:30
Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul # ProTV.md
21:20
Vile private, un adevărat imperiu de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Viața familiei lui Victor Gușan, cel care conduce din umbră regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
21:20
Moldoveanul Ștefan Bodișteanu a deschis șirul golurilor în acest sezon în campionatul României - VIDEO # ProTV.md
21:20
Bat clopote de nuntă în familia Ronaldo. După nouă ani de relație, Cristiano a cerut-o în căsătorie pe aleasa inimii sale, Georgina Rodriguez - VIDEO # ProTV.md
21:20
Un ucrainean a devenit cel mai scump transfer de fundaș central din istoria clubului Paris Saint-Germain - VIDEO # ProTV.md
21:20
Lidera ierarhiei feminine din lumea tenisului, Aryna Sabalenka, s-a chinuit în turul trei de la Cincinnati - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
21:10
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas - VIDEO # ProTV.md
21:00
Ucraina lovește ținte strategice în Rusia: Uzine de safir și heliu, avariate în atacuri țintite - VIDEO # ProTV.md
20:50
Europa în flăcări: Incendiile devastează Portugalia, Spania, Italia și Croația. Un român și-a pierdut viața lângă Madrid - VIDEO # ProTV.md
20:40
Summit tensionat în Alaska: Trump vrea pace, Zelenski avertizează că „un criminal nu se oprește cu concesii” - VIDEO # ProTV.md
20:30
Ilan Șor promite salarii de mii de dolari pentru proteste, dar Valeriu Pașa crede că numărul susținătorilor scade și banii nu mai conving: „E o manevră disperată” - VIDEO # ProTV.md
20:30
Goana după rechizite a început: târgurile școlare s-au deschis, iar părinții scot din buzunar sume tot mai mari - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
20:10
Fostul PD renaște sub forma Partidului Democrat Modern: Liderii formațiunii nu confirmă, dar nici nu exclud revenirea lui Plahotniuc în campania electorală din toamnă - VIDEO # ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.08.2025
19:30
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali # ProTV.md
19:10
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin # ProTV.md
19:00
Accident grav la Cahul. Doi soți au murit, iar cei trei copii ai lor au fost transportați la spital, după ce două mașini s-ar fi lovit frontal. Precizările poliției - VIDEO # ProTV.md
18:50
Un copil de patru ani din Republica Moldova a murit în vacanță în Italia, în urma unui șoc termic. Autoritățile au deschis o anchetă # ProTV.md
18:40
Tensiuni din nou la Grinăuți: Se anunță o „răscoală” împotriva preotului care a trecut la Mitropolia Basarabiei. Poliția promite să intervină # ProTV.md
18:40
Trump prelungește armistițiul cu China cu 90 de zile, evitând creșterea tarifelor
18:30
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, eliberat din arest la domiciliu. Este cercetat sub control judiciar # ProTV.md
Acum 6 ore
18:10
Dosar penal după explozia din curtea primarului de la Stăuceni. Făptașul este căutat de autorități # ProTV.md
17:50
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de fugarul Ilan Șor. Cum răspunde Ceban - VIDEO # ProTV.md
17:40
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a depus lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
17:30
Accident grav la Cahul. Mai multe persoane ar fi fost rănite, după ce două mașini s-ar fi lovit violent. Poliția, ambulanța și salvatorii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
17:00
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.08.2025
16:50
16:40
„Nu a mai rămas mult timp”. Ion Guzun, amenințat cu moartea în timpul filmărilor pentru Podcastul Lorenei. Cum a reacționat membrul CSM - VIDEO # ProTV.md
16:40
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ce informații vor putea obține alegătorii # ProTV.md
16:40
Anunț important pentru românii care vor să meargă în SUA. Modificări privind reînnoirea vizei # ProTV.md
16:20
Noi amenințări cu moartea la adresa judecătoarei Mitrofan, după condamnarea lui Guțul. Guzun spune că acest caz este fără precedent și organele de drept oferă protecția necesară - VIDEO # ProTV.md
Acum 8 ore
15:50
Dosarele candidaților la funcția de procuror general vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului Superior al Procurorilor # ProTV.md
15:30
Cei doi pompieri, decedați în accidentul de la Telenești, conduși pe ultimul drum. Ministrul Afacerilor Interne, șeful IGSU și colegii de serviciu au venit să-și ia rămas bun - GALERIE FOTO # ProTV.md
15:20
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
15:00
Prima reacție a președintelui României, Nicușor Dan, de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin # ProTV.md
14:50
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban # ProTV.md
14:40
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia # ProTV.md
14:40
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas # ProTV.md
14:40
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
14:30
Motorina se ieftinește, iar benzina rămâne la același preț. ANRE anunță noi prețuri la carburanți - FOTO # ProTV.md
14:20
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # ProTV.md
14:20
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului # ProTV.md
Acum 12 ore
13:40
Vile private, o adevărată imperie de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Viața familiei lui Victor Gușan, cel care conduce din umbră regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
