Ilan Șor promite salarii de mii de dolari pentru proteste, dar Valeriu Pașa crede că numărul susținătorilor scade și banii nu mai conving: „E o manevră disperată” - VIDEO
ProTV.md, 12 august 2025 20:30
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 5 minute
20:40
Summit tensionat în Alaska: Trump vrea pace, Zelenski avertizează că „un criminal nu se oprește cu concesii” - VIDEO # ProTV.md
Summit tensionat în Alaska: Trump vrea pace, Zelenski avertizează că „un criminal nu se oprește cu concesii” - VIDEO
Acum 15 minute
20:30
20:30
Goana după rechizite a început: târgurile școlare s-au deschis, iar părinții scot din buzunar sume tot mai mari - VIDEO # ProTV.md
Goana după rechizite a început: târgurile școlare s-au deschis, iar părinții scot din buzunar sume tot mai mari - VIDEO
Acum o oră
20:10
Fostul PD renaște sub forma Partidului Democrat Modern: Liderii formațiunii nu confirmă, dar nici nu exclud revenirea lui Plahotniuc în campania electorală din toamnă - VIDEO # ProTV.md
Fostul PD renaște sub forma Partidului Democrat Modern: Liderii formațiunii nu confirmă, dar nici nu exclud revenirea lui Plahotniuc în campania electorală din toamnă - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 12.08.2025
Acum 2 ore
19:30
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali # ProTV.md
Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către noii judecători constituționali
19:10
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin # ProTV.md
Ucraina a aruncat rezerve în luptele grele din Pokrovsk. Miza bătăliei înaintea summitului Trump-Putin
19:00
Accident grav la Cahul. Doi soți au murit, iar cei trei copii ai lor au fost transportați la spital, după ce două mașini s-ar fi lovit frontal. Precizările poliției - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Cahul. Doi soți au murit, iar cei trei copii ai lor au fost transportați la spital, după ce două mașini s-ar fi lovit frontal. Precizările poliției - VIDEO
18:50
Un copil de patru ani din Republica Moldova a murit în vacanță în Italia, în urma unui șoc termic. Autoritățile au deschis o anchetă # ProTV.md
Un copil de patru ani din Republica Moldova a murit în vacanță în Italia, în urma unui șoc termic. Autoritățile au deschis o anchetă
Acum 4 ore
18:40
Tensiuni din nou la Grinăuți: Se anunță o „răscoală” împotriva preotului care a trecut la Mitropolia Basarabiei. Poliția promite să intervină # ProTV.md
Tensiuni din nou la Grinăuți: Se anunță o „răscoală” împotriva preotului care a trecut la Mitropolia Basarabiei. Poliția promite să intervină
18:40
Trump prelungește armistițiul cu China cu 90 de zile, evitând creșterea tarifelor
18:30
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, eliberat din arest la domiciliu. Este cercetat sub control judiciar # ProTV.md
Ion Creangă, fost șef al Direcției Juridice a Parlamentului, eliberat din arest la domiciliu. Este cercetat sub control judiciar
18:10
Dosar penal după explozia din curtea primarului de la Stăuceni. Făptașul este căutat de autorități # ProTV.md
Dosar penal după explozia din curtea primarului de la Stăuceni. Făptașul este căutat de autorități
17:50
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de fugarul Ilan Șor. Cum răspunde Ceban - VIDEO # ProTV.md
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de fugarul Ilan Șor. Cum răspunde Ceban - VIDEO
17:40
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a depus lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
Blocul Electoral „ÎMPREUNĂ” a depus lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie
17:30
Accident grav la Cahul. Mai multe persoane ar fi fost rănite, după ce două mașini s-ar fi lovit violent. Poliția, ambulanța și salvatorii au intervenit - VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Cahul. Mai multe persoane ar fi fost rănite, după ce două mașini s-ar fi lovit violent. Poliția, ambulanța și salvatorii au intervenit - VIDEO
17:00
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de fugarul Ilan Șor
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 12.08.2025
16:50
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor
Acum 6 ore
16:40
„Nu a mai rămas mult timp”. Ion Guzun, amenințat cu moartea în timpul filmărilor pentru Podcastul Lorenei. Cum a reacționat membrul CSM - VIDEO # ProTV.md
„Nu a mai rămas mult timp”. Ion Guzun, amenințat cu moartea în timpul filmărilor pentru Podcastul Lorenei. Cum a reacționat membrul CSM - VIDEO
16:40
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ce informații vor putea obține alegătorii # ProTV.md
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ce informații vor putea obține alegătorii
16:40
Anunț important pentru românii care vor să meargă în SUA. Modificări privind reînnoirea vizei # ProTV.md
Anunț important pentru românii care vor să meargă în SUA. Modificări privind reînnoirea vizei
16:20
Noi amenințări cu moartea la adresa judecătoarei Mitrofan, după condamnarea lui Guțul. Guzun spune că acest caz este fără precedent și organele de drept oferă protecția necesară - VIDEO # ProTV.md
Noi amenințări cu moartea la adresa judecătoarei Mitrofan, după condamnarea lui Guțul. Guzun spune că acest caz este fără precedent și organele de drept oferă protecția necesară - VIDEO
15:50
Dosarele candidaților la funcția de procuror general vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului Superior al Procurorilor # ProTV.md
Dosarele candidaților la funcția de procuror general vor fi examinate la următoarea ședință a Consiliului Superior al Procurorilor
15:30
Cei doi pompieri, decedați în accidentul de la Telenești, conduși pe ultimul drum. Ministrul Afacerilor Interne, șeful IGSU și colegii de serviciu au venit să-și ia rămas bun - GALERIE FOTO # ProTV.md
Cei doi pompieri, decedați în accidentul de la Telenești, conduși pe ultimul drum. Ministrul Afacerilor Interne, șeful IGSU și colegii de serviciu au venit să-și ia rămas bun - GALERIE FOTO
15:20
Europa a trimis mai multe arme în Ucraina decât SUA. Cât înseamnă diferența în bani
15:00
Prima reacție a președintelui României, Nicușor Dan, de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin # ProTV.md
Prima reacție a președintelui României, Nicușor Dan, de la începerea discuțiilor privind întâlnirea Trump-Putin
14:50
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban # ProTV.md
De ce nu a semnat Ungaria declaraţia UE privind sprijinul pentru Ucraina în războiul cu Rusia. Explicațiile lui Viktor Orban
Acum 8 ore
14:40
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia # ProTV.md
Omul de lângă Putin care i-a spus că invazia Ucrainei e o greșeală. Cere și reforme interne în Rusia
14:40
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas # ProTV.md
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni, în contextul în care Rusia continuă să respingă încetarea focului, afirmă Kaja Kallas
14:40
Rusia i-a blocat conturile golgheterului istoric al NHL, bun prieten cu Vladimir Putin
14:30
Motorina se ieftinește, iar benzina rămâne la același preț. ANRE anunță noi prețuri la carburanți - FOTO # ProTV.md
Motorina se ieftinește, iar benzina rămâne la același preț. ANRE anunță noi prețuri la carburanți - FOTO
14:20
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # ProTV.md
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin
14:20
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului # ProTV.md
Forţele ruse au lansat un atac surprinzător în Ucraina, cu câteva zile înaintea summitului Trump-Putin. Harta frontului
13:40
Vile private, o adevărată imperie de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Viața familiei lui Victor Gușan, cel care conduce din umbră regiunea transnistreană - VIDEO # ProTV.md
Vile private, o adevărată imperie de afaceri, branduri exclusive, călătorii de lux, premii și apariții la Festivalul de la Cannes. Viața familiei lui Victor Gușan, cel care conduce din umbră regiunea transnistreană - VIDEO
13:20
Tragedie pe șantier. Un bărbat a murit, după ce a căzut de la etajul nouă în capitală. Ce spune poliția # ProTV.md
Tragedie pe șantier. Un bărbat a murit, după ce a căzut de la etajul nouă în capitală. Ce spune poliția
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 12.08.2025
12:50
Omor cu sânge rece la Fălești. Un tânăr și-a omorât bunica. Câți ani va sta după gratii
Acum 12 ore
12:40
Omor cu sânge rece la Fălești. Un tânăr și-a omorât bunica și riscă închisoare pe viață
12:30
Partidul Democrat revine sub alt nume și anunță că va candida la alegerile parlamentare - VIDEO # ProTV.md
Partidul Democrat revine sub alt nume și anunță că va candida la alegerile parlamentare - VIDEO
12:30
Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Problema din Ucraina nu a fost luată în calcul la Moscova # ProTV.md
Ce speră să obțină Rusia după întâlnirea dintre Trump și Putin. Problema din Ucraina nu a fost luată în calcul la Moscova
12:10
Ajutau cetățenii ruși să obțină cetățenie română pentru 15 mii de euro. Doi bărbați, condamnați la închisoare, după ce au obținut ilegal peste 170 de mii de euro. Ce spune CNA # ProTV.md
Ajutau cetățenii ruși să obțină cetățenie română pentru 15 mii de euro. Doi bărbați, condamnați la închisoare, după ce au obținut ilegal peste 170 de mii de euro. Ce spune CNA
12:10
Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii după decesul fostului judecător, Mihail Diaconu: „Condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați” # ProTV.md
Mesajul Consiliului Superior al Magistraturii după decesul fostului judecător, Mihail Diaconu: „Condoleanțe familiei, colegilor și celor apropiați”
12:10
Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător, Mihai Diaconu - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător, Mihai Diaconu - FOTO/VIDEO
11:30
LIVE. Partidul Democrat revine sub alt nume și anunță că va candida la alegerile parlamentare # ProTV.md
LIVE. Partidul Democrat revine sub alt nume și anunță că va candida la alegerile parlamentare
11:20
Un avocat din capitală - cercetat de CNA pentru trafic de influență: Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # ProTV.md
Un avocat din capitală - cercetat de CNA pentru trafic de influență: Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro
11:00
Un fost judecător - găsit împușcat sub un pod din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO # ProTV.md
Un fost judecător - găsit împușcat sub un pod din capitală. Poliția vine cu detalii - VIDEO
10:50
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria # ProTV.md
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
10:30
Un fost judecător - găsit împușcat sub un pod din capitală. Poliția vine cu detalii
10:00
Ecovzor a dat în exploatare blocul locativ Premium Residence! Emilian Crețu a achiziționat un apartament acolo pentru nepoata lui Lavinia - VIDEO # ProTV.md
Ecovzor a dat în exploatare blocul locativ Premium Residence! Emilian Crețu a achiziționat un apartament acolo pentru nepoata lui Lavinia - VIDEO
